Türkiye'de 2016 böyle geçti (11)

ANKARA (AA) - Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekilleri tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 2'si polis 11 vatandaş hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 100'ü aşkın kişi de yaralandı.

ABD'de yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump'ın, önemli bir sürprize imza atarak ABD'nin 45. başkanı olduğu kasım ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul ile Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, olayda 13 işçi göçük altında kaldı.

Olağanüstü Hal kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı kanun hükmünde kararname ile 7 bin 586 emniyet mensubunun meslekle ilişiği kesildi. Kararname ile hakkında işlem yapılan 550 dernekten 375'i kapatıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında 3 asker şehit düştü, biri ağır 10 asker yaralandı.

Adana Valiliği otoparkında bir aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı.



TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 2 askerle irtibatın kesildiğini açıkladı.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kasım ayında tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun ile tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla bölücü terör örgütünün kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında 29'ü ölü, 16'sı yaralı olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Kasım ayının önemli olayları şöyle:

1 KASIM

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada talimatla ifade vermesi için 2 Aralık'ta, Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya çağrıldı.

- Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 Ekim'de sevk edildiği mahkemece tutuklanmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.



- Ankara merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce açığa alınan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) görevli daire başkan yardımcısı, uzman ve uzman yardımcılarının da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

- Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan Abdullah Çakıroğlu'nun, ikinci kez tahliyesine karar verildi.

2 KASIM

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Darbe girişiminin hemen ardından şüpheli bulunarak tutuklandığı ortaya çıkan Batmaz'ın, Öksüz ile 11 Temmuz'da ABD'ye gittiği belirlendi.

- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, İstanbul'daki evinde, solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Harun Biniş'in darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağını sağladığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kabul etmesi durumunda da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi olduğu belirlendi.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, "terör örgütü propagandası" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını onadı.

- Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan (85), İstanbul Silivri'deki evinde hayata veda etti.

3 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödül törenindeki konuşmasında, "PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin mensuplarına yıllardır kol kanat geren Almanya'nın şimdi de ısrarla Feto'nun arka bahçesi haline dönüşmesinden dolayısıyla biz de endişe ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi terör örgütleri akrep gibidir, eninde sonunda döner, sırtında taşıyanı da ısırır." dedi.

- HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun pasaportuna, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda el konuldu.

4 KASIM

- Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP'li milletvekillerine yönelik operasyon başlatıldı. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ile Ferhat Encu, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ile Abdullah Zeydan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 2'si polis 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, aralarında çocukların da yer aldığı 100'ü aşkın kişi de yaralandı.

- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım da katıldı.

5 KASIM

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

- İçişleri Bakanlığında FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 20 mülki idare amiri açığa alındı.



- Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce döşenip gizlendiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı.

- İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesinde el yapımı patlayıcı düzenekleri bulundu. Arama sırasında el yapımı patlayıcılardan birinin patlatılması sonucu bir güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı, diğer patlayıcı patlamadan etkisiz hale getirildi.

6 KASIM

- HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, TBMM Genel Kurulu ve komisyon çalışmalarına katılmayacaklarını, Meclis'te grup çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Fahri Doktora Tevdi Töreni'ndeki konuşmasında, HDP'nin Meclis çalışmalarını durdurma kararını, "Dokunulmazlıklar üzerinden Meclis'e, devlete, millete, yargıya meydan okuyan, hatta hakaret eden bu densizlerin amacı Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokmaktır. Açık net söylüyorum. Benim uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur. Benim için aslolan milletimdir." sözleriyle değerlendirdi.

- Başbakan Yıldırım, Bayburt Valiliği önünde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, HDP'nin Meclis çalışmalarını durdurma kararına ilişkin, "Yol yakınken bu yanlıştan dönün, gelin Meclise, ne diyecekseniz her şeyi söyleyin. Mesele konuşmak değil, mesele fikrini ifade etmek değil, mesele siyaseti kalkan olarak teröre karşı kullanmaktır." dedi.

- Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel tutuklandı.

7 KASIM

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan olağanüstü PM toplantısına ilişkin bildirge yayımlandı. Bildirgede, "AKP, Meclis'teki milletvekillerini tutuklatarak teröre hizmet etmektedir. Hukuki süreçler tamamlanıp hüküm kesinleşmeden milletvekillerinin tutuklanması anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin içtihatlarına aykırıdır. Bu hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir." ifadeleri yer aldı.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada, CHP'nin Parti Meclisi bildirgesine ilişkin, "Neredeyse ölümün kıyısından dönmüş bir siyasi heyete, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 'Bu örgütlerle işbirliği halinde hareket ediyorsunuz.' demek, haksızlıkların en büyüğü olsa gerek. Eğer 15 Temmuz akşamı bu hain çete mensupları kendi amaçlarına ulaşmış olsalardı, Cumhurbaşkanımız, belki bizler hayatta olmayacaktık ama Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'li arkadaşlarımız da bilsinler ki onlar da böyle bir bildiriyi yazacak zemini bulamayacaklardı." değerlendirmesi yaptı.

- Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye götürülen HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Terör soruşturması kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için haklarında gözaltı kararı verilen HDP'li milletvekillerinden Hakkari Milletvekili Akdoğan'ın da tutuklanmasıyla, tutuklu milletvekili sayısı 10'a yükseldi.

8 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında, CHP Parti Meclisi Bildirgesi'ne ilişkin, "Anamuhalefet Partisi'nin bildirisinde, kalkıyor, sarayı ve iktidar partisini ne yazık ki 'DEAŞ'a ve diğer terör örgütlerine yardım yataklık yapıyor.' diye suçlama yoluna gidiyorlar. Bunlar ne menem bir Anamuhalefet? Böyle bir anlayış olabilir mi?" dedi.

- Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Meclisi üyeleri hakkında, 6 Kasım'daki Parti Meclisi toplantısının ardından yayımlanan bildiride kullanılan ifadeler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu.

- AK Parti'den, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri hakkında, 6 Kasım'daki parti meclisi toplantısının ardından yayımlanan bildiride kullanılan ifadeler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

- FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın, avukatının talebi üzerine tahliyesine karar verildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında Şişli'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasının meydana geldiği şantiyenin önündeki protesto gösterisinde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

9 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan ve Trump, görüşmede, ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yanı sıra başta terörle mücadele olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği hususunda kararlılıklarını vurguladı.

- "Kozmik oda"da arama yaptıran ve meslekten ihraç edilen eski savcı Mustafa Bilgili, Ankara'nın Cebeci semtinde yakalandı. Gözaltına alınan Bilgili, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Çukurca kırsalında devam eden operasyonlar sırasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

10 KASIM

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 78 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

- Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına düzenlenen roketatarlı saldırıda Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk yaralandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Safitürk, 2 gün sonra hastanede şehit oldu. Safitürk, Sakarya'da toprağa verildi. Olayın faillerinin kısa sürede yakalandığı bildirildi. Şehit kaymakamın cenaze törenine katılan Erdoğan, şehit Safitürk ile kısa bir süre önce külliyede tanıştığını belirterek, "Biz Muhammed Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allahın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak bunun hesabını indi ilahide veremeyiz." dedi.

Başbakan Yıldırım da Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin, "O gencecik, fidan gibi kardeşimize alçaklar tuzak kurdular ama onlar bilsin ki hiçbir yiğidimizin kanı yerde kalmaz. Ülkenin her köşesinde, bu ülkeyi bölmeye çalışan, birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemeye çalışan kim olursa olsun ister içeride, ister dışarıda, hiç ama hiç affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "abisi" olduğu öne sürülen Şemsi Zafer Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

- Mersin'in Silifke ilçesinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin silahlı kanat sorumlularından Sevinç Bozdağ, tutuklandı.



- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

11 KASIM

- Belarus'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yaptırılan Minsk Camisi'nin açılış törenine eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, açılışı Belarus Devlet Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yapmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade etti.

- Başbakan Yıldırım, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ı telefonla arayarak, kutladı.

- Başbakan Yıldırım, Ovit Dağı'nda düzenlenen "Ovit Tüneli Işık Göründü" töreninde yaptığı konuşmada, Ovit Dağı'nda muhteşem bir gün yaşadıklarını, bugün 136 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü ana şahitlik ettiklerini söyledi. Yıldırım, Ovit Tüneli'nin 2017 sonunda hizmete gireceğini belirtti.

- İçişleri Bakanlığınca FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti durduruldu.



- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay, yurt dışından geldiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

12 KASIM

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "FETÖ/PDY'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tutuklandı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay kavşağında helikopterden açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralanan 27 yaşındaki Özcan Özsoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 KASIM

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 168 subay ile 123 astsubay görevden uzaklaştırıldı, 15 subay ile 4 astsubay ihraç edildi.

14 KASIM

- FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, 31 şirkete atanan kayyumların da yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.

- Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin kırsal kesiminde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz şehit oldu.

15 KASIM

- Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere ait görüntülerin kaydedilerek, internette yayınlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında eski polisler İlker Usta ve Sedat Zavar tutuklandı.

- İstanbul Maltepe'de, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kuryeyle gelen bir paketin açılmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamada, paketin gönderildiği firmanın sahibi Osman Kurdaş (56), Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan yaralandı. Olayda yaralanan şirket sahibinin oğlu Alican Kurdaş, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıktan bir süre sonra tutuklandı.

16 KASIM

- FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu görevine iade edilirken, aynı kapsamda 2 bin 205 personel ise görevden uzaklaştırıldı.

- Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamındaki ihraçlardan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) personel ihtiyacının karşılanması için 30 bin 159 personelin alınmasının planlandığını açıkladı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ firarisi Emre Uslu, ABD'nin başkenti Washington'da görüntülendi.

17 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda yaptığı konuşmada, "Batı şu anda DEAŞ'ın yanındadır. Bunların elinde yakaladığımız silahların, Batı menşeli olduğunu tespit ettik, gördük, görüyoruz. Bütün bunlar kime karşı yapılıyor. Dikkat edelim İslam dünyasına karşı yapılıyor." dedi.



- İstanbul Sultangazi'de, tır gasbettikleri iddiasıyla takibe alınan ve polisle silahlı çatışmaya giren çetenin üyelerinden biri öldü, ikisi yaralandı.

- İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

18 KASIM

- Siirt'in Şirvan ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, 13 kişi göçük altında kaldı. Başbakan Yıldırım, heyelan sonrası meydana gelen göçüğe ilişkin, ilgili bakanlardan telefonla bilgi aldı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında 103 öğretim üyesi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" gözaltı kararı çıkarıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentindeki Devlet Konuk Evi'nde Cumhurbaşkanı Vekili Şevket Mirziyayev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta, Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti. Cuma namazını İmam Buhari türbesinin içinde bulunan camide kılan Erdoğan, İmam Maturidi türbesinde dua etti.

- Başbakan Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıda, piyasalardaki hareketliliğin esas itibarıyla küresel kaynaklı olduğunun değerlendirildiği, bununla birlikte ülkeye etkilerini sınırlamak amacıyla tüm tedbirlerin gözden geçirildiği vurgulandı.



19 KASIM

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Maliye Bakanlığında görevli 60 kişiden 36'sı gözaltına aldı.

20 KASIM

- Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Numan bölgesinde meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

21 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesinin 62. Genel Kurulunun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye, terör örgütleriyle Avrupa başta olmak üzere, dünyanın geri kalan bölümü arasında adeta bir set gibidir. Eğer biz bu mücadelede başarısız olursak, yani bu set yıkılırsa teröristler tıpkı bir sel gibi tüm dünyayı ateşe ve kana bulayacaktır. Biz diyoruz ki gelin bu seti zayıflatmak yerine, güçlendirelim." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY'ye bağlı şekilde yayın politikası izleyerek örgütün amacına hizmet ettiği gerekçesiyle kayyum atanan Cihan Medya Dağıtım AŞ'nin de aralarında bulunduğu 7 şirketin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.

22 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken yaşta evlendirilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeye yönelik Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Hükümetin, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum." dedi.

- Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla verdiği öğle yemeğinde, erken yaşta evlenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeye yönelik, "Gerek toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanması, gerek Cumhurbaşkanımızın bu konudaki geniş mutabakat çağrısı, gerekse de muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirmeleri için zaman tanınması bakımından Meclis'teki bu tasarıyı komisyona alıyoruz ve komisyonda etraflıca bütün tarafların görüşleri de dikkate alınarak değerlendirilip bu sorun mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

- Olağanüstü hal kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı kanun hükmünde kararname ile 7 bin 586 emniyet mensubunun meslekle ilişiği kesildi. Kararname ile hakkında işlem yapılan 550 dernekten 375'i kapatıldı. 175 dernek ve 18 vakfın ise faaliyetlerine devam etmesine karar verildi.

- FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25 kişiden Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü H.T'nin de aralarında bulunduğu 20'si gözaltına alındı.

- Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, aralarında PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK'nın yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarıldı.



- FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, sosyal medyada "Aksilahlanma" etiketini açarak kampanyaya dönüştürdüğü ve örgüt lehine faaliyette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan "JeansBiri" adlı Twitter hesabının sahibi Ahmet Kemal A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararları ile 112 emniyet müdürü, 79 emniyet amiri emekliliğe sevk edilirken, 487 emniyet müdürü ile 292 emniyet amiri, 486 başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı bir üst rütbeye terfi etti.

23 KASIM

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, "sözde yöneticileri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde başlatılan operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

24 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP'nin Türkiye'nin üyelik müzakere sürecinin dondurulmasıyla ilgili tavsiye kararına ilişkin, "Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız?' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Toplanmışlar, gelmişler bir araya 30-40 kişi, verilen o bildiriye 'Hayır' diyor, yok diğerleri 400-500 kişi 'Evet' diyor... Topunuz dese ne yazar?" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Bu kararın pratik anlamı şu, 'Biz, müzakere faslı açmayacağız'. Zaten uzun zamandan beri açılmıyor, canları sıkılınca açıyorlar kapatıyorlar, keyifleri gelince açıyorlar. Böyle bir belirsiz süreç uzun süredir devam ediyor. Avrupa ile ilişkileri zehirlemek, kopma noktasına getirmek Türkiye'ye zarar verir kabul ediyorum ama Avrupa'ya 3 misli, 5 misli daha çok zarar verir." diye konuştu.

- Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında 3 asker şehit düştü, biri ağır 10 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yürütülen operasyonlar kapsamında, Suriye rejim güçlerince saat 03.30 sıralarında hava saldırısı gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

- Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesindeki Türk askerlerine yapılan saldırıya ilişkin, "Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığımızın muhataplarıyla gerekli askeri temasları devam ediyor. Nereden kaynaklandı, nasıl kaynaklandı, tekrarı olmaması konusunda da en kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı muhataplara." dedi.

- Adana Valiliği otoparkında bir aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı.



- İçişleri Bakanlığınca, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 44 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı.



- FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi.

25 KASIM

- FETÖ'ye mensup olanların ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Müdürü Recep Uzunallı ve iş adamlarının da bulunduğu 9 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde çıkan çatışmalarda bir asker şehit oldu, 5 asker hafif yaralandı.



26 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt'in Şirvan ilçesinde maden faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

27 KASIM

- Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Haliliye bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından atılan roket sonucu 22 muhalifin göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği açıklandı.



- Suriye'de rejim güçlerinin ablukası altındaki Halep'te yerleşim yerlerini hedef alan hava saldırılarında 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 325 kişinin yaralandığı bildirildi.

- DSP'nin, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'da düzenlenen 10. Olağan Kurultayı'nda, Önder Aksakal yeniden genel başkanlığa seçildi.

28 KASIM

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun vefatı dolayısıyla, Küba'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında hazırlanan ilk iddianame, Başsavcılık tarafından onaylandı.

29 KASIM

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, saat 15.30 sularında 2 askerle irtibatın kesildiğini, bölgede arama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Başbakan Yıldırım, olaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

- Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olayla ilgili, 14 kişi gözaltına alındı.

- Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarının görevlerine atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 3 bin 22 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 918 idari yargı hakimi kura yöntemiyle atandı.

30 KASIM

- Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Tosun, Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

- Genelkurmay Başkanlığı, bölücü terör örgütünün kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Hava harekatında 29'ü ölü, 16'sı yaralı olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianamede adı geçen PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de arasında bulunduğu 68 kişi hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.







