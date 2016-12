Türkiye'de 2016 böyle geçti (1)

ANKARA (AA) - Türkiye, yeni yılın ilk ayında terör olayıyla sarsıldı. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin Alman uyruklu olduğu, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın ise 1988 doğumlu, Suriye uyruklu bir kişi olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü binası civarında teröristlerce saldırı düzenlendi. Çınar İlçe Emniyet Amirliğine yönelik bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı polis, 39 kişi yaralandı. Sivillerin de hedef alındığı saldırıda 5 aylık bir bebek ile 4 ve 12 yaşında iki çocuk da öldü.

Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin "Milletvekili dokunulmazlığı, terör örgütüne perde olmak için değil, Meclis'te millete daha iyi hizmet verebilmek için getirilmiş imtiyazdır. Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir. Terör örgütü mensubu gibi hareket eden milletvekilleri konusunda Meclis'in ve yargının harekete geçmesi şarttır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda 990 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi.

Başbakanlık tarafından Cuma günleri ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik ederken kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitiren Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Lütfi Elvan da katıldı.

3 OCAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde evinden ayrılmak isteyen vatandaşlara PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

- İş adamı Halis Toprak, 78 yaşında Fransa'nın Nice şehrinde kalp rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diyarbakır Lice'de 1938'te doğan sanayici ve iş adamı Toprak, iş hayatına Adana'da başladı. Toprak, seramik, kağıt, ilaç ve gıda gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren Toprak Holding'i Türk sanayine kazandırdı.



4 OCAK

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, belli bir süre dahilinde uzlaşma komisyonunun yeniden faaliyete geçmesi ve çalışmaları tamamlamasının uzlaşma noktalarından bir tanesi olduğunu söyledi. Çelik, "Başbakanımız daha önceki komisyona verilen teklifte yer alan başkanlık sistemi önerisini gündeme getirdi, Sayın Bahçeli ise güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti olarak parti kapatmalara karşı olduklarını ama teröre destek verenlerin de bir şekilde bu desteklerinin bedelini ödemesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki tartışmalara ilişkin HDP'ye oy verenlerin terörü desteklesinler diye oy vermediğine dikkati çekerek, "Terör örgütüne arka çıksınlar diye kimseye oy vermedi. Kimseye demokratik yolların dışında bir siyasi mücadele yolu arasınlar ve bu yol üzerinden siyaset geliştirsinler diye oy vermedi. Dolayısıyla öncelikli olarak büyük sorumluluk HDP'nin üzerine düşüyor. HDP'de siyaset yapanlar, barışın diliyle konuşmaya, Türkiye ve demokratik kurum ve kuralların işletilmesine azami gayret sarf etmeye dikkat etmelidirler." diye konuştu.

- HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına verilen arada yaptığı basın toplantısında dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin, "Geçmişte de Türkiye dokunulmazlıkları gündemine aldı, en yakın örnek DEP'li milletvekillerinin 10 yıl hapis yatmasıydı. Yani Türkiye kaybetti. Yine benzer şeylere tenezzül edilirse, yine benzer yollara umut bağlanırsa kaybedecek olan Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulundu.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce Kaymakam Murat Sarı'nın evine roketatarlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı saldırıda, roketatar mermisi evin önündeki direğe isabet etti.

5 OCAK

- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AA Editör Masasında Doğu ve Güneydoğu'da hastanelere, sağlık çalışanlarına yönelik terör eylemlerine ilişkin, "Sağlıkçıya savaş ortamında bile asla ateş edilmez. Burada, hastanemize roketatar var, 112'lere molotofkokteyli, roketatar var. Direksiyon başında öldürme var. Dolayısıyla tedbiri ne kadar alırsanız alın ihanet, hainlik, insanlık dışı tuzaklar ister istemez bizi zorluyor. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz." dedi.

Zırhlı ambulanslarla hizmet sunulmaya başlandığını belirten Müezzinoğlu, "3 zırhlı aracımız bu hafta teslim edilecek. Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'e bunları teslim edeceğiz, 12 tanesinin imalatı devam ediyor. Onu da önümüzdeki bir iki ay içerisinde teslim alacağız. Bütün nitelikler sağlık hizmeti sunma adına, zırh cam, kurşun geçirmez." diye konuştu.



- Türk bilim adamlarının ortak çalışmasıyla tamamen yerli yapay kan üretildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Adnan Ayhancı, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK'a sunulan "Multidisipliner Araştırma Projesi" önerisi kapsamında, tamamen yerli hemoglobin bazlı yapay kan üretiminde ön çalışmaların başarıyla tamamlandığını söyledi.

6 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısında yaptığı konuşmada, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin "Milletvekili dokunulmazlığı, terör örgütüne perde olmak için değil, Mecliste millete daha iyi hizmet verebilmek için getirilmiş imtiyazdır. Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir. Terör örgütü mensubu gibi hareket eden milletvekilleri konusunda Meclisin ve yargının harekete geçmesi şarttır diye düşünüyorum." dedi.

Prensip olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Herhangi bir siyasetçinin yaptığı suçun, hatanın bedelini kurumsal olarak partisi değil, şahıs olarak kendisi ödemelidir. Bu genel başkan da olabilir, bu milletvekili de olabilir, belediye başkanı da olabilir, meclis üyesi de olabilir, kim olursa olsun, bunun bedelini ödemelidir." şeklinde konuştu.

Başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin ise Erdoğan, "Türkiye'nin hızlı karar alma ve uygulama ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Başkanlık sisteminin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

- İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yeni kimlik kartlarının basılıp dağıtılmasına yönelik tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Nüfus hizmetleri kanununda hazırlanan değişikliklerin yasalaşmasından itibaren, yeni kimliklerin dağıtılmasına Kırıkkale'den başlanacak. Yeni kimlikler 3 yıl içinde tüm vatandaşlara verilmiş olacak.

7 OCAK

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin, "Dokunulmazlıkların konjonktürel olarak kullanılması asla doğru değil. 'Ben Ali'ye kızdım dokunulmazlığını kaldırayım, Veli çok iyi bir adam onun dokunulmazlığı kalsın.' Çifte standart olmaz siyasette. Hele devlet yönetiminde çifte standart hiç olmaz. Objektif bir kural getirirsiniz o kurala göre hareket edersiniz. Biz, kürsü dokunulmazlığı hariç, diğer dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apronunda 23 Aralık'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada, havalimanına yaklaşık 2 kilometre mesafeden 4 havan mermisi atıldığı tespit edildi.

- Şırnak'ta terör örgütü mensuplarının kazdığı hendekler ve barikatların bulunduğu Dicle Mahallesi'nde yüzleri kapalı bir grup terörist, Sema Çıngıllıoğlu İlköğretim Okuluna molotofkokteyli attı.

8 OCAK

- Irak'taki Başika Kampına düzenlenen saldırıya verilen karşılık sonucu, terör örgütü DEAŞ üyesi 17 kişi etkisiz hale getirildi.

- Başbakanlık tarafından Cuma günleri ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 OCAK

- Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'deki canlı bomba eylemini gerçekleştiren ikinci kişinin kimliği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, canlı bomba eylemini gerçekleştiren ikinci kişinin, Suriye vatandaşı E.U. olduğu belirtildi.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerin "Cuma namazı için mesai düzenlemesi"ne ilişkin sorusu üzerine, "78 milyonluk bir Türkiye'de, öylesi doğru, hayırlı ve milletin beklediği bir hizmetten rahatsız olan insanlar da olabilir. Bu demokratik ülkelerde normal bir şeydir. Ancak yayınlanan genelgenin hukuka, anayasaya aykırı olduğunu iddia etmek kabul edilemez bir yaklaşımdır." diye konuştu.

11 OCAK

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması konusunun ele alındığını belirterek, "İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi bu kurulun amaçlarından birisi. Bir diğer amacı ayrımcılıkla mücadele edilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve ayrımcılığın sonuçlarının giderilmesi, üçüncü temel önlemeye çalıştığı alan ise işkencenin önlenmesi." dedi.

Türkiye'deki Suriyelilere verilen çalışma izninin, Türk vatandaşlarının istihdamlarını kısıtlamayacağını belirten Kurtulmuş, "Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici kimlik belgesi düzenleme tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilecekler. Bu insanlar, İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine kimlik belgesi verilen, ikamet ettikleri illerde ancak çalışma hakkına sahip olacaklar." dedi.

12 OCAK

- İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda saat 10.21 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Başbakanlık, İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile geldiği, saldırıda yaralananların getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın 1988 doğumlu, Suriye uyruklu bir kişi olduğunu, ilk bulgulara göre de bağlantılarının DEAŞ ile ilintili olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yurt dışından gelen ve merkezde görevli büyükelçiler için düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Sultanahmet'teki saldırıyı kınayarak, "Dünyada DAİŞ denilen terör örgütüyle Türkiye'den daha kararlı bir şekilde mücadele yürüten ve bizim kadar bedel ödeyen başka bir ülke var mıdır? Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere terör örgütü ve müzahir kuruluşlarının etkinliği olan yerlerde biz de devlet olarak çok daha güçlü bir çalışma ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Meydanı terör örgütüne, bölücülere, yıkıcılara bırakmamalıyız." açıklamasında bulundu.



Başbakan Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i arayarak bugün İstanbul'da meydana gelen saldırıda, hayatını kaybeden 10 kişiden çoğunluğunun Alman vatandaşı olması sebebiyle üzüntülerini ve taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamasında "İstanbul gibi bir yerde, turizmin kalbinde, Sultanahmet'te canlı bomba patlayacak, siz hiçbir önlem almayacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Ambulans gitmeden yayın yasağı getireceksiniz. Bir felaket. Bu hükümet, bu ülkeyi yönetemez. Gücü yok, kapasitesi yok, bilgisi, birikimi yok." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında "Sultanahmet Meydanı'nda IŞİD tarafından yapıldığı anlaşılan kanlı saldırının çok ağır cevabı verilmeli, azmettiriciler, işbirlikçiler ve hücre evlerinde barınan insanlık düşmanları mutlaka bulunup, cezalandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ABD yönetimi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kuveyt, Yemen, Lübnan, Cezayir, Pakistan, Fransa, Gürcistan, İran, Etiyopya, İtalya, Yunanistan, Mısır saldırıyı mesajlarıyla kınadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

- Yükseköğretim Genel Kurulundan, dün bir grup akademisyenin teröre destek veren bildiri yayınlamasına ilişkin yapılan açıklamada, bunun akademik özgürlük ile bağdaştırılamayacağı vurgulanarak, "Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır. Rektörlerimiz ve Üniversitelerarası Kurul ile bu konuyu görüşmek üzere toplanacağız." denildi.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bu bildiri sadece imzalayan bir grup öğretim elemanın kanaatini ifade etmekte olup Türk yüksekögretim sisteminde çalışmakta olan 150 binden fazla akademisyenin görüşlerini asla temsil etmemektedir." ifadesine yer verildi.

Akademisyenlerin bildirisine, bazı üniversite rektörlüklerince ve sivil toplum kuruluşlarınca da tepkiler geldi.

13 OCAK

- İstanbul Valiliği'nde aldığı güvenlik brifingi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, Sultanahmet'teki terör saldırısına ilişkin, "Saldırganın kimliği tespit edildi, sizlerle de paylaşıldı. Bugün bu çerçevede 4 ayrı gözaltı daha oldu, saldırganın kimliğinin tespiti sonrasında. Biraz önce de saldırganın Türkiye'ye giriş yolu, bütün kontakları, arka plandaki ilişkileri konusunda aldığım bilgiler, bu meselenin görünür yüzünün dışında bazı önemli unsurlar ve perde arkası etkin aktörler olabileceği kanaatimizi pekiştirdi." dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile İstanbul Valiliğinde, saldırıya ilişkin görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananlardan 9'unun Alman uyruklu, birinin Norveç, birinin Perulu olduğunu bildirdi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin bildirisine ilişkin, "Parti olarak bu bildirinin arkasında değiliz. Ben partinin sözcüsüyüm. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde herkes düşüncesini, ifadesini yapar. Bu hürriyetten yararlanır. Teröre davetiye çıkarmadan, şiddeti teşvik etmeden bu çerçevede düşüncesini ifade eder. Bunu hainlikle itham edenlerin, kendi düşüncesini ortaya koyması lazım." dedi.

- Dolmabahçe Sarayı'nda görevli emniyet personelinin bulunduğu nöbet kulübesine 1 Ocak 2015'te uzun namlulu silah ve el bombasıyla saldıran Fırat Özçelik, "DHKP/C silahlı terör örgütü adına anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Özçelik'e ayrıca, çeşitli suçlardan 33 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

- Adalet Bakanı Bozdağ, AA Editör Masasında yaptığı açıklamada, dokunulmazlık dosyalarında, AK Parti ile ilgili 44, CHP ile ilgili 134, MHP'li milletvekilleriyle ilgili 15, Halkların Demokratik Partisi milletvekilleriyle ilgili de 293 dosyanın Parlamentoya gönderildiğini bildirdi.

- HSYK 2. Dairesi'nin, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihraçlarına yönelik kararının gerekçesinin yazımı tamamlandı. Gerekçede, "İhraç edilen hakim ve savcıların, hukukun evrensel ilkelerini ihlal ettikleri ve siyasallaşmaktan korunmaya çalışılan yargı erkinin yeniden tartışılır hale gelmesine neden oldukları kanısına varılmıştır." ifadesine yer verildi.



14 OCAK

- Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü binası civarında teröristlerce saldırı düzenlendi. Çınar İlçe Emniyet Amirliğine yönelik bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı polis, 39 kişi yaralandı. Sivillerin de hedef alındığı saldırıda 5 aylık bir bebek ile 4 ve 12 yaşında iki çocuk da öldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen, "Kamu- Özel Sektör Tarafından Tamamlanan 99 Baraj ve Hidroelektrik Santrali'nin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, terör saldırısına ilişkin "Çınar saldırısı dahi tek başına terörün ve terör karşısında haysiyetli bir duruş sergilemeyenlerin alçak, ahlaksız, karanlık yüzünü göstermeye yeter." diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu, TÜBİTAK'ta düzenlenen Ar-Ge Reform Paketi tanıtımı programında yaptığı konuşmada, "İnsanlık olarak terörün her türlüsüne karşı ortak bir tavır göstermemiz, teröre karşı birlikte mücadele etmemiz artık bir zarurettir. Türkiye olarak kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi gerekçeye dayanırsa dayansın terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmediklerini belirterek, "Üstlenen çıkar mı ya da sorumluları devlet tarafından tespit edilir mi bilmiyoruz. Ama orada katledilen sivil, bebek, çocuklar için bunu yapanların çıkıp açıkça kamuoyundan özür dilemesi lazım." dedi.

- HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı İsmet Güngör'ün, terör örgütü PKK'nın Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne yaptığı saldırıya ilişkin, "bahar erken geldi… cemreler düşüyor sanki #Çınar" paylaşımı tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekdağ'ın Danışmanı hakkında, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce Çınar Emniyet Amirliği ile lojmanına düzenlenen saldırının ardından Twitter paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

- Başbakan Davutoğlu, TÜBİTAK'ta düzenlenen Ar-Ge Reform Paketi Tanıtımı programında yaptığı konuşmada akademisyenlerin bildirisine ilişkin, "Net olarak soruyorum, bildirinizde terör örgütünden tek bir kelime bahsetmiyorsunuz. Terör örgütünün bu eylemlerini benimsiyor musunuz? Dün gece 5 aylık bir bebeği katleden bu terör örgütünün eylemlerini benimsiyor musunuz? Benimsemiyorsanız yeni bir bildiriyle bunu açıklamanız lazım." değerlendirmesini yaptı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'inin tutuklanması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazılan yazıda, "şüphelilerin yasa dışı FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, belediye başkanları, hakimler, Emniyet personeli, TSK mensuplarını, sanatçılar ve gazetecilerin arasında bulunduğu birçok kişi ile yakınlarını dinledikleri" bildirildi.

- HSYK 2. Dairesi, MİT tırlarını durduran savcılar Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takcı, Özcan Şişman ile Yaşar Kavalcıklıoğlu'nu meslekten ihraç etti.

15 OCAK

- Başbakan Davutoğlu, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde YÖK üyeleriyle bir araya geldiği yemekte, Çınar'daki terör saldırısına ilişkin, "Daha dün Çınar'da 3'ü çocuk, 6 vefat var. Çocuklardan birisi Mevlüde İrem Çiftçi 5 aylık, annesiyle, babasıyla birlikte, babası polis memuru, şehit edilir. Annesi de şu anda hastanede. O lojmanın yanındaki binada da Lokman Açıkgöz, oğlu Sadık Efe 5 yaşında, Ecrin 1 yaşında, üçü de şehit edildi, öldürüldü. Bu bildiride olgusal gerçeklik olarak ne Ecrin var ne Efe var ne İrem var. Eğer bu bildiriye bakarsak, bunları da devlet öldürdü. Peki olgusal gerçeklik bu mu? Ellerinizi vicdanınıza koyamıyorsanız, lütfen akıllarınızı bari böylesine dumura uğratmayın." diye konuştu.



16 OCAK

- Adalet Bakanlığınca hazırlanan değişiklikleri içeren Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, kamu düzeninin bozulabileceği, toplumsal olaylar meydana gelebileceği ya da suç işlenebileceği değerlendirildiği takdirde cenazeler, defnedilmek üzere mülki idare amirliğine teslim edilecek.

- CHP 35. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu ilan edildi.

- İstanbul Sultanahmet'teki terör saldırısında hayatını kaybeden 10 Alman turistin cenazeleri, Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla ülkelerine gönderildi.

17 OCAK

- İstanbul Sultanahmet'teki terör saldırısının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

- CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda 990 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi.

18 OCAK



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hafta sonu yapılan 35. Olağan Kurultayı'ndaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu.



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin hafta sonu gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultayındaki konuşmasında sarf ettiği "diktatör bozuntusu" ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

19 OCAK

- Londra'ya çalışma ziyaretinde bulunan Başbakan Davutoğlu, Mandarin Otel'de Türk basın mensuplarının sorusu üzerine "Hakkari ve Şırnak iki ilimiz buralarda il merkezlerine baktığınızda, şehirlerin doğal gelişimi anlamında çok uygun topoğrafyalarda değiller. Buna mukabil Yüksekova ve Cizre daha düz arazide, özellikle Yüksekova, havaalanı da Yüksekova'da olduğu için yine Hakkari il sınırları değişmeden, il merkezinin değişmesi ama bunda Hakkari ve Şırnak'ın herhangi bir şey kaybetmeden bunun yapılabilmesi için bir çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.

- Başbakan Davutoğlu, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görevlendirilen AK Partili isimlerin Cemil Çiçek, Ahmet İyimaya ve Abdulhamit Gül olduğunu açıkladı.



- Güvenlik kaynakları, Türk askerinin Suriye'nin Cerablus bölgesine girdiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk askeri, demiryolunun güneyinde yer alan Türk topraklarındaki mayınları temizlemek için bölgeye girdi.

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu üzerine, Sedat Peker hakkında, internet sitesinde yayınladığı bir yazıda "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

20 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni anayasa kapsamında bir başkanlık sistemini idari noktadaki değişim için gerçekleştirmenin gerekli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin de "Söyleyene bakarak kesinlikle girmemem gereken bir tartışma var. Ama karşımdaki kişinin, cevap vermediğimde kendisinin haklı olduğunu düşünecek ve hatta buna inanacak kadar cahil ve ahlaksız olduğunu bildiğim için mecburen temas etmek zorundayım. Çünkü bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil... Sabır, sabır, sabır." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği sözler ve sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

21 OCAK

- Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

22 OCAK

- AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, DAEŞ ve terörle mücadele, Türkiye'de hendeklerle başlayan çatışmalı süreç ve yeni anayasanın ele alındığını bildirdi.

- Eski CHP Milletvekili Kamer Genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunceli'de 23 Şubat 1940'ta doğan Kamer Genç, 18, 19, 20, 21 ve 23. dönemlerde Tunceli Milletvekili seçildi, 20 ve 21. dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü.

- Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Çelebi Eser Ortaokulu bahçesinde düzenlenen karne dağıtımı sırasında, terör örgütü üyelerince okulun dışından bahçeye el yapımı patlayıcı atıldı. Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan 5 öğrenci, yapılan müdahalenin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.

- Leyla Zana'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebine ilişkin Erdoğan, "Böyle bir talebi oldu. Dün Beştepe sofrasında bunu da arkadaşlarımızla paylaştık. Şu anda arkadaşlarımıza da bu konuyla ilgili bir değerlendirelim dedim. Bu değerlendirme neticesinde, yani kanaatim kabulden yanadır. Kabul edip kendisiyle görüşebiliriz." dedi.

23 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı Yıldız Sarayı'ndaki Mabeyn Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Biden’ın, PKK teröründen tek kelime bile bahsetmediği için akademisyenlerin imzaladığı bildiriyi eleştirdiğini ve bunu görüştüğü kişilere de söylediğini ifade ettiği bildirildi.

- Başbakan Davutoğlu ile ABD Başkan Yardımcısı Biden arasında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Başika Kampı ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni inisiyatiflerle yola devam edilmesi konusunda mutabakatın oluştuğu bildirildi. Başika kampı ve DEAŞ'la mücadele konuları ele alındı. Görüşmede Başika kampı ve Irak'ta DAEŞ'le mücadele konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni inisiyatiflerle yola devam edilmesi konusunda mutabakat oluştuğu kaydedildi.



- İnşaat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 6. Genel Kurulu'na katılan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, anayasa çalışmalarında olacaklarını belirterek, "Onların özgürlükçü bir anayasa yapacağı inancıyla değil, bunların hangi amaçla masada olduklarını halkımıza anlatmak için orada olacağız. O komisyonda bu niyetle olacağız." diye konuştu.

24 OCAK

- HDP 2. Olağan Kongresi'nde Demirtaş ve Yüksekdağ yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

HDP 2. Olağan Kongresi'nde bazı medya kuruluşlarına ambargo uygulandı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP 2. Olağan Kongresi'nde, parti yönetimi tarafından Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Star, Akşam, Güneş ve Yeni Akit gazeteleri ile A Haber ve Kanal 24 televizyonuna ambargo uygulanırken, gerekçe olarak Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yapılan haberler gösterildi.

- Vefat eden iş adamı Mustafa Koç, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden iş adamı Koç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yer alan aile kabristanında toprağa verildi. Koç'un naaşı, dedesi merhum Vehbi Koç'un mezarının yanına defnedildi.

25 OCAK

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Çankaya Köşkünde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin iç tehditler bölümünden terör örgütü PKK'nın çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine, "Bu haberler külliyen yalandır, manipülasyondur. Eğer birileri bunu haber olarak yapmışlarsa kasıtlı olarak, yanıltıcı bir haber olarak yapmışlardır. PKK, Türkiye'de milli güvenliği tehdit eden bir iç güvenlik tehdidi olmaktan çıkarılmış değildir. Bu konuda kim ne yazıyorsa yalan yazıyor." dedi.

26 OCAK

- "Tahşiyecilere kumpas" davası kapsamında tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye ilişkin ana soruşturması kapsamında da tutuklandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Paralel yapıyla mücadele çalışmaları gerek Milli Güvenlik Kurulumuz gerekse Devlet Denetleme Kurulumuz aracılığıyla yakından takip edilmektedir. Şu anda bana bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu'nun en öncelikli görevi budur. 'Her kurumumuzu denetleyeceksin, her kurumda bu tür kim varsa tespit edip hemen yargıda bunlar için süreci başlatacaksınız' diye talimatımı verdim. Altını çizerek söylüyorum, bu konu tamamen bir devlet meselesi, devletin güvenliği meselesidir. Bu konuda her hangi bir ihmali, yanlışı olan kim olursa olsun mutlaka hak ettiği cezayı görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

27 OCAK

- Milli Güvenlik Kurulu tarafından, "Suriye'nin geleceğinin inşasında ne mevcut rejimin ne DEAŞ ne de PYD-YPG başta olmak üzere, herhangi bir terör örgütünün yer almaması gerektiği ifade edilmiştir." denildi. Bildiride, "Milletin temel değerlerini ve birlikte yaşama arzusunu hedef alarak, eğitim yuvalarını, sağlık kuruluşlarını, camileri tahrip edip kullanılamaz hale getiren, baskı ve şiddet ile vatandaşlarımızı göçe zorlayan, bebekleri bile öldüren bölücü terör örgütüyle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, şöyle denildi:''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tuzak kurarak MİT'e ait yardım tırlarını, devlet sırrını temin ve ifşa etmek kastıyla durduran, MİT mensuplarını darbetmek suretiyle yaralayan, korkutma, sindirme ve baskı altına alma amacıyla diğer mağdur ve müştekilerin özel hayatlarını izleyip kaydeden bu oluşumun (FETÖ/PDY) 'silahlı terör örgütü' niteliğinde olup, nihai amacının da 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' olduğu, devletin ulusal ve uluslararası yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikteki bilgi ve belgeleri casusluk amacıyla temin ederek ifşa eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini terörle ilişkilendirmek maksadıyla yayınlar yapan şüpheliler Can Dündar ve Erdem Gül'ün de FETÖ/PDY terör örgütü ile aynı amaç birliği içerisinde hareket ettiği, bu şekilde şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde TCK'nın 312/1. maddesini ihlal ettikleri anlaşılmıştır."

Dündar ve Gül'ün ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme'' suçlarından 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

- Sağlık Bakanlığı'ndan Cizre'de yaralılara ambulans gönderilmediği iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Terör örgütünün saldırıları, olay yerine açılan hendekler, döşenen mayınlar, kurulan barikatlar nedeniyle ambulans istenilen adrese yönlendirilememiş ve yaralıların en yakın güvenli nokta olan otogar bölgesine getirilmesi istenilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, talep edilmesi halinde ambulansların güvenli bölgede hazır bulunduğu hatırlatılarak, “Ambulansların, yaralıları bulundukları yerden alamamasının, güvenlik güçlerimizin terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlara bağlanması, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir." ifadeleri kullanıldı.



28 OCAK

- HSYK 3. Dairesi, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan 8 hakim ve savcıyla ilgili soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından, 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

29 OCAK

- İstanbul Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olduğu, birinin de ağır yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan Rüzgar Çetin, "bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya sebep olmak" suçundan tutuklandı.

- Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen İstanbul'daki "askeri casusluk" davasında tüm sanıkların beraatine karar verdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ertuğrul Tekke Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Leyla Zana'nın görüşme talebine ilişkin de "Parlamentoda yemini yapmadıktan sonra zaten böyle bir kabul söz konusu olmaz. Ancak geçenlerde yanındaki danışmanı veyahut da özel kalemi bilemiyorum, özel kalemimi arayarak söylediği bazı şeyler var, yani eğer kendisi görüşmelerini bu başlıklar altında düşünüyorsa zaten gelmesine de gerek yok." dedi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010'da ortaya çıkan ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntüler ile 2011'de MHP'de istifalara yol açan görüntülere ilişkin soruşturma dosyalarını, "özel hayatın gizliliğine" yönelik eylemlerin "FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiğine" ilişkin şüpheler üzerine birleştirdi.

30 OCAK

- Rus uçağının dün Türk hava sahasını ihlal etmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ana jet üslerinde "turuncu alarm" seviyesine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihlale ilişkin "Dün öğle saatlerinde (Rusya) Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu tespit edilen bir savaş uçağı, bizim hava sahamızı ihlal etti. İngilizce ve Rusça olarak tüm ikazlara rağmen gerçekleşen bu ihlali Rusya'nın bölgedeki krizi tırmandırma çabasının bir sonucu olarak görüyoruz. İhlal edilen hava sahası aynı zamanda NATO hava sahası olduğu için konu NATO'nun da takibindedir. Zaten bizden önce NATO bu tespiti yapmış bulunuyor. Rusya, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bu ihlallerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde kalacaktır." diye konuştu.

- Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan yabancı uyrukluları taşıyan teknenin batması sonucu 33 kişinin öldüğü, 75 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

31 OCAK

- Başbakan Davutoğlu, temaslarda bulunmak için gittiği Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, "Rus uçağının Türk hava sahasını ihlaline ilişkin "Rusya'yı bir kez daha uyarıyoruz, gerek Suriye'deki muhalif unsurlara, ılımlı muhalefete verdikleri zarar, gerekse Türk hava sahasına yönelik sürdürdükleri tehditkar tutum Rusya'nın menfaatine değildir." dedi.

Kısa süreli bir hava sahası ihlali olduğunu belirten Davutoğlu, "Bu ihlal hem bizim hem NATO radarlarınca tespit edilmiş bir husustur. Türkiye hiçbir şekilde Rusya ile olan gerilimi artırmak düşüncesinde değildir. Ama Türkiye hava sahasını koruma konusunda da gerekli hassasiyeti her zaman gösterir." değerlendirmesinde bulundu.