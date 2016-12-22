Türkiye'de 2016 böyle geçti (12)

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı sergide, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit oldu, çoğunluğu polis 238 kişi yaralandı.

Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan özel halk otobüsüne yönelik gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında, 14 asker şehit oldu, 48'i asker 56 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El-Bab'da yaşanan çatışmalar ve düzenlenen bombalı saldırılarda 14 Türk askeri şehit oldu, 33 asker yaralandı, 138 terörist etkisiz hale getirildi.

Asya ile Avrupa'yı bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açıldı.

TSK'nın hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılayacak GÖKTÜRK-1 uydusu fırlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, "futbolda şikede kumpas" iddianamesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 108 şüpheli hakkında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturmayı yürüten, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralık ayının önemli olayları şöyle:

1 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Putin ile görüşmede iki liderin, Halep'te çatışmaların durdurulması ve kentteki sivillere insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. Almanya Başbakanı Merkel ile yapılan görüşmede ise Kıbrıs müzakerelerindeki gidişat hakkında görüş teatisinde bulunularak, başta Halep'teki insani durum olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

- İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

- Adana'nın Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren 12 kişinin kimlikleri, ailelerden alınan kan örnekleri doğrultusunda belirlendi. Yangında hayatını kaybeden eğitmen Fatma Canatan ile 6 yaşındaki Sare Betül Genç Mersin'de toprağa verildi. Yangın nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

- "Lavaş-yufka"nın UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne kaydedilmesi ile birlikte Türkiye, "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"ne en çok unsur kaydettiren 10 ülkeden biri oldu.

- Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Avrupa'nın bölgedeki tehditlere karşı en büyük teminatı Türkiye'dir. Eğer Türkiye, 5-6 yıldır bölgede yaşananları, burada yaşanan olumsuzlukları karşılamasaydı, bunları aynı şekilde Avrupa'ya yansıtsaydı, bugün Avrupa duman olmuştu. Ama bizim de bir sabrımız var. İlanihaye Avrupa'yı koruyacağız diye bir şey yok." dedi.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Başkentteki soruşturmalara yönelik, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan ilk davada, 18 sanıktan 17'sinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca'nın da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliğinden" de 7,5 yıldan 15' yıla kadar hapsi talep edildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "30. Muhtarlar Toplantısı"nda, "Bizi Avrupa'dan dışlamaya ne Avrupa Birliği kurumlarının ne de ırkçılık hastalığının pençesine düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Avrupa devletlerinin gücü yetmez. Biz Avrupa'da misafir değil ev sahibiyiz. Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkeleriyle son dönemde yaşadığımız sıkıntılar, güncel siyasi çatışmalardır." diye konuştu.

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla, firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski bakan ve iş adamlarının da bulunduğu 32 müştekinin davaya katılma talebini kabul etti.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianamede, örgütün mevcut gücü ve yapısına, küresel emperyalist güçlerin verdiği destek sayesinde ulaştığı belirtildi. Fetullah Gülen'in küresel sermaye ile ilk temasının Komünizmle Mücadele derneklerinin kuruluşu ile başladığı ifade edilen iddianamede, "FETÖ/PDY’nin, demokratik hukuk devletinin özelliklerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş en geniş ve en büyük katılımlı silahlı terör örgütlenmesi" olduğuna işaret edildi.

- Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Muş Valiliği, "Terör örgütüne üye olma, terör örgütüne finans sağlama, belediye ihalelerine fesat karıştırma ve kamuyu zarara uğratmak" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Malazgirt Belediye Başkanı Halis Coşkun'un yerine Kaymakamı Soner Kırlı'yı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi teşebbüsüne ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün mevcut gücü ve yapısına, küresel emperyalist güçlerin verdiği destek sayesinde ulaştığı belirtildi. İddianamede, Eski CIA Yakın Ve Güney Asya Bölgesi İstihbarat Şefi Graham Fuller'in Fetullah Gülen'e verdiği destek bilgisi de yer aldı.

2 ARALIK

- Şanlıurfa'da düzenlenen terör soruşturmasında DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram belediye binasında gözaltına alındı.

- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Eruh Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç'a suikast hazırlığındaki teröristlerin de aralarında bulunduğu 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Ramazan Akyürek ifade verdiği sırada duruşmaya verilen arada, bu mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında odasında gözaltına alındı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan, 15'i tutuklu 108 şüphelinin yer aldığı iddianame, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

- Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu iddia edilen Feza AŞ'de görevli Said A. (54), Ankara'da gözaltına alındı.

- Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 181 kişiyi yargılayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek aldığı kapalı duruşma kararını kaldırdı.

- Güvenlik güçlerince, Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen arama sırasında çıkan çatışma sonucu ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Serhat Eyaleti Erciş Aladağlar Grubu sorumlusu" Nasri Fidancı olduğu belirlendi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, "futbolda şikede kumpas" iddianamesinde 108 şüpheli hakkında istenen hapis cezaları belli oldu. İddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için, "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "resmi belgede sahtecilik, iftira", "iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, diğer şüpheliler Ekrem Dumanlı, Suat Yıldırım, İlhan İşbilen, Şerif Ali Tekalan, Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç ve Mutlu Ekizoğlu hakkında benzer suçlardan 35 yıldan 80 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

3 ARALIK

- Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, küresel ekonomi ve Türk ekonomisindeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi.

- Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Başbakan Yardımcılığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine Mehmet Köse getirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kudret Bülbül ise Başbakanlık Müşavirliği görevine atandı.

- Siber güvenlik konusunda faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Kurulu ve Kamu Sanal Ağ (KamuNet) kuruldu.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan "futbolda şikede kumpas" iddianamesinde, uzun süre "imamlık" yaptığı FETÖ'den ayrıldığını iddia eden Sait Alpsoy'un, "eski futbolcu Arif Erdem'in, Fetullah Gülen'e yüklü miktarda döviz götürdüğü" yönündeki ifadesi de yer aldı.

4 ARALIK

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda biri 22 Haziran 2016'da Diyarbakır-Silvan karayoluna el yapımı patlayıcı döşenmesi olayında parmak izi tespit edilen kişi olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.

- Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Muş ve Ağrı'da geçen haftaki operasyonlarda 94 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde mavi kategoride bulunan, örgütün sözde "orta saha 2. düzey yürütmeden sorumlusu" terörist ile gri kategorideki sözde "Mardin eyalet sorumlusu" öldürüldü.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "futbolda şikede kumpas" iddianamesinde, ''Futbolda şike'' soruşturmasının başlamasına neden olan tutanağı düzenleyen şüpheli Lokman Yanık, soruşturmayı yürüten şüpheliler, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın, soruşturma evresi ve operasyon sonrasında Zaman ve Taraf gazetesi adına kayıtlı hatlarla irtibatlı olduklarının tespit edildiği belirtildi.

5 ARALIK

- Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak amacıyla Rusya Federasyonu'na hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, "Artık müzmin hale gelmiş meselelerin hallinde Türkiye ve Rusya'nın daha yakın işbirliği içerisinde çalışması önem arz ediyor. Suriye'de, Ortadoğu'da, Ukrayna'da, Kafkaslar'da ve civarımızdaki diğer yerlerde yaşananlara bakınca bunun önemi daha da iyi anlaşılacaktır." dedi.

- Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun koordinasyonunda, Savcı Berkant Karakaya tarafından yürütülen İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin usulsüzlük yaptıkları ve bazı bilgileri sızdırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan gözaltına alındı.

- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te, Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık sayısı 21'e yükseldi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılayacak GÖKTÜRK-1 uydusu Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, Göktürk-1'in kabiliyetlerinin Türkiye'nin uzay çalışmalarında ulaşmak istediği hedef konusundaki kararlılığını ifade ettiğini belirterek, "Şimdi hedefimiz Göktürk-1'den daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermektir." ifadesini kullandı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi teşebbüsüne ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün 12 Eylül askeri ve 28 Şubat 1997 postmodern darbelerinden zarar görmeyip, daha da güçlenerek devlet yapısını ele geçirdiği ve siyasete doğrudan müdahale edecek korkunç bir dev haline geldiği belirtildi.

- "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davaya devam edildi.

6 ARALIK

- Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya giden Başbakan Binali Yıldırım Moskova yakınlarındaki başbakanlık rezidansında Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile bir araya geldi. Yıldırım, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiye değinerek, "Bir yıllık tatsız dönemin sona erdiğini hep beraber görüyoruz. Bir yılın bize getirdiği olumsuz tecrübeyi değerlendirerek, ilişkilerimizi stratejik düzeyde eskisinden daha da iyi bir noktaya taşıyabiliriz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de Kremlin Sarayı'nda bir araya gelelen Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz bir yıllık tatsız dönem, eminim ki artık geride kaldı. İlişkilerimizi yoğunlaştıracağımız alanlar belli, enerji başta geliyor. Bugüne kadar yapılan enerji hatları, Mavi Akım, Batı Akım ama şu anda kararlaştırılan Türk Akımı, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkileri sadece geliştirmiyor, aynı zamanda bölgenin, Avrupa'nın da bir anlamda enerji talebine de karşılık verecek önemli bir proje." dedi.

- Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığınca İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan "10 Soruda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü" isimli kitapta, darbe girişiminde yaşanan gelişmeler ve terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı. Kitapta "FETÖ mensupları, Gülen'i mehdi olarak kabul etmekte ve talimatlarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlü olduklarına inanmaktadır. Olduğundan farklı görünmek anlamına gelen takiye kavramı, FETÖ'nün gizlenmek için kullandığı temel stratejilerden biridir." ifadelerine yer verildi.

- Anadolu Ajansı, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "2. Anadolu Medya Ödül Töreni"nde, "Yılın Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde DBP'li Belediye Başkanı Seferi Yılmaz tutuklandı.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan şüphelilere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14'ü tutuklu, 74 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

7 ARALIK

- Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen heyelan ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca, Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 262,7 milyon dolar ile 31,3 milyon avro Türk lirasına çevrildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli polis memuru F.D. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Olayla ilgili 42 polis hakkında takipsizlik kararı verildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "31. Muhtarlar Toplantısı"nda, "Piyasada bir durgunluk olduğunu biz de görüyoruz, biliyoruz. Bu durgunluğun somut sebeplerinden ziyade, psikolojik ve provokatif faktörlerden kaynaklandığını da gayet iyi biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Suriye'nin El-Bab bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere düzenlenen hava harekatında, DEAŞ üyesi 23 terörist etkisiz hale getirildi, 3 tank, 2 kontrol noktası, 3 barınma yeri, 3 karargah binası ve bir bomba yüklü araç olmak üzere 12 hedefi imha edildi. Bombalı araçla yapılan saldırıda bir asker şehit oldu, biri ağır 6 asker yaralandı.

- Başbakan Binali Yıldırım, Rus haber ajansı Tass için kaleme aldığı makalede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "İlişkilerimizdeki zorlu dönemden sonra Rusya, darbe sırasında yardım teklif eden ilk ülkeler arasındaydı. Bu, Türkiye'de unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

- Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yoğun bakım servisinde yaklaşık bir aydır kalp yetmezliği tedavisi gören Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sezgin, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü civarında yakalanan "örgütün sivil imamları" Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in ocak, mart ve haziranda, aynı günlerde ABD'de olduklarını belirledi. Başsavcılık, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "darbe mesajı" olarak değerlendirilen haki cübbeyle vaaz verdiği görüntülerin yayınlandığı 21 Mart'ta Öksüz, Batmaz, Oruç ve Çiçek'in de darbe toplantısı için ABD'de olduklarını tespit etti.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı subayların eşlerinin de olduğu 91 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP'li Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ile Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, tutuklandı.

8 ARALIK

- Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 29 kişiden 7'si tutuklandı.

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen 33. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Şimdi dönüp bakıyorum o geceye, 11 saat boyunca 600 civarında telefon görüşmesi yapmışım." dedi.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla, geçen hafta gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında alınan kararları paylaştı. Buna göre, Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturulacak. İhracat kredilerinde teminat, yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak. 2017'de yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı yüzde 15 artırılacak. Kurumlar Vergisi indirimi de tam olarak uygulanacak. 2017'de, özel sektörde 500 bin kişi İŞKUR'un aktif iş gücü programından yararlandırılacak. Bilim, Sanayi Bakanlığınca, işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. Kamuda önceliği olmayan harcamalar, yeni bina alma, yeni araba alma vesaire gereksiz masraflar yapılmayacak.

- Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturmayı yürüten, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Yüksekova ilçesindeki terör operasyonunda gözaltına alınan DBP'li Belediye Başkanı Adile Kozay "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

9 ARALIK

- Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun koordinasyonunda, Savcı Berkant Karakaya tarafından yürütülen İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin usulsüzlük yaptıkları ve bazı bilgileri sızdırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan tutuklandı.

- Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak Limanı'nda düzenlenen Filyos Limanı temel atma ve yapımı tamamlanan 72 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Başkanlık sistemini içeren Anayasa teklifine ilişkin, "Yeni anayasa çalışmalarımızı Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber, sınırlı bir değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK Parti grubu olarak yarından itibaren anayasa değişiklik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Mavi Marmara gemisine Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin, aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı 4 sanığın yargılandığı davanın düşürülmesine, sanıklar hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde 81 ilde 5 bin 863 ekip, 40 bin 507 personel, 7 helikopter, 10 deniz aracı, 138 dedektör köpeğin katıldığı "Huzur" operasyonu yapıldı. 262 bin 606 kişinin kimliği sorgulandı, 55 bin 704 aracın arandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 676 kişi yakalandı, bir uzun namlulu silah, 64 tabanca, 42 av tüfeği ve gümrük kaçağı 15 bin 657 paket sigara ele geçirildi.

- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında, örgütün "Antalya Emniyet Müdürlüğü imamı" olduğu belirtilen mühendisin de aralarında olduğu bin 164 kişi tutuklandı.

- FETÖ/PDY "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan, 15'i tutuklu 108 şüphelinin yer aldığı iddianame, gönderildiği 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski Beşiktaş yöneticisi Serdar Adalı ve teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte 76 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

- İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan 74 asker ile Sabiha Gökçen Havalimanının ele geçirilmesine teşebbüs eden 62 asker hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameleri kabul ederek, ilk duruşmaların şubatta Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

10 ARALIK

- Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Teknebaşı Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK mensuplarınca bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamanın şiddeti çevre ilçelerden de hissedilirken, saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 1-7 Aralık arasında bölücü terör örgütü PKK üyesi 41, DEAŞ terör örgütü üyesi 32 terörist etkisiz hale getirildi.

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezindeki Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni öncesinde anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Getirilen değişiklikle artık koalisyonlar dönemine son verilmiş oluyor. Sürekli güçlü siyasi iktidar çıkaran, istikrarı da beraberinde getiren bir süreci başlatmış oluyoruz." dedi.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem imamları"na yönelik 15 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 16'sı yakalandı.

- Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla, Maçka Parkı'ndaki kontrol noktasına ise canlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda biri emniyet müdürü biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis şehit oldu, 7 sivil hayatını kaybetti. Çoğunluğu polis 238 kişi ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve beraberindeki bakanlar, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Terör saldırısı, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla kınandı. Siyasi parti temsilcileri, sporcular ve sivil toplum kuruluşları çevik kuvvet şube müdürlüklerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Merkel, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

11 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik terör saldırısına ilişkin "Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul'da, bir kez daha şahit olduk. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memurları İlker Uylaş, Adem Oğuz ve Hasan Bilgin için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla tören düzenlendi. Törene, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları sırayla getirildi. Bu sırada Hırka-i Şerif Camisi müezzini Ahmet Yılmaz da dualar okudu. Saygı duruşuyla başlayan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Yaran da törende dualar ederek, tezkiye konuşması yaptı.

Saldırının diğer şehitleri de düzenlenen törenlerle memleketlerinde toprağa verildi.



- Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri bölgelerinde, aralarında karargahların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ'a ait 21 binayı, silah yüklü üç aracı, silah deposu ile tüneli imha etti, 9 teröristi etkisiz hale getirdi.

12 ARALIK

- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturmasında" kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 67 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması başladı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında çıkan haberler üzerine, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında hayatını kaybettiği belirtilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın, şehit olduğunu duyurdu.

- Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısının gerçekleştiği Beşiktaş'taki "Şehitler Tepesi" adı verilen yerde incelemelerde bulunarak dua etti.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, toplu ulaşımda otobüs kullanan kadınların saat 22.00'den sonra istedikleri yerde inebilecekleri yönündeki önerge kabul edildi.

- Diyarbakır'da eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağı inişi sırasında henüz bilinmeyen nedenle merkez Sur ilçesinin Çarıklı köyü yakınlarında Diyarbakır Hava Meydanı'na yaklaşık 1,5-2 mil mesafede düştü, kazada can kaybı yaşanmadı.

13 ARALIK

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013'teki Gezi Parkı odaklı eylemlere katılan 26 kişi hakkında "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "mala zarar vermek" gibi suçlardan hazırladığı iddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Diyarbakır ve Batman'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca Ankara'da gözaltına alındı. Besime Konca Batman 1. Sulh Ceza Hakimliğince, Çağlar Demirel ise Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

- Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis okulu yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 29 şüpheliden 18'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

14 ARALIK

- Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde düzenlenen zirvede bir araya gelerek, terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "32. Muhtarlar Toplantısı"nda, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin, "PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda ölü, yaralı, yakalama olarak örgütün kaybı 9 bin 500'ü buldu. Bunların arasında örgütün eli kanlı birçok teröristi de yer alıyor. Aynı şekilde bölücü örgütün yapılanmasına yönelik operasyonlarda 40 bini aşkın gözaltı, 10 bin 500'ün üzerinde de tutuklama var. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ve Irak'ta, DEAŞ ve PYD kayıplarının sayısı bin 800'e yakındır. FETÖ'ye yönelik operasyonlardaki tutuklu sayısı 40 bini geçti." dedi.

- Anayasa Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Halep'te yaşanan insanlık dramı ele alındı.

- Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda DBP'li Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın gözaltına alındı.

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ifade vermediği için hakkında zorla getirme kararı olduğu öğrenilen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yılasığmaz tarafından hazırlanan ve Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonunda 20 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanların aileleri ve yaralananlar için 3 milyon lira bağışlandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama arasındaki telefon görüşmesinde, başta Halep'teki insanlık dramını sona erdirmeye yönelik çabalar olmak üzere, Suriye ve Irak'taki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

- Başbakan Binali Yıldırım ve Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev, telefon görüşmesinde, Halep'teki tahliye operasyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen Hazine Müsteşarlığı personeline yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

- Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına ilişkin 100, 101 ve 102. dönemleri kaymakamlarına yönelik Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaymakam ve kaymakam adayı 30 kişi tutuklandı.

- İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alınan, terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş, çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

16 ARALIK

- Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bilhassa Halep'teki son gelişmeler bağlamında bölgesel meseleler ele alındı.

- Adana'da bir ortaokulda hafta sonu açılan matematik kursunda 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen Zeki Gök’e 135 yıl hapis cezası verildi.

- TSK tarafından 8-14 Aralık arasında yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Hakkari'nin Çukurca, Diyarbakır'ın Lice, Siirt'in Eruh ilçelerinde ve Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin ikinci iddianameyi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin iddianamede 69 şüpheli yer aldı. Savcılık, 64 zanlının ifadelerinin yer aldığı iddianamenin, Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin daha önce 18 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesini talep etti.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, kapatılan özel öğretim kurumlarındaki çalışma izni iptal edilen 22 bin 474 eğitim personelinden 614'ünün bu hakkının geri verilmesi kararlaştırıldı.

17 ARALIK

- Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan özel halk otobüsüne yönelik Talas Bulvarı'nda gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 14 asker şehit oldu, 48'i asker 56 kişi yaralandı. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, saldırıda kullanılan aracın Şanlıurfa'dan çalındığı, üzerindeki plakanın ise aynı marka ve modeldeki Kırıkkale'de bir araca ait sahte "ikiz plaka" olduğu tespit edildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Son terörist yok edilinceye ve topraklarımız kirli terör eylemlerinden arındırılıncaya kadar, güvenlik güçlerimiz tarafından büyük bir kararlılıkla yürütülen operasyonlar devam edecektir. Milletimiz, teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda sonuna kadar devletimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık dışıdır. Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine artırır." diye konuştu.

Kayseri'de yaşanan terör saldırısının ardından valilik önünde toplanan çok sayıda vatandaş teröre tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Kayseri Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, burada İstiklal Marşı okudu. "İdam isteriz" diye bağıran vatandaşlar, terör örgütü aleyhine çeşitli sloganlar attı.

- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ mensubu 25 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'a ait aralarında savunma mevzileri ve komuta kontrol tesislerinin bulunduğu 206 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi'nin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

- Ankara'da gözaltına alınan Siirt'in Baykan ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Ali Aydın, tutuklandı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün kriptolu mesajlaşma programı “ByLock” kullanıcılarının da bulunduğu 530 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

18 ARALIK

- PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk görevden uzaklaştırıldı. Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında şehit olan 14 askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası'ndaki Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Akar, ziyaretinde yaptığı konuşmada, "İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, arazide baş edemediği kahraman komandolarımıza karşı, haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihimizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, başta Halep'teki gelişmeler olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

- Terör saldırılarını protesto için Ümraniye HDP ilçe binasının terasına çıkan 2 kişiyi indirmek isteyen polis memuru Numan Şeref Datlı havalandırma boşluğundan düşerek şehit oldu.

19 ARALIK

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan çıkan çatışmada özel harekat polisleri tarafından ölü ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen iki kişi Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünce, birlikte görev yaptığı bir çevik polisi ise Ankara'da gözaltına alındı.

Karlov'un öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Rusya'dan gönderilen heyet, Ankara'ya geldi. Soruşturma için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli 120 kişilik ekip görevlendirildi.

Büyükelçi Karlov'un cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreni ile Rusya'ya gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir. Bu akşamki görüşmede (Putin) özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü çok daha farklı olması konusunda da mutabık kaldık." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ise Karlov'a yönelik menfur saldırıyı kınayarak, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin zarar görmesine izin verilmeyeceğine ve terörün tuzağına düşülmeyeceğine dikkati çekti.

- Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci günündeki çatışmalarda DEAŞ üyesi 11 terörist etkisiz hale getirildi, muhalif unsurlardan 4 kişi yaralandı. DEAŞ terör örgütünün El Bab'daki bombalı araç saldırısında Özgür Suriye Ordusu unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir personeli şehit oldu.

- Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı, 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.

- Eskişehir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile il yöneticisi Işık Polat tutuklandı.

20 ARALIK

- HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, 96 hakim ve savcının daha görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Yılmaz, darbe girişiminin ardından 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti. Kurulun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bin 530 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verdiğini belirten Yılmaz, bunlardan 3 bin 261'i hakkındaki ihraç kararının kesinleştiğini bildirdi. Yılmaz, ihraç edilen 269 hakim ve savcı hakkındaki kesinleşme sürecinin devam ettiğini, bugün açıklanan 96 kişi dahil toplam 287 hakim ve savcı hakkında da görevden uzaklaştırma kararı alındığını dile getirdi. Başkanvekili Yılmaz, böylelikle darbe girişiminin ardından toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti.

- Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

- Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 27 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianamede şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

- Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinin DBP'li Belediye Başkanı Enes Cengiz ve Baykan Belediye Meclis Üyesi Selva Erdoğan, tutuklandı.

- Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz hakkında, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

21 ARALIK

- Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı. Gün içindeki çatışmalar ve yapılan bombalı saldırılarda muhalif unsurlara destek veren TSK kuvvetleri personelinden 14'ü şehit oldu, 33'ü yaralandı. El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik ilk iddianame tamamlanarak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

- Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan DBP'li Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın tutuklandı.

- CHP'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde listelerde bulunmalarına rağmen, seçmen oldukları sandıklarda CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 631 parti üyesinin ilişiği kesildi.

- Milli Eğitim Bakanlığınca aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin "(Rus Büyükelçi Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren saldırgan) Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla Feto Terör Örgütüne mensup olduğudur yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor." dedi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı İbrahim Binici, Civan Yıldırım, Üsküdar Yumuş ve Mehmet Baytekin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.







