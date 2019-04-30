Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Özbekistan'ın 5'inci ticari ortağı oldu

TAŞKENT (AA) - Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde yüzde 28,4 artarak 507,9 milyon dolara ulaşırken, Türkiye, söz konusu dönemde Özbekistan'ın 5'inci ticari ortağı oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Özbekistan'ın dış ticaretinde yüzde 6,4'lük pay ile Çin, Rusya ve Kazakistan'ın ardından 4. sırada yer alan Türkiye, bu yılın ilk 3 ayında Güney Kore'nin de gerisinde kalarak yüzde 5,8'lik pay ile Özbekistan'ın 5. büyük ticari ortağı olarak belirlendi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 28,4 artarak 507,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu dönemde Özbekistan'ın Türkiye’ye yaptığı ihracat 238,2 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da 269,6 milyon dolar oldu. Özbekistan'ın Türkiye ile olan dış ticaret açığı, 31,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

1 milyar 863,9 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 21,2'lik pay ile Çin, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olurken, 1 milyar 480,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 16,8'lik pay ile Rusya ikinci, 782,9 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 8,9'luk pay ile Kazakistan üçüncü, 696,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 7,9'lük pay ile Güney Kore dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 39,9 artarak 2 milyar 171,8 milyon dolara ulaşmıştı.