Türkiye'de 2016 böyle geçti (6)

ANKARA (AA) - İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Arnavutluk Başbakanı Rama'nın katıldığı törenle hizmete girdi. Kocaeli ve Yalova'yı birleştiren köprü sayesinde İzmit Körfezi geçiş süresi 2 saatten 6 dakikaya indi.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında, 44 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.

Efsanevi boksör Muhammed Ali hayatını kaybetti.

MHP'de Çağrı Heyetinin topladığı 19 Haziran'daki olağanüstü kongrede, başta olağanüstü kongrelerde genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilmesini engelleyen madde olmak üzere parti tüzüğünün birçok madde değiştirildi ya da kaldırıldı. Yapılan tüzük değişiklikleriyle olağanüstü kongrelerde genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçiminin önü açıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kongre heyetinin Çankaya İlçe Seçim Kurulunun MHP olağanüstü kurultayına ilişkin kararına yapılan itirazı, tüzük değişiklikleri tartışmasına girmeden reddetti.



Haziran ayının önemli olayları şöyle:

1 HAZİRAN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 5 güvenlik görevlisinden biri şehit oldu.

- Erzurum'un Horasan ilçesinde, "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı.

- İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda, banka kartı kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Çin ve Tayvan uyruklu 81 şüpheliden 10'u tutuklandı.

- Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir arsanın, "belediye başkanlığınca sahte belge düzenlenerek FETÖ/PDY'ye finans sağlamak üzere satışının sağlandığı" iddialarıyla ile ilgili açılan davada, eski ilçe belediye başkanı Fatih Cengiz'in de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu olmak üzere, 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın 113. duruşmanın öğleden sonraki oturumunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Varol Bülent Aral'ın tahliyesine hükmetti.

- Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesinde teslim olan teröristlerden 9'u daha tutuklandı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasının ardından ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı.

- Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 22 vali merkeze alınırken, 24 ile yeni vali atandı. Resmi Gazete'deki atama kararlarının ardından Yalova Valiliğine atanan Tuğba Yılmaz, görevdeki en genç vali oldu. 39 yaşındaki Yılmaz'ı 40 yaşındaki Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya ile Erzincan Valiliğine atanan 41 yaşındaki Ali Arslantaş takip ediyor. Son atamalarla yurt genelindeki valilerin yaş ortalaması 50 oldu.

- Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in yaralanmasıyla ilgili 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.

- Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

2 HAZİRAN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1 asker şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Konya, Türkiye'deki lale üretiminin yüzde 96,8'ini karşıladı.

- Alman Federal Meclisi (Bundestag), Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını "soykırım" olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarına dair tasarıyı kabulüne ilişkin, "Karar, Almanya-Türkiye ilişkilerini ciddi manada etkileyecek olan bir karardır. Atmamız gereken adımları atacağız." dedi.

- Başbakan Binali Yıldırım, Alman Federal Meclisi'nin Ermeni iddialarına dair kararına ilişkin, "Bu karar hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bu millet, geçmişiyle övünen bir millettir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak, başımızı öne eğdirecek hiç bir olay yoktur." diye konuştu.

- Anadolu'da faaliyet gösteren 300 medya kuruluşu, Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıyan karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etmesini kınadı.



- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik Mali Suçlar ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin düzenlediği 19 operasyonda, 309 kişi gözaltına alındı, 100 kişi tutuklandı.

- Türkiye genelinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda yılbaşından bu yana gözaltına alınan 989 şüpheliden 228'i cezaevine gönderildi.

- HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatıldı.

- Mardin'deki Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda binaya tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlaması sonucu çöken binada 12 asker yaralandı. Ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 HAZİRAN

- Erzurum merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan sözde Erzurum il imamı "Fatih" kod adlı Serkan Ç. ve 5 kişi tutuklandı.

- Akdeniz Üniversitesinde kantin ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 80 zanlıdan 62'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Başbakan Binali Yıldırım, HDP ve CHP milletvekillerinin, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin, "Meclisin yaptığı çalışma, aldığı kararın Anayasa Mahkemesine aykırı bir yönü olmadığı bu şekilde tescil edilmiş oldu." dedi.

- Şırnak merkezde terör örgütü PKK'ya yönelik 14 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" 82'nci gününde sona erdi. Operasyonda bugüne kadar aralarında terör örgütünün yöneticileri ile dağ kadrosundan gelen teröristlerin de bulunduğu 498 terörist etkisiz hale getirildi. Çoğu el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan 240 barikat kaldırıldı, 39 çukur kapatıldı, yaklaşık 50 ton ağırlığında bin 539 el yapımı patlayıcı imha edildi, 4 bin 131 ev kontrol edildi. PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcıların tespiti ve imhası amacıyla güvenlik güçlerince detaylı arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü, bu kapsamda kent merkezinde sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceği bildirildi.

- Eski MHP milletvekili Meral Akşener, "19 Haziran'da kongremizi, sonrasında seçimli kongremizi yaptıktan sonra seçimi ayağınıza, buraya getirtmek için nasıl bir mücadele ve muhalefet yapılacağını hepimiz birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 14 Mart'ta başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" 82'nci gününde sona erdi. Operasyonda bugüne kadar 496 terörist etkisiz hale getirildi, 508 barikat kaldırıldı, 52 çukur kapatıldı, bin 258 el yapımı patlayıcı imha edildi. Terör örgütünün ağır darbe aldığı müşterek operasyonda köşeye sıkışan ve gruplar halinde teslim olan 75 teröristten 72'si "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı, 3'ünün ise tedavisi sürüyor. PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcıların tespiti ve imhası amacıyla güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü ilçede sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceği bildirildi.

- Antalya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 Suriye uyruklu zanlıdan 6'sı tutuklandı.

- "FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları" iddiasıyla İstanbul merkezli Konya ve Kırklareli'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 20'sinin tutuklanmasına karar verildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Erdoğan, "13-14 yıl önce Afrika'da biz 12 ülkede vardık. Ama şimdi 39 ülkede varız. Buralarda da kiracı olduğumuz büyükelçiliğin olmaması lazım. Onun için satın almaya başladık. Hedef 54 Afrika ülkesinin 54'ünde de büyükelçilik binasını inşallah hizmete açmak." diye konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Federal Meclisinin Ermeni iddialarına ilişkin kararı hakkında, "Öyle anlaşılıyor ki Almanya 'soykırım' olaylarında yanına bir kişi istiyor, bir devlet daha istiyor. Böyle bir arayışı var, öyle anlaşılıyor. Bu gerçekten Alman parlamentosu için de büyük bir talihsizliktir." değerlendirmesini yaptı.

- Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

- Başbakan Binali Yıldırım, Alman Federal Meclisinin Ermeni iddialarına ilişkin kararıyla ilgili, "Kararın arka planına bakılacak ve gerekli karşılık verilecek. Almanya ve Türkiye çok önemli iki müttefik. Bu ve buna benzer kararlarla birlikte birdenbire Almanya ile ilişkilerimizin tamamen kötüleşmesini kimse beklememeli. Ancak bunun da şu anlama gelmesini asla kimse düşünmemeli, yani buna tepkisiz kalacağız, bir şey söylemeyeceğiz. Zaten böyle bir şey yok. Parlamentoda üç partinin beraberce çok net tepkileri ortaya kondu." dedi.

4 HAZİRAN

- Efsane boksör Muhammed Ali hayatını kaybetti. Başbakan Binali Yıldırım, efsane boksör Muhammed Ali'nin vefatına ilişkin, "Zulme, haksızlığa ve adaletsizliğe maruz kalmış, ırkı ve inancı nedeniyle ötekileştirilmiş, mazlum insanların simgesi haline gelen Muhammed Ali'yi kaybetmekten derin bir üzüntü duydum." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Meclisinin Ermeni iddialarına ilişkin kararıyla ilgili, "Eğer kendinize güveniyorsanız, onurunuz varsa, ilminiz varsa çıkarın hukukçularınızı, tarihçilerinizi, arkeologlarınızı gönderin. Kimleri göndereceksiniz, hangi ülkeden gelecekse gelsin, incelesinler, araştırsınlar. Orada eğer söylediğiniz gibi bir şey çıkıyorsa biz herkesle yüzleşmeye hazırız. Ama bunu yapamadılar. Çünkü bu bir cibilliyet meselesidir." diye konuştu.

5 HAZİRAN

- Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, "Türkiye'de 19 Haziran'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Muhalefeti kendilerinin tanzim ettiği, 'ver, yesin, ört, uyusun' bir muhalefet anlayışının var olduğu, her türlü hakarete sessiz kalındığı bir muhalefet anlayışı ortadan kalkmıştır." dedi.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına yönelik 3 Haziran'da gerçekleştirilen hava harekatında 20 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

- Gümüşhane'nin Torul ilçesinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Aydın ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 14 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Osmaniye'de, geziye giden ilkokul öğrencileri ile veli ve öğretmenlerinin bulunduğu midibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 4'ü ağır 23 kişi yaralandı.

6 HAZİRAN

- Genelkurmay Başkanlığından, bölücü terör örgütüne yönelik tamamlanan operasyonlar kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 495 teröristin etkisiz hale getirildiği, 515 barikatın kaldırıldığı, bin 256 el yapımı patlayıcı imha edildiği, Şırnak'ta ise 505 teröristin etkisiz hale getirildiği, 238 barikatın kaldırıldığı, bin 566 el yapımı patlayıcı imha edildiği bildirildi.

- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Jandarma Komutanlığına yönelik roketatarlı saldırı ile jandarma aracına ateş açılması olayıyla ilgili 8 kişi yakalandı, teröristlerin sığınakları bulundu. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Ege Bölgesi yapılanmasının çökertildiği operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 5 sığınak bulundu, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

7 HAZİRAN

- İstanbul Fatih ilçesi Vezneciler semtinde çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırıda 7'si polis 11 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, olayda kullanılan ve uzaktan kumandayla patlatıldığı üzerinde durulan aracın kiralandığı yer tespit edildi. Terör saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

- İstanbul Vezneciler'de gerçekleştirilen terör saldırısı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı.

- ABD'de solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle cuma gecesi hayatını kaybeden efsane boksör Muhammed Ali için teravih namazının ardından Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören 6718 sayılı Kanun'u onayladı.

- Sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen Tanju Gürsu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

8 HAZİRAN

- İstanbul Vezneciler'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polislerin Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu protesto edildi. Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında "Namaz sonrası bağıran bir kişi, eski Cumhurbaşkanının, Başbakanın, İçişleri Bakanı'nın önünden geçerek bir kurşunu bana atmıştır. Yerden almak istedik, koruma arkadaşlar kağıda sararak aldı. Biraz sonra bu kurşunu tutanakla polise teslim edeceğiz." dedi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

- Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sağlıklı Hayat Derneği Başkanı Dr. Ö.Ö. ile doktorlar R.A. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 doktorun, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada firari olarak aranan örgütün Akdeniz bölge imamı olduğu ileri sürülen öğretmen Rüstem Ç'ye yurt dışında bulunduğu zamanlarda sahte heyet raporu düzenledikleri iddia edildi.

- Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 2 kadın polis şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti, 23'ü sivil 51 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet güçlerini hedef alan bombalı saldırıya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

- Konya'da iki işçi servis otobüsü ile bir minibüsün çarpışması sonucu biri ağır, 36 kişi yaralandı.

9 HAZİRAN

- Anayasa Mahkemesinin, bazı milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması"na dair yaptıkları başvuruyu reddetmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılandığı davadan beraatine karar verildi.

- Eylemlerini ramazanda da sürdüren terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlarda, yurt içi ve yurt dışında 325 günde 7 bin 600 terörist etkisiz hale getirildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında hazırladığı dördüncü iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Gaziantep merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı tutuklandı.

- Mersin'in Tarsus ilçesinde "Gezi Parkı" odaklı olaylarla ilgili davada 36 sanıktan 14'üne 11 ay yirmişer gün hapis cezası verildi.

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, DBP'li belediye tarafından açılan parka, PYD'li teröristin adının verilmesi tepkiyle karşılandı.

10 HAZİRAN

- Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

- Polisin, Bağlar ilçesinde düzenlediği huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı, 110 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Uyuşturucuyla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden oluşan 680 polisle dün gece yapılan huzur operasyonu, sabaha karşı sona erdi. Operasyonda 260 umuma açık yer kontrol edildi, 138 araç arandı ve 2 bin 353 kişi sorgulandı.

- Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

- Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla terörle mücadelede etkinliğin artırılması için harekete geçen kurumlarca, el yapımı patlayıcıların (EYP) yapımında kullanılan malzemelere yönelik sıkı gözetim ve denetim getirilmesi için çalışma başlatıldı.

- Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı Yaşam Konutları'nın yapımında terör örgütüne fon aktarıldığı iddiasıyla aralarında eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da bulunduğu 11'i tutuklu 32 sanık hakkında 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker şehit düştü, 4 asker yaralandı.

- Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin, görevini ihmal ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

11 HAZİRAN

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin bakanlığına gönderilmesine ilişkin, ''Adalet Bakanlığı, önümüzdeki hafta içerisinde bu dosyaları, mahal cumhuriyet savcılıklarına intikal için gerekeni yapacaktır." dedi.

12 HAZİRAN

- İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı.

- Bitlis'teki terör operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Güroymak ilçe sorumlusu olduğu bildirilen terörist etkisiz hale getirildi.

13 HAZİRAN

- Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 66 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bomba yüklü araçla adliye lojmanlarına düzenlenen saldırıda, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

- Van'ın İpekyolu ilçesindeki, iki okula teröristlerce saldırı düzenlendi. İpekyolu ilçesindeki iki okula terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı atıldı, okullarda hasar oluştu. Teröristlerin okulun doğal gaz panosunun bulunduğu yere bıraktığı patlayıcıyla desteklenmiş piknik tüpü, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

- Trabzon merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

14 HAZİRAN

- Van'ın Gevaş ilçesinde teröristlerin menfeze yerleştirdiği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2'si ağır, 6 polis memuru yaralandı.

- Malatya'da" Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 10'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasına başlandı.

15 HAZİRAN

- Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Kömür İşletmeleri iptal ettiği işçi alımını tekrar açmaya karar verdi. İlk etapta 100 kardeşimizi hemen işe alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde hedefimiz daha fazla kalkınma, daha fazla adalet, daha fazla hakça paylaşma olacaktır." dedi.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

- Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin, gri listede bulunan "Özgür Muş" kod adlı, sözde grup sorumlusu Engin Özün olduğunun tespit edildiği bildirildi.

- Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir astsubay ve bir polisin şehit olması, bir vatandaşın yaşamını yitirmesi, 7'si asker 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısına ilişkin açılan davada, DEAŞ mensubu 4 sanığa, toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 454 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

- Muş'ta terör örgütü PKK mensuplarınca jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda bir köy korucusu şehit düştü, 2 köy korucusu yaralandı.

- Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında vefat etti.

- Isparta'da geçen yıl düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda gözaltına alınan emniyet mensubu şüphelilerle izinsiz görüştükleri ve zanlıların nezarethaneden cep telefonuyla görüşmelerine imkan sağladıkları gerekçesiyle 3 şube müdürü meslekten ihraç edildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonla yaptığı görüşmede, Orlando'daki saldırının uluslararası toplumun terörle ortak mücadele etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olan terörün, barış dini olan İslam'la hiçbir surette bağdaştırılamayacağını vurguladı.

- Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede, ABD'nin Orlando kentinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, terörle mücadele eden ve teröre birçok vatandaşını kurban veren Türkiye'nin, ABD halkının acısını anladığını ve paylaştığını belirtti.

16 HAZİRAN

- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik geçen ay yapılan ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı operasyonda tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

- Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan örgütün Akdeniz bölge eğitim imamı olduğu iddia edilen Rüstem Ç. yakalandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "insanların dini ve milli duygularını istismar ederek, himmet veya başka isimler adı altında topladıkları paraları, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) hizmet eden şirket, dernek ve kuruluşlara aktardıkları" savunulan 12 kişi hakkında, "terör örgütü üyesi olmak", "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "zimmet" suçlarından iddianame hazırlandı.

17 HAZİRAN

- ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başkanlığındaki heyetler arasında Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Suriye'de Güvenli Bölge Kurulacak" başlıklı haberlerin içeriğinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

- Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede bulunan, terör örgütünün sözde Mazgirt sorumlusu, "Merdan" ve "Kemal" kod adlı Ercan Ateş olduğunun belirlendiği bildirildi.

- MHP Çağrı Heyeti Sözcüsü Ayhan Erel, MHP'deki olağanüstü kurultay sürecine ilişkin, "Mevzuat ve Türk milleti adına karar vermeye yetkili Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin kararları ortada iken, heyetimizin kanun sınırları içerisinde görevini ifa etmesinin darbe ya da korsan gösteri olarak nitelendirilmesi, kamuoyu üzerinde algı yaratma çabasından öteye gidemez." diye konuştu.

- Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, genel merkezin hakkında disiplin işlemi başlatacağı iddialarıyla ilgili, "Olabilir. Arkadaşlarım o konuda karar verecekler. Derlerse ki çoğunluk bana 'Meral Abla' diyor ya 'Meral Abla sen git dinlen', dinleniriz ama 'yürü' yürürüz ama o karar merci kurultayın üst kurul delegeleridir. Tabi genel merkez böyle bir şey düşünebilir." dedi.

- Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları, kurgulanmış soruşturmalar kapsamında bazı polisler ve bir hakimi dinledikleri iddiasıyla, firari sanık Fetullah Gülen ve 44 polisin FETÖ/PDY yönetici ve üyesi olmak ile darbeye teşebbüs suçlarından yargılandıkları davada, tutuklu 9 sanığın bu hallerinin devamına hükmedildi.

- Yüksekova'da, terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu ağır hasar gören binalar ve hasar tespit çalışmaları tamamlanan binaların yıkımına başlandı.

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti olarak bu dönem kararlıyız, yeni anayasayı milletimize kazandırmak ve sistemde yaşanan bu sorunu ortadan kaldırmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bunun için de diyoruz ki ey muhalefet partileri gelin hep birlikte bu yeni anayasayı yapalım, gelecek nesillerin ihtiyacı olan, bu sorunu torunlara havale etmeyelim, bu bir tarihi sorumluluktur, bu sorumluluğun gereğini yapalım." değerlendirmesini yaptı.

18 HAZİRAN

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "Fetullah Gülen'le ilgili hem soruşturma kapsamında, hem de yargılama kapsamında, alınmış kararlar var. Bunlar bakanlığımıza geldi. Bunlarla ilgili tercümeler zaman aldı. Şu ana kadar zannedersem, dört dosyanın tercümesi tamamlanmaya yakın durumda. Bir, iki dosya daha var. Onlarla ilgili tercüme işlemleri de tamamlandıktan sonra, biz bunların tamamını ABD'ye göndereceğiz." açıklamasında bulundu.

- Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 32 kişi yaralandı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay süreciyle ilgili, "19 Haziran 2016 tarihinde tertip edileceği söylenen yasa dışı kongreye ilişkin olarak ilan usullerine uyulmamış ve de kongrenin iptaline sebebiyet verecek mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu haliyle söz konusu kurultayın 'yasal zeminde' hayat bulması mümkün olmayacaktır." dedi.

19 HAZİRAN

- MHP Kurultay Çağrı Heyetinin topladığı olağanüstü kongreden, seçimli kongrenin 10 Temmuz'da yapılması kararı çıktı. Kongrede tüzüğün değiştirilmesi istenen maddelerine ilişkin tüm önergeler de oy birliğiyle kabul edildi.

- MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Koray Aydın, MHP'de Çağrı Heyeti'nin topladığı 6. Olağanüstü Kongre'nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüzük değişikliklerine ilişkin maddeleri sabah kendisinin de kongre salonunda gördüğünü söyledi.

- MHP'nin üst düzey yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, Çağrı Heyetinin topladığı kongreye ilişkin 7 başlıkta fahiş hata belirlendi ancak parti yönetiminin, zaten "yok hükmünde" kabul edilen kongreyle ilgili mahkemeye itiraz edilmesine de 'gerek olmadığı' görüşünde olduğu öğrenildi.

- MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, "İsterseniz 'ayrışma' deyin, isterseniz başka bir şey deyin ama burada eğer ortak bir iş yapılıyorsa tüzük kurultayında tüzük maddeleri değiştirilecekse bu maddelerin tamamı beraber getirilir, masaya yatırılır, görüşülür ve kabul edilir ama gündeme getirilen tüzük maddelerinin hepsini biz neredeyse ilk defa duyduk. Bizden saklandı." dedi.

- MHP'de Çağrı Heyetinin topladığı olağanüstü kongrede, başta olağanüstü kongrelerde genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilmesini engelleyen madde olmak üzere parti tüzüğünün birçok madde değiştirildi ya da kaldırıldı. Yapılan tüzük değişiklikleriyle olağanüstü kongrelerde genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçiminin önü açıldı.

20 HAZİRAN

- Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

- Van'ın İpekyolu ilçesindeki Şafak Anaokuluna terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, MHP'li Sinan Oğan'ın partiden ihracını kaldıran yerel mahkeme kararına yapılan itirazı reddetti.

- Şanlıurfa merkezli 4 ilde kamu kurumlarını dolandırdıkları iddiasıyla 34 özel tıp merkezine yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 60 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) Suriyelilerin eğitimine yönelik "ilave katkı sunma" adı altında izin almadan faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtilerek, idari ve adli işlem yapılması talimatı verildi.

- Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından gönderilen savunma sistemlerinin, Kahramanmaraş'a kurulum çalışmalarına başlandı.

- Elazığ'da yolcu treninin minibüse çarpması sonucu 9 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

- Ankara 13. Noterliği'nden MHP'de Çağrı Heyeti'nin dün düzenlediği olağanüstü kurultaya toplam 656 delegenin katıldığı bildirildi.

- Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde, hemzemin geçitte meydana gelen kazada, serada çalışan işçileri taşıyan minibüsteki 9 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

21 HAZİRAN

- HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 7 HDP milletvekili hakkındaki 31 fezleke, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

- İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"nda sahte delil üretildiği iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 25'i tutuklu 68 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

- Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir çok ilde sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptıkları ve Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı hakaret ettikleri belirlenen 300 kişi hakkında soruşturma başlattı.

- Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paralel devlet yapılanması adı verilen ihanet çetesinin akıbetini hep birlikte gördük, görüyoruz. Bir dönem neredeyse her alanda ülkemizin en büyük, en güçlü, en yaygın sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde toplayan paralel yapı, ihanetinin ortaya çıkmasıyla sırça bir köşk gibi paramparça olmuştur." dedi.

22 HAZİRAN

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü üyesi olmak", "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "zimmet" suçlarından 12 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma sırasında "bilgi sahibi" olarak ifadesi alınan H.P, 2011'de "cemaat" adına ABD'ye daveti edildiklerinde Aktif İşadamları Derneği adıyla ABD Büyükelçiliğine gittiklerinde, görevlilerinin 15 dakikada vize işlemlerini hallederek pasaportlarını verdiğini ileri sürdü.

- Tatvan'da güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştiren 3 terörist etkisiz hale getirildi, olayda biri ağır 3 vatandaş yaralandı.

- HDP milletvekillerince, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını eleştiren, milletvekillerinin yargı sürecinde nasıl davranacaklarının aktarıldığı "ortak savunma belgesi" yayımlandı.

- Muş Valiliğince sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kayalısu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir camiden "Sakal-ı Şerif" çalındı.

- Diyarbakır'ın Silvan, Lice, Kulp, Dicle ve Hani ilçe sınırlarındaki bazı alanlar, 16 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

- Diyarbakır'daki terör mağdurlarına Başbakanlık Acil Destek Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 39 milyon 867 bin lira yardım yapıldı. Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Suriçi bölgesinde terör olaylarından dolayı maddi ve manevi zarar görenler ile yardıma muhtaç vatandaşlar için İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen tarihi Ulu Camii önünde, Diyarbakır Valiliği tarafından ilk kez iftar çadırı kurulduğunu, çadırdan ramazan boyunca her gün 750 vatandaşın faydalandığını bildirdi.

- MHP'de Çağrı Heyeti'nin pazar günü topladığı olağanüstü kurultayda, yeni olağanüstü kurultayı 10 Temmuz'da toplamakla görevlendirilen heyetin başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurduklarını belirterek, "Seçim Hakimi, Seçim Kurulu Başkanı, bu kongreyi kimin gerçekleştireceğine hukukun içinde kalarak ve tüzük hükümlerine bakarak karar verecek, sonucunu bekliyoruz." diye konuştu.

- Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçeleriyle, Antalya'da güvenlik güçlerine yönelik düzenledikleri terör saldırıları sonrası Mersin'de yaklaşık 5 yıl önce yakalanan 8 PKK'lı terörist, toplam 26 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 142 yıl 4 ay hapis, 685 bin lira para cezasına çarptırıldı.

- Anayasa Mahkemesi, özel muayenehanesi bulunan veya özel hastanede de çalışan üniversite öğretim üyesi doktorlara, üniversite ödeneği ve ek ödeme yapılamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

- Anayasa Mahkemesi, 16 yaşındakilerin evlenmesine olanak tanıyan Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesinin iptali istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaptı.

- Eski CHP Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, 65 yaşında vefat etti.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığı tarafından 109 sahte diplomalı öğretmenin tespit edildiğini açıkladı.

23 HAZİRAN

- Samsun'da, yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan ve yol kenarındaki arkta yan yatarak duran yolcu otobüsündeki 37 kişi yaralandı.

- İzmir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik roketatarlı saldırı düzenlendi, seken mermilerin çevredeki binalara isabet ettiği bildirildi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili helikopter destekli operasyon başlatıldı.

- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

- İstanbul merkezli 22 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 41 polis hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

- Gazeteci Haydar Meriç'in, Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının anlaşılması üzerine düzmece bir raporla sol terör örgütü mensubu olarak dinlemeye alındığı, bu süreçte kaçırılarak öldürüldüğü ve olayla ilgili delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin İstanbul merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda, haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkarılan 41 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.

- MHP Genel Merkezi, Çağrı Heyeti tarafından toplanan olağanüstü kurultayla ilgili itirazlarını hukuken ispatlamak için harekete geçti. İlk olarak Akyurt Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan parti yönetimi, kurultayı geçersiz kılmaya dönük yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

- Mardin'in Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü asker 12 kişi yaralandı.

24 HAZİRAN

- MHP Genel Merkezi'nin avukatı Yücel Bulut, Ankara Valiliğince, MHP Olağanüstü Kongresini Ankara il merkezi dışında topladıkları gerekçesiyle Çağrı Heyeti üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümündeki eczanede yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi.

- Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan savunma sistemleri, sevk ve montaj çalışmalarının ardından aktif hale geldi.

- HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında hazırlanan fezleke, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

- Antalya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 Suriyeli tutuklandı.

- MHP'de Çağrı Heyeti'nin topladığı olağanüstü kurultayın Divan Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "MHP Genel Merkezi, 6. Olağanüstü Büyük Kongre kararlarını tanımadığını ve tüzük değişikliklerini geçersiz saydığını iddia ettiği müddetçe, eski tüzükteki 'olağanüstü kongrelerde seçim yapılamaz' hükmü çerçevesinde 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan büyük kongrede seçim yapamaz ve buna seçim kurullarının izin vermesi de mümkün olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin 10 Temmuz'da yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayına ilişkin, başvurularla ilgili İlçe Seçim Kurulu'nun değerlendirme yapması gerektiğinden görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verdi.

- MHP Genel Merkez Avukatı Yücel Bulut, "Üst Kurul Delegemiz tarafından Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan Genel Kurul iptali davasının ilk incelemesi neticesinde, 19 Haziran 2016 tarihli Genel Kurul'da alınan tüm kararların yürütülmesi ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş, Genel Kurul çerçevesinde yapılan sözde yetki devirleri de askıya alınmıştır." dedi.

- Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Haziran'da yapılan Genel Kurul kararlarının iptali istemiyle açılan dava esastan sonuçlanıncaya kadar tedbiren Genel Kurul kararlarının yürütmesini durdurdu.

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 38 bin 103 polisi kapsayan atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

25 HAZİRAN

- Eski MHP milletvekili Sinan Oğan, 10 Temmuz'da Genel Merkez'in bir kurultay kararı olduğunu belirterek, "10 Temmuz'da bu kurultaya biz iştirak edeceğiz ve Allah izin verirse, o kurultayda da MHP'nin Genel Başkanı'nı seçeceğiz." dedi.

- Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla çoğunluğu iş adamlarından oluşan 51 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 28'i, İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. 150 hektarlık alanda etkili olan yangında, ormanlık alanın yanı sıra bazı evler, seralar, ahırlar, ekili araziler ve iş makineleri de zarar gördü.

- İstanbul merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda, haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkarılan 41 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.

26 HAZİRAN

- Hakkari'deki Dağlıca'da üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Kumluca Kaymakamı Polat Kara, ilçedeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, ilk belirlemelere göre alevlerin yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

- Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde çıkan orman yangını nedeniyle Olimpos mevkisindeki turistik işletmelerde ve evlerde boşaltma işlemi devam ediyor.

- Gazeteci Haydar Meriç'in, Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının anlaşılması üzerine düzmece bir raporla sol terör örgütü mensubu olarak dinlemeye alındığı, bu süreçte kaçırılarak öldürüldüğü ve olayla ilgili delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 18 şüpheliden 15'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

27 HAZİRAN

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kumluca ilçesindeki Erentepe ve Adrasan'da etkili olan yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Orman Genel Müdürü Üzmez, Adrasan yangınını "karşı ateş verme" yöntemini kullanarak söndürdüklerini belirtti.

- Türkiye ile İsrail arasında ikili ilişkilerin normale dönmesi hakkında varılan mutabakatta, Hamas ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi. Mutabakata göre İsrail, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi ve Türkiye'nin Gazze'deki insani duruma müdahalesini de kabul etti. Üst düzey bir Türk yetkiliden edinilen bilgiye göre, Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin normale dönmesi hakkındaki mutabakat, 26 Haziran pazar günü Roma'da sonuçlandırıldı.

- Başbakan Binali Yıldırım tarafından büyükelçilere verilecek iftara İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Amira Oron da davet edildi.

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve İsrail ilişkileriyle ilgili, "İlişkilerin normale döndürülmesiyle ilgili süreç başlamış oldu. Mutabakat metni yarın Dışişleri Müsteşarımız Türkiye tarafından ve İsrail tarafından da muhatabı ile imzalanacak. O imzadan sonra onay süreçleri var." dedi.

- MHP Genel Merkezi ve yeni kongreyi toplamakla görevlendirilen heyetin başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başvurduğu Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı kesinleşene kadar kurultay yapılamayacağına karar verdi.

- Gazeteci Haydar Meriç'in, Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının anlaşılması üzerine düzmece bir raporla sol terör örgütü mensubu olarak dinlemeye alındığı, bu süreçte kaçırılarak öldürüldüğü ve olayla ilgili delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

28 HAZİRAN

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi yönünde atılan adımlarla ilgili, "Arzu etmediğimiz bu olayı yaşadık ama şunu gördük ki Türk milleti ve Rus halkı bu krizi çok benimsemedi. Biz de sorumluluk taşıyan yöneticiler olarak milletlerimizin, halklarımızın bizden beklentisine karşı kalamazdık, duygusallık içerisinde olamazdık. Zannediyorum bugün, yarın belki çarşamba belki perşembe Sayın Putin ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşecek." değerlendirmesini yaptı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı Kanunu"nu onayladı.

- Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve bir polisin şehit olduğu, biri polis 7 kişinin yaralandığı saldırıda birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu.

- Gümüşhane merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Çankaya Seçim Kurulu'nun MHP Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin kararına yapılan itiraz hakkında, "Gündemde var. Bugün saat 16.00'da görüşeceğiz, bir üye de benim. Ne çıkacak, ben de merak ediyorum, bakacağız." dedi.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP'de muhalifler tarafından gerçekleştirilen "6. Olağanüstü Büyük Kongre"deki tüzük değişikliklerine ilişkin incelemenin, kongrenin iptali hakkında açılan davanın kesinleşmesinden sonra yapılması kararını verdi.

- Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kongre heyetinin Çankaya İlçe Seçim Kurulunun MHP olağanüstü kurultayına ilişkin kararına yapılan itirazı, tüzük değişiklikleri tartışmasına girmeden reddetti.

- Siirt'in Eruh İlçe Belediye Başkanı Eda Kilis ve belediye meclis üyesi Salih Özer, görevden uzaklaştırıldı.

- Atatürk Havalimanı'nda patlama meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen patlamada 6'sı ağır 60 yaralının olduğu bildirildi. Başbakan Yıldırım, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde meydana gelen patlama hakkında, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak bilgi aldı. Yıldırım, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturulması talimatını verdi.

29 HAZİRAN

- İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında, 42 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 130 vatandaşın tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

- Atatürk Havalimanındaki patlama ile ilgili Başbakanlık'ta kriz masası oluşturulduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yaptı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu saldırı, terör örgütlerinin masum sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, sadece ve sadece masum insanların kanı ve acısı üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır." ifadesini kullandı.

- Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin, "Terörün küresel bir tehdit olduğu bu olayda bir kez daha apaçık ortaya çıkmıştır. Bu saldırı, masum insanları hedef alan alçakça planlanmış bir terör eylemidir." dedi.

- Başbakanlık, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler anısına bir gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

- İçişleri Bakanı Efkan Ala, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin, "Şu anda elimizdeki bütün bilgiler ve bulgular bunun DEAŞ terör örgütü tarafından yapıldığına işaret ediyor ama kesinleşmiş bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

- Ürdün Kralı Abdullah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İngiltere Başbakanı David Cameron, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İstanbul'daki menfur terör saldırısını kınadıklarını, Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını belirtti.

- Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Obama, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türkiye halkına taziyelerini iletti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

- Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Federal Almanya Şansölyesi Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki menfur terör saldırısını kınadı.

- Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca 3 askerin şehit edildiği saldırılarla ilgili gözaltına alınan 20 zanlıdan 11'i tutuklandı.

- Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi "çok olumlu" geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesinin önemi üzerinde durulduğu, ikili ilişkileri yeniden canlandırmak için gerekli adımları atmanın yanı sıra bölgedeki siyasi, ekonomik ve insani krizler karşısında iş birliği içinde olmanın önemine işaret edildiği bildirildi. İki liderin görüşmesinde Putin'in, "Mevcut durum iki ülkenin de faydasına değil, yeni bir sayfa açalım." ve "Tekrar görüşmekten büyük memnuniyet duyuyorum." mesajları ön plana çıktı.

- Batman'ın Gercüş ilçesinde DBP'li Belediye Başkanı Abdülkerim Kaya, İçişleri Bakanlığınca görevden alındı.

- Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

- MHP'li muhalifler, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Çağrı Heyeti'nin topladığı 19 Haziran'daki kongreye ilişkin aldığı ihtiyati tedbirin kaldırılması ile söz konusu davanın reddi talebinde bulundu.

30 HAZİRAN

- KKTC, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir günlük milli yas ilan etti.

- İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

- Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüşen İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle taziye ile dayanışma dileklerini iletti.

- Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan Yasin Öcal, yaşam mücadelesini kaybetti. Öcal'ın yaşam mücadelesini kaybetmesiyle terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e çıktı.

- İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Arnavutluk Başbakanı Rama'nın katıldığı törenle hizmete girdi. Kocaeli ve Yalova'yı birleştiren köprü sayesinde İzmit Körfezi geçiş süresi 2 saatten 6 dakikaya indi.

- Başbakan Binali Yıldırım, bir ülkede güven, istikrar, güçlü siyasi irade varsa, yapılamayacak hiçbir iş olmadığını belirterek, "Yerine getirilemeyecek hiçbir hizmet yok." dedi.

- FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında haziran ayında 433 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 160'ı tutuklandı.

- Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüyle ilgili olarak bugüne kadar 654 kişi tutuklandı.











