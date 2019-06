Türkiye'yi Ege ve Marmara bölgesi sırtlıyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu’nu ve 2018 yılı ihracat şampiyonları ödül törenini gerçekleştirdi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün 85 bin ihracatçımızın bir aydır beklediği bankaların döviz satımlarında binde 1’lik kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak, verdikleri müjde tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir. Kendisine şükranlarımızı arz ederiz" dedi.



TİM Başkanı İsmail Gülle, “İlk 1000’e giren firmalarımızın 2018 yılında ihracat hacimlerini bir önceki yıla göre yüzde 11, yani küresel ticaretteki artışın 1,5 katının üzerinde bir sıçramayla, 102,8 milyar dolara taşıdılar. Türkiye’miz, ülkemizin dünya arenasındaki yüz akı olan ihracatımızla büyüyor, ihracatımızla büyüyecek. Bundan sonra vizyonumuz ‘Bilgi Rekabetinde Türkiye’dir” dedi.



TİM 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



İsmail Gülle burada yaptığı konuşmada, ihracatın milli motivasyon ve küresel başarılara imza atmak anlamına geldiğini ifade etti.



İhracatçılar olarak Türkiye’nin ticaret diplomasisinin "saha neferleri" niteliğiyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gülle, dış ticaret fazlası veren Türkiye idealiyle daha çok çalışacaklarını söyledi.



Gülle şunları kaydetti:



"İhracatçılar olarak mevcut küresel gelişmelerin ışığında şunu söyleyebiliriz: 'Kaliteli ama ucuz' ürüne dayalı bir ihracat anlayışından, vizyon ve misyonumuzu yeniden yazarak bilgi rekabetine dayalı yeni bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra vizyonumuz 'Bilgi rekabetinde Türkiye'dir. Bilgi rekabeti demek üretmekten vazgeçmek değil, aksine daha yüksek katma değerli üretimi sağlamak için yeniden yapılanmaktır ve bilgi rekabeti, nihayetinde ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ demektir.



Saygıdeğer Cumhurbaşkanım; Size söz verdik: 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' dedik. Bunun için de yüksek katma değer, marka, tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve muhasır medeniyetin emrettiği ne varsa, topyekun uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dijital dönüşümü önceliklendirmiş, 2. ve 3. nesil reformlarla taçlandırılmış destek mekanizmalarıyla kendini yenilemiş bir üretim ekosistemine odaklandık.



Devletimizin bugüne kadar üretim, yatırım, istihdam için vermiş olduğu destekler için bir kez daha teşekkürlerimizi iletirken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her konuşmasında altını çizdiği üzere, dijital ve teknolojik dönüşümün de yeni nesil devlet desteklerine ihtiyacı olduğu gün gibi aşikardır. Elbette bu dilek ve önerileri devletimize sunarken, bizler de bu destekleri yüksek katma değerli ihracata dönüştürmemiz gerektiğinin farkındayız. ‘Bilgi Rekabetinde Türkiye’ diyorsak, bunun da hakkını vermeliyiz."



"Cumhurbaşkanımız her daim önümüzü açtığını bir kez daha hissettik"



Bu arada Gülle, kendisinden sonra kürsüye gelen Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak yaptığı değerlendirmede, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün 85 bin ihracatçımızın bir aydır beklediği bankaların döviz satımlarında binde 1’lik kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak, verdikleri müjde tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi, bugün de ihracatçının yanında olduğunu ve her daim önümüzü açtığını bir kez daha hissettik. Kendisine şükranlarımızı arz ederiz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araştırması



Törende 61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterlik ile 85 bine yakın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM'in bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği "Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Buna göre ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017’ye göre 10,5 milyar dolar artışla 102,8 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61,2’ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı yüzde 52,6 oldu.



Bu yıl da ilk üç zirvedeki yerini korudu



Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv Sanayi AŞ 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin lider şirketi olurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ 4 milyar 598 milyon dolarla ikinci, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları AŞ ise 2 milyar 998 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.



Bir önceki yıl 6’ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret, 2 milyar 720 milyon dolarlık ihracatla 4’üncü sıraya yükselirken, önceki yıl 12’nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret AŞ., 7 sıra birden yükselerek 2 milyar 591 milyon dolarla 5’inci sıraya yükseldi.



Altıncı sırada ise Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, 2 milyar 467 milyon dolarlık ihracatla yerini aldı.



Vestel Ticaret AŞ, 2 milyar 255 milyon dolarla 7’nci, Arçelik AŞ ise 1 milyar 937 milyon dolarla 8’inci sıradaki yerini korurken, 9’uncu sırayı ise 1 milyar 784 milyon dolarla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ elde etti. 10’uncu sırayı ise 1 milyar 544 milyon dolarla önceki yıla göre 1 sıra yükselen Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ aldı.



Söz konusu şirketlerin üst düzey yöneticilerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.