Türkiye'de 2016 böyle geçti (10)

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Karakolu'na bölücü terör örgütü üyelerince bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 asker şehit düştü, biri İran uyruklu 5 sivil hayatını kaybetti, saldırıda 10'u asker 26 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyon sırasında yakalanacağını anlayan terörist, kendilerini patlattı. 3 polisin şehit olduğu, 8 kişinin yaralandığı olayda, terör örgütü PKK'nın sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael ölü ele geçirildi.

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü hal uygulaması 3 ay uzatıldı.

15 Temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan edildi, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" şeklinde değiştirilmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi.

Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda, canlı bomba eylemi yapacağı değerlendirilen DEAŞ üyesi Ahmet B. ölü ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın, "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 2 bin 523'ü amir olmak üzere 12 bin 801 memur görevden uzaklaştırıldı.

Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi" anlaşması imzalandı.

675 sayılı KHK ile bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 9 bin 630 kişi kamu görevinden çıkarıldı. KHK ile 2'si general 39 asker, meslekten ihraç edilenler listesinden çıkarıldı. Dicle Haber Ajansının aralarında bulunduğu toplam 15 ajans, gazete ve dergi kapatıldı.

Ekim ayının önemli olayları şöyle:

1 EKİM

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM'nin 26. Dönem 2. Yasama Yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "İkinci kalkışma iddiaları"na ilişkin bir soru üzerine, "Bu tür duyumlar bitmez. Bu tür duyumlar değişik şekillerde gündeme geliyor. Bunların herhangi bir şekilde organize bir şey olacağına, biz yakınen takip etmekle beraber, ne olup olmadığını tabii ki ciddiye alıyoruz, tabii ki yakından bakıyoruz ama bu olacak manasında değil. Biz her işimizi ciddiye alıyoruz, o manada. Fakat bunlara ben şahsen ihtimal vermiyorum, öyle bir şey, potansiyel yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerindeki 13 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 9 vatandaşın şehit düştüğü Ankara'nın Kazan ilçesindeki belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Sizler dünyaya millet olmanın dersini verdiniz. Birileri anlamasa da birileri Fetullahçı Terör Örgütü'nün başına da vagonlarına da sahip çıksa da sizler onlara gereken dersi verdiniz." dedi.

- Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Resmi Gazete'de yer aldı

3 EKİM

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda olağanüstü hal uygulamasının 90 gün süreyle uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

- Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi amacıyla 300 milyon avroluk mali kaynağın kullanımını içeren proje sözleşmesi imzalandı.

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başını okşayarak, "Okuyup, öğretmen ol" tavsiyesi ile öğretmen olan Sabiha Özar, 101'inci doğum gününü İzmir'in Buca ilçesindeki öğrencilerle kutladı.

4 Ekim

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu atadı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 2 bin 523'ü amir olmak üzere 12 bin 801 personel görevden uzaklaştırıldı.

- Selam Tevhid soruşturmasının firari sanıklarından, eski "Ergenekon" davası savcısı Cihan Kansız hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

- Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerine bağlı 10 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli bin 350 personel açığa alındı.

- İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Beşiktaş'ta bilinçli taksirle bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in, "Verilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi"ni göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Çetin, cezaevinden çıktı. Daha sonra, Çetin'in tahliyesine oy çokluğuyla karar verilmesi üzerine, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine, bu hükmü veren hakimler Arzu Dur ve Fatma Aybey aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat talebini içeren dilekçe verildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karıştığı iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan Rüzgar Çetin'in tahliye edilmesine itiraz etti. Rüzgar Çetin hakkında, savcılığın itirazı üzerine yurt dışına çıkış yasağı konuldu ancak Çetin'in yeniden tutuklanması talebi reddedildi.

5 Ekim

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen eski Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez ile eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel için Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.

- Ülke genelinde devam eden olağanüstü hal uygulamasının, 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

- HSYK Genel Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 66 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 121 ülkenin yüksek yargı kurumlarına "FETÖ"yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan mektup gönderdi.

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden 368'i subay 540 personel, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 427 personel açığa alındı. Geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan personelden 368'inin subay olduğu belirtildi.

- 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Ankara Batı Adliyesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ve elde edilen bilgiler ışığında çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, kimlik tespitleri yapılan ve haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde düğmeye bastı. Ankara merkezli ve aralarında İstanbul, İzmir ve Manisa'nın da yer aldığı 31 ilde operasyon düzenleyen ekipler 55 şüpheliyi gözaltına aldı.

6 Ekim

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenen TOBB 9. Ticaret ve Sanayi Şurası'ndaki konuşmasında, Irak Meclisi'nin, Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğine yönelik kararına ilişkin, "Irak hükümeti, Bağdat ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ'la mücadele için, bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul Yenibosna'da polis merkezi yakınında, PKK üyesi bir terörist tarafından bombalı motosikletin patlatılması sonucu biri ağır, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenlediği belirtilen PKK'lı terörist, sahte kimlikle kaçmaya çalışırken Aksaray ilinde yakalanarak, beraberindeki 2 kişiyle İstanbul'a gönderildi.

7 Ekim

- Başbakan Yıldırım, Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin "Türk askeri kendini piknikte sanmasın." sözlerine ilişkin, Yıldırım, "Bağdat'ın bu ve buna benzer açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı buluyorum. Bugün gitmiş değil askerimiz oraya, uzun zamandır oradadır." dedi.

- FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 166 rütbeli personelden 120'si yakalandı. İstanbul'un 26 ilçesi ve 35 ilde eş zamanlı operasyon başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, üçüncü sınıf emniyet müdürü 3, dördüncü sınıf emniyet müdürü 8 rütbeli personel ile 6 emniyet amiri ve 103'ü başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı olmak üzere toplam 120 şüpheli gözaltına alındı.

8 Ekim

- Ankara'nın Haymana ilçesindeki özel bir at çiftliğinde sıkıştırılan teröristler, araçtaki bombayı patlattı. Olayda, bombalı araçla eylem hazırlığındaki 2 terörist ölü ele geçirildi.

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan hakim albay üyeler Cemil Çelik ve Yaşar Yüce'nin meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

- ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

- Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yaptırılan "TCG YZB. Güngör Durmuş" isimli lojistik destek gemisi, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle denize indirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret AŞ arasında imzalanan "2 adet Lojistik Destek Gemisi Tedariki Sözleşmesi" kapsamında inşasına 25 Mart 2015'te başlanan serinin ilk gemisi suyla buluştu.

- Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri'de, adresleri önceden tespit edilen noktalara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ton 100 kilogram esrar, kalitesi artsın diye aşılanmış 1 ton klonlanmış esrar (scanc) ile 70 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

9 Ekim

- İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yassıtepe Höyüğü'ndeki arkeolojik kazılarda Bornova Misket Üzümü’ne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu.

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Durak Karakolu'na bölücü terör örgütünce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 asker şehit düştü, biri İran uyruklu 5 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 10'u asker 26 kişi yaralandı. Başbakan Binali Yıldırım, saldırıya ilişkin, "5 ton patlayıcıyla intihar dalışı yapan bir kamyonet, canlı bomba, kendisini ve bombayı patlatmak suretiyle bu olay meydana gelmiştir." bilgisini paylaştı.

- AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinde teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

- Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi, DEAŞ unsurlarınca savunma mevzisi haline getirilen 10 bina imha edildi



10 Ekim

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, Mabeyn Köşkü’nde 1 saat 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, "Bugün gerçekten Sayın Başkan'la (Putin) dolu dolu bir gün geçirdik. Sonunda bu az önce imzalanan anlaşmalar, imzalanacak hale geldi ve burada nokta, başkanlar huzurunda konmuş oldu. Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine olan inancım tamdır." ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise "İkili ilişkilerimizin tam olarak normalleşmesini tamamlamak üzere mutabık kaldık." dedi.

Ortak basın toplantısında Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi" için hükümetler arası anlaşma imzaladı. Türk Akımı anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak, tarafından imzalandı.

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 13 mahalle ile bu mahallelere bağlı 14 mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11 Ekim

- ÇEKÜL Vakfı desteği ile Kayseri'deki mağaraları ve yer altı şehirlerini fotoğraflayarak envanterini çıkaran Obruk Mağara Araştırma Grubu üyeleri, 9 milyon yıllık zürafa fosili buldu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında anayasa tartışmalarına ilişkin, "AKP başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse yine karşımıza iki seçenek çıkacaktır: İlk olarak AKP, hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan daha önceki maddeleri de ihtiva etmek kaydıyla TBMM’ne getirmelidir. Milletvekilleri, ilkeleri ve inançları doğrultusunda vicdanlarının sesini dinleyerek oy kullanacaklar, bir karara varacaklardır. İkinci olarak bu anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda ya 367 sınırını aşarak kanunlaşacaktır ya da 330 eşiğinin üstünde kalarak referandum yoluyla milletin kararına sunulacaktır. MHP, Türk milletinin vereceği her karara saygılı ve bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- AK Parti Dicle İlçe Deryan Aktert, ilçe merkezinin çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

12 Ekim

- Anayasa Mahkemesi, CHP'nin olağanüstü hal uygulaması kapsamında çıkarılan 668 ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu yetkisizlik nedeniyle reddetti.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 158'i subay, 67'si astsubay, 8'i uzman erbaş olmak üzere 233 personel ihraç edildi

- Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybetti.

13 Ekim

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişi tutuklandı.

- HSYK 2. Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen 184 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıda kullanılmak üzere patlayıcı yüklediği 3 araç, T-129 ATAK taarruz helikopterleriyle imha edildi.

- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında koalisyon güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen 9 hava harekatında, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

- Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü hal uygulaması, 19 Ekim tarihinden itibaren 3 ay uzatıldı.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda "parti kurallarına aykırı hareket ettiği" iddia edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın durumunun değerlendirildiğini belirtti. Böke, bu kapsamda, Hazinedar'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkine karar verildiğini açıkladı.

14 Ekim

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, Irak Meclisi'nin Başika kararına ilişkin, "Bazıları diyor ki 'Başika'dan çıkın, çekilin.' Biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya oraya gelmedik ki. Başika'ya bizi davet eden sizsiniz. Bizi Başika'ya davet ettiniz, şimdi de 'Buradan çıkın.' diyorsun. Kusura bakma, orada benim soydaşlarım var." ifadelerini kullandı.

15 Ekim

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Musul'daki gelişmelere ilişkin "Kusura bakmayın Musul'un ne DEAŞ terör örgütüne ne de başka terör örgütlerine verilmesine müsaade etmeyiz." dedi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bahçeli, başkanlık sistemine tartışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde bugünkü siyasi iktidarın başkanlık sisteminde çok ısrarlı duruşu ve zaman zaman da fiili durumlarıyla bunu şekillendirmeye çalışmasına cevaben TBMM'ye bir metnin getirilmesinde yarar vardır. Bu metin geldiği zaman her parti gibi MHP de metin üzerinde değerlendirme yapacak ve anayasa değişikliği prosedürü çerçevesinde Meclis'teki çalışmalara katkı sağlayacaktır." dedi.

Bahçeli, "Meclis'e gelinir, Meclis'te 330 ile 367 aralığında bir sonuç çıkarsa tabiatıyla referanduma gitmek lazım. Ama böyle bir hayırlı gelişmeyi sabote etmek doğru değildir. Böyle bir hayırlı gelişmeye başka türlü yaklaşarak kaos ve kriz ortamının devamını veya bir başka ifadeyle şu an yaşanmakta olan fiili durumun devamını arzulayanlar ise Türkiye'de kaosun kurucuları, krizin yaşatıcıları ve darbe çağrıcıları olarak da tarihte yerini alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında NATO'da görevli subayların da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.



16 Ekim

- Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyon sırasında yakalanacağını anlayan terörist, kendini patlattı. Olayda 3 polis şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.

17 Ekim

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Sakarya'da, adliyeye sevk edilen şüphelilerden üzerinde sahte, "FBI" kimliğiyle yakalanan zanlı ile 3 kişi tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

- Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü’nde görüştü. Görüşmede, Başbakan Yıldırım ile Bahçeli, Musul'da yapılan operasyon, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki son durum, Gaziantep ve yurt genelinde yaşanan terör olayları ile anayasa değişikliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

18 Ekim

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Onbinlerce kilometre mesafeden çıkıp geleceksin, o senin için bir hak olacak, neymiş, Bağdat çağırıyormuş. Tamam da bu benim 350 kilometre sınırım, her an tehdit var. Benim burada tarihi sorumluluğum, mesuliyetim var ve biz burada olacağız. Hem arazide olacağız hem de masada olacağız." dedi.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Başkentte konuşlu olduğu filo lağvedilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emriyle Konya'ya taşındı.

- İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darbedilmesine ilişkin soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü''nün (FETÖ) MİT, asker ve polisten sorumlu "mahrem imam"larına yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

19 Ekim

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki muhtarlar toplantısında, Musul'da terörle mücadeleye ilişkin, "Bundan sonra sorunların kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz, bundan sonra bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmeyeceğiz, gırtlağımıza kadar bataklığa gömülmeye rıza göstermeyeceğiz. Artık sorunların üzerine biz gideceğiz. Terör sorunumuz mu var? Terör örgütlerinin gelip bize saldırmasını beklemeyeceğiz. Bu örgütler, nerede faaliyet gösteriyorsa, nerede yuvalanıyorsa gidip orada tepelerine tepelerine bineceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Konya'da Selçuklular döneminde Emir Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında yaptırılan Karatay Medresesi'nde, KTO Karatay Üniversitesi tarafından 102 yıl sonra yeniden ders verilmeye başlandı.

- Ankara'da bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, canlı bomba eylemi yapacağı değerlendirilen DEAŞ üyesi terörist ölü ele geçirildi. Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda patlayıcı madde buldu.

20 Ekim

- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla PKK/PYD'nın yeni kontrol altına aldığı bölgedeki 18 hedefe 26 bomba atıldı, terör örgütü tarafından karargah, toplanma, barınma alanı ve silah/mühimmat deposu olarak kullanılan 9 bina, bir zırhlı araç, ikisi silahlı 4 araç imha edildi. Harekat sonucunda 160-200 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Uzundere Hisar Dağı ve Güven Dağı bölgelerinde düzenlenen hava ve kara operasyonlarında 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

- MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, partisi tarafından tüzüğün bazı maddelerini ihlal gerekçesiyle tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak disipline sevk edildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, programın yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T. gözaltına alındı. Eski TÜBİTAK çalışanı İhsan T. çıkarıldığı hakimlikçe ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

21 Ekim

- AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Afyonkarahisar'a gelen Başbakan Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığına gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, PYD/YPG'nin Münbiç'ten çıkmasına ilişkin, "ABD'nin bu konuda sözü var. Sözünün de arkasında olduğunu ABD Savunma Bakanı teyit etti ve Münbiç'te hiçbir PYD/YPG unsuru kalmayacak. Bunun teminatını tekrar verdiler. Bizim için PKK neyse PYD ve YPG de aynıdır, bunlar da terör örgütüdür. Bunlara maalesef silah verilmesi, DEAŞ'a karşı Amerika tarafından kullanılması, büyük bir yanlıştır. Bunu kendilerine açıkça söyledik." ifadelerini kullandı.

- Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Murat Şahin'in tahliyesine karar verildi.

- Hrant Dink cinayeti soruşturmasında, meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile eski jandarma görevlileri Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

22 Ekim

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Millet Yenilmez, Türkiye Bölünmez" temalı, AK Parti 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı. Yıldırım, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu her zeminde dile getiriyoruz. Coğrafyamızda kan ve göz yaşı artık sona ersin, kardeş kanı dökülmesin istiyoruz. Coğrafyamızın parsel parsel bölünüp yeniden parçalanmasını istemiyoruz." dedi.

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, geçen yıl tespit edilen ve üzerinde insan ile çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı, bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen taban mozaiğinin bulunduğu yonca tarlasında kazı çalışmaları devam eden kazılarda bin 500 yıllık sikke bulundu.

23 Ekim

- Şırnak kırsalında Düğün Dağı güneyinde kış hazırlığındaki teröristlere yönelik savaş uçaklarının da katıldığı operasyonda, bölücü terör örgütüne ait barınak ve silah mevzileri imha edilirken, ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi.

- 53. Uluslararası Antalya Film Festivali, "Altın Portakal" ödül töreniyle sona erdi. EXPO 2016 Antalya sergi alanında bulunan kongre merkezindeki ödül töreninde, senaryo aşamasındaki bir projeye destek sağlayan 100 bin lira ödüllü "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü" Abdurrahman Öner'in "Ay Dede" isimli film senaryosuna verildi. "Yaşam Boyu Başarı Ödülleri", ABD'li aktör Harvey Keitel ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'ye verildi. Ulusal Yarışma bölümünde "En İyi Film Ödülü", "En İyi Senaryo Ödülü" ve "En İyi Yönetmen Ödülü" "Mavi Bisiklet" filmine verildi. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Menderes Samancılar'a, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" de yine Ecem Uzun'a gitti.

24 Ekim

- Gaziantep'in Karkamış ilçesinde barınan yaklaşık 500 Suriyeli, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Halep kentine bağlı Cerablus ilçesine döndü.

25 Ekim

- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinin bertaraf edildiği Halep kentine bağlı Cerablus ilçesine Türkiye'den dönenlerin sayısı 7 bin 741'e ulaştı.

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Gültan Kışanak, Diyarbakır Havalimanı'nda, DBP Meclis Üyesi Fırat Anlı ise adresinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

26 Ekim

- İstanbul Yenibosna'daki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan patlamanın faili Ekrem G'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Yenibosna'daki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan patlamanın faili Ekrem G'nin de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.​

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) eski başkanlarından Basın Şeref Kartı sahibi Nail Güreli hayatını kaybetti.

- Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sayıştay denetçilerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandı.

- Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve tutuklu yargılanan sanık Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme hakimi İbrahim Uyanık, sanık Çakıroğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

27 Ekim

- Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda 300 kişi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 241 kişi anısına yaklaşık 9 ton su ile hazırlanan kitre ve 350 şişe boya kullanarak 241 metrekarelik ebru yaptı.

- Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkın Sesi Partisini dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

- Konya'da yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 17 ilde 71'i üsteğmen 73 pilot hakkında gözaltı kararı verildi

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine itiraz etti. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen itiraz dilekçesinde, sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak, atılı suçlardan itirazen tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

28 Ekim

- Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, iki adreste bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat bulundu.

- Milli Savunma Bakanlığı kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personelin orduyla ilişiği kesildi​

- FETÖ/PDY ile iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen Jandarma Genel Komutanlığından 42'si subay, 56'sı astsubay, 30'u uzman jandarma çavuş, 17'si uzman erbaş, 8'i memur olmak üzere 153, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 52'si subay, 58'i astsubay, biri uzman erbaş biri de memur olmak üzere 112 personel açığa alındı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Sayıştay denetçisi tutuklandı.

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine itirazı, 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "usul ve yasaya uygun" olduğu belirtilerek, incelenmek üzere Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Abdullah Çakıroğlu hakkında verilen tahliye kararını kaldırılarak, tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Daha sonra, Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen, tahliyesine yapılan itirazın kabul edilmesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu tutuklandı.

29 Ekim

- "15 Temmuz" günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi.

- Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan kamu görevlileri ve sivil vatandaşlara yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resepsiyon verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iştirak etmedi.

- Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ile devlet üniversitelerine rektör atamalarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeye göre rektör, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önerilecek, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak.

- Ankara Yüksek Hızlı Tren Garının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Tren garında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareket diskiyle ilk seferi de başlattı.

- 675 sayılı KHK ile bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 9 bin 630 kişi kamu görevinden çıkarıldı. KHK ile 2'si general 39 asker, meslekten ihraç edilenler listesinden çıkarıldı. Dicle Haber Ajansının aralarında bulunduğu toplam 15 ajans, gazete ve dergi kapatıldı.



- Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, 3 askerin şehit olduğu havan saldırısının ardından, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bulunan terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.



30 Ekim

- Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklandı.

- Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde, oy kullanan 891 delegenin 871'inin oyunu alan Temel Karamollaoğlu yeni genel başkan seçildi.

- Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı KHK ile yapılan yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi.

- Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 polis yaralandı. Saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı.

31 Ekim

- 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan hatıra para, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'a takdim edildi.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.



