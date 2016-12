Türkiye'de 2016 böyle geçti (4)

ANKARA (AA) - Nisan ayında, MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerine sadakatsizlik ve rüşvet alma" suçlarından tutuklandı. Tanrıverdi'nin, Ankara'nın Söğütözü semtindeki bir lokantada ABD'li bir firma yetkilisine patenti MKE'ye ait MP-5 silahı ile üretime henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve tüm üretim planlarını, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira karşılığında satmak isterken suçüstü yakalandığı öğrenildi.

Türkiye 4,5G'ye geçti. 4,5G ile ilk görüşme, ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım arasında gerçekleştirildi.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken, uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Karaman'daki bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.B'ye, mahkemece 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

MHP'li muhaliflerin açtığı davada Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesini kararlaştırdı.

Nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve mülteciler ile ilgili Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, DEAŞ'ı geriletme ve ortadan kaldırmaya yönelik ortak çabaları daha artırmak için neler yapılabileceği konusunu da ele aldı.

- Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğinde düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 7 polis memuru için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze törenine eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile katıldı.

Törende konuşan Davutoğlu, "Emin olunuz emanetiniz ve korumaya ahdettiğiniz, uğurunda fedai can eylediğiniz aziz vatanımız, al bayrağımız, istiklalimiz ebediyen korunacaktır. Silah arkadaşlarınız sizlerden devraldıkları bu kutsal emaneti, son nefeslerine kadar korumaya kararlıdır." dedi.

Cuma namazı çıkışında Ulu Cami önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Davutoğlu, "Allah şahit olsun, Konya ne kadar emniyet içinde olacaksa Diyarbekir de o kadar emniyet içinde olacak. Konya ne kadar huzurluysa Diyarbekir de o kadar huzurlu olacak. Konya ne kadar benim evimse Diyarbekir de o kadar benim evimdir." diye konuştu.

Tarihi Hasan Paşa Hanı'ndan düzenlenen "Sur Buluşması"nda yaptığı konuşmada ise Başbakan Davutoğlu, "Silopi'nin ihtiyacı Sur'dan farklı, Cizre'nin ihtiyacı Silopi'den farklı. Her birisi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Amacımız çok açıktır, insanı korumak, mekanı korumak, zamanın dokusuna, ruhuna uygun bir şekilde hayatı normalleştirmek. En iyi şartları vatandaşlarımıza sağlamak. Önce insanı korumak, insanı koruyamayan hiçbir plan, insana hitap etmeyen hiçbir proje hayatta karşılığını bulamaz, tarihte de yer alamaz." açıklamasında bulundu.

Her ne suretle olursa olsun teröre karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Davutoğlu, Diyarbakır'ın her bir sokağı, Sur'un her bir evi huzur ve güvene kavuşuncaya, kamu düzeni ihya edilinceye kadar bir an bile durmayacaklarını söyledi.

- Türkiye 4,5G'ye geçti. 4,5G ile ilk görüşme Nükleer Güvenlik Zirvesi nedeniyle ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım arasında gerçekleştirildi.

Erdoğan, Türkiye'nin 4,5G'ye geçmesini, "Bilgi yollarını, karayoluna benzetecek olursak, bu ihale ile vatandaşlarımız tek şeritli bir yol yerine, artık 5 şeritli bir otobanın konforuna kavuşmuş oluyor." sözleriyle değerlendirdi.

2 NİSAN

- ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğinde Washington'da gerçekleştirilen ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın temsil ettiği Nükleer Güvenlik Zirvesi sona erdi.

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı, çatışmalarda 12 Azerbaycan askeri şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Ermenistan ile sınır hattında çıkan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleriyle ilgili taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maryland'deki açılışını yapmak için geldiği Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nde Azerbaycanlı bir gazetecinin, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalara yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, "Yıllar yılı işgal altında olan Dağlık Karabağ bölgesindeki bu mücadele ne yazık ki bu işi Minsk Üçlüsü'nün hafife alması sebebiyle, bu tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Eğer Minsk Üçlüsü burada adil bir şekilde, kararlı bir şekilde yürüyüp, netice alacağı adımları atmış olsaydı, bugünlere gelmemiş olurduk. Ama maalesef burada Minsk Üçlüsü'nün zaafları durumu bu noktaya taşımış oldu." dedi.

- ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Dünyada ve ABD'de ne yazık ki Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlüğün ve ön yargının yükselişte olduğu bir dönemden geçildiğini dile getiren Erdoğan, işte bunun için bu merkezin büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan, konuşmasında, "Bütün bu üzücü olayların ardından hala Müslümanları birer terörist olarak suçlayanlar ortada dolaşıyor. Çok ilginç, Amerika'da devam eden başkanlık yarışında bazı adayların bu görüşleri savunuyor olmalarını hayretle ve şaşkınlıkla izliyorum." ifadelerini kullandı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 polis memuru ve 5 asker şehit oldu.

3 NİSAN

- ABD ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın tek taraflı ateşkes ilan ettiği iddiasına ilişkin, "Ben tabii olayı duyduğum anda İlham Aliyev kardeşimi aradım, o da havaalanına gidiyor, oradan Azerbaycan'a geçecekti. Kendilerine başsağlığı dileklerimizi ilettik ve o anda zaten çatışmalar devam ediyordu. Fakat ateşkes ile alakalı az önce aldığım bilgi, eğer Ermenistan tarafı ateşkes ilan ederse, onlar ateşi keserse Azerbaycan da ateşkese hazır olduğunu açıkladı. Olayın aslı bu." diye konuştu.

- Başbakan Davutoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı askerler dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

- Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



4 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, Türk Kızılayı'nın ATO Congresium'da düzenlenen Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Amerika'da yaptığımız her görüşmenin, attığımız her adımın başarısızlığa uğraması için adeta kendilerini yırttılar. Bunun için bölücü terör örgütünün, Ermeni çetecilerin, paralel ihanet çetesinin ortak gösterilerine destek vermekten, kalp krizi yalanına kadar sergilemedik çirkinlik bırakmadılar. Yapılanları, yazılanları, söylenenleri gördükten sonra inanın bana, Allah Türkiye'yi ve milletimizi bunlardan korusun demekten kendimi alamıyorum. Dimdik ayaktayım, kalp krizi geçirdiğimi söylüyorlar. Bir toplantıdan bir toplantıya koşuyoruz, 'Kalp krizi geçirdi' diyorlar. Bakıyorsunuz başka bir yerde, kendi ülkesine ve kendi milletine karşı böyle büyük nefret duyan, böylesine büyük bir kinle saldıran başka bir kesim var mıdır bilmiyorum. Zaman zaman bu hastalıklı ruh halini anlamaya çalışıyorum. Ama yaptıklarını koyacak bir yer, izah edecek bir kelime bulamıyorum. Türkiye, içerisindeki 79 milyon insanıyla birlikte batsa, bunlar bayram edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişteki birtakım yanlışları, hataları, eksikleri bugün yürütülen mücadeleye teşmil etmeye çalışanların art niyetli olduğunu belirten Erdoğan, "Terör örgütünün değirmenine bunlar su taşımaktadırlar. Ahlak, vicdan ve hukuk sınırları içinde mücadele yürüten her bir güvenlik görevlisi benim öz kardeşim, öz evladım mesafesindedir, canımdan bir parçadır. Bunun böyle bilinmesi lazım." dedi.

Davutoğlu da, konuşmasında Kızılay'ın 2020 vizyonunda çok büyük hedefleri göz önüne aldığını kaydederek, "İnşallah 2017'de Kızılay Kızılhaç Federasyon Başkanlığını alacağız. Adayız ve alacağız Allah'ın izniyle." dedi.

- Başbakan Davutoğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 171. yılı dolayısıyla Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada ise, "Eğer birileri memuriyet görevini ifa ederken, 'Dışarıda bir başka otoriteden de emir alabilirim, hatta bu emri uygularken İçişleri Bakanına, Başbakana bile hesap vermeden uygularım' derse kendisini kapının dışında bulur. Devlete, demokrasiye ve mesleğine ihanet etmiş olur." diye konuştu.

- Türk Kızılayı'nın Olağan Genel Kurulu'nda, Genel Başkanlığa Kerem Kınık seçildi.

5 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde avukatları kabul etti. Erdoğan, yaptığı konuşmada "Avukatlık bürosu adı altında terör örgütünün birimi olarak çalışan sözde avukatların bulunduğunu biliyoruz, bunda hiç şüphemiz yok. Aynı durum gazeteci kimliği, buranın altını özellikle çiziyorum, akademisyen kimliği, doktor, öğretmen kimliği taşıyanlar için de geçerli. Bakıyorsunuz son zamanlarda, 'akademisyen olduğuna göre tutuksuz yargılansın' deniyor. Ne demek, suçluysa, eğer yargı buna hükmettiyse o da tutuklu yargılanacak." dedi.

Erdoğan, "Gezi olayları da, paralel yapının darbe teşebbüsü de, 7 Haziran öncesinde oluşturulan iklim de bölücü terör örgütünün eylemlerine başlaması da zahirde birbirinden bağımsız görünüyor. Ama esasta hepsi aynı oyunun birbirlerini takip eden sahneleridir." ifadelerini kullandı.

Paralel yapıya ilişkin ise Erdoğan, "Amerika'da bu yapının nasıl bölücü örgütün mensuplarıyla, Ermeni komitacılarıyla koyun koyuna olduğunu bizzat işte bu son seyahatte gördük, yaşadık. Bürokraside, iş dünyasında, sivil toplum örgütleri içinde, pusuda bekleyen paralel yapı mensuplarının, buldukları her fırsatta nasıl içlerindeki kini, düşmanlığı, husumeti ortaya döktüklerini gayet iyi biliyoruz. Yalanın, riyanın, iki yüzlülüğün, sahtekarlığın, şahsiyetsizliğin en üst seviyeye çıktığı bu yapının mensuplarına ve ihanetlerine karşı daima teyakkuz halinde olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında Karaman'daki cinsel istismar iddiaları ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Ramazanoğlu'na ilişkin sözlerine çok sayıda tepki geldi.

Başbakan Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu bugün seviyesizliğinin bir örneğini daha göstermiştir. Kendisi bu üslupsuzluğu ile Türk siyasetinde utançla hatırlanacaktır. Seviyesizlik, hakaret ve operasyonla genel başkan olmanın dışında hatırlanacak hiçbir şey de yapmamıştır. Bu terbiyesizliğe her şeyden önce CHP'li kadınların tepki göstermesini bekliyor ve sözlerini aynen kendisine iade ediyorum." dedi. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, Ramazanoğlu hakkındaki açıklamalarının ardından, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da takip ettiği kişi listesinden çıkardı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu bu sözleriyle hem seviyesizliğini ortaya koymuş oluyor ama ondan daha büyük bir mesele bir kadına, bir anneye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir bakanı olan hanımefendiye karşı böylesine seviyesiz bir sözü söylemiş olması hiçbir mazeretin arkasına sığınılarak savunulamaz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz şudur, bu cinsiyetçi, seviyesiz ve edepsiz sözlerini hiç tevile yeltenmeden Sayın Ramazanoğlu'ndan ve milletimizden özür dilemesini bekliyoruz. Eğer bu özrü dilemezse bütün bu cinsiyetçi yaklaşım, bu bütün ağır sözleri karşısında milletimiz gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine gereken cevabı veriyor zaten, vermeye de devam edecektir."açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu da, "Siyaset tarihimize kara bir leke olarak geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerini yüce milletimizin vicdanına havale ederken tüm hukuki süreçleri de başlatacağımı kamuoyumuza saygılarımla arz ediyorum. Öyle inanıyorum ki; bu talihsiz açıklamalar en başta Kılıçdaroğlu’nun eşini ve CHP’de siyaset yapan kadınları rahatsız etmiştir. Tüm kadınlar ve anneler adına, bu hadsiz, haksız ve hukuksuz açıklamayı kınıyor, başta CHP mensubu kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyunu tavır almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

6 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtarlarla toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun Bakan Ramazanoğlu hakkındaki sözlerine ilişkin, "Bakan hanım hakkında çok çok çirkin ifadeler kullanıyor. Anamuhalefetin, üzerinden siyaset yapmaya çalıştığı cinsi sapık şu an cezaevinde ve yaptıklarının hesabını adalete veriyor. Peki, bu siyasi sapıkları ne yapacağız." dedi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kimlik bilgilerinin internette yayınlanmasına ilişkin haberler üzerine soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Nereden, nasıl sızdı bilmiyorum ama rakamlara baktığınız zaman 50 milyon civarında. Bu, Türkiye'deki seçmen sayısına yakın. Bildiğiniz gibi YSK, seçmenlere ilişkin bilgileri partilerle de paylaşıyor. O nereden sızdı, nasıl sızdı bunun araştırılması, tahkik edilmesi, üzerinde durulması lazım. Öyle zannediyorum ki dün bu haberlerin çıkmasından sonra gerekli tahkikat hem adli boyutuyla hem idari boyutuyla başlatılmıştır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Efkan Ala da, "Asıl nüfus bilgilerinin tutulduğu Nüfus Genel Müdürlüğünden bir sızma yok. Vatandaşlarımız rahat olsun, endişe etmesin." dedi.

Başbakan Davutoğlu, Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Juha Spila ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, TC vatandaşlarına ait kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin, "Bütün vatandaşlarımız bu konularda gerekli tedbirin alındığından emin olmalı. Tabii siber suçlar, bu tür aktiviteler bütün dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Devletlere, kurumlara emanet edilmiş kişisel verilerin korunması önem taşıyor. Başbakan olarak benim kişisel verilerim ne kadar mahrem ve önemli ise herhangi bir vatandaşımızın ki de o ölçüde önemlidir." ifadelerini kullandı.

- Sabancı suikastı davası sanıklarından İsmail Akkol'un, olaydan 20 yıl sonra yargılanmasına başlandı. Akkol'un, savunma yapmak için dava dosyası örneğinin kendisine verilmesi talebi mahkemece kabul edildi. Mahkeme, firari sanıklardan Fehriye Erdal hakkında çıkarılan yakalama emrinin akıbetinin sorulmasına ve Akkol'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

7 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde polis teşkilatının kuruluşunun 171. yılı dolayısıyla çeşitli illerde görev yapan polis memurlarını kabulünde yaptığı konuşmada, "Sizin meseleniz benim meselemdir, size yapılan saldırı bana yapılmış saldırıdır. Sizlerden görevlerinizi arkanızda cumhurbaşkanının, devletin, hükümetin desteği, teşviki, duası olduğunu bilerek yürütmenizi istiyorum. Bu süreçle birlikte şu yapının veya şu şahsın değil, ülkenin ve milletin emrinde olan, adeta yerli ve milli yeni bir polis teşkilatı inşa ediliyor. Paralel Yapı'nın teşkilatımız üzerinde yol açtığı tahribat gerçekten çok ağır." diye konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Komisyonu üyesi milletvekilleri ile Türk Tabipleri Birliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ensar Vakfı'nın önüne yatıyorsun, evet bir daha söylüyorum. Çocuklar tecavüze uğruyor, sen bakansın, çocukları koruyacağın yerde kalkıp vakfı koruyorsun. Bu benim ağırıma gidiyor. O çocuklar hepimizin çocukları." ifadelerini kullandı.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sözleriyle "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

- Adalet Bakanı Bozdağ, Türk vatandaşlarına ait kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bundan sonraki seçimlerde vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini herhangi bir siyasi partiyle bugünkü usul ve yöntemle paylaşmayacaktır." açıklamasında bulundu.

- Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 polisin şehit olduğu, 14'ü polis 29 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bomba yüklü aracın sahibi olan ve teröristlerce rehin tutulan müteahhitin karakol istinat duvarının yapılması ihalesinden çekilmesi için PKK tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerine sadakatsizlik ve rüşvet alma" suçlarından tutuklandı.

Tanrıverdi'nin, Ankara'nın Söğütözü semtindeki bir lokantada ABD'li bir firma yetkilisine patenti MKE'ye ait MP-5 silahı ile üretime henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve tüm üretim planlarını, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira karşılığında satmak isterken suçüstü yakalandığı öğrenildi.

- Kilis'te, Suriye tarafından atılan 2 roket mermisinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



8 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Ben daha önce kendisi için 'çırak bile olamadı' demiştim, gerçekten çırak bile hala olamadı. Çok çok buna yakışacak ifadeler var da bu ifadeleri kullanmaya edebim müsaade etmiyor ama geçen söyledim zaten 'siyasi sapık' dedim." değerlendirmesini yaptı.

- MHP'li muhaliflerin açtığı davada Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kolay kolay partiyi teslim edemeyiz. Bunun için yargı yolunu kullanacağız ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Hiç kimse olağan kongrenin dışında bizden olağanüstü kongre beklemesin. Yargı yolunu kendileri kullandı, şimdi biz kullanmaya başlayacağız." diye konuştu.



- YSK Başkanı Sadi Güven, TC vatandaşlarına ait kimlik bilgilerinin internette yayınlanmasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK'nın ilgili yasa gereği, seçmen listelerini siyasi partilere verdiğini belirterek, "Bundan ötesi ne, ne oldu onu bilemiyorum. Yorum yapmayacağım." dedi.

- Adalet Bakanı Bozdağ, Tatvan Adalet Sarayı'nın açılışının ardından basın mensuplarının soruları üzerine kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına ilişkin, "O zaman bizde diyoruz ki vatandaşlarımızın seçmen bilgileri siyasi partilere verilirken biz bu bilgileri verme konusunda birtakım kurallar koyalım. Sınırlar getirelim ki bunlar vatandaşlarımızın ve siyasi partilerin aleyhine kullanılmasın. Bunun için ne yapabilir. İki yol var. Birisi ya tamamen yasaklarsınız ya da bazı verileri verilmeyen sınırlı sayıda veri paylaşan bir sistem kurarsınız. Bu iki alternatiften birisini yapabiliriz. Elbette bunu yaparken de siyasi partilerle istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Danıştay 8. Dairesi, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin ilgili hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

- Ankara Garı saldırısıyla ilgili aranan ve Bingöl'de ehliyet başvurusu yaparken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmedin B, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi'nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Artık bizim için Anamuhalefet partisinin genel başkanlık koltuğu boştur, sakıttır. Bizim için bu zat yok hükmündedir. Burada aynı zamanda bir seçmen, bir vatandaş Erdoğan olarak konuşuyorum. Kendisi cezai ehliyet sahibi olmaktan çıktığı için ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın bizim açımızdan mazurdur. Bu şahsın durumu siyasetin konusu olmaktan çıkmış, tıbbın konusu haline gelmiştir." dedi.

- MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin kongresinde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

11 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Dokunulmazlıkların kaldırılması deyince, 'milletvekillerine dokunulmazlık kalksın' gibi bir şey anlıyorlar. İşin aslı bu değil. Kimin fezlekesi varsa, o fezlekeyle ilgili sürecin hemen yargıya taşınması anlamındadır bu." değerlendirmesinde bulundu.

- Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

- MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre talebiyle açtığı ve Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, olağanüstü kurultay talebinde bulunan partililerin, sulh hukuk mahkemesine başvurusunu engelleyen açık bir anayasa ve kanun hükmünün olmadığı bildirildi.

- Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

- Kilis'e, Suriye'den ateşlenen 3 roket mermisi düştü, 12 kişi yaralandı. Suriye'den atılan roket mermilerinin Kilis'e düşmesi sonucu biri ağır 12 kişinin yaralandığı olayın ardından angajman kuralları çerçevesinde DEAŞ hedefleri vuruldu.

12 NİSAN

- MHP'li muhalifler Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın kurultay süreciyle ilgili yaptıkları değerlendirme toplantısında, kurultayın 8 Mayıs 2016 Pazar günü yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

- AK Parti, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

- Hakkari Dağlıca'da tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerinin ateş altına alınması sırasında meydana gelen patlama sonucu bir asker şehit oldu, biri ağır 4 asker yaralandı.

- Suriye'den ateşlenen 2 roket mermisinin birinin boş araziye diğerinin ise pansiyona isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

13 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipler Birliğini ziyaretindeki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, ayrıca 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

- Adalet Bakanı Bozdağ, "Türk Hukuk Sisteminde Aile Çocuk Kadın Çalıştayı"nın açılışında, gazetecilerin Özgecan Aslan'ın katilinin cezaevinde öldürülmesine ilişkin sorusu üzerine, "Silahın içeriye oradaki bir görevli tarafından sokulduğuna dair bulgulara rastlandı, şu anda gözaltına alındı. Dışarıda, içeride ona yardımcı olan başkaları var. Onlarla ilgili de gözaltılar var. Soruşturma devam ediyor. Öte yandan iki cezaevi müdürü ile üç görevli de açığa alınmıştır." dedi.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri ziyaret ederek, bölgedeki son gelişmeler, sınır ötesinde muhalifler ile terör örgütü DAEŞ arasındaki çatışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar'a ziyaretinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.

14 NİSAN

- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. Zirvesi İstanbulda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al-Suud, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın da aralarında bulunduğu İslam ülkelerinin liderleri, zirveye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bizler Müslüman olarak, İslam ülkeleri olarak ne kadar birbirimize düşersek, umudunu bizlere bağlamış olan masumlar o kadar çok sıkıntıya maruz kalacaklardır. Böyle bir vebali üstlenemeyiz. Bunun için bölücü değil birleştirici olmalıyız. İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Çünkü yaşanan çatışmalardan, çekişmelerden, düşmanlıklardan zarar gören sadece Müslümanlardır, sadece İslam ülkeleridir." değerlendirmesinde bulundu.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Temmuz 2015'te partisinin grup toplantısında kendisine "ağır hakaret, iftira ve ithamlarda" bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

- İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen ve gizlilik kararı verilen "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması"na ilişkin davanın duruşmasında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, FETÖ/PDY "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik davanın asker sanıklarının dosyasının bu davayla birleştirilmesi kararı kabul edildi.

15 NİSAN

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve İl Başkanları Ortak Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kongre sürecine ilişkin, "Olağanüstü tüzük kurultayı ile ilgili kanunsuz tarih açıklayanlar suç işlediklerini, vebal taşıdıklarını iyi bilmelidirler. Korsan ve paralel kurultayın toplanması şöyle dursun, düşünülmesi bile akla ziyandır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 8 Nisan 2016 tarihinde, MHP olağanüstü kurultayının tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda, üç kişilik Çağrı Heyeti (Kayyum) görevlendirilmesine ilişkin kararına karşı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesine temyiz başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

- Şırnak il merkezinde devam eden terör operasyonları sırasında, terör örgütü mensubu teröristlerce el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması ve sonrasında yapılan silahlı saldırı sonucu bir polis şehit olurken, 6 asker ile biri ağır 3 polis ve bir korucu yaralandı.

16 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye ve İran küresel ve bölgesel düzeyde önemli ülkeler. Dolayısıyla hali hazırda bölgemizi sarsan terörizm ve mezhepçilik sorunlarıyla bunlara bağlı olarak ortaya çıkan insani krizlerin üstesinden gelinmesi için birlikte çalışmamız gerekiyor. Ülkelerimizin Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizde akan kanın ve yaşanan krizlerin durdurulması için gereken çalışmalara öncülük etmesi şart." diye konuştu.

- Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesi, 5 gündür bekletildiği hastane morgundan yakınları tarafından alındı. Altındöken'in cenazesi, Mersin'de açıklanmayan bir yere defnedildi.

17 NİSAN

- MHP Genel Merkezi'nce, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik "Başparalelci" ve benzeri ifadeler kullanan eski MHP milletvekili Meral Akşener hakkında inceleme başlatıldı.



- Adalet Bakanı Bozdağ, okuduğu şiirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında yargılanması talebiyle hukuki süreç başlatılmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mıza küfreden Alman'a yargı yolunu açan Almanya Başbakanı Sayın Merkel'i, küfürbaz yerine hukuka sahip çıktığı için kutluyorum." dedi.

18 NİSAN

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen 2015 Türkiye İlerleme Raporu'nu değerlendirerek, "Bu rapor, özellikle 1915 Olaylarına atıfta bulunan yönüyle asla Türkiye tarafından kabul edilebilir bir rapor değildir. Bu rapor, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu'na bu anlamda iade edilecektir. Türkiye tarafından kabul edilmeyecek bir rapordur. Avrupa Parlamentosu'na bu raporun iade edilmesi, Türkiye ile Avrupa Parlamentosu arasındaki ilişkilerin kesildiği anlamına gelmez." diye konuştu.

- Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili dava, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozulduğu için yeniden görülmeye başlandı. Yargıtayın usul yönünden bozduğu davada, mahkeme daha önceki kararını değiştirmedi. Tutuklu yargılanan sivil sanıklar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

19 NİSAN

- Başbakan Davutoğlu, Fransa'nın Strazburg kentine hareketi öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye vize serbestisiyle ilgili sınırlamalar getirileceği yönündeki iddialara değinerek, "Türkiye ciddi bir muhataptır. Söz verdiği zaman yapar. Söz verilen hususların yapılması konusunda da hiçbir taviz göstermez. Bu karşılıklı bir taahhüttür. Eğer Avrupa Birliği bu konuda gerekli adımları atmazsa tabii Türkiye'nin de atması gereken adımları atması beklenemez." dedi.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda, gri listede bulunan bölücü terör örgütünün sözde Yüksekova bölge temsilci yardımcısı "Roni İslam" kod adlı Talip Bartın etkisiz hale getirildi.

- Genelkurmay Başkanlığından, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, 2 askerin şehit olduğu, 4 asker ve 2 polisin yaralandığı bildirildi.

20 NİSAN

- Müzisyen, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, İstanbul'da akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

1943'te Ankara'da doğan Özdemiroğlu, 1966'da Durul Gence 5 orkestrasına girdi ve bundan sonra çeşitli orkestralarda görev almıştı. Besteci ve aranjör olarak çeşitli eserlere imza atan, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu, Onno Tunç, Uzay Heparı gibi isimlerle çalışan ünlü müzisyen, 7 kez Altın Portakal Ödülünü kazanmıştı.

- Genelkurmay Başkanlığından, Yüksekova'da devam eden operasyonların bugün itibarıyla tamamlandığı, operasyonda 196 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, 214 barikatın kaldırıldığı, 135 hendeğin kapatıldığı ve 286 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

- Karaman'daki bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.B'ye, mahkemece 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Bozdağ, "Yargının verdiği karar somut bir olaya ilişkin bir karardır. Ama bu kararın ortaya çıkması, sanığın aldığı ceza bundan sonra benzer suçlar için caydırıcı bir etki yapacaktır." dedi.

21 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirdi.

Erdoğan, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün adının "Osman Gazi Köprüsü" olacağını açıkladı.

- Başbakan Davutoğlu, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenen 64. Hükümet Sürdürülebilir Kültürel Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kültürel Kalkınma Eylem Planımızın çatısı 8 ana stratejik alandan oluşuyor. Herbiri aynı zamanda bir hedeftir ve bu hedeflere ulaşmak için atılacak adımlar da ayrı ayrı planlanmış durumdadır." diye konuştu.

Eylem planına göre, İstanbul'da uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte İstanbul Kültür Merkezi inşa edilecek, her şehrin Şehir Kültür Yönetim Programı çıkarılacak, Türkiye Kültür Şehirleri Programı başlatılacak, 2016 yılında 18 yeni müze açılacak, özel tiyatrolara verilen destek yüzde 100 artırılacak, sanatçıların emekli olması kolaylaştırılacak, telif haklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, Kültür ve Turizm Bakanlığında istihdam edilmek üzere 600 kişilik yeni kadro açılacak.

- Yargıtay, Ergenekon Davası'nda yerel mahkeme kararını bozdu. Ergenekon Davası’nın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Ergenekon terör örgütü"nün, kim tarafından ne zaman kurulduğunun, suçlarının, hiyerarşik yapısının ortaya konulmaması, liderinin belli olmaması" gibi nedenlerle yerel mahkemenin "Ergenekon terör örgütü" kabulünde isabet bulunmadığına hükmetti.

Ergenekon Davası'nın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon Davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini, emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanması gerektiği yönündeki itirazı haklı bularak, bozma nedenleri olarak saydı.

- Genelkurmay Başkanlığı'nca, istihbaratların değerlendirilmesi sonucu Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine dört, Şırnak'ın Uludere ilçesi güneyindeki kırsal alanda tespit edilen hedeflere altı F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendiği, tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği bildirildi.



- Dün yaşamını yitiren besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, ailesi, sevenleri ve sanat çevrelerinden isimlerin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camisi'ndeki cenaze törenine, sanatçının yakınları, Cem Yılmaz, Sezen Aksu, Sertap Erener, Özdemir Erdoğan gibi sanat camiasından ünlü isimler katıldı.



22 NİSAN

- Antalya'da 6 ay boyuca açık kalacak EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi, Antalya'nın Aksu ilçesindeki sergi alanında düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EXPO 2016 Antalya'nın hazırlıklarını büyük bir itina ve hassasiyetle yürüttük. Başından beri bu projeyi milli bir proje olarak gördük, çalışmaları bu anlayışla gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız EXPO 2016 sadece Antalya'nın değil, tüm Türkiye'nin ortak iradesinin, kamu ve özel sektörümüzün iş birliğinin bir ürünüdür." dedi.

- İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından cezasının geri kalanını Türkiye'de çekme talebi kabul edilen Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, Türkiye'ye iade edildi. Kıbrıs asıllı Türk iş adamı Nadir, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesine oradan da Silivri Cezaevine götürüldü. Nadir, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

23 NİSAN

- Başbakan Davutoğlu, Gaziantep Üniversitesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Türkiye-AB Suriyelilere Yardım Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Davutoğlu, "Bugün burada bir kez daha bütün dünya ve biz, herhalde şu sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Türkiye ile AB işbirliği yaptığında sorunları çözmek bakımından olağanüstü bir kapasiteye sahiptir. Ama Türkiye ile Avrupa Birliği farklı düştüğünde, birçok krize çözüm bulma imkanı yok." ifadesini kullandı.

24 NİSAN

- Başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde ilk kez düzenlenen Çocuk Şenliği'nde, yurdun dört bir yanından gelen çocuklarla çeşitli etkinliklere katıldı.

25 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6704 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ümit ederim ki bu uçak düşürülmesi krizinden sonraki süreçte gelişen, gerginleşen, zaman zaman sertleşen ilişkilerimiz en kısa zamanda normale döner. Rusya hem ekonomik anlamda ve arkasından siyasi anlamda Türkiye ile ilişkilerini normalleştirir. Tarım heyetinin oraya gitmiş olması ilişkilerin normalleşmesi için bir sinyaldir, bir adımdır. Olumlu sonuç vereceğini ümit ediyorum." diye konuştu.

Kilis'e yönelik roket saldırılarına dair ise Kurtulmuş, "İlave askeri tedbirler alınacak. Saldırılarda zarara uğrayanların zararlarının giderilmesi için karar alınmıştır." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Fatih Gürsul'un babası Veysi Gürsul’un cenaze namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmaması konusunda, "Ellerim de temiz, gönlüm de temiz, kalbim de temiz. Kin, başkaları yüreğinde besliyorsa onu herhalde insan yerine koymamak lazım." ifadesini kullandı.

- Adana'da bir ortaokulda 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen matematik öğretmeninin yargılanmasına başlandı.

- Terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'den ateşlenen roket mermileri nedeniyle yılbaşından bu yana Kilis'e 49 roket mermisi isabet etti. Olaylarda 17 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

26 NİSAN

- Bakanlar Kurulu, terör örgütü DEAŞ'ın roket saldırılarının hedefi olan Kilis'e yönelik destek ve tedbirleri içeren dört başlık altında kararlar aldı. Buna göre, Kilis'e yönelik saldırılar önceden tespit edilecek, bu kentteki vatandaşlara ekonomik ve sosyal destek sağlanacak, ilave sağlık hizmetleri sunulacak.

- Genelkurmay Başkanlığınca, Halep'in kuzeyinde İHA'lar ile yapılan keşif sonucunda, Kilis'e atış hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü unsurlarına ait iki füze rampasının tespit edilerek Fırtına obüsleriyle ateş altına alındığı, atışlar sonucunda füze rampalarının imha edildiği, rampaların yakınında bulunan DEAŞ terör örgütünün kullandığı 3 katlı bir binanın da vurularak 11 DEAŞ üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 NİSAN

- Başbakan Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 108. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Siyasette yapılmaması gereken şey, aileler üzerinden, çocuklar üzerinden siyaset yapmaktır, bunu yapmaya kalkışan bir muhalefet anlayışı hala Meclis'te hakim. Biz bu anlayışı kökünden temizlemeye kararlıyız. Kim AK Parti teşkilatını, Cumhurbaşkanımızı, AK Parti kadrolarını, çocuklarını hedef alırsa onların karşısında da biz dimdik durmaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

- Bursa'da Ulu Cami batı kapısı civarında saat 17.26'da bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle intihar bombacısı olduğu belirlenen 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Cami batı kapısı yakınında bir patlama meydana geldiği belirtilerek, "İntihar bombacısı olduğu düşünülen bir bayan şahıs, üzerindeki düzenekle kendisini patlatmıştır." ifadesine yer verildi.

- Başbakan Davutoğlu, Katar'ın başkenti Doha'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, Bursa'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Bu terör saldırıları, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlı tutumundan geri adım atmasına sebebiyet vermeyecektir. Nerede, ne şekilde olursa olsun mutlaka teröriste ve terör faaliyetlerine karşı en kararlı, ilkeli ve etkin tutumu sergilemeye devam edeceğiz." dedi.



28 NİSAN

- Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Suriye'nin Cerablus şehrinden, Gaziantep'in Karkamış ilçesi sınır hattına 5 havan mermisi atıldı.

29 NİSAN

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, MHP'deki olağanüstü kongre sürecine ilişkin, "Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, kayyım heyetinin yetkileri ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş, kararın kesinleşmeden uygulanamayacağı tespit edilmiş, kongre çağrısı da dahil olmak üzere bütün i̇şlemler ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş ve ayrıca Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararının infazı Yargıtay incelemesi sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.

- İzmir'deki, Askeri Gizli Bilgi ve Belge Bulundurma Davasında, "kumpas soruşturması"na ilişkin kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin yargıyı, emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini sadece rakiplerini bertaraf etmek için değil, siyaseti tanzim etmek, siyasi partilerin yöneticilerini değiştirmek, toplumdaki etkinliği, ticari faaliyetleri, stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele geçirmek, hükümeti yıkmak, kendi felsefesine uygun siyasi yapı oluşturmak için devlet içerisinde devlet otoritesine karşı "paralel bir yapılanma" içerinde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.