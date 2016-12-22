Türkiye'de 2016 böyle geçti (3)

ANKARA (AA) - Mart ayında, Ankara'da Kızılay Güvenpark'ta akşam saatlerinde bir aracın patlatılması sonucunda 37 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığından, terör saldırısının failinin, 1992 doğumlu, Kars ili Kağızman ilçesi nüfusuna kayıtlı Seher Çağla Demir olduğunun belirlendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki gerekçeli kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda yargı yolunun tüketilmesini beklemek durumundadır. Yerindelik denetimi yapamaz, yapmamalıdır. Anayasa Mahkemesi, bu olayda kendini birincil mahkemenin yerine koymuştur. Yargıtay gibi de bu noktada inceleme yapması doğru değildir. 33 sayfalık bir gerekçeli karar açıklamış olduklarını duydum. Herhalde gerekçeyi izahta zorlandılar." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı, HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkcü hakkında "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle hazırlanan fezlekeyi, TBMM'ye gönderilmek üzere Başbakanlık'a sundu.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırıda bulunuldu. Biri saldırı sırasında, diğeri de operasyon sırasında iki polis hafif yaralandı. Olayın ardından kaçarak bir apartmana saklanan 2 kadın terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran minik cesediyle gündeme gelen Aylan Kurdi ve teknedeki 4 kişinin ölümüne ilişkin davada, Suriye uyruklu 2 sanığa "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Mart ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MART

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında halka 2 Mart'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesine yürüyüş çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

- Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, bölge adliye mahkemelerinin ilk etapta 7 merkezde faaliyete geçirilerek, bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarının yeniden belirlenmesinin uygun olacağına karar verdi. Konuya ilişkin HSYK'nın kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



2 MART

- HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, Diyarbakır Sur'da PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonun sona ermesi ve sokağa çıkma yasağının kaldırılması bahanesiyle yaptığı çağrı üzerine düzenlenmek istenen "izinsiz yürüyüş" karşılık bulmadı. Kentin bazı bölgelerinde toplanan az sayıdaki gruplara müdahale edildi, izinsiz yürüyüşe katılarak güvenlik güçlerine saldırıda bulunan 33 kişi gözaltına alındı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Nijerya'da, Demirtaş'ın, Diyarbakır Sur ile ilgili çağrısına ilişkin soru üzerine, "Bölge halkının, Kürt kardeşlerimin, böyle terör kokan, teröre davet kokan bir çağrıya 'evet' diyeceğine inanmıyorum. Bunun yanında özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net ortada ve bu savcılıklara bir davettir, savcıların da kendi üzerine düşen görevi burada yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemi karıştırmaya, ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Anayasa Mutabakat Komisyonu" çalışmalarının yeniden başlamasına ilişkin siyasi partilere gönderdiği mektuba, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu cevaben gönderdiği mektupta, "Komisyona katılan siyasi partilerin herhangi bir ön şart ve dayatmayla çalışma usul ve esaslarını sınırlamaması durumunda komisyon çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğumuzu beyan ederim." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mektubunda, "Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından başlatılan Başkanlık Sistemi kampanyası, çalışmalarına yeni başlamış komisyonu gölgelemeye dönük bir faaliyet olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa Mahkemesinin Dündar ve Gül'e ilişkin verdiği kararı tanımadığını ifade ederek, yerel mahkemeyi bu karara uymamaya davet eden tutumu tartışmanın sadece bir hükümet sistemi tartışması olmadığını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

- Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda "19 Mayıs" genelgesi olarak bilinen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına yönelik genelgeyi iptal etti.

3 MART

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiriyi imzalayan akademisyenlerden, "Ankara yargı çevresinde olanlar" hakkında TCK'nın "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" başlıklı 301. maddesi kapsamında soruşturma yapmak üzere Adalet Bakanlığından izin istedi.

- İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırıda bulunuldu. Biri saldırı sırasında, diğeri de operasyon sırasında iki polis hafif yaralandı. Olayın ardından kaçarak bir apartmana saklanan 2 kadın terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin terör örgütü DHKP/C üyesi Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz olduğu belirlendi.

Berna Yılmaz'ın, 14 Mart 2010'da düzenlenen ''Roman Vatandaşlarımız ile Buluşuyoruz'' konulu toplantıda o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada pankart açma eyleminin de arasında bulunduğu çok sayıda eyleme katıldığı gerekçesiyle yargılanıp 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Saldırganlardan Çiğdem Yakşi'nin de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırı hazırlığında olduğu yönünde haberler medyada yer almıştı.

- Kamuoyunda ''Karagümrük çetesi'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ''Cübbeli Ahmet Hoca'' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, Ünlü'nün beraatine karar verildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, partisinin Mersin mitingindeki konuşmasında sarf ettiği ifadeleri nedeni ile 50 bin lira manevi tazminat davası açtı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5'nci Muhammed Sarayı'nda Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Kahraman'ın davetini geri çevirmesine ilişkin, "Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı'nın şu andaki tavırları ipe un sermekten başka bir şey değildir. Eğer dürüstseniz masadan kaçmazsınız." diye konuştu.



4 MART

- Adalet Bakanlığınca, HDP Eş Genel başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkcü hakkında "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye gönderilmek üzere Başbakanlık'a sunuldu.

- İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Zaman gazetesini de bünyesinde bulunduran Feza Gazetecilik şirketine, "şirketin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması" gerekçesiyle kayyum atanmasına kararı verdi.



- CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kesin ihracına oy çokluğu ile karar verdi.



- Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile Yönetim Kurulu Üyesi ve üst yöneticisi (CEO) Memduh Boydak, "FETÖ üyesi olmak ve örgüte finans desteği sağlamak", holding yöneticilerinden Murat Bozdağ ve Erol Boydak ise "sosyal medyada örgütün propagandasını yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran minik cesediyle gündeme gelen Aylan Kurdi ve teknedeki 4 kişinin ölümüne ilişkin davada, Suriye uyruklu 2 sanığa "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Mahkeme, "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan ise sanıkların beraatine hükmetti. Olayı organizatör düzeyinde planlayan ve geçişi sağlayan asıl sorumlularla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

5 MART

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli̇, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılışında basın mensuplarına, Anayasa Mutabakat Komisyonuna ilişkin "AK Parti'nin CHP ile diyalog kurmak suretiyle, onu nazik bir şekilde masaya davet etmesinde yarar görüyoruz. Gelmezse ne yapalım, o zaman bu 4 kişilik masada eksiklikler var demektir. İktidar dahi kalksa, en son masada oturacak olanlar yine o MHP'nin 3 değerli milletvekilleri olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Referandum söz konusu olursa MHP, geçmişten bu yana anayasa konusundaki hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, gerekli tedbirler alınmak suretiyle, kamuoyunun aydınlatılmasında kendi dünya görüşü ve parti ilkeleri çerçevesinde katkı sağlayacaktır." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince ATO Congresium'da düzenlenen Özgürlükçü Demokrasiyi Birlikte İnşa Edelim toplantısında yaptığı konuşmada, "Eğer anayasaya göre seçilip gelen bir kişi 'ben anayasayı tanımıyorum, anayasa bana uygun değildir' diyorsa, artık şunu çok iyi bilmeliyiz ki bir sivil darbenin ön hazırlıkları yapılıyor demektir." değerlendirmesinde bulundu.

6 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı törenle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne son tabliye yerleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olayları başladığı zaman 'İşte bu iki tane beton yığınıyla kalır' diyorlardı. Bunlar yazıldı, çizildi hatta hatta buralara kadar zahmet edip geldiler, denizde gösteriler yaptılar. Ama onlar onu yaparken biz dedik ki 'hayır.' Biz bunları birleştireceğiz. Avrupa ile Asya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birleştireceğiz ve bu bizim dünyaya en önemli mesajımız olacak." diye konuştu.

Asma köprü olarak bu uzunlukta bir başka köprünün olmadığını belirten Erdoğan, köprünün ağustos ayında açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

- Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak tutuklandı.

8 MART

- Başbakan Davutoğlu, Başbakanlık İzmir Ofisi'nde Türkiye-Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ege'de yakalanan göçmenler veya Ege adalarına geçmek isterken yakalanan göçmenler, Türkiye tarafından alınacak, ancak bu göçmenlerin sayısı kadar göçmen de böyle bir maceraya yürümemiş, uluslararası hukuk kurallarını çiğnememiş ve mülteci hukuku çerçevesinde Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler için aynı sayıda göçmen Avrupa'ya gönderilecek. Dolayısıyla Türkiye içindeki göçmen sayısında bu sebeple herhangi bir artış olmayacak." dedi.

Davutoğlu, "Şu bilinsin ki ne Türkiye'nin Yunanistan'a savaş yapma gibi bir isteği, arzusu, iradesi ve hırsı vardır ne de Yunanistan'ın Türkiye'ye dönük hırsı vardır. Hepimiz tarihi örneklerden gördük ki çatışarak Ege'de kimse bir şey kazanamaz." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Seyit Ahmet Baş'ı, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine seçti.

- Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta başlatılan "Şehit Özel Harekat Polisi Ersin Yıldırım Operasyonu" tamamlandı. Operasyonda 114 terörist etkisiz hale getirildi, 175 barikat kaldırıldı, 56 çukur kapatıldı, 11 ton ağırlığındaki 398 el yapımı patlayıcı imha edildi.

9 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında, "Burada açık ve net bir şekilde tekrar ifade etmek isterim, Türkiye, Kırım'ın gayrimeşru ilhakını tanımamıştır ve bundan sonra da tanımayacaktır. Rusya, Kırım'da uluslararası hukuku ayaklar altına aldı." açıklamasında bulundu.

Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki gerekçeli kararına ilişkin Erdoğan "Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda yargı yolunun tüketilmesini beklemek durumundadır. Yerindelik denetimi yapamaz, yapmamalıdır. Anayasa Mahkemesi, bu olayda kendini birincil mahkemenin yerine koymuştur. Yargıtay gibi de bu noktada inceleme yapması doğru değildir. 33 sayfalık bir gerekçeli karar açıklamış olduklarını duydum. Herhalde gerekçeyi izahta zorlandılar." diye konuştu.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım'da başlatılan terör operasyonu sona erdi. Bugüne kadar yaklaşık 300 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 354 bomba düzeneği imha edildi.

- HDP Eş Genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile milletvekilleri Ertuğrul Kürkcü, Selma Irmak ve Sırrı Süreyya Önder'in dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

- Anayasa Mahkemesinin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verdiği "hak ihlali" kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede, "İsnat edilen suçlamalara temel olarak gösterilen tek olgunun başvuruya konu haberlerin yayımlanması olduğu gözetildiğinde hukukilik şartını sağlamayan tutuklama gibi ağır bir tedbir, ifade ve basın özgürlükleri bakımından demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir müdahale olarak kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

10 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Yasemin Adar ve Soner Demirtaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.

- Anayasa Mahkemesinin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verdiği "hak ihlali"ne ilişkin gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitim Çalıştayı"nda Anayasa Mahkemesinin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili verdiği karara ilişkin, "Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da, buna imza atanlara da soruyorum, bunun Türkçesi bal gibi delil incelemesidir, bal gibi ilk derece mahkemesinin yerine geçip, esas incelemesi yapmaktır. Mahkemenin buna hakkı yoktur. Anayasa, Anayasa Mahkememize böyle bir hakkı, vazifeyi vermemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Ataşehir'de, bir restoranın oyun alanına girerek 3 yaşındaki çocuğun yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla tutuklanan Cihan A. hakkında, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

- Danıştay Başsavcılığına Halil Yılmaz, 12. Daire Başkanlığına İrfan Eroğlu, 13. Daire Başkanlığına ise Nevzat Özgür seçildi.

- İstanbul'da öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e suikast hazırlığı konusunda istihbari bilgiye ulaşmasına rağmen kanuni işlemleri başlatmayarak görevini ihmal ettikleri ileri sürülen dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

11 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesinin Dündar ve Gül ile ilgili "hak ihlali" kararına değinerek, "Ben Cumhurbaşkanı olarak vatana ihanetin dışında hiçbir suçla suçlanmam. Ama Anayasa'yı korumak benim de görevim. Ben de diyorum ki Anayasa'nın 104. maddesine uy. İlk fıkrasını alıp diğer fıkrasını bir kenara koyma. Bunun üzerinde de hassas ol. Geçmişte yargı nasıl Paralel Devlet Yapılanması örgütü tarafından çökertildiğinde karşısına dikildik ve mücadele ettiysek, bu konuda da aynı şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı olarak Anayasa'ya göre, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin birliğini temsil etmekte, Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmekle yükümlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu konuda kim yetki sınırlarının dışına çıkarsa karşısında da beni bulur. Anayasa Mahkemesi böyle bir yola girerse milletim adına ona karşı itirazlarımı dile getirmekten de çekinmem." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sayın Başkan bana daha önceleri bizzat kendisi söylemiştir, 'Gerekçeyi hazırlamadan asla karar açıklamayız' diye. Ama ne yazık ki şimdi ben bu olayı yaşayınca gerçekten çok üzüldüm ve buradan söylüyorum, çok kırgınım. Niye, o makamda olana dürüstlük yaraşır da onun için." diye konuştu.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiriyi imzalayan akademisyenlerle ilgili evrakı, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

- Beşiktaş Ortaköy'de "Ören Bayan" firmasının kurucularından Jak Karako ve eşi Georgia Karako'nun öldürülmesine ilişkin yargılanan yabancı uyruklu evli çifte, "kasten tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 13'er yıl hapis cezası verildi.

- Zaman ve Today's Zaman gazetelerinin internet sitelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftira ettikleri iddiasıyla kurumların eski müdürleri Ekrem Dumanlı ve Bülent Keneş'in yargılandığı davada mahkeme, Dumanlı hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de yaşanan ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin davada, Atlasjet tarafından uçağın kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl 8'er ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 ay hapis cezasının onanmasına karar verdi.

13 MART

- Ankara'da Kızılay Güvenpark'ta saat 18.45 sıralarında bir aracın patlatılması sonucunda 34 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, olayın gerçekleştiği Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, başkentteki terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, Kızılay'daki terör saldırısıyla ilgili yayın yasağının, patlama anı, sonrası, olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybedenlere ait görüntüleri kapsadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, devletimizin tüm kurumlarının milletimizle iş birliği içinde yürüttüğü terörle mücadele mutlaka başarıyla neticelenecek, terör dize getirilecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgede yaşanan istikrarsızlık neticesinde son yıllarda terör saldırılarının hedefi olduğunu belirten Erdoğan, "Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullananlar, güvenlik güçleriyle yaptıkları mücadeleleri kaybettikçe en ahlaksız, en vicdansız yollara başvurarak masum vatandaşlarımızı hedef almaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yayımladığı mesajında, "Acımız ve öfkemiz büyüktür, fakat geçmişte pek çok badireyi atlatmış olan devletimiz ve milletimiz böylesi saldırılar karşısında infiale kapılmama basireti, metaneti ve tecrübesine sahiptir." görüşünü dile getirdi.

Saldırının ardından Başbakan Davutoğlu başkanlığında, ilgili bakan ve güvenlik bürokrasisinin katılımıyla Başbakanlık Resmi Konut'ta Güvenlik Zirvesi toplandı. Toplantının ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ortak açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ala, Kızılay'da otobüs durağında bekleyen sivil vatandaşlara seyir halinde patlayıcı yüklü bir araçla terörist saldırı düzenlendiğini bildirilerek, "Bu terörist saldırıyı milletçe lanetliyoruz. Bunu yapanların hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını tekrar söylüyoruz. Bu millet, çok problemlerin üstesinden gelmiştir. Bu tür saldırılar, milletin azim ve kararlılığını hiçbir zaman ortadan kaldıramayacaktır. " dedi.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Ankara'daki terör saldırısında, olay yerinde 30, hastanelerde 4 olmak üzere 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, "Olay yerinde ölen 30 kişiden en az biri, muhtemelen ikisinin terör eylemini gerçekleştiren araçtaki kişi veya kişiler olabileceği değerlendirilecektir." bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da saldırıya ilişkin yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin başkentinde, yurttaşlarımıza yönelik düzenlenen bombalı saldırı, 'ama' ve 'fakat' demeden lanetlenmesi gereken bir terör eylemidir. Bu menfur terör eylemini gerçekleştirenler ile saldırının arkasındaki güçler, toplumsal barış ve huzurumuzu bir kez daha hedef almıştır. Ancak köklü dayanışma, birlik ve beraberlik duygularına sahip milletimizin, ulaşılmak istenen hedefin önünde kararlılıkla duracağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Şunu bir defa herkes bilmelidir ki hiçbir terör saldırısı Türkiye'yi dize getiremeyecek, teslim alamayacaktır. Bahar ayıyla birlikte Türkiye'nin baştan ayağa karışacağını iddia eden hıyanet yuvaları rezil olmakla kalmayacaklar, bunun hesabını da vereceklerdir. Türk milleti, zalimlerin planlarına, fitnecilerin hesaplarına ve ölüm tacirlerinin projelerine karşı yek vücuttur." ifadelerini kullandı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "Halkımıza yaşatılan bütün bu acıların bizleri kardeşlik duygularından uzaklaştıramayacağını ifade ediyor, saldırıyı bir kez daha en sert şekilde kınıyoruz." denildi.

14 MART

- Kızılay Güvenpark'ta bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 60 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında otopsi işlemleri tamamlanan 35 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, patlamada kullanılan aracın, Şanlıurfa'da galeriden satın alındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, aranan 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Terör saldırısında, Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Oğuzhan Dura'nın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorlarla akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Terör örgütlerine destek verdikleri için güvenlik güçlerimizce yakalanan kişilerin adliyenin bir kapısından girip, diğerinden çıkıp gitmesi artık tahammül edebileceğimiz bir durum değildir. Bu mesele düşünce, basın veya örgütlenme özgürlüğü meselesi değildir. Bu mesele Kızılay'daki son saldırıda da görüldüğü gibi topyekün milletimizin hayatına kasteden alçaklarla daha etkili mücadele edebilme meselesidir." dedi.

Erdoğan, "Son saldırı Ankara'da yaşayan veya Ankara'ya yolu düşen herkesin bulunma ihtimali olan bir yerde, pazar gibi insan çeşitliliğinin zirvede olduğu bir günde kalabalığın en fazla olduğu akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Kızılay'daki eylem şu veya bu kesime değil, doğrudan toplumun tamamına yönelik bir saldırı olması dolayısıyla, yani toplumun özetine yönelik bir saldırı olması dolayısıyla, terör örgütünün gerçek yüzünü gösteren bir hadisedir." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Ankara'daki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron Başbakan Davutoğlu'nu arayarak dayanışma ve taziye dileklerini iletti. Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın da aralarında bulunduğu birçok lider, başsağlığı mesajı yayımlarken, birçok ülkenin Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları açıklamayla saldırıyı kınadı.

TBMM Başkanı Kahraman, Ankara'daki saldırıda yaralanan ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınanları ziyaret etti. Kahraman, "Türkiye'miz güçlendikçe ve büyüdükçe başına gaile açmak istiyorlar ama büyük devletiz, birçok zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi bu zorluğun da üstesinden geleceğiz." dedi.

Başbakan Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu terör saldırılarının hedefi bütün milletimizdir. Terör saldırılarını gerçekleştirenler ise dünyanın en barbar, en alçak, hain odaklarıdır. Evine gitmek için otobüs durağında bekleyen ya da seyir halinde otobüs içinde sevdiklerine kavuşmak için yola çıkan insanlara karşı böyle bir saldırı gerçekleştirenler, insan olamazlar. Barbarlığın en alçakçasını yapmışlardır. Bu barbarca ve milletimizi hedef alan saldırılar, kesinlikle amacına ulaşmayacaktır." diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, "Bir tanesinin kesin terörist olduğu belli ve kimliği üzerinde çalışmaların son aşamasına geldik. Diğerinin de yardım eden bir terörist olduğu noktasında ciddi veriler, bulgular var birlikte oldukları noktasında. Özellikle bölücü terör örgütünü işaret eden çok ciddi, neredeyse kesinleşmiş bulgular var ama bütün araştırmalar bitince çok daha net ifade edebileceğiz bu hususu." bilgisini paylaştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, "Ankara'daki terör saldırısını değerlendirmek" üzere parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Terör bir insanlık suçudur, kimden, nereden gelirse gelsin teröre karşı ortak, dik ve onurlu duruşumuzu sergilemek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bu ülkede birlikte huzur içinde yaşayabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa, CHP olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Başbakan Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, "Dün akşamki saldırılar sonucu 37 kişi vefat etti. Bunlardan 35'i ailelerine kimlikleri tespit edilerek teslim edildi. Bir kadının canlı bomba olduğu kesindir. Kimliği konusunda herhalde bu akşam gece saatlerine kadar DNA testleri karşılıklı olarak kontrol edilerek yapılacak ve kesinleştirilecektir diye ümit ediyoruz. Bu çerçevede ikinci bir erkek şahsın da kimliği henüz tespit edilememiştir. Onunla ilgili olarak da hem kimliğiyle ilgili farklı alternatifler vardır. Fakat kesinleşmediği için 'şu kimlik sahibidir' dememiz doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün partilerin yine bir araya gelerek terör saldırısı karşısında ortak bir deklarasyon yayınlamasının, Türkiye kamuoyunun içine itilmeye çalışıldığı bu ortamda önemli bir mesele olacağına ve Türkiye kamuoyunda teröre karşı ortak bakış açısı oluşturacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Van Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan atandı.

15 MART

- İçişleri Bakanlığı, 13 Mart'ta Ankara Atatürk Bulvarı'nda hareket halindeki bomba yüklü bir araçla otobüs durağında bekleyen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının failinin, 1992 doğumlu, Kars ili Kağızman ilçesi nüfusuna kayıtlı Seher Çağla Demir olduğunun belirlendiğini açıkladı. Terör saldırısı nedeniyle ulaşıma kapatılan Atatürk Bulvarı da araç trafiğine açıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi. Terör mağdurları çeşitli illerde son yolculuklarına uğurlandı.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teröre destek vermeyi, teröriste perde olmayı 'özgürlük' diye sunanlar, daha cenazelerimiz defnedilmeden siyasi rant peşinde koşanlar, bu kardeşlik mesajından gerekli dersi almalıdırlar. Bu tür hadiseler ve verilen tepkiler, meselenin mekan birlikteliği değil, asıl olanın bir ruh ve gönül birlikteliği olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

- HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Tümüyle sivilleri hedef aldığı anlaşılan bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir kez daha partim ve bütün arkadaşlarım adına lanetlediğimizi, kınadığımızı ve asla hiçbir gerekçeye sığınılamayacak bir vahşet eylemi olduğunu buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

- HSYK 2. Dairesi, haksız mal varlığı edindiği iddiaları nedeniyle eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı.

16 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Projeleri Tanıtım Töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'daki terör saldırısına değinerek, "Aydın müsveddelerinin bu olayda bile olaylara nasıl yaklaştığını gördük değil mi? Gördünüz. Bazı paçavraların nasıl yayınlar yaptığını gördünüz değil mi? Atıyor başlığı, 'Batsın senin başkanlığın.' Bizim böyle bir derdimiz yok." diye konuştu.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında ise "Kızılay'da bomba patlatarak, rastgele, insanların ölümüne yol açan terör örgütünün demokrasiyle en küçük ilişkisi olabilir mi? Buna rağmen terör örgütü yöneticisiyle aynı dili kullanmaktan, aynı yaklaşımı sergilemekten çekinmeyenlere, terörist demeyeceğiz de ne diyeceğiz. Ülkemizdeki birtakım kifayetsiz muhterisler, Kızılay'daki elim hadiseyi kendi çıkarları için kullanmayı düşünecek kadar zavallıdır, ahlaksızdır, haysiyetsizdir. Hiçbir sıfat, terör örgütü yandaşlığının örtüsü olamaz." açıklamasında bulundu.

Terör, terörist tanımlarının derhal yeniden yapılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Bu yeni tanıma göre, Ceza Kanunu'muzu hemen değiştirmeliyiz." dedi.

- Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gençler Avrupa Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü milli güreşçi Ömer Uzan'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

17 MART

- Devlet Övünç Madalyaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan resepsiyonla ve 55 ilde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Emin olunuz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizin yüreğini burkacak hiçbir adımın atılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Tüm terör örgütleriyle sonuna kadar ve tavizsiz bir mücadele içindeyiz. Teröristlerin tamamını da eninde sonunda Allah'ın izniyle bu ülkede imha edeceğiz." dedi.

- Başbakan Davutoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilerin soruları üzerine, "Gelin dokunulmazlıkları hep beraber kaldıralım. Hiçbir parti ayrımı gözetmeden, şu anda Meclis'te dosya olarak bekleyen 506 dokunulmazlık fezlekesi var, hepsini birden kaldıralım. AK Parti'nin çekinecek hiçbir dosyası yoktur. Hiç çekinmiyoruz." ifadelerini kullandı.



Davutoğlu, "Böyle bir ortamda hala bazı teröristlerin taziyelerine gidenler varsa hesaplarını verecekler. Dünyanın hiçbir yerinde bir teröristin taziyesine giden bir milletvekili olamaz, bunu savunan bir siyasi parti olamaz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Başbakan Davutoğlu'nun çağrısına yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Bahçeli, partisinin hem terörle mücadele hem de öncelikli olarak HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılması iradesine tam destek verdiğini belirterek, "Başbakan'ın endişelenmesine yer ve gerek yoktur. Şayet Meclis Genel Kurulunda HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde milletvekili eksiği doğarsa, MHP bu açığı şüphesiz kapatacaktır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, Davutoğlu'nun çağrısı üzerine, "Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kaldırılsın. Anayasa'nın 83. Maddesi bu çerçevede düzenlensin." açıklamasını yaptı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de, "Biz başından beri zaten dokunulmazlık konusunun partiler için ya da iddia edilen suçlar için ayrı ayrı ele alınmasını doğru bulmuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

- Başbakan Davutoğlu, Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunarak, dokunulmazlıklarla ilgili yaptığı çağrıya yönelik muhalefetten gelen yanıtlara ilişkin, "Gördüğüm kadarıyla kimse açık bir şekilde 'hayır' diyemiyor, diyemez de. Buna 'hayır' demek millet vicdanında karşılık bulmaz. Eğer onlardan olumsuz gelirse dahi biz bu süreci işletiriz. Şu anda bir olumsuzluk yok gördüğüm kadarıyla ama işletiriz. Herkes de Meclis'te kimin ne yönde oy kullandığını görür, kimin dokunulmazlıklardan korktuğunu, kimin korkmadığını, kimin teröre destek verenleri yargıya göndermekte tereddüt etmediğini, kimin ettiğini açık, net bir şekilde görür." diye konuştu.

Davutoğlu, konuyla ilgili partisinin grup başkanvekillerini çağırdığını ve onlara muhatapları, grup başkanvekilleriyle konuşmaları talimatını verdiğini bildirdi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "CHP Parti Meclisi olarak, terörü en şiddetli şekilde kınıyor ve hiçbir gerekçenin terörü meşrulaştıramayacağını savunuyoruz. Ankara'daki alçak terör saldırısını ve diğer tüm terör eylemlerini gerçekleştirenleri lanetliyor, saldırıların arkasındaki güçleri, bir insanlık suçunun ortakları olarak tanımlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- 1 Mayıs 2015'te, "Yasa dışı gösteri yapmak üzere kitleleri Taksim meydanına yönlendirmek" ve "ikazlara rağmen emniyet güçlerine çeşitli şekillerde mukavemet etmek" iddiasına ilişkin 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Hüseyin Demirdizen'in beraatine karar verildi.

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Başbakana hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından hazırladığı fezlekeyi, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına iletti.

18 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AB Konseyi binasının arkasında PKK'nın çadır kurmasına izin verilmesine ilişkin, "Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular." değerlendirmesinde bulundu.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da düzenlenen "Turizm Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilerin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sorusuna, "Eğer Anayasa'yı değiştireceksek, Anayasa'nın 83. maddesini yeniden yazmamız gerekiyor. Geçici bir düzenleme değil, dokunulmazlıklar konusunda kalıcı bir düzenleme yapmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

19 MART

- İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Polis, caddeyi giriş-çıkışlara kapatırken, patlamanın meydana geldiği alan güvenlik çemberi içine alındı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu'nda kaymakamlık önünde öğleden önce bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu, biri canlı bomba olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 24'ü yabancı uyruklu, 39 kişinin yaralandığını bildirdi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya ilişkin Başbakan Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Ala'dan telefonla bilgi aldı.

Başbakan Davutoğlu, yayımladığı taziye mesajında saldırıyı, "Hiçbir ayrım gözetmeden doğrudan insanı hedef alan menfur saldırıyı gerçekleştiren canileri, onları böyle insanlık dışı bir eyleme azmettiren ve destekleyen her türlü ihanet odağını ülkem, milletin ve hükümetin adına lanetliyorum." ifadeleriyle kınadı.

Davutoğlu, "Bu olay vesilesiyle bir kere daha gördük ki terörün hedefi bütün insanlıktır, insanların yaşama hakkıdır. Dünyanın dört bir tarafından gelen mesajlar, bu acının dünyanın her yanındaki insanlarca paylaşıldığını ve terörün gerçek yüzünün bütün dünyada görülmeye başlandığının ispat ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman da yayımladığı mesajında, terörizmi bir siyaset yöntemi ve aracı olarak benimseyenlerin, devletin ve milletin sağduyusu, sabrı, basireti, azmi ve kararlılığı sayesinde hüsrana uğrayacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin "19 Mart'ta 19 Projenin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı açıklamada Beyoğlu'ndaki saldırıya ilişkin, "Böyle bir vicdansızlığı asla kabul edemeyiz, etmiyoruz da zaten. Terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin lanet okumak hepimizin ortak görevidir. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Türk devleti, elinde silah taşıyan, beline bomba saran Türkiye düşmanlarının hakkından gelecek güç ve yeterliliğe sahiptir." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör şebekelerinin bu anlamda hareketlenmesine birilerinin lojistik destek verdiği, birilerinin siyasi destek verdikleri, birilerinin hatta ekonomik destekler sağladıkları, silah destekleri sağladıkları açık bir şekilde görülüyor. Öncelikli olarak terör saldırılarına en ufak bir şekilde kim ne şekilde destek verdiyse, en az onlar da teröristler kadar suçludurlar. Herkesin burada net, açık, şeffaf olması lazım." dedi.

Çok hassas bir dönemden geçildiğini ifade eden Kurtulmuş, "HDP'ye de büyük sorumluluklar düşüyor. HDP, demokratik olarak milletin oylarını almış, 5 milyona yakın vatandaşımızı temsil ederek parlamentoya gelmiş bir siyasi parti. HDP'nin yetkililerinden de bu milletin beklentisi, kendilerine oy veren seçmenlerinin de beklentisi, bu ve benzeri terör saldırılarını bütün yürekleriyle, bütün benlikleriyle lanetlemeleridir. Dil ucuyla değil, yürekten teröre, insanlarımıza hayatı zehir eden, Türkiye'nin üzerine bir kabus gibi çöken bu terör illeti, bu şiddet sarmalından Türkiye'nin kurtulması için HDP'nin de politik olarak bu dili kullanmak mecburiyeti vardır." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Van'ın İpekyolu ilçesindeki İkinisan Kavşağı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, saldırıya ilişkin, "Bu sabah, İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde doğrudan sivilleri hedef alan bir terör saldırısı yaşandı. Bir kez daha kınadığımızı, lanetlediğimizi belirtiyorum." açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, terör saldırısıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildi.



- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik açılan dava kapsamında firari sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse'nin aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 122 sanığın yargılandığı davanın asker sanıklarının dosyası, Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması olayına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dosyayla birleştirildi.

20 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bir İran vatandaşının hayatını kaybetmesi, üçünün de yaralanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gönderdiği taziye mesajında, "Hiçbir ayrım gözetmeden masum insanları hedef alan bu alçak saldırı bize bir kez daha, uluslararası toplumun tam dayanışma ve işbirliğinin terör belasının bertaraf edilmesi için elzem olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, saldırıda İsrail vatandaşlarının hayatını kaybetmesi dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e gönderdiği taziye mesajında, "Ülkemizi ziyaret etmek, kültürümüzü yakından tanımak maksadıyla bulundukları İstanbul'da vuku bulan bu hain terör saldırısında hayatını kaybeden İsrail vatandaşlarının ailelerine ve İsrail halkına en derin taziye, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletmek isterim." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısında hayatlarını kaybeden İsrailli Musevilerle ilgili olarak Türkiye Musevi Cemaatinin temsilcilerine taziyelerini iletti.



- Erdoğan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Kongresi"nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, Beyoğlu'ndaki terör saldırısına değinerek, "Esasen dünyada bu tarz saldırı yöntemleriyle netice almış, hedefine ulaşmış hiçbir terör örgütü yoktur. Öyleyse 'Niçin PKK, DAİŞ gibi terör örgütleri, ülkemizi bu şekilde hedef almaktadır?' diye düşündüğümüzde karşımıza başka güçler ve onların Türkiye'yle ilgili niyetleri çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne deseler beğenirsiniz? 'Düşünce özgürlüğü'. Bu nasıl bir düşünce özgürlüğü ki Paris'te olduğu zaman kıyamet koparıyorsunuz. Peki Ankara'da olduğu zaman veya İstanbul'da olduğu zaman niye rahatsız olmuyorsunuz? Hatta daha ileri gidip Sayın Başbakana 'Cumhurbaşkanınız da böyle konuştu, bize oradan böyle böyle dedi'. Ne diyecektim? Alkışlayacak mıydım sizi? 'Güzel yapıyorsunuz', bunu mu diyecektim? O paçavraları oralarda sallandırdığınız sürece, bizden bu ifadeleri duyacaksınız, duyurmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör saldırısında yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi gören İsrail vatandaşı 5 kişi ile saldırıda hayatını kaybeden 3 İsrail vatandaşının cenazesi, Atatürk Havalimanı'ndaki törenin ardından askeri kargo uçağıyla ülkelerine gönderildi.



İçişleri Bakanı Ala, saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğinin tespit edildiğini bildirerek, "Bu terörist, 1992 doğumlu, Gaziantep nüfusuna kayıtlı Mehmet Öztürk'tür. Eldeki mevcut bulgular, teröristin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'nın Gençlerle Buluşması" isimli programda yaptığı konuşmada, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ertelenmesine ilişkin "Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla alakalı da aldığımız bazı ciddi istihbarat bilgileri üzerine, önce bir seyircisiz oynatmayı düşündük ama daha sonra yeni bazı istihbaratlar gelince bu istihbaratla ön alınan bilgilerle örtüştüğünü görünce bunu her iki kulübün başkanlarıyla da arkadaşlarımız görüşmek suretiyle 'bunu ileri bir tarihe erteleyelim' dediler ve böylece bu maçı da ileri bir tarihe ertelemiş olduk." diye konuştu.

Erdoğan, Çözüm Süreci'ne ilişkin, "Bu iyi niyet ne yazık ki ciddi manada istismar edildi ve o süreç içerisinde ülkemize ciddi manada bir silah girişi oldu. Çünkü bizim sınırlar biliyorsunuz, çok çok uzun. Sadece Suriye sınırı 911 kilometre. Irak sınırına bakıyorsunuz, Irak sınırı hakeza 350 kilometre, İran sınırı var, bütün buralardan girme şansı var. Bunu da bunlar bu şekilde değerlendirdiler. İşte şimdi bu bütün operasyonlar yapılırken evlerin bodrumlarından olsun, rögarların altından nasıl silahlar çıktığı, hepsi şu anda ortaya çıkıyor. O bakımdan bu operasyonların faydası çok fazla oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece iktidar partisi ile MHP el ele verse, 367'yi bulamayabilirler o ayrı bir konu ama hiç olmazsa millete gitmenin yolu açılabilir. Ben inanıyorum ki millete gitmenin yolu açılsa, millet böyle bir yeni anayasaya 'evet' diyecektir. Ben milletimize bu noktada güveniyorum. İktidar partisi ile MHP arasında asgari müştereklerin değil, azami müştereklerin olduğuna inanıyorum. Azami müştereklerin olduğu iki görüş, iki yapı eğer bir araya gelir de böyle bir milli ve yerli anayasayı eğer oluşturursa, bu millet de kendisi için, kendi dokusunu yansıtan milli ve yerli bir anayasaya 'evet' diyecektir diye düşünüyorum. Temenni ederim ki bu adım da kararlı bir şekilde atılır." ifadelerini kullandı.

21 MART

- Ankara Kızılay Güvenpark'taki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 36'ya yükseldi.

- Karaman Barosu Başkanı Oktay Yılmaz, bir sınıf öğretmeninin bazı öğrencilere istismarda bulunduğu iddialarına ilişkin, "Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcımız tarafından iddianame hazırlanmış, 16 Mart'ta 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyeti tahdit, kasten yaralama ve müstehcen görüntüleri izletme' suçlarından, 600 yıla yakın bir süre ile sanığın cezalandırılması için Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır." diye konuştu.

22 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin, Belçika Kralı Philippe'i telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Erdoğan, "Türkiye, bu zor gününde Belçika'nın yanındadır. Farklı terör örgütlerinin alçakça saldırılarına maruz kalmış olan halkımız, Belçika halkının acısını derinden hissetmekte ve paylaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Çok kısa bir süre önce Ankara'da PKK, arkasından İstanbul'da DAEŞ'in, onlarca insanın hayatına mal olan saldırılarının ardından şimdi de Brüksel'i hedef alan teröristler, hiçbir insani ve ahlaki değer ve sınır tanımadıklarını, kullandıkları alçakça yöntemler açısından birbirlerinden hiçbir farkları olmadığını bir kez daha göstermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu da, "Bugün sabah saatlerinde Brüksel'de meydana gelen, terörün küresel yüzünü bir kez daha gösteren saldırıları lanetliyor, Belçika hükümeti ve halkına taziyelerimi sunuyor, milletimiz adına dayanışma duygularını paylaşmak istiyorum." dedi.

- Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, Isparta merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile Recep Uzunallı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



- Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü bir şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin aralarında iş adamı Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması, 13 Temmuz'da yapılacak.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Yaşlı Destek Programı'nın tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilerin Karaman'daki istismar iddiasına ilişkin sorusuna, "Karaman'da olan konuyla ilgili olarak ilk vaka ortaya çıkar çıkmaz hemen hukuki açıdan bakanlığımız müdahil oldu. Bu olay bizim hizmetleriyle her zaman gurur duyduğumuz vakıfla ilişkilendirilmek istendi ki, bu vakfımızda bir süre görev yapmış onun da ne kadar olduğunu vakıf çalışanları açıkladı. Bu, bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfını da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz." karşılığını verdi.

Bunu yapan kişi için sıfır toleransla hukuki açıdan bütün takipleri yaptıklarını bildiren Ramazanoğlu, çocuklarla ilgili bakanlığın rehabilitasyon ve sosyal hizmet uzmanları ile psikologlarının devreye girdiğini, ailelerin ziyaret edildiğini kaydetti.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi, bazı öğrencilere istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin sınıf öğretmeni hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hürriyeti tahdit", "kasten yaralama" ve "müstehcen görüntüleri izletme" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede sanık hakkında 600 yıla yakın hapis cezası istendi.

23 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Brüksel'de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015'te Gaziantep'te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015'te nota ile Belçika Büyükelçiliğine iletmişiz. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyanın terörü, teröristi ve terörizmi yeniden tanımlamak zorunda olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemizdeki bölücü terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyindeki PYD, YPG, DAİŞ, DHKP-C, bu terör örgütlerinin arasında hiçbir fark yoktur. Ankara'da yapılan eylemler, İstanbul'da yapılan eylemler, bunun yanında işte dün Brüksel'de yapılan eylemler bunların nasıl ortak yanlarının olduğunu çok açık net ortaya koymaktadır." diye konuştu.

- İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Ankara ve İstanbul'daki son terör saldırılarını kınadı ve taziyelerini iletti. Rivlin, İstanbul'da terör saldırısında hayatlarını kaybeden ve yaralanan İsrail vatandaşlarıyla ilgili konularda gösterilen özen ve ilgiden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeni Başkanvekili, 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz oldu.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Karaman'daki cinsel taciz iddialarını soruşturan savcıya ilişkin, "O savcı, hakimlerle ilgili bir şikayet yok, hiçbir şikayet de olmadı. Tam tersine, oradaki başsavcının da savcının da arkasında olduk. Son derece titiz çalışmalarını yaptılar, soruşturmalarında eksik bir şey bırakmadılar." dedi.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu, İSO Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Karaman'daki istismar iddiasına ilişkin, "Karaman'daki menfur hadise üzerinden sosyal medyada şahsımı da hedef alan bir linç kampanyası yürütüldü. Dün gazetecilere verdiğim cevapta bazı ifadelerimin koparılarak, çıkarılarak ve çarpıtılarak servis edilmesi nedeniyle yanlış bir algıya dönüştürülmüş olabilir. Bugün bu konudaki yanlış algıları düzeltmek istiyorum. Karaman'daki olay bize ulaştığı andan itibaren davaya müdahil olunmasını istedim. Olay çocuklarımıza karşı yapılan cinsel istismar ve tecavüz olayıydı. Kadın ve çocuklara şiddet, istismar ve tecavüz olaylarında gerek şahsım gerekse bakanlığım olarak sıfır toleransla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Bu suçu işleyen kişinin en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Ramazanoğlu, gerekli rehabilitasyon çalışmalarının da eş zamanlı olarak başlatıldığını bildirdi.

- Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 17 Aralık soruşturmasını yürüten ve meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Celal Kara hakkında "yakalama emri düzenlenmesini" kararlaştırdı.

- HDP'nin 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde meydana gelen, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede, 4'ü tutuklu, biri hakkında da yakalama kararı bulunan sanıklar hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile her biri hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

- Kartal'da iki hafta önce kaybolan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün cesedi, Tuzla'da ormanlık alanda bulundu.



24 MART

- Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katılan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

- Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, örgüt lideri olduğu ileri sürülen Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 96 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların tamamının tahliyesine karar verildi.

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi, meslekten ihraç edilen savcı Zekeriya Öz hakkında attığı tweetler nedeniyle yürütülen soruşturmada, ikinci kez ihracına karar verdi.

25 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat Sorgun'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Gaziantep'te biz yakaladık, deport ettik, gönderdik, beyefendiler teröristi kalktılar gereken uygulamayı yapmayıp serbest bıraktılar. Hadi bakalım şimdi verin hesabını, verin hesabını. Kardeşlerim terör sadece belli bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunudur. İnşallah anlayacaklar" dedi.

- Başbakan Davutoğlu, Manisa'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Karaman'daki istismar iddiasına değinerek, "Çocuklarımıza yönelik istismara karşılık bu cani sapığın hak ettiği ceza, ne yazık ki ceza kanunumuzda yok ama tüm milletimiz emin olsun ki bu caniye gereken cezanın verilmesi için bu davanın ve bu çocukların hukukunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, "Vicdanlarımızı yaralayan çocuk istismarı konusunda aydınlatılmamış tek bir nokta dahi kalmayacak. Her ne yapılacaksa AK Parti bu konuda en ön safta olacak. Bu olayın kendisi bir insanlık ayıbıdır. Olaydaki faile ben insan bile diyemem. Bu aşağıların aşağısı bir mahluktur. Kim bir çocuğa el uzatırsa o emin olun ki bütün insanlığın en aşağılık mahlukudur. Buna izin vermedik, vermeyiz. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapılacak, hiç kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

- Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'daki jandarma karakoluna PKK terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 24 askerin yaralandığını açıkladı.

- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, Cumhuriyet gazetesinde, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara yer verdikleri gerekçesiyle "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve ''Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme'' suçlarından yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar ve Gül'ün, Cumhuriyet gazetesinde, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın tüm duruşmalarının kapalı yapılmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarlığının müdahillik talebinin kabulüne karar verdi.

26 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'ndaki konuşmasında, Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasına ilişkin, "Dün malum bir gazetecinin mahkemesi vardı. Bu yargılamaya katılanların durumu çok önemli. İstanbul'daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya, sizin ne işiniz var orada? Yani diplomasinin de bir edebi var, adabı var. Burası senin ülken değil, Türkiye. Sen konsolosluk binası veya konsolosluk sınırları içerisinde hareket edebilirsin, diğerleri izne tabidir. Bunlar kalkıp bu ülkenin içerisinde bir gövde gösterisini yapabilecek kadar haddi tecavüz edebiliyorlar." diye konuştu.

- Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın Peşmerge güçlerine attığı Katyuşa ÇNRA mermilerinin bir kısmının Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu Gedu Üs Bölgesi'ne düşmesi sonucu Üsteğmen İsmail Cazgır'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.



27 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın Lahor şehrinde bir lunaparka, çoğu çocuk ve kadın 63 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, "Ailelerin, özellikle de çocukların yoğun olarak bulunduğu bir lunaparkta meydana gelen saldırı, terörün, sınırlar ve değerler tanımayan yüzünü ortaya koymuştur." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Davutoğlu, telefonda görüştüğü Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e, Lahor'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

- Davutoğlu, resmi ziyaret gerçekleştireceği Ürdün'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit edilmesine ilişkin, "Angajman kurallarımız gereği ve Genelkurmay Başkanımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Hava Kuvvetlerimizin doğrudan müdahalesiyle üsteğmenimizin şehadetine sebebiyet veren bütün mevkiler tahrip edildi. Koalisyon uçaklarının da katıldığı bir başka hava harekatı daha yapıldı. Bu konudaki kararlılığımız ve Türkiye'nin yurt dışındaki askeri mevcudiyetine dönük olabilecek her türlü saldırı karşısındaki güçlü irademiz ve gücümüz ortaya konmuş oldu." dedi.

28 MART

- Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin gözaltına alınan servis şoförü E.K. tutuklandı, çocuğun annesi T.K. ise serbest bırakıldı.

29 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da düzenlenecek Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Rıza Sarraf'ın tutuklanmasına ilişkin, "Bu konu aslında ülkemizi ilgilendiren bir konu olmadığı gibi bir kara para aklama konusu mudur, değil midir bunun gerekçesini bilmeden böyle bir değerlendirme yapmayı da doğru bulmuyorum ancak kara paranın babaları orada duruyor. Pensilvanya'da duruyor. Burada duranlara acaba oradaki yetkili merciler herhangi bir uygulama yaptılar mı?" şeklinde konuştu.

Başika'da bir askerin şehit edilmesine ilişkin ise Erdoğan, "Hemen olayın ardından gerekli bütün gerek oradaki fırtına obüslerimiz en ağır şekilde onlara cevabı vermiş ve bedelini ödetmiştir. Gerek koalisyon güçleri havadan verilen hedefleri vurmuşlardır. Ardından bizim hava kuvvetlerimiz aynı şekilde oradaki DAEŞ noktalarını ciddi manada vurmuş ve adeta darmadağın etmiştir diyebiliriz. Bu süreç bu noktada artarak çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Oradaki potansiyel, gerek teknolojik gücümüz, silah gücümüz, mühimmat gücümüz bu iş için yeterlidir ve gerektiğinde hava kuvvetlerimiz koalisyon güçleriyle koordineli olarak bu tür çalışmaları da rahatlıkla yürütebilecek konumdadır." açıklamasında bulundu.

30 MART

- Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 10 yaşındaki Beratcan'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan annesi T.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Şüpheli T.K, gözaltına alındı. Beratcan Karakütük'ün, Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan dedesi, damadını "ailesine sahip çıkmamakla" suçlarken, babaannesi ise olayın gelininden kaynaklandığını öne sürdü.