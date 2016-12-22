Türkiye'de 2016 böyle geçti (2)

ANKARA (AA) - Şubat ayında, Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırı sonucu 28 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi ise yaralandı.

Terör örgütü DHKP-C üyeleri İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, Yunanistan'ın Sisam adasından Kuşadası kıyılarına geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine Söke otogarında yakalandı. Akkol, terör örgütü DHKP-C üyesi olması, Sabancı Center suikasti ve iki askerin öldürülmesi olaylarının faili olduğu iddialarıyla aranıyordu.

İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı olarak silahlı ve molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından önceki gün kaçırılan Anadolu Ajansının muhabiri Rauf Maltaş, fotomuhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.

Artvin'in Cerattepe bölgesinde yürütülmesi planlanan madencilik faaliyetinin durdurulması kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesinin haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliye oldu.

Şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ülkelerinden Şili, Peru ve Ekvador'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında ilk, Şili'de temaslarda bulundu. Erdoğan'ın Peru ve Ekvador ziyaretleri, Cumhurbaşkanı düzeyinde bu ülkelere Türkiye'den gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

- Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde saldırılardan kaçarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, Yayladağı sınırından Türkiye'ye giriş yapan Suriyeli Türkmen ve Arapların sayısı üç günde 3 bin 120'ye ulaştı.

2 ŞUBAT

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde, terör örgütüne yönelik operasyonlarda zarar gören Sur, Cizre ve Silopi ilçelerinin yeniden inşa edileceğini bildirdi.

- Türkiye'nin üçüncü çift kol nakli, Antalya'da gerçekleştirildi. Beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan çift kolu, 29 yaşındaki Mustafa Sağır'a nakledildi.

- Milli Savunma Bakanlığından "dövizle askerlik" uygulamasına ilişkin yapılan açıklamada, dövizle askerlik hizmeti için 6 bin avro olan miktarın bin avro olarak yeniden düzenlendiği belirtildi.

- Terör örgütü DHKP-C üyeleri İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, Yunanistan'ın Sisam adasından Kuşadası kıyılarına geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine Söke otogarında yakalandı. Akkol, terör örgütü DHKP-C üyesi olması, Sabancı Center suikasti ve iki askerin öldürülmesi olaylarının faili olduğu iddialarıyla aranıyordu.

4 ŞUBAT

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Aralık 2015'te Kayapınar Spor Salonunda iki gün süren Demokratik Toplum Kongresi Olağanüstü Genel Kurulunda sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin yaptıkları konuşma nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkcü hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında Demirtaş, Yüksekdağ, Irmak, Önder ve Kürkcü hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

5 ŞUBAT

- Başbakan Davutoğlu, 10 maddelik "Terörle Mücadele Eylem Planı"nı Artuklu Üniversitesindeki "Kardeşlik Buluşmaları Mardin Konferansı"nda açıkladı.

Eylem planına göre, bu dönemde, geçmişte olduğu gibi millet vicdanı ve hikmetiyle devlet aklı birleştirilecek, kamu düzeni inşa edilecek, kapsamlı bir demokratik reform süreci başlatılacak, tam bir sosyal seferberlik ilan edilecek, bölge ekonomisi daha da güçlendirilecek, yeni bir yasal düzenleme ile bütün tarihi şehirler, tarihi dokusu içinde yeniden ihya edilecek, etkin bir iletişim stratejisi uygulanacak, yeni yasal ve idari düzenlemeler yapılacak, "milli kardeşlik" anlamında yeni bir dönem ve kapsamlı bir "birleştirici ruh hareketi" başlatılacak.

- MHP'li muhaliflerin avukatları, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle dava açtı. MHP'de muhaliflerin, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle açtıkları davada, 16 il başkanı "davacı" olarak yer aldı.

- Afganistan'ın Faryab eyaletinde eşi tarafından burnu kesilen 22 yaşındaki Reza Gül, 3 aylık bebeği ile tedavi için Türkiye'ye geldi. Yaşadığı olay nedeniyle dünyada gündem yaratan Reza Gül, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde burun ameliyatı oldu.

7 ŞUBAT

- CHP Parti Meclisi, Meclis'te Atatürk resminin indirildiği iddialarıyla ilgili, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı "partiden kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.



8 ŞUBAT

- Başbakan Davutoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kimse, 'Türkiye nasıl olsa Suriyeli mültecileri alıyor' diyerek açık bir etnik kıyım anlamına gelecek şekilde sürmekte olan Rus hava saldırılarını mazur göremez, ona tolerans gösteremez. Hiç kimse, 'Türkiye nasıl olsa Suriyeli mültecileri alıyor ve bütün yükü üstleniyor' diye Türkiye'den mülteciler konusunu tek başına üstlenmesini bekleyemez." ifadelerini kullandı.

9 ŞUBAT

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları ve davaları kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan bir numaralı sanık Fetullah Gülen'in, 5 Eylül 2014'teki konuşmasında "kişilik haklarını ihlal ettiği" iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

- HSYK 2. Dairesi, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan savcı Mustafa Bilgili ile hakimler Hasan Şatır, Dündar Örsdemir, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük ve Abdullah Bahçeci'yi tedbiren görevden uzaklaştırdı. Savcı Şadan Sakınan ile hakim Hasan Şatır hakkındaki tedbir talebi ise reddedildi.

10 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, "PKK ile PYD'nin bir farkı var mı? YPG'nin bir farkı var mı? Bütün yazılı kayıtları bunların bizim elimizde. Amerika'ya diyoruz ki 'Bu terör örgütüdür', Amerika'nın yetkilileri kalkıyor 'Hayır biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz'. Ey Amerika, Size kaç kere söyledim. Siz bizimle beraber misiniz yoksa bu terör örgütü PYD ile YPG ile mi berabersiniz? Ey Amerika, Ne PKK'yı bize tanıtabilirsiniz, ne PYD'yi bize tanıtabilirsiniz, ne YPG'yi bize tanıtabilirsiniz. Bunları biz gayet iyi biliriz. DAEŞ'i de biz biliriz, bunları da biz biliriz. Ama bunların hiçbirini bugüne kadar tanıyamadınız. Tanıyamadığınız için bölge kan revan içinde." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu iş, 'akreple kurbağanın hikayesi' gibidir. O akrep mutlaka bir gün onları da sokacaktır çünkü onun karakteri böyledir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' basitliği müttefikliğe yakışmaz. Suriye'de yapılan işin adı, işte budur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi iç güvenliğimizin de bir parçası haline dönüşen Suriye meselesinde bizim, herkesin gayet haklı ve rasyonel bulduğu çözüm tekliflerimizin hayata geçirilme zamanı gelmiştir. Terörün artık mesafesi, sınırı ve sınırları aşan gücünü görmezden gelerek kendi evinde, huzur içinde yaşayabileceğini sananlar, asla temenni etmiyoruz ama yanıldıklarını göreceklerdir. Türkiye'yi terörle, terör örgütleriyle özellikle bu mücadelede yalnız bırakanlar işte o zaman bizi daha iyi anlayacaklardır ama iş işten geçmiş olacaktır." dedi.



11 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonunun Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu göç akınının en büyük sebebi, Rusya'nın ve Esed rejiminin başlattığı sivil halkı hedef alan saldırılarıdır. Buna rağmen Birleşmiş Milletlerin, saldırıyı yapanlara karşı tedbir almak yerine, ülkemize çağrıda bulunması samimiyetsizliktir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu iş için kurulmadı, 'kapıyı aç.' Dünyadaki diğer ülkelerin kabul ettiği mülteci sayısı ne kadar? Bazıları 100 tane almış, öbürü 300 tane 500 tane bin tane. Bizim alnımızda enayi yazmıyor kusura bakmayın." açıklamasında bulundu.

Bu işin hakkı neyse onun yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Biz bir yere kadar 'sabır, sabır, sabır' ondan sonra da gereği neyse bunu yaparız. Herhalde otobüsler, uçaklar boşuna durmuyor. Gereği neyse bundan sonra o yapılır. Bu nasihati verenler, Birleşmiş Milletler'in diğer üyesi ülkelere de bir nasihat versinler de buradan çıkan bu mültecileri, o ülkelere de gönderelim. Bunu söylediğimiz zaman da rahatsız oluyorlar." değerlendirmesini yaptı.

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 14 Aralık 2015'te başlatılan ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti tarafından yönetilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu" sona erdi.

- İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı olarak silahlı ve molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi. Bayrampaşa'da bulunan Yeni Şafak gazetesi binası önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, ellerindeki molotof kokteyllerini binanın girişine attı. Aynı zamanda gazete binasına pompalı tüfekle de ateş edilen olayda can kaybı yaşanmadı.

12 ŞUBAT

- Yeni Şafak ile Yeni Akit gazetelerine yönelik eş zamanlı saldırıyı gerçekleştiren ve kimlikleri tespit edilen 4 saldırganın, Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) üyesi oldukları belirlendi.

- Türkiye'ye turist getiren seyahat acentelerine verilen 6 bin dolar yakıt desteğinin kapsamı genişletildi. Ülke sınırlaması olmadan, Alanya-Gazipaşa, Antalya, Muğla Dalaman ve Muğla Milas-Bodrum'a inecek tüm uçaklar ile İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer havalimanlarına inecek tarifesiz uçaklar için turist getiren seyahat acentesine 6 bin dolar yakıt desteği sağlanacak.

13 ŞUBAT

- Halep'e bağlı Azez ilçesinin güneybatısında yer alan Maranas bölgesinden bölücü terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Akçabağlar üs bölgesine ateş açılması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca angajman kuralları çerçevesinde karşılık verildi.

14 ŞUBAT

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Halep'e bağlı Azez ilçesinde bölücü terör örgütü PYD/PKK hedeflerini Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

15 ŞUBAT

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidişinde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, "Türkiye, kendi güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alır. Hiçbir ülke Suriye'deki gelişmelerden Türkiye’deki kadar etkilenemez. Dolayısıyla güvenlik tedbirleri almaktan tereddüt etmeyiz." dedi.

Davutoğlu, "Suriye'deki gelişmeler bağlamında da ılımlı muhalefeti yok etmeye ve Halep-Türkiye koridorunu Azez üzerinden de YPG ile kapatma, sonraki aşamada da Azez'in de doğusuna geçerek, YPG’nin Kobani'den gelen muhtemel YPG’lilerle birleşme gibi teşebbüsleri karşısında Türkiye’nin tavrı eskidendir belli. YPG, Fırat’ın batısına geçmeyecek, Azez’e de yani Afrin'in de doğusuna geçmeyecek." açıklamasında bulundu.

16 ŞUBAT

- Şırnak Valiliğince, İdil ilçe merkezi ile Dirsekli köyünde terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılması, barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17 ŞUBAT

- Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında saat 18.31'de patlama meydana geldi. Olayın ardından yaralılar çevredeki yakın hastanelere sevk edildi. Saldırı sonucu 28 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi ise yaralandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, patlamanın olduğu yere çıkan tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Polis ve asker geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı önündeki orta refüjde şüpheli paket olduğu ihbarını alan polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yolun her iki tarafı, trafiğe kapatıldı. Şüpheli paketin uzman ekiplerin müdahalesi sonucu kontrollü şekilde patlatıldı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu olayın meydana geldiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığınca olaya ilişkin yapılan açıklamada, TSK personelini taşıyan servis araçlarına, trafik ışıklarında bekledikleri esnada bir terör saldırısının düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımız ile vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ahlaki ve insani hiçbir sınırı olmayan bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizi her gün daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütlerini kullanarak Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırabileceklerini sananların yanıldıklarını göreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Her şehidimiz ve her gazimiz, bu toprakların ilelebet vatanımız olduğunun, bayrağımızın inmeyeceğinin, ezanlarımızın susmayacağının, ülkemizin bölünmeyeceğinin, devletimizin yıkılmayacağının birer ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu da yazılı açıklamasında, "Terör ve şiddet karşısında 78 milyon vatandaşımızla bir ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti, kendi hukukunu çiğnetmeyecek ve kimden gelirse gelsin haklı davasından vazgeçmeyecektir. Ülkemizi, aziz milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar." görüşüne yer verdi.

Bütün terör örgütlerine karşı verilen haklı mücadelede asla geri adım atılmayacağının altını çizen Davutoğlu, "Bu menfur saldırıyı istismar ederek provokasyona yeltenecek şer odaklarına karşı yüce milletimizin engin ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum. Uzunca bir süredir, terörün hedefi olan ve birçok badireyi daha fazla kenetlenerek aşmış milletimiz, bu saldırılar karşısında da vakar ve dayanışma içerisinde bu zor koşulların üstesinden gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan, terör ve şiddete prim vermeden, öncelikle kendi ulusal güvenliğini koruyacak insani değerleri herkes adına savunmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca, Ankara'daki terör saldırısının ardından yaralılara gerekli müdahalelerin yapıldığı, kan ihtiyacı bulunmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, Davutoğlu ve ilgili yetkililerin katılımıyla yapılan güvenlik toplantısında terör saldırısı ele alındı.

Toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin, ayrıca DEAŞ ve PKK dahil olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konularının, teröre karşı alınan tedbirlerin ayrıntılı biçimde görüşüldüğü, Ankara'da meydana gelen terör saldırısının da görüşülen konular arasında yer aldığı bildirildi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, askeri servis konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Ankara'daki terör saldırısı çeşitli ülkelerce de kınandı. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya Başbakanı Werner Faymann, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Avrupa Birliği, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, Kosova Dışişleri Bakanı Haşim Thaci, Katar, Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

18 ŞUBAT

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'daki terör saldırısının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Merasim Sokak'ta askeri servislerin geçtiği sırada gerçekleşen patlama sonrası başlatılan olay yeri incelemelerinin ardından, hasar gören 5 otobüs ve 2 otomobil, olay yerinden kaldırıldı.

Saldırıda yaşamını yitiren 28 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi. Kahramanmaraş, Bursa, Çankırı ve Kayseri nüfuslarına kayıtlı oldukları öğrenilen 4 kişinin cenazesi, ailelerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Akar'a taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Gerek PKK gerekse PYD'nin her ne kadar başında olanlar bu işin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorlarsa da bu iş son olarak İçişleri Bakanlığımızın da tüm istihbarat örgütlerimizin de elde ettiği bilgiler, belgelerle bunlara ait olduğu ortaya çıkmış vaziyettedir." dedi.

Zincirin sökülmeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, 14 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Erdoğan, "Benim kesinlikle şu anda tahminim 14, bu 14 ile kalmayacak, bunun gerisi de gelecektir. Çünkü bu işin uzantılarının içeride ve dışarıda olduğu görülmüştür, görülmektedir. Türkiye'de son dönemde cereyan eden terör eylemleri karşısındaki operasyonlarımız ciddi manada neticesini vermektedir. Bu aldığımız neticeler özellikle ülkemizde, ağırlıklı olarak bölge halkında olumlu neticeler vermektedir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a taziye ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Şu anda failler konusu tümüyle aydınlanmış bulunmaktadır. Kesin bir şekilde bu saldırıyı Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla ve Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişinin birlikte gerçekleştirdiği ortaya çıkmış bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.

Davutoğlu, "Bu intihar saldırısını gerçekleştiren Salih Neccar isimli kişi, Kuzey Suriye'nin Amuda şehrinde 1992'de doğmuştur. Saldırının doğrudan YPG irtibatı ortaya konmuştur. İstihbari ve emniyet çalışmalarımız sonucunda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleşerek sürdürülmektedir. Bu saldırının her aşamasında katkıda bulunan bütün unsurlar tek tek ortaya çıkartılacak ve adalete teslim edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Davutoğlu, "Terör karşısında, kaynağı ne olursa olsun, piyonu kim olursa olsun, omuz omuza vermeliyiz. Ortak bir deklarasyon yayınlama konusunda bir partinin gösterdiği uzlaşmaz tutumunu da buradan şiddetle kınıyorum. Terör konusunda dahi tavrını ortaya koyamayan, masum, akşam çocuklarıyla oturmak üzere görevini yapıp evine dönmek üzere olan insanlara bu saldırıyı kınamayanların insanlık vicdanından, demokrasiden bahsetme hakları yoktur." açıklamasını yaptı.

Dünyadan terör saldırısını kınama mesajları bugün de sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Terör saldırısını kınayan Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. Merkel aynı zamanda Başbakan Davutoğlu'nu da arayarak taziyelerini ve dayanışma dileklerini iletti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın taziyelerini ilettiği Başbakan Davutoğlu'nu, Avrupa Birligi Konseyi Başkanı Donald Tusk da telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Avusturya, İran, Pakistan, Yemen, Ukrayna, Kosova, Fransa ve İspanya'nın yanı sıra İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, İsrail, BM, ABD, Rusya, Arjantin, Yunanistan, Romanya, Litvanya, Letonya, Gürcistan, Çin, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Endonezya, Güney Kore, Singapur ve Malezya, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İhvan'ın siyasi kolu HAP, Türkiye'ye taziye dileklerini ileterek, saldırıyı kınadı.

Başbakan Davutoğlu, terör saldırısında yaralanarak Ankara Numune Hastanesinde ve GATA'da tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti.

Terör saldırısının faillerinin bölücü terör örgütü PKK ve uzantıları YPG ve PYD olduğu tespit edildi. Saldırıya ilişkin 7 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanılan aracın İzmir'den kiralandığı bilgisi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Otomobilin kiralandığı şirketin Karabağlar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, şirket yetkilisi ve 2 çalışanı ile aracın sahibini gözaltına alınarak, Ankara'ya gönderildi. Otomobilin sahte ehliyet ve kimlikle düzenlenmiş kredi kartı kullanılarak 3 kişi tarafından aralıkta kiralandığı, süre sonunda araç teslim edilmediği için çalıntı başvurusu yapıldığı öğrenildi.

AK Parti, CHP ve MHP'nin TBMM grupları tarafından, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin ortak bildiri hazırlandı. Bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamacayacaktır." ifadelerine yer verildi.



- Genelkurmay Başkanlığından, dün gece Haftanin bölgesinde, aralarında bölücü terör örgütünün üst düzey sözde liderlerinin de bulunduğu belirlenen 60-70 kişiden oluşan terörist gruba hava harekatı icra edildiği bildirildi.

- Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 6 asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

19 ŞUBAT

- Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 28 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığındaki DNA testlerinin tamamlanması ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine, "Canlı bomba kimdir? Kesinlikle YPG. Bir defa o zaten PYD'nin silahlı gücü, malum. Olayın örgüt olarak şu anda her ne kadar üstlenmeseler de YPG ile PYD. Bunlar faili konumundalar. Bu bizim yaptığımız, Hükümetimizce güvenlik güçlerimizle, istihbaratımızla yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz nokta burası." bilgisini verdi.

Erdoğan, "İşin ilk etabında bir canlı bomba durumunda olan, bir kişi -ismini zikretmeme gerek yok- onun yardımcısı konumunda olan kişiler var. Failin Suriye'den getirilmesi ve geldikten sonra belli bir süre Diyarbakır, Ankara, İstanbul arasında bir mekik dokunması, ondan sonra olay mahallinin birlikte tasarlanması ve buna göre de işin planlanmış olması var. Şu anda gözaltına alınan 14'ten kişiden bu sayı birkaç daha artabilir ama asıl üzerinde şu anda incelemelerin yapıldığı bu 2 isim var ama bu 3'e dün itibariyle çıktı, malum. Belki 1-2 artış olabilir ama asıl bu işte aktif rol oynayanlar bunlar. Peki bu kişi kimdir, canlı bomba? Kesinlikle bir defa hiç tereddütümüz yok YPG." açıklamasında bulundu.



- Başbakan Davutoğlu'nu telefonla arayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Görüşmede, Obama, 17 Şubat'ta Ankara’da meydana gelen canlı bomba saldırısını ve 18 Şubat'ta Diyarbakır-Bingöl karayolunda askeri konvoyu hedef alan saldırıyı kınayarak, hayatlarını kaybeden askerler ve sivil vatandaşlar için taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletti. ABD Başkanı Obama'ya saldırılar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da, terörle mücadele konusunda müttefiklerin dayanışma içerisinde olmalarının önemine işaret etti.

Suriye rejiminin ve YPG'nin son dönemde Suriye'nin kuzeybatısındaki ilerlemesine ilişkin kaygılarını dile getiren Obama, bölgede Türkiye ve ılımlı Suriye muhalefeti ile gerilimlere neden olan, DEAŞ'la ortak mücadele çabalarına darbe vuran eylemlere derhal son verilmesi çağrısında bulundu. ABD'nin bir NATO müttefiki olarak, Türkiye'nin ulusal güvenliğini destekleme konusundaki mutlak kararlılığını ifade eden Obama, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının altını çizdi.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden terör operasyonunda 2 asker ve 2 polis, çöken binada bulunan ise 3 asker şehit oldu.



20 ŞUBAT

- Mardin kırsalında gerçekleştirilen hava operasyonunda, bölücü terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Faruk Atan ve beraberindeki sözde lider kadrosu etkisiz hale getirildi.



- Başbakan Davutoğlu, Ankara Valiliğinde il brifingi aldı. Güvenlikle ilgili konuların ağırlıklı olarak değerlendirildiği brifingde, hafta içinde meydana gelen terör saldırısı da kapsamlı şekilde ele alındı.

Brifingin ardından değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Bugün ele aldığımız en temel husus, Ankara'ya has, Başkent güvenlik anlayışı ve konsepti bağlamında bir çalışmayı en kısa zamanda, bugün ele aldığımız prensipler etrafında şekillendireceğiz ve Başkente has ve Başkentin özelliklerini gözeten yeni bir güvenlik anlayışıyla meseleyi ele alacağız." dedi.

Davutoğlu, "Güvenlik birimlerimize net olarak şu talimatı verdim; hiçbir şekilde mazeretle gelinmemeli. Ne ihtiyaç varsa, ne teçhizat takviyesi yapılması gerekiyorsa bunu en süratle yapacağız ve personel takviyesi gerekiyorsa personel takviyesi yapacağız. Ankara'nın özelliklerinden kaynaklanan özel bazı eğitilmiş uzman güvenlik alanları söz konusu ise bunların eğitimi yapılacak." açıklamalarında bulundu. Türkiye geneliyle ilgili güvenlik tedbirleri dışında özel bir güvenlik mekanizması ve Ankara'nın hususiyetlerini de gözeten bir eylem planı hazırlanacağını bildiren Davutoğlu, "Türkiye genelinde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili çok önemli, kapsamlı değişimlere ve ek tedbirlere gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

21 ŞUBAT

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından önceki gün kaçırılan Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, fotomuhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı. Fotoğraf makineleri ve kameraları teslim edilmeyen gazeteciler, bilgilerine başvurulmak üzere Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş serbest bırakılan AA muhabirleriyle telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti, muhabirlerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

22 ŞUBAT

- Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 21 şüpheliden 14'ü, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

- Başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında 2016 Turizm Eylem Planı'nı açıkladı. Davutoğlu, "Gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız. Türkiye'ye karşı yürütülen kirli kampanyayı dikkatle izliyoruz. Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan, Türkiye'nin zarar görmesinden kendileri için medet uman bölücü, yıkıcı ve paralel örgütler muratlarına eremeyeceklerdir. Türkiye'nin imajını, uluslararası toplum nezdindeki algısını negatif yönde değiştirmek isteyenler tarih ve millet önünde mahçup olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

İçe kapanılmayacağını, dünyaya daha çok açılınılacağını vurgulayan Davutoğlu, "Buradan bütün dünyaya, Türkiye'de ağırlamayı arzu ettiğimiz bütün insanlara seslenmek istiyorum, Türkiye evinizdir. Bu güzel ve güvenli ülkeye gönül rahatlığıyla gelebilir, tatilinizi geçirebilir, bu ülkenin derin tarihinden, güzel doğasından istifade edebilirsiniz. Bugüne kadar yaşadığınız efsanevi misafirperverliğimizle yine sizi misafir etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Suriye'de çatışmaların durdurulması anlaşmasınsa ilişkin, "Bir ateşkesin ilan ediliyor olması, bir ateşkes sürecinin başlamış olması, bizim açımızdan da olumludur. Ümit ederiz ki bu ateşkes olumlu bir şekilde devam eder, ateşkes devam ederken, birileri uçaklarını kaldırarak, sivil, masum insanları vurmaya kalkmaz." diye konuştu.



- HDP Milletvekili Tuğba Hezer hakkında, Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen terörist için Van'da kurulan taziye çadırını ziyaret ettiği ve 15 Şubat'ta düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşma nedeniyle iki ayrı soruşturma başlatıldı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada PKK'lılar tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan AA fotomuhabiri Onur Çoban ile kameraman Kenan Yeşilyurt, İstanbul'a geldi. Muhabir Rauf Maltaş ise Mardin'den Şanlıurfa'ya gitti.

- Askeri yetkililerce, bazı basın yayın organlarında yer alan "TSK mensubu bir tümgeneralin Suriye'de öldürüldüğü"ne yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

23 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Somali Altıncı Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan iç savaşın 5. yılına girdiğine dikkati çekerek, "Suriye'deki kaos DEAŞ, El Nusra, PYD, YPG gibi terör örgütleri için büyüyüp serpilecekleri ortam sağladı. Nitekim Suriye şu an terör ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye, Suriye kaynaklı tehditlerin acısını en fazla hisseden, terör saldırılarından en çok etkilenen bir ülkedir." dedi.

- Danıştay 8. Dairesi, MEB'in 18 Eylül 2015'te yayımladığı "Özel Öğretim Kurumları ile İlgili İşlemler" konulu yeni genelgesinin, "dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüşmesini" düzenleyen hükümlerinin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

- İzmir'de Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına, teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

- Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla örgüt lideri olduğu belirtilen Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 96 sanığın "terör örgütünü yönetmek ve üye olmak" gibi suçlardan 7,5 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

- Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.



- Ankara'da 29 kişinin ölümü, 60 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, medyadaki görüntüler üzerine saldırganın kendi oğlu Abdülbaki Sömer olduğunu bildiren Musa Sömer'den alınan DNA örneği, canlı bombanın cesedinden alınan DNA örnekleriyle eşleşti.

- Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen terörist için kurulan taziye yerinde terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofislerine başbakanlığı döneminde dinleme cihazı konulmasına ilişkin FETÖ üyesi ve yöneticisi olmakla suçlanan 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme ara kararında, Erdoğan'ın davaya müdahil olarak katılmasına karar verdi.

24 ŞUBAT

- Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde terör örgütüne ait hedefler, Türk jetlerince düzenlenen hava harekatıyla vuruldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, "Arabasıyla terör örgütüne silah taşıyan, örgütün sığınaklarında teröristlere canlı kalkanlık yapan, evini teröristlere tahsis eden, terör örgütünün her eyleminde ön safta yer alan milletvekili, milletvekili değil teröristin ta kendisidir." dedi.

HDP milletvekilleri için düzenlenen fezlekelere değinen Erdoğan, "Meclisimize gönderilen bu fezlekeler Meclis'te karşılığını bulmalıdır diye düşünüyorum. Bu fezlekelere karşı tüm milletvekilleri bence sağduyulu davranıp gereğini yapmalıdır. Artık milletimizin buna tahammülü kalmamıştır. Bu fezlekeler parlamentonun raflarında çürümemelidir. Parlamentoda bunlar tozlanmamalıdır, gereği yapılmalıdır. Parlamento bunlara karşı nasıl tavır koyacak, millet de bunu görmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'de ateşkes için varılan uzlaşmanın ilkesel olarak olumlu olduğuna da işaret eden Erdoğan, "Biz de Suriyeli kardeşlerimize nefes aldıracak bir ateşkesi destekliyoruz. Ancak bu ateşkesle ülkesinde yarım milyona yakın vatandaşının katledilmesinden sorumlu Esed rejimi ile onu destekleyen güçlere açık ve güçlü bir destek verilirken, muhalifler konusunda hala ikircikli bir dil kullanılması endişe vericidir. Bölgede kimin, hangi muhalefet grubundan olduğunun tespitini şayet Rusya, Esed rejimi ve PYD/YPG gibi yapılar gerçekleştirecekse ortada vahim bir durum var demektir. Cellatlarla kurbanların aynı kefeye konduğu, kontrolün de cellatlara verildiği intibaa doğuran bu durumun yeni ve daha trajik gelişmelerin kapısını açmasından endişe ediyoruz." açıklamasında bulundu.

- Başbakan Davutoğlu'nun Artvin heyetiyle Çankaya Köşkünde gerçekleştirdiği görüşmede, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar Cerattepe bölgesinde yürütülmesi planlanan madencilik faaliyetinin durdurulması yönünde karar alındığı bildirildi.

Konya'da tesis açılışı ve temel atma töreninde konuşan Davutoğlu, Cerattepe'deki altın ve bakır madeni projesine ilişkin, "Yerin üstündeki güzelliğimizi de yerin altındaki zenginliğimizi de korumaya ve insanımıza hizmet etmeye kararlıyız. Bu kapalı galeriden çıkarılacak maden, yerinde işlenmek yerine Cerattepe'nin yer üstü zenginliğine zarar vermemek üzere taşınarak işletilecektir. Galeriden çıkarılan madenin başka bir yerde işlenmesi için açılacak yol için birçok ağacın kesilmesi gerekebileceği bakımından taşıma işlemi teleferikle gerçekleştirilecek. Ağaç kaybına izin ve mahal verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Cerattepe'deki madenin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin Davutoğlu, "Bütün bu teminatlara ve doğal zenginliğimizin korunması için aldığımız tedbirlere rağmen birileri 'siz hangi tedbirleri alırsanız alın biz zenginliklerimizin yer altında kalmasını istiyoruz' derse bunu da hoş karşılamamız mümkün değildir. Hele hele buradan hareketle, birtakım illegal gösteriler yapılmaya devam edilirse, birtakım yanlış uygulamalar içine girilirse Artvin'de de, Türkiye'nin her yerinde de kamu düzeni kesinlikle muhafaza edilecektir." dedi.

25 ŞUBAT

- Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, "kişi hürriyeti ve güvenliği", "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" ve "basın hürriyeti" haklarının ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin ortadan kaldırılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi.

- Başbakan Davutoğlu, Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Borsa İstanbul-Borsa Konya İşbirliği İmza ve Gong Töreni'nin ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine, "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokratik ülkesinde herhangi bir terör eylemini böyle gerçekleştirmiş bir caninin taziyesi olmaz. O taziyeye gidip de oranın parlamenterleri katılmaz. Bunun tek bir örneği yoktur. Kimse bunu meşru gösteremez, kimse bunu meşru kılamaz. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseden izin almaz, hiç kimseye sormaz, gereğini yaparız çünkü o andan itibaren mesele Suriye meselesi olmaktan çıkar, Türkiye meselesi haline gelir." dedi.

Davutoğlu, "YPG, PKK unsurları da buradan açık bir şekilde ifade ediyorum, sakın 'burada ateşkes oldu, nasılsa Türkiye bize bir şey yapmaz' diyerek Türkiye'deki terörü destekleyen tutumlarına devam etmesinler. Ateşkes Suriye için geçerli bir ateşkestir. Türkiye'nin alacağı güvenlik tedbirleri konusunda ise karar verecek yer sadece Ankara'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki ateşkese de değinen Davutoğlu, "Bizim için YPG, aynı DEAŞ ve El Nusra gibi bir terör örgütüdür. Ateşkeste YPG'ye böyle bir terör atfı yok. Bunun olması gerekirdi. Olmadı. Ama şu bilinsin ki bu ateşkes Suriye için geçerli bir ateşkestir, Suriye içerisinde çatışan taraflar için. Türkiye'ye herhangi bir taraf tehdit teşkil ettiğinde, Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda bu ateşkes bizim için bağlayıcı değildir." ifadelerini kullandı.

26 ŞUBAT

- Anayasa Mahkemesinin haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliye oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahliyeye ilişkin, "Bu karar bir beraat kararı değil, tahliye kararı. Tutuksuz yargılanmayla ilgili bir karar, dava devam edem ediyor." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dündar ve Gül'ü, telefonla arayarak kutladı.



- İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 tutuksuz sanık hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında görev yapan kamu çalışanları hakkında fezleke hazırlanmasını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı.



- Tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde iki gün önce hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı, düzenlenen törenle toprağa verildi.

27 ŞUBAT

- Ankara'daki terör saldırısında şehit olanlar, Genelkurmay Karargahında düzenlenen 17 Şubat Şehitlerini Anma Töreniyle anıldı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, kuvvet komutanları, askeri personel ve personel de katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ensar Vakfı Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz imam hatiplerde proje okullarımız var. Bunlardan seçim yapmak suretiyle bazı profesörlerimiz, bazı doçentlerimiz, bazı yardımcı doçentlerimiz veya doktorasını yapmış hocalarımız acaba imam hatiplere müdür olmazlar mı? 'Ya nereden çıktı bu?' diyebilirsiniz. Geçmişte bu ülkede bunun örnekleri başka okullarda var. Şimdi ben de teklif ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Dün gece TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bölücü terör örgütünün kölesi haline dönüşmüş bir partinin mensupları, yine şahsıma dil uzattılar. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin inşasından başlayıp, şahsımın bilmem 3 milyar dolar parası olduğu iftirasına varan birtakım hezeyanlarla Meclis kürsüsünü kirletmişlerdir. Meclis'teki o siyasetçi görünümlü terör örgütü yandaşlarının bölge halkı nezdinde de hiçbir itibarları hiçbir karşılıkları kalmamıştır. İnsanlar kendilerini Meclis'te temsil için görev verdiği vekillerin terör örgütüne milis yazılmasının, siyaseten birer canlı bomba gibi hareket etmesinin hesabını bunlardan sormak için sabırsızlanıyor." açıklamalarında bulundu.

28 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan resmi ziyaret gerçekleştireceği Fildişi Sahili'ne hareketi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bana göre medyanın sınırsız özgürlüğü olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde de medyaya sınırsız özgürlük yoktur. Bu haberlerde, bu ülkenin Başbakanına, Cumhurbaşkanına bugünkü göreviyle, her türlü saldırı vardır. Yani basın mensubu, yazılı-görsel kalkacak, Cumhurbaşkanına, Başbakana istediği gibi saldıracak istediği gibi onunla ilgili iftira oyunlarının içerisine girecek ve biz buna seyirci kalacağız. Böyle bir şey söz konusu olamaz." dedi.

Dündar ve Gül'ün tahliyesine ilişkin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim, bunu çok açık net söyleyeyim ve verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Niye? Çünkü ortada bir gerçek var. Bakın bu bir beraat kararı değildir. Bu bir tahliye kararıdır. Aslında onlarla ilgili kararı veren mahkeme kararında direnebilirdi. Eğer kararında direnmiş olsaydı bu bireysel başvuru veya Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar boşa çıkacak veyahutta şu anda tahliye edilmiş olan bu kişiler AİHM'e gideceklerdi." ifadelerini kullandı.

29 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, HDP'nin 27 Şubat Cumartesi Mersin'de düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

- Danıştay 11. Dairesi, Anayasa Mahkemesinin memurluktan emekli olanlara, 30 hizmet yılından sonraki hizmet süreleri için de emekli ikramiyesi verilmesini sağlayan kararının, Yüksek Mahkeme kararından önce emekli olanlar için de geçerli olduğuna hükmetti.

- Anayasa Mahkemesinden, bazı basın ve yayın organlarında, gazeteciler Dündar ve Gül hakkında verilen kararla ilgili çıkan haber üzerine yapılan açıklamada, "28-29 Şubat 2016 tarihlerinde bazı basın ve yayın organlarında, Mahkememiz Genel Kurulunun karara bağladığı bir bireysel başvuru ile ilgili olarak anılan başvurunun müzakereleri yapılırken Mahkememiz Başkanı ile bir üyesi arasında görüşmenin ertelenmesi konusunda bir diyalog geçtiği iddia edilmiştir. Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. Mahkememizin vicdanını ipotek almaya yönelik bu yayınları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Çankaya Köşkünde Başbakan Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ilgili kendi kişisel konumunu ortaya koymuştur. Herkes, Türkiye'de herhangi bir mahkeme kararına karşı görüşünü ifade edebilir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bu görüşlerini Anayasa Mahkemesi karar almadan önce değil, kararını aldıktan sonra ifade etmiştir. Dolayısıyla bunu tabii seyri içinde herhangi bir mahkemenin almış olduğu karara karşı kendi görüşünü, kendi konumunu tespit etmesi olarak görmek yerindedir. Yoksa Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurulara karşı bir müracaat mercii olmasını ortadan kaldıracak bir görüş değildir. Zaten bu adımı atan Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir."







