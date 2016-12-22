Türkiye'de 2016 böyle geçti (5)

ANKARA (AA) - AK Parti'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Bin 405 delegenin oyunu alan İzmir Milletvekili ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, genel başkanlığa seçildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırısında 3 polis şehit olurken, 17'i polis 22 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 51 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün madalya ve sertifikasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Anıtkabir Komutanlığına takdim etti.

Mayıs ayının önemli olayları şöyle:

1 MAYIS

- Çatışmaların devam ettiği Suriye'den sabah saatlerinde atılan 2 roket mermisinden biri, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ne yakın bir otoparka diğeri ise Beşevler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine isabet etti. Biri hamile 4 kadının yaralandığı olayda çevredeki binalar ve araçlarda da hasar oluştu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Suran bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ve radarlarla atışların yapıldığı iki roketatar mevzisinin tespiti sonrasında, terör örgütü DEAŞ mevzileri, sınırda konuşlu Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) bataryasıyla ateş altına alındı. Her iki mevzide bulunan DEAŞ mensubu 9 terörist, etkisiz hale getirildi. Yine öğle saatlerinde Suriye tarafından 5'er dakika arayla atılan 2 roket mermisi, Kartalbey ve Öncüpınar mahallelerine düştü. 3 kişinin yaralandığı olayda, çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırısında 3 polis şehit olurken, 17'i polis 22 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gaziantep'teki terör saldırısı için "Gaziantep'te meydana gelen menfur terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu acı günler geçer ama bu milletin birliği, beraberliği daha da tahkim edilerek, geleceğe taşınır." dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunların da emekçilerimiz, sendikalarımız, işverenlerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz arasında karşılıklı diyalog ve uzlaşma yöntemleriyle çözülebileceğine inanıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak, bir bayram havasında kutlanması temennisiyle tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

- Başbakan Ahmet Davutoğlu da Çankaya Köşkü'ndeki kahvaltıda işçilerle bir araya gelmesi dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Alın teriyle gayretle ülkemize katkıda bulunan bütün emekçilerimizin bayramlarını kutluyorum. 78 milyon vatandaşımızla bütün çalışanlarımıza ülkemize katkıları dolayısıyla teşekkürü bir borç biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Terör örgütü DEAŞ'ın, Halep'e bağlı Azez ilçesinin doğusunda bulunan Dabık beldesindeki patlayıcı madde üretimi yapılan ve bombalı araç hazırlanan bina, İncirlik Hava Üssü'nden havalanan silahlı insansız hava aracı (İHA) ile imha edildi, 2 terörist öldürüldü. Patlamalarda çöken bina enkazında çok sayıda teröristin kaldığı bildirildi.

- Mardin'in Artuklu ilçesinde 1856'da kiliseye dönüştürülen, ancak bakımsızlık nedeniyle kullanılmayan Protestan Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 60 yıl sonra Paskalya Bayramı kutlandı. Düzenlenen ayinde, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okundu. Ayine katılan Süryani cemaati, kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

2 MAYIS

- Diyarbakır'ın Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir asker şehit oldu, aralarında sivillerinde bulunduğu 26 kişi yaralandı. Genelkurmay Başkanlığından hain saldırıya ilişkin açıklamada, şehidin ailesine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

- Suriye'nin Tuğhali bölgesindeki DEAŞ mevzilerinin, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar bataryasıyla vurulması sonucu 34, İncirlik'ten havalanan 4 silahlı insansız hava aracının (İHA) tespit edilen hedefleri yok etmesiyle de 29 olmak üzere toplam 63 DEAŞ üyesi terörist, etkisiz hale getirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda, teröristlerin açtığı ateşte kurşunlardan birinin telefonuna gelmesiyle hafif yaralı kurtulan Uzman Çavuş Mustafa Bozok'a cep telefonu hediye etti.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuran güvenlik güçlerinden bazı birlikler, 52 günlük operasyon sonrasında tekbir, dua ve "komando andı" okuyarak ilçeden ayrıldı.

- Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunulan dosya sayısı 619'a ulaştı. Bunların 46'sı AK Parti'li, 185'i CHP'li, 366'sı HDP'li, 18'i MHP'li milletvekillerine, 5'i ise Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya ait. Nazlıaka'nın bir dosyası, CHP milletvekilleri ile düzenlendi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 51 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Suriye’den atılan ve Kilis'in Kazım Karabekir Mahallesi'ne düşen bir roket mermisi nedeniyle ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından Suran, Arşak, İkdah ve İhtimalat bölgelerindeki DEAŞ mevzileri fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar bataryasıyla vuruldu. Toplam 58 DEAŞ üyesi teröristin öldürüldüğü açıklandı.

3 MAYIS

- Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Anayasaya geçici madde eklenmesini içeren teklifte, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle değişiklik yapıldı.

- Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda bugüne kadar 454 kişi tutuklanırken, 24 kişi hüküm giydi. Suriye'deki terör örgütü DEAŞ mevzilerinden 9 Ocak'tan 25 Nisan'a kadar yapılan saldırılara karşılık olarak, Türkiye tarafından çeşitli ateş ve destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen 5 bin 330 atışla 370, hava harekatında ise 492 olmak üzere 862 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğü yaklaşık 300 bin personelin kimliklerini değiştirdi. Polikarbon malzemeden üretilen gri renkli yeni polis kimlikleri, taklit edilmesi zor birçok unsuru da içinde barındırıyor.

- Kilis'e Suriye tarafından atılan roket mermisi sonucu bir kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırıda 6 DEAŞ üyesi öldürüldü.

- DEAŞ terör örgütünce Kilis'e akşam saatlerinde dört roket atılması üzerine Suriye'nin Turkuman Barik bölgesindeki DEAŞ mevzilerine yönelik açılan ateş sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildi. İkisi üzerinde Doçka taşıyan dört araç ile aynı bölgede tespit edilen üç top mevzisi de imha edildi.

4 MAYIS

- Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığına PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 9'u asker 11 kişi yaralandı.

- Suriye'den ateşlenen 2 roket mermisinden biri Kilis'te Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine diğeri hayvan barınağına düştü. Barınaktaki 5 hayvan telef olurken, bazı binalarda hafif hasar oluştu.

- DEAŞ terör örgütünce Kilis'e atılan 2 roket mermisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesine düştü. Güvenlik güçlerince açılan karşı ateş sonucu DEAŞ üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak ve Hakkari'nin Şemdinli kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vurularak imha edildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın kırsaldaki sığınma alanlarından kaçan bir terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

- Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, "mavi" listede yer alan "Azar Siser" kod adlı Ekrem Güney ile "turuncu" listede yer alan "Çektar" kod adlı Ahmet Talva'nın da aralarında olduğu 10'un üzerinde örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği, 2 polis memurunun şehit edildiği, bir polis memuru ile Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı uzmanlarınca yapılan keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlandı.

5 MAYIS

- Suriye'den ateşlenen 3 roket mermisinin Kilis'e düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı, bazı araç ve binalarda hasar oluştu.

- 15-16 Nisan'da Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalındaki, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-15 Operasyonu"nda silahlarıyla ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin, örgütün sözde Elazığ Karakoçan sorumlusu "Pale" kod adlı Emrah Kurt olduğu belirlendi.

- Kilis'e bu sabah saatlerinde Suriye'den 3 roket mermisi atılmasının ardından, TSK tarafından terör örgütü DEAŞ kontrolündeki bölgede bulunan silah mevzileri ateş altına alındı. Atışlar sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

- Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadelesi kapsamında, Suriye'de 2 bin 144 DEAŞ hedefinin vurulduğu, 807'si Suriye'de, 365'i Irak'ın kuzeyinde olmak üzere bin 172 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Mardin, Şırnak ve Muş'taki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

- Güvenlik güçlerince bölgeyle ilgili yapılan durum değerlendirmesinde, son dönemde terör örgütünün en tepesindeki isimlerce yapılan açıklamaların il ve ilçelerdeki çöküşün itirafı niteliğinde olduğu vurgulandı. Terör örgütünün telsiz konuşmalarının örgüt içindeki çatışmayı ve çözülmeyi gösterdiğine işaret eden değerlendirmede, örgüt elebaşlarının etkisiz hale getirilmesinin moral olarak "barikat ve çukur siyasetleri"ni çökerttiği kaydedildi.

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında partisinin 22 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gitmesi yönünde karar aldığını ve kendisinin bu kongrede aday olmayı düşünmediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olağanüstü kongre kararının hayırlı olmasını temenni ettiğini, Davutoğlu'na yaklaşık 20 aydır verdiği kıymetli hizmetlerinden dolayı şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

- Suriye'den ateşlenen 5 roket mermisinin Kilis'teki binalara isabet etmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Radarlarla tespit edilen DEAŞ hedefleri, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar bataryası ile ateş altına alındı. 5 teröristin öldürüldüğü saldırıda 2 silahlı araç ile katyuşa mevzisi de imha edildi.

6 MAYIS

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs'ta bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu 17'si polis 22 kişinin yaralandığı terör saldırının ardından gözaltına alınan 52 kişiden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bir dönem medyada pek çok kez haberi yapılan BMW marka makam aracı, Karaman'da satışa sunuldu.

- Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Kasım 2015'te başlatılan ve 103 gün süren operasyonun 9 Mart'ta başarıyla tamamlanmasından sonra hayat normale döndü. Operasyonun ardından sağlanan huzurla silah seslerinin yerine müzik yankılanıyor. Yeniden eski günlerine kavuşan ilçedeki tarihi konakların ziyaretçi sayısı giderek artıyor.

- Nobel ödülünü Anıtkabir'e teslim için ikinci kez Türkiye'ye gelecek Prof. Dr. Aziz Sancar'ın büstü yapıldı. Sancar'ın büstünün 17 Mayıs'ta düzenlenecek tören ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin girişinde bulunan ve tıp dünyasına önemli hizmetlerde bulunmuş 8 Türk bilim insanının büstünün bulunduğu mekana yerleştirilmesi planlanıyor.

- Uluslararası Mavi Bayrak jürisi, 2016 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Murat Yiğitol, uluslararası alanda 1987'de, Türkiye'de ise 1993'te uygulanmaya başlanan çalışmada, Türkiye'nin 50 ülke içerisinde 444 "mavi bayraklı plajı" ile İspanya'nın ardından dünya ikincisi olduğunu bildirdi.

- Suriye'den ateşlenen 2 roket mermisinden biri Kilis'te bir evin çatısına diğeri bir iş yerinin bahçesine isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı binalarda hasar oluştu. Güvenlik güçlerinin radar tespit cihazlarıyla belirlediği mevzilere yapılan karşı atışlarda 7 DEAŞ üyesi öldürüldü.

- Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının ardından naaşını İstanbul'dan İzmit'e taşıyan Yavuz Zırhlısı'nda askerlik yapan Şaban Kalmaz, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 100 yaşında vefat etti.

7 MAYIS

- Türkiye ile AB arasında düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla varılan mutabakatın 20 Mart'ta yürürlüğe girmesi ile geçen yıl 91 bin 611 göçmenin yakalandığı Ege Denizi ve Akdeniz'de ölümü göze alarak yapılan umuda yolculuklar, mayıs ayında durma noktasına geldi.

- Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Müslüm İlhan hayatını kaybetti.

- İzmir'in Ballıkuyu semtinde dün gece durdurulan otomobilde silah, el bombası ve patlayıcı düzeneğiyle yakalanan 4 kişinin terör örgütü PKK üyesi oldukları, şüphelilerden 2'sinin örgütün dağ kadrosundan eylem için kente geldikleri tespit edildi.

- Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen, bir askerin şehit olduğu, 9'u asker 11 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

- TSK'ya bağlı Kilis sınır hattındaki topçu bataryaları, Suriye'den atılan roket mermilerinin Kilis'teki muhtelif bölgelere düşmesinin ardından, Halep'in Azez ilçesine bağlı Baragitah, Havar Kilis, Harcele ve Delha bölgelerindeki DEAŞ hedeflerini vurdu.

- Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

8 MAYIS

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik top ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) atışlarında 55 terörist etkisiz hale getirildi, 3 araç ve 3 roket rampası tam isabetle vuruldu.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 bin 600'den fazla evi kontrol eden güvenlik güçleri, teröristlerin bulunduğu alandaki çemberi daraltıyor.

- Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda Mardin, Şırnak ve Tunceli'de 12 terörist etkisiz hale getirildi.

- Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anneler Günü ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Aksaray'da gösteri uçuşu yaptı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen ve 45 ülkeden 213 filmi sinemaseverlerle buluşturan 27. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülüne ''Anayurdu'' adlı eser layık görüldü.

9 MAYIS

- Hakkari'de il merkezi ve Çukurca ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar, bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemesi üzerine, 10 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü kırsalındaki Habeşti askeri üs bölgesine, 3 Mayıs'ta terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen, bir askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Saldırı sonrası operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 kalaşnikof, 9 şarjör ve 105 fişek, 3 av tüfeği, bir keskin nişancı silahı dürbünü ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

- Şırnak kent merkezi ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde 57 gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 675'e yükseldi. Her iki yerleşim biriminde bugüne kadar bin 697 el yapımı patlayıcı imha edildi, 466 barikat kaldırıldı, 47 çukur kapatıldı.

- Türkiye genelinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda bugüne kadar 463 kişi tutuklandı, yılbaşından bu yana da gözaltına alınan 863 şüpheliden 199'u cezaevine gönderildi.

- Anadolu'nun tarihi en eskiye dayanan kazı alanlarından İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde bulunan 5 bin yıllık şakak kemiğinde ABD'nin Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından DNA örneğine rastlandı. DNA'nın incelenmesi sonucu Anadolu'nun tarihine ilişkin önemli bilgilere ulaşılması bekleniyor.

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Mardin ve Şırnak'ta dün 9 terörist etkisiz hale getirildi.

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Şırnak, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin, Yüksekova ve Sur'da tuzaklanan toplam ağırlığı 140 tonu bulan 5 bini aşkın el yapımı patlayıcı, uzman ekiplerce kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

- Avrupa Birliği (AB) ile yapılan bire bir değişim mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar 5 adadan 396 düzensiz göçmen Türkiye'ye alındı. Göçmenlerden 14'ünün Suriyeli, büyük bir kısmının ise diğer ülke vatandaşları olduğu belirlendi. Yine eş zamanlı olarak 125 Suriyeli, Almanya, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Litvanya'ya gönderildi.

- MHP Genel Merkezi'nde muhalif isimlere yönelik incelemenin kapsamı genişletilerek, eski MHP milletvekillerinden Meral Akşener'in ardından, Sinan Oğan ve Koray Aydın için başlatılan inceleme sürecine, sosyal medya paylaşımları da eklendi.

- Diyarbakır'daki terör olaylarında zarar gören mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 10 eserin restorasyon çalışmalarına en kısa zamanda başlanacak. Bunların başında Fatihpaşa Camii, Dört Ayaklı Minare (Şeyh Mutahhar Camii), Hasırlı Mescidi, Arapşeyh, Kadı ve Ulu Cami geliyor.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında firari sanık Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin evraka son şeklini verdi.

- Hakkari merkez ve Çukurca ilçesine bağlı iki köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "tanık" sıfatıyla ifade vermeye davet etti. Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeyeceği öğrenildi.

10 MAYIS

- Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen bombalı saldırılarda ev ve iş yerinde hasar oluşan vatandaşlara, 2 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

- Devlet içinde yapılanarak çıkarları doğrultusunda usulsüzlük, yasa dışı uygulama ve kumpas çalışmaları yürüten Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda 2014'ten bugüne kadar 3 bin 318 kişi gözaltına alındı, bunlardan 689'u tutuklandı, 18 ilde bin 447 sanık hakkında ise dava açıldı. Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan, 6 davada "bir numaralı sanık" olarak yargılanan Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için evrak hazırlandı.

- Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önce dosya sayısı 643'e ulaştı.

- Şanlıurfa'da patlayıcı olduğu değerlendirilen otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, bir terörist ölü ele geçirildi, bir terörist de yaralı olarak yakalandı.

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütünün saldırılarında ev ve iş yeri zarar gören vatandaşlara toplam 3 milyon 687 bin lira yardım yapıldı.

- Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. Aralarında 12 polisin de bulunduğu 45 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina zarar gördü.

11 MAYIS

- Şırnak'ta devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerin mahalleler arasında geçiş için bazı evlerin kanalizasyonlarının da karıştığı, 1,5 metreye 2 metre genişliğindeki atık su şebekelerini kullandığı belirlendi.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin/Basyan bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik dün eş zamanlı gerçekleştirilen hava harekatında, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanlığının, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin MHP'de olağanüstü kongre toplanmasına ilişkin kararının temyiz incelemesini, bu ay içerisinde tamamlayacağını açıklaması, 15 Mayıs'ta toplanacağı duyurulan olağanüstü kongrenin yapılıp yapılmayacağı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

- Terörle mücadele operasyonlarının başladığı 22 Temmuz 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyi dahil olmak üzere 4 bin 571 terörist ölü, 695 terörist yaralı olarak ele geçirildi. 716 teröristin yakalandığı, 641 teröristin ise teslim olduğu bu dönemde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 bin 623 oldu.

12 MAYIS

- Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki hedeflerine yönelik dün akşam düzenlenen operasyonlarda ilk belirlemelere göre 28 terörist etkisiz hale getirildi.

- Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçlerince bir evin zemin katında tespit edilen patlayıcı yapımında kullanılan 4 ton amonyum nitrat ile bir evin önüne tuzaklanan 500 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

- Partili Cumhurbaşkanı deneyimini 1924 Anayasası ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşayan Türkiye, uzun aradan sonra yeniden partili Cumhurbaşkanını tartışıyor.

- AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında, İzmir ve Manisa'da yaşayan 33 Roman vatandaş Umre'ye gönderildi.

- Kilis'te yaşanan sıkıntılar sebebiyle sınırın diğer tarafını temizlemek için gerekli hazırlıklar yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama henüz müttefiklerden, özellikle de bölgede silah gücü bulunan ülkelerden arzu ettiğimiz desteği alabilmiş değiliz." ifadelerini kullandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" sözlerine ilişkin soruşturma başlattı.

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Şırnak ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

- İstanbul Sancaktepe Belediyesinin kültür turları kapsamında Kur'an kursunda eğitim gören kadınları taşıyan tur otobüsünün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrildiği kazada 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

13 MAYIS

- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Dürümlü Mahallesinde 15 ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle olay yerinde yaklaşık 20 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde çukur oluştu.

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek tutuklandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışmada 6 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen helikopterin düşmesi sonucu ise 2 pilot şehit oldu.

- Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında dün gece çıkan çatışmalarda, bu sabah saatleri itibarıyla toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi.

- Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 2. yıl dönümünde, yüreklerde aynı acı bir kez daha yaşandı. Aileler, maden şehitliğinde akrabalarına ve yakınlarına dualar okudu.

- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu 35. Olağan Kurultayı'nı ocak ayında gerçekleştiren CHP'de, muhalif olarak adlandırılan bazı isimler, "seçimli olağanüstü kurultay" talebiyle harekete geçmeye hazırlanıyor.

- Dakikada 70 abone 4,5G'yi tercih etti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 4,5G hizmetini kullanan abonelerin hızla arttığını söyledi. Son bir hafta içinde günde ortalama 100 binden fazla mobil abonenin bu hizmete geçiş yaptığını ifade eden Sayan, her dakikada 70 abonenin 4,5G hizmetine geçiş yaptığının anlaşıldığını kaydetti.

- Hakkari'nin Şemdinli kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik iki hafta içinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 140 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği, 73'ünün ise yaralandığı bildirildi.

14 MAYIS

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinde, teröristlerin karargah gibi kullandıktan sonra güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelere yaklaşması üzerine kaçarken ateşe verdiği ya da patlayıcı tuzakladığı cami ve okullar büyük zarar gördü.

- Halep'in kuzeyinde atış hazırlığı içinde olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Fırtına obüsleriyle yapılan topçu atışları ve koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucu, 45 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

- Genelkurmay Başkanlığı, yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarıyla dün gerçekleştirilen 9 ayrı hava harekatında toplam 98 hedefin ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi'nde patlayıcı yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi için, köydeki taziye evini çok sayıda vatandaş ziyaret ederek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Köylüler, taziye evini ziyaret etmek isteyen HDP'lilere izin vermedi.

15 MAYIS

- Olağanüstü kurultay tartışmalarının sürdüğü MHP'de Kurultay Çağrı Heyeti'nin daveti üzerine Ankara'ya gelen çok sayıda MHP'li, kurultayın yapılması öngörülen Büyük Anadolu Oteli güzergahında polis tarafından durduruldu. Aynı araçla grubun bulunduğu alana gelen muhalifler Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ ortak bildiri yayımlandı. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından okunan bildiride, "Hiç kimse boşuna heveslenmesin, avuçlarını ovuşturmasın. MHP sahipsiz değildir. Son sözü genel başkanlar değil, kurultaylar söyler." denildi.

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde 18, Şırnak'ta 8, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

- Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmada 6 terörist de öldürüldü.

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, yakın çalışma ekibi ile "veda resepsiyonu"nda bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen resepsiyona, Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, çalışma ekibi ve başbakanlık personeli katıldı.

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i kutlayarak başarılarının devamını diledi.

16 MAYIS

- Halep'in kuzeyinde atış hazırlığı içinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ hedeflerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Fırtına obüsleriyle yapılan topçu atışları ve koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucu, 27 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

- 2010 KPSS'de usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 88 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Aydın'ın Efeler ilçesinde, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, 2009'da burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve "Herkes beni engelli sanıyo" ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi. Aydın Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bin adet bastırılan kitap, örnek olması için okullarda dağıtıldı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sözde "karargah" ve "patlayıcı imalathanesi" olarak kullanıldıktan sonra harabeye çevrilen 2'si lise 11 okul için yıkım kararı verildi.

- Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi işbirliğiyle gerçekleştirilen "6. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Mardin, Şırnak ve Hakkari'de 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Halep'in kuzeyindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine 13-16 Mayıs'ta yaptığı atışlarda 7, koalisyon güçlerinin hava harekatında da 61 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Dürümlü Mahallesi'nde patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirildiği terör saldırısında yaşamını yitiren 13 kişinin kimlikleri belirlendi.

17 MAYIS

- 2010 KPSS'de soruların sızdırılması iddialarına ilişkin Ankara merkezli 35 ildeki operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 88 şüpheliden 82'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 386'ya ulaştı, kent merkezindeki 5 mahalle teröristlerden tamamen arındırıldı.

- Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin girişine yerleştirilen büstü, törenle açıldı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS'de soruların sızdırılması iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerden o dönemde toplanan paraların, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı oldukları öne sürülen ABD ve Kanada'daki kuruluşlara ve derneklere aktarıldığı belirlendi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacılara yönelik, "Bugüne kadar Suriyeliler için harcadığımız meblağ, 10 milyar doları aşmıştır. Bu faturalıdır ama bir o kadar da sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin yaptığı yardımlar, destekler var. Burada her gün devam eden bir harcamadan söz ediyoruz. Söz verilen kaynak gelirse misafirlerimizin durumlarını daha da iyileştirme, daha da geliştirme imkanına kavuşuruz. Yoksa 3 milyon insan ülkemizde zaten barınıyor, hiçbiri de aç değil. Hamdolsun hepsine sahip çıkmışız. AB ülkelerinin ikircikli ve samimiyetsiz tavrını bir kenara bırakıyorum, asıl İslam ülkelerinin bu insanlara sahip çıkmasına ihtiyaç var. Önümüzdeki dönemde hassas bir yaklaşım sergileneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

18 MAYIS

- Avrupa'da mülteci olmak isteyen göçmenlerin umuda yolculukları, Türkiye ile AB arasında 18 Mart'ta Brüksel'de varılan mutabakatın ardından her geçen gün azalıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin mayıs ayının ilk 15 gününde Ege Denizi ve Akdeniz'de yakaladığı göçmen sayısı, nisan ayının aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 400'e geriledi.

- Hakkari'de askeri zırhlı aracın Şemdinli-Aktütün karayolundan geçişi sırasında teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 4'ü ağır 9 asker yaralandı.

- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 78 itfaiye personelinin 32 araçla müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Hastanenin B bloğundaki 100'e yakın hasta başka çevredeki diğer hastanelere sevk edilirken dumandan etkilenen 6 görevlisine de müdahalede bulunuldu.

19 MAYIS

- Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 13 Mayıs'ta düşen askeri helikopterin, terörist unsurlarca füze olabileceği değerlendirilen bir hava savunma silahıyla vurularak düşürülmüş olabileceği kanaatine varıldığını bildirdi.

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir, vatandaşların akınına uğradı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenin ardından, Anıtkabir, saat 10.00'da halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan vatandaşlardan bazılarının mozolenin önünde şiir, bazılarının ise dua okuduğu görüldü. Bırakılan çiçekler dolayısıyla, mozolenin önü adete çiçek bahçesine döndü. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Vatandaşlar, nöbet değişiminin ardından, askerleri uzun süre alkışladı.

- Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, ödüle konu olan araştırmasının dışında, cüzdanında taşıdığı ve "Piri Reis Haritam" adını verdiği son çalışmasının detaylarını AA'ya anlattı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın genel başkanlığa aday gösterileceğini açıkladı.

- Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü hedeflerine dün düzenlenen hava harekatlarında 15, Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen dünyanın sayılı akrobasi timlerinden SoloTürk, şehitlerin anısına Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesinin ardından çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

- Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün madalya ve sertifikasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Anıtkabir Komutanlığına takdim etti.

20 MAYIS

- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Şehitkamil ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonda üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettiren terör örgütü DEAŞ mensubunun, 10 Ekim'de Ankara Garı önünde gerçekleştirilen saldırının planlayıcısı Yunus Durmaz olduğu bildirildi.

- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu ileri sürülen, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen ve bir teğmenin de bulunduğu 9'u kadın 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerce 15 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı hain saldırı sonrası bölücü terör örgütünün etkin konumdaki iki sözde sorumlusu arasında geçen telsiz konuşmaları, köylülerin kahramanlığını, teröristlerin ise "acımasızlığını" gözler önüne serdi.

- TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi, 376 oyla kabul edilerek yasalaştı. Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamada, 531 oy kullanıldı. Kanun, 376 kabul oyu aldı. Oylamadan 140 ret oyu çıkarken, 5 milletvekili çekimser kaldı, 7 oy boş çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

21 MAYIS

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 KPSS'de soruların sızdırılması iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında 23 Mart 2015'ten bu yana 7 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamımda haklarında adli işlem yapılan 385 kişiden 206'sı tutuklandı, 97 kişiye de adli kontrol kararı uygulandı. 54 şüpheli, sağlık gerekçeleri ve çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle savcılık tarafından serbest bırakılırken, 28 şüpheli ise halen aranıyor.

- Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavları düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi. Değişiklikle Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları ile aday konsolosluk ve ihtisas memurları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girme şartı kaldırıldı.

- Bölücü terör örgütünün sözde liderlerinden Cemil Bayık ile Murat Karayılan'ın il ve ilçelerde sürdürülen çatışmaların devamı konusunda ciddi görüş ayrılığı içinde olduğu, teröristlerin yaptıkları telsiz konuşmalarına yansıdı. İki grubun Yüksekova'daki hezimetten birbirlerini sorumlu tutması, örgütteki derin çatlağı gözler önüne serdi.

22 MAYIS

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden Celal Göger, cep telefonu ekranındaki yazı, simge veya resimleri sadece özel bir gözlük kullanan, sahibi dışındakilerin görmesini engelleyen "Akıllı Gözlük Projesi" geliştirerek, noterden onaylattı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, 19 Mayıs'ta Kandil'e düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 30 terörist etkisiz hale getirildi.

- AK Parti'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Bin 405 delegenin oyunu alan İzmir Milletvekili ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, genel başkanlığa seçildi.

- Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahili açıklarında bir balıkçının, "can salı" adı verilen botta 2 kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekiplerinin inceleme yaptığı sırada meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu, olayı ihbar eden balıkçı yaralandı. Olayın ardından denizde kaybolan bottaki iki cesetten biri bulundu.

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde safariye çıkan turistleri taşıyan cipin yaklaşık 15 metreden baraj gölüne düşmesi sonucu kaybolan 3 Litvanyalı turistin cesetleri uzun uğraşlar sonucu bulundu. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavilerine devam ediliyor. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan 46 yaşındaki Arvydas Remeika, 6 yaşlarındaki Kajus Kandrotas ve 35 yaşındaki Inga Kandrotiene'nin cenazeleri, daha sonra ülkelerine gönderildi.

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni hükümetin kurulmasına imkan sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 64. Hükümet'in istifasını sundu. İstifayı kabul eden Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun yeniden kurulması için Anayasanın 109. maddesi uyarınca AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ı görevlendirdi.

23 MAYIS

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, güvenlik güçleri, örgütün önemli finans kaynaklarının başında yer alan kaçak sigaranın yurda girişini engellemek için yoğun mücadele yürütüyor. Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesindeki operasyonlarda gümrük kaçağı 5 milyon paket sigara ele geçirilirken, operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan devraldığı başbakanlık görevinde yaklaşık 21 ay kalan Ahmet Davutoğlu dönemi, önemli siyasi gelişmelere sahne oldu. AK Parti'nin 27 Ağustos 2014'teki Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Davutoğlu, 7 Haziran 2015'te ilk seçim sınavına girdi. Bu seçimde tek başına hükümeti kuracak çoğunlukta oy alamayan Davutoğlu, koalisyon hükümeti kurma sürecinde CHP ve MHP görüşmeler gerçekleştirdi. Davutoğlu, koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, MHP ve HDP'den vekillerin yer aldığı Geçici Bakanlar Kurulunu kurdu. Davutoğlu, 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinde, yüzde 49.48 oranında oyla 64. Hükümet'i kurarak üçüncü kez başbakan oldu ve 52 kez Bakanlar Kuruluna başkanlık yaptı.

- Diyarbakır'da Sur ilçesini ziyaret eden, aralarında HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın da olduğu heyete vatandaş ve esnaf tepki gösterdi.

24 MAYIS

- Nusaybin'de 14 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda birçok mahalle teröristlerden temizlendi. Terör örgütü mensupları, Fırat, Dicle, Yenişehir ve Abdülkadir Paşa mahallelerinde sıkıştırıldı. İlçede şu ana kadar 403 terörist etkisiz hale getirildi, 387 barikat kapatıldı. Terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan 992 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince belirlenerek, imha edildi.

- Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonun yüzde 95'i tamamlandı. 415 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, tamamı el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan 209 barikat kaldırıldı, 39 çukur kapatıldı, 3 bin 764 el yapımı patlayıcı imha edildi. Sık sık kaçma girişiminde bulunan teröristler terk ettikleri evleri ateşe verdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı.

- Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65. Hükümet ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

- TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından, Çankaya Köşkü'ne geçen Binali Yıldırım, burada başbakanlık görevini Ahmet Davutoğlu'ndan devraldı. Görevi Binali Yıldırım'a devreden Ahmet Davutoğlu, sivil plakalı bir araçla Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kongre toplanmasına ilişkin kararını oy birliğiyle onadı. Kararın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 63. maddesinin Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye verdiği yetki çerçevesinde 26 Haziran veya 10 Temmuz tarihlerinde Milliyetçi Hareket Partisini olağanüstü ama seçimli kurultaya götürme kararı alındığını açıkladı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda 25 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

25 MAYIS

- Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukur ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında, 420 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerce cadde, sokak, kamu binası, cami ve okulların yanı sıra evlere tuzaklanan her biri 10 ile 500 kilogram ağırlığında değişen yaklaşık 40 ton ağırlığındaki bin 323 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirildi.

- Mardin'in Midyat ilçesinde Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce 2,5 ton bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre bir asker ile 2 korucu şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

26 MAYIS

- Muş'un Varto, Diyarbakır'ın Bismil, Sur ve Silvan, Mardin'in Dargeçit ve Derik, Şırnak'ın İdil, Silopi ve Cizre ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerindeki operasyonlarla PKK'lı teröristlerin bölge halkına yönelik kanlı saldırıları önlenirken, Şırnak merkezi ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonlarda sona yaklaşıldı. Halk desteği bulamadığı için başka yerleşim yerlerinde çukur kazıp, barikat kuramayan PKK'lı teröristler, yollara tuzakladıkları patlayıcılar ve bomba yüklü araçlarla düzenledikleri saldırılarla hem güvenlik güçlerini hem de sivilleri hedef aldı. Nusaybin ve Şırnak'taki operasyonlarda köşeye sıkışan teröristler, gruplar halinde teslim olmaya başladı. Terörün acımasız yüzünü gören, devletin ilgisini ve desteğini her zaman yanında hisseden vatandaşlar, huzuru ve yaşamı hedef alan teröristlere geçit vermedi.

- Dünyanın en ünlü hava akrobasi ekiplerinden Türk Yıldızları'nın, saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafenin bir metreye kadar düştüğü görüntüleri, 360 derece açıyla görüntülendi.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde çembere alınan ve çıkış yolları kapatılan bölücü terör örgütü üyesi 42 kişi, Yenişehir Mahallesi Tunç Sokak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK mensuplarının gruplar halinde teslim olmaya başladığı Nusaybin'de önceki gün 25 terörist, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

- HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması için HDP'li 58 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan dilekçeyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

27 MAYIS

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik süren operasyonda biri kadın 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle ilçede teslim olan terörist sayısı 73'e yükseldi.

- Terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yapılan hava harekatlarında 80, Mardin'in Nusaybin ilçesinde ve Şırnak'ta devam eden operasyonlarda ise 12 terörist etkisiz hale getirildi.

- Anadolu Ajansı'nın 100. yıl vizyonu çerçevesinde nitelikli gazeteci yetiştirmek amacıyla kurulan Haber Akademisince düzenlenen 6. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimine katılan 25 kişi için zorlu geçen eğitimlerin sonunda sertifika töreni düzenlendi.

- Çatışmaların devam ettiği Suriye'den ateşlenen 3 roket mermisinin Kilis'in Elbeyli ilçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Bir evin bahçesi ile boş arazilere isabet eden mermilerden yaralanan 5 kişi Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

28 MAYIS

- Suriye'den Kilis'in Elbeyli ilçesine ve sınırdaki 2 karakola yönelik 6 roket ve top atışı yapılan DEAŞ mevzilerine, 233 Fırtına topu, 40 çok namlulu roket atar ve dört tank ile atış yapıldığı, bu hedeflere yönelik ayrıca koalisyon uçakları ile 11 hava harekatı icra edildiği bildirildi. Atışlar ve hava harekatı sonucunda terör örgütü DEAŞ mensubu 104 terörist öldürüldü, örgütün karargah olarak kullandığı yedi bina da imha edildi.

29 MAYIS

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu birçok kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşturulan Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenleri, İsrail Büyükelçiliği konutu önündeki törenle andı. Törene katılanlar, Filistin bayrakları ve saldırıda ölenlerin fotoğraflarını taşıdı.

- Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Şırnak'ta sürdürülen operasyon tamamlanma aşamasına gelirken, dar bir alanda çembere alınan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Bugüne kadar 468 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 7 mahalledeki 4 bin ev teröristlerden arındırıldı, tamamı el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan 217 barikat kaldırıldı, 39 çukur kapatıldı, bin 369 el yapımı patlayıcı imha edildi.

- Nevşehir'de telefon satışı ve tamiri yapan Osman Güneş'in, hayatını birleştirme kararı aldığı Günnur Güneş ile gerçekleştirdiği düğün töreninde davetliler, damat ve geline piyasa değeri yaklaşık 15 bin lirayı bulan 10 akıllı telefon taktı.

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Zeyrek Jandarma Karakolu'na saldırı gerçekleştirmek isteyen terör örgütü PKK mensuplarının karakola yakın korucu noktasında bombalı aracı infilak ettirmesi sonucu 5 korucu yaralandı. Olayın ardından bir terörist yaralı ele geçirildi.

30 MAYIS

- Halep’in kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarınca tespit edilen 58 DEAŞ hedefine fırtına topları ve çok namlulu roketatar bataryalarıyla yapılan atışlarda ilk tespitlere göre en az 28 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

- Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Çöler, "anırdığı ve kendilerini rahatsız ettiği" gerekçesiyle şikayet eden komşusuna inat, yıllardır bahçe işlerinde kendisine yardımcı olan "Kara Şimşek" adlı eşeğine kimlik çıkarttı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen 100 kişilik ekip, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonun tamamlandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde imar çalışmalarına yönelik çalışma başlattı. Vatandaşlarla yapılacak istişareler ve hazırlanan rapor doğrultusunda ağır hasarlı binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak, orta hasarlı yapılar da onarılacak.

- Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan "nüfuz edici bomba", Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) Kırıkkale'deki Mühimmat Fabrikasında üretiliyor.

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından rögar kapağına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 5'i polis, 23 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle yolda yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde çukur oluşurken, çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve araç hasar gördü.

31 MAYIS

- Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 3 barınma alanı ve 2 doçka uçaksavar makineli tüfek mevzisinin de imha edildi.

- Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda güvenlik güçleri, Yeni Mahalle'de tespit ettikleri teröristlerin "patlayıcı imalathanesi"ni imha etti. İmha öncesinde teröristlerin kavun, elma, muz, nar gibi meyvelerin içine çivi ve bilye gibi metal parçaları ile patlayıcı yerleştirdiği, bu patlayıcıları el bombası gibi kullandıkları belirlendi. Ayrıca tüplerden yaptıkları patlayıcıları kablolarla birbirlerine bağladıkları ve tek bir ateşleme noktasından infilak ettirmeyi planladıkları ortaya çıktı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik 14 Mart'ta başlayan operasyonlarda, bugüne kadar bin 804 vatandaş tahliye edildi. Operasyonlar sırasında 75 terörist defalarca yapılan anonslara karşılık vererek, güvenlik güçlerine teslim oldu ve adli makamlara teslim edildi.







