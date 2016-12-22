Türkiye'de 2016 böyle geçti (7)

ANKARA (AA) - 15 Temmuz Cuma akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak,

hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında askeri kalkışmaya tepki göstererek halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, bu gelişmenin silahlı kuvvetlerdeki bir azınlığın kalkışma hareketi olduğunu vurgulayarak, "Bu malum yapıya ait, paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin, birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli cezayı alacaklardır." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, bir kalkışma girişiminin olduğunu belirterek, bu girişime izin verilmeyeceğini ve bunu yapanların en ağır bedeli ödeyeceklerini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Komitesi" mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi.

Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Giresun'da Sikorsky tipi askeri helikopterin "henüz tespit edilemeyen bir nedenle" düştüğü, olayda askerler ile eşleri ve çocuklarından 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İstinaf mahkemelerinin tamamı faaliyete geçti. Bölge adliye mahkemeleri, 7 ilde 94 ceza dairesi, 123 hukuk dairesi olarak çalışacak, bölge idare mahkemeleri de yine 7 ilde 88 daire halinde faaliyet yürütecek.

Temmuz ayının önemli olayları şöyle:

1 TEMMUZ

- Vakıflar Genel Müdürlüğünün açtığı davalarda mahkemeler, Turgut Özal Üniversitesinin kurucusu olduğu "Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı" ile İpek Üniversitesinin kurucusu olduğu "Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı"nın yöneticilerinin görevden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum atanmasına karar verdi.

2 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesine ilişkin Kilis'te yaptığı konuşmada, "Kardeşlerimizin içerisinde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler var. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize, bu yardımı, bu desteği yaparak onlara vatandaşlık imkanını vereceğiz." dedi.

3 TEMMUZ

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, 2016-2017 öğretim yılından itibaren eğitim-öğretim desteği verileceği açıklandı.

4 TEMMUZ

- Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu üyeleriyle "Ekonomik Müjdeler Paketi"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

- Yıldırım, "Terörle mücadelede şehit olan kardeşlerimizin yakınlarından bir tanesinden araç alacağı zaman ÖTV alınmayacak. Şehitlerimize ve geride bıraktığı yakınlarına ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Onlar ölü değil, onlar diridir." diye konuştu.

Yıllardan beri taşımacılık sektörünün beklediği bir tedbir aldıklarını duyuran Yıldırım, "Taksi, şehir içi toplu taşıma yapan dolmuş, minibüs, belediye ve halk otobüsü, bunlar yenilendiği zaman ÖTV'siz alacaklar. Ayrıca sadece yük taşıma amacıyla kullanılan kamyon ve kamyonetler için de bu geçerli." ifadesini kullandı.

Şehit ailelerine yönelik düzenlemeler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Şehit yakınlarına devlette iş verme konusu yılda 2 sefer oluyordu, bunu kaldırdık. Allah göstermesin, şehit haberi geldi ve ondan sonra hemen bu haktan yararlanma ve istediği branşına, müktesebatına uygun şekilde, gecikmeden yerine getirilecek." dedi.

5 TEMMUZ

- Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Toğumlu köyü kırsalında içerisinde üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu helikopterin düştüğü bildirildi.

6 TEMMUZ

- Genelkurmay Başkanlığınca, Giresun'da Sikorsky tipi askeri helikopterin "henüz tespit edilemeyen bir nedenle" düştüğü, olayda askerler ile eşleri ve çocuklarından 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

7 TEMMUZ

- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da başlayacak. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet temsil edecek.

8 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı Ulusal Stadyum'a geldi. Erdoğan, stadyumda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından karşılandı.

9 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Polonya'da üzerinde durduğu önemli konuların başında, terörle mücadele ve Suriye'deki savaştan kaynaklı Türkiye'ye yönelik tehditlerin minimize edilmesine ilişkin alınabilecek tedbirler yer aldı.

Erdoğan, sigara içerken gördüğü Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'a sigarayı bıraktırdı.

- Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından Fehman Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü açıkladı.

10 TEMMUZ

- Anadolu Ajansında (AA) haber peşinde koşan muhabirlerin yaşadığı zorluklar ile AA savaş muhabirliği eğitimini anlatan 2 ayrı tanıtım filmi, bu hafta sonu Türkiye çapındaki yaklaşık bin 500 sinema salonu ile ulusal televizyon kanallarında izleyicilerle buluştu.

- Uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" almaya 2006'da 192 plajın hak kazandığı Türkiye'de, son 10 yılda mavi bayraklı plaj sayısı yüzde 131 artışla 444'e ulaştı.

11 TEMMUZ

- Ankara Üniversitesi bünyesinde, yalnızca tarım, hayvancılık ve gıda üzerine araştırmalar yapan firmaların yer aldığı Türkiye'nin "ilk tematik gıda teknokenti" açıldı.

12 TEMMUZ

- AA, EURO 2016'daki mücadeleyi ve heyecanı yansıtan 5 bin 700'ün üstündeki fotoğrafı dünyaya servis etti. Dünya medyası, ilgi çekici karelerle EURO 2016'yı AA'nın gözünden aktardı.

13 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Kanuna göre, genel kolluk kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan durumlarda, terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenini ciddi şekilde bozması halinde TSK görevlendirilebilecek.

Görevin yerine getirilmesinde TSK personeli ile mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri, diğer memurlar ve kamu görevlilerinin kararları, işlemleri ve faaliyetleri nedeniyle tazminat davaları ancak devlet aleyhine açılabilecek.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının "halkı alenen tahrik" suçundan hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında talimatla ifade vermek üzere Ankara adliyesine geldi.

- Anayasa Mahkemesi, TCK'nın 103. maddesinin birinci fıkrasındaki "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına" ilişkin hükmü iptal etti.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik ana soruşturmasının şüphelisi Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilecek dosya tamamlandı.

14 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı gerçekleştiren modern barbarların insanlıkla dinle ilgisi yoktur. Bu vahşilerin dünyada yeri yoktur, olmamalıdır." dedi.

- Erzincan'daki "Ergenekon" davasının gizli tanıklarına hapis cezası verilen kararın gerekçesinde FETÖ/PDY'nin, silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğine yer verildi. Böylece FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğu ilk kez bir mahkeme kararına girdi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ana soruşturmasının şüphelisi Fetullah Gülen'in iadesi için hazırlanan dosya, ABD adli makamlarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

15 TEMMUZ

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

- Başbakan Binali Yıldırım, bir kalkışma girişiminin olduğunu belirterek, bu girişime izin verilmeyeceğini ve bunu yapanların en ağır bedeli ödeyeceklerini söyledi. Yıldırım, bazı önemli binalara abluka gözlendiğini, emniyet güçlerinin harekete geçtiğini aktardı.

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde patlama meydana geldi.

- Güvenilir kaynaklarca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, askeri kalkışmada bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı bildirildi.

- Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu. Bir helikopterden de dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kalkışmayı yapanlara karşı soruşturma başlattığını ve adli süreçlerin işletildiğini belirterek, "Güvenlik güçleri, devletin diğer birimleri de gereken tedbirleri almaktadır. Bu noktada vatandaşlarımızın, hükümetin gereken tedbirleri aldığını, almakta olduğunu bilmesinde fayda görüyorum." ifadesini kullandı.

- Askeri kalkışmaya tepki gösteren vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sokağa çıkmaya başladı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, kalkışmanın kabul edilemez olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olduklarını belirtti.

16 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara'daki silahlı kalkışmaya ilişkin, "Ben şu anda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum, kurucusu olduğum partinin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde konakladığı otele, havadan helikopterlerden ateş açıldı, daha sonra helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan kişiler, burayı abluka altına aldı. Açılan ateş sırasında 1 polis memuru şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

- Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele operasyon düzenleyen darbeci askerlerden Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez, yaralı olarak Çiğli Devlet Hastanesine getirildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre kalıp ayrıldığı Marmaris'teki otele ağır silahlarla helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe girişiminin başarısız olması sonucu bölgeden kaçtı.

- Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na hareket etti, bu sırada İstanbul'da vatandaşların havalimanı istikametine yoğun bir şekilde gittikleri gözlendi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya ilişkin "Milletime çağrı yapıyorum; meydanlara gelin, meydanlarda bunlara en güzel cevabı verelim. Bu darbe girişiminin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbecilerin hiçbiri başarılı olamamıştır." ifadesini kullandı.

- Erdoğan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında askeri kalkışmaya tepki göstererek halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, bu gelişmenin silahlı kuvvetlerdeki bir azınlığın kalkışma hareketi olduğunu vurgulayarak, "Bu malum yapıya ait, paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin, birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli cezayı alacaklardır." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanlığı kaynakları, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya ilişkin, TSK adına yapıldığı iddia edilen açıklamanın TSK tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, "Korsan bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz." açıklamasını yaptı.

- Başbakan Yıldırım, "Şu andan itibaren Ankara semalarında MİT'in üzerinde, Meclis'in üzerinde, Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın üzerinde, kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir." dedi.

- NTV canlı yayınına bağlanan Başbakan Yıldırım da "Kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiklerini kısa sürede anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

- Erzurum, Malatya, Trabzon, Rize, Bayburt, Bolu, Sakarya, Adana ve Konya başta olmak üzere birçok il ve ilçede vatandaşlar, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya karşı tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı.

- Ankara Yenimahalle'de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampüsüne askeri helikopterlerce ateş açılması üzerine, MİT'in çevre güvenliğini sağlayan unsurlarca saldırıya silahla karşılık verildi.

- TRT'yi işgal eden kalkışmacı askerler, korsan darbe bildirisi okuttu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya ilişkin, "Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

- Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Askeri helikopterlerden ateş açıldığı gözlendi. Ayrıca çok sayıda vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi istikametine gittikleri görüldü.

- İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmanın bir süre önce görevden alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse başkanlığında planlandığı belirtildi.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü, ikinci defa savaş uçağı ve helikopter tarafından saldırıya uğradı.

- İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya tepki gösteren vatandaşlar, Esenboğa Havalimanı önünde toplanarak, "Türkiye uyuma vatanına sahip çık" sloganları attı.

- Askerlerin havaalanına olası girişe karşı vatandaşlar, giriş kısmına yüz metre kala yola sivil bir kamyonla bariyer çekti.

- FETÖ mensuplarının, İstanbul ve Ankara'daki silahlı kalkışmasına isyan eden vatandaşlar, 81 ilde cadde ve meydanlara çıktı. Bazı illerde vatandaşlar, tankların üzerine çıktı. Birçok tank, birliklerine geri döndü.

- Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, darbe girişiminde bulunan FETÖ mensupları tarafından kullanılan askeri helikopterleri etkisiz hale getirmek için Ankara semalarında uçuşunu sürdürdü.

- Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, İstanbul ve Ankara'daki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin "Eşkıyalar başarılı olamayacaklar." dedi.

- Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarının havadan saldırısı sonucu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında 17 polis şehit oldu.

- İstanbul ve Ankara'daki FETÖ'cü darbe girişiminde Oran'daki TRT kampüsüne giderek yayınına müdahale eden askerlerden gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Gözaltına alınanlardan birinin rütbeli olduğu bildirildi.

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, "Darbe püskürtüldü." dedi.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, halkla birlikte TRT Genel Müdürlüğü ana binasına giriş yaptı. Soylu, halkla birlikte Genel Müdürlük makamına çıkıyor.

- TRT'de darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY mensupları püskürtüldü. Bakan Soylu ile TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TRT Haber'de canlı yayına çıktı.

- İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY mensubu askerlerin halkın üzerine açtığı ateş sonucu reklamcı Erol Olçak ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Olçak hayatını kaybetti.

- Darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY mensubu askerler, televizyon yayınlarını kesmek için Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT binasını işgal etmeye çalıştı. Ankaralılar araçlarıyla TÜRKSAT binasına gitti.

- Başbakanlık Çankaya Köşkü'nün çevresi, FETÖ'nün darbe girişimine karşı koyan vatandaşlarca güvenlik çemberine alındı. Vatandaşlar tarafından ele geçirilen tanklar, Köşkün 1 Nolu Nizamiyesi'ne sevk edildi.

- Darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerler, CNN Türk'ün yayınını engelledi. Kanal, sıcak gelişmeyi canlı olarak aktardı. FETÖ'cülerin darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar ise Doğan Medya Center'e akın etti.

- FETÖ/PDY mensubu askerler tarafından, TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı çevresinde bulunan halka ateş açıldı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Komitesi" mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi.

- Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensupları tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü, saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

- Başbakan Yıldırım, "Saat 14.00 itibarıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Meclis milli iradenin sesi olarak burada gereken cevabı verecek." açıklamasında bulundu.

- Genelkurmay Başkanlığına vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

- Ankara'nın Kazan ilçesi yakınındaki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına operasyon düzenleyen askeri birlikler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtardı.

- Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

- Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın sağ salim kurtarıldığını ve Çankaya Köşkü'ndeki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu bildirdi.

- FETÖ mensuplarının darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Tümgeneral Suat Murat Semiz, 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak ile JFAC Komutanı Tuğgeneral Recep Ünal gözaltına alındı.

- HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü üyeliği suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı aldı.

- Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ne yönelik operasyon sona erdi. Operasyonda 67 kişilik grup teslim oldu.

- FETÖ'nün darbe girişimi ardından yürütülen soruşturma kapsamında evinde arama yapılan Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm "Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına" yazı göndererek, "aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen" idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.

- Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki operasyonda gözaltına alınanların sayısı 72'ye yükseldi.

- Demokrasi nöbetleri başladı.

- Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'te toplanan vatandaşları "demokrasi nöbeti" tutmak için Kızılay Meydanı'na davet etti.

- Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz cuma gecesinin Türk demokrasisi için kara bir leke olduğunu vurgulayarak, "Akşam darbe girişiminde bulunan paralel terör çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan, sabah da normal hayatına dönen asil milletin adı Türk milletidir." dedi.

- Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de meydanlarda toplanan binlerce vatandaş ve sivil toplum kuruluşları, FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyerek protesto etti.

17 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın gözaltına alındığı bildirildi.

- Genelkurmay Başkanlığı Karargahında, 15 TEMMUZ Cuma günü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı.

- Türkiye genelindeki 85 bin camide, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için sala okundu.

- FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Tevfik Gök'ün de gözaltına alındığı bildirildi.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı tarafından Genelkurmay Karargahı'na çağrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın burada rehin alındığı, çıkan arbedede koruma astsubayının darbe girişiminde bulunan askerlerce şehit edildiği ortaya çıktı.

- FETÖ’nün darbe girişiminde İstanbul ve Ankara'da ilk belirlemelere göre 164 kişi hayatını kaybetti.

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan HSYK ve yüksek yargı üyesi sayısı 30'a yükseldi.

- Darbe girişimi kapsamında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına giren polis ekipleri, Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

18 TEMMUZ

- FETÖ darbe girişimine yönelik operasyonda gözaltına alınan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ve Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat Karakuş'un da aralarında bulunduğu 19 kişi Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

- Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un, askeri darbe girişiminde bulunanlarla beraber hareket ettiği öğrenildi.

- İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli toplam 8 bin 777 personelin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

- Başbakan Yıldırım, "Bu darbe kalkışmasında ne yazık ki şu ana kadar tespit edilen 208 şehidimiz var. Bunların 60'ı polis, 3'ü asker, 145'i de sivil kahraman şehitlerimizdir." dedi.

- Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 Danıştay üyesinin görevine son verdi.

- Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırıldı. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar, en kısa sürede görevleri başına dönecek.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 109 hakim ve savcı hakkında daha soruşturma başlatarak, gözaltı kararı aldı.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamasını talep ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 26 şüpheli, sulh ceza hakimliklerindeki sorguları sonucunda tutuklandı.

- Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) gerçekleştirilen darbe girişimi, Trabzon, Rize, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Giresun'da düzenlenen demokrasi nöbetleriyle protesto edildi.

19 TEMMUZ

- FETÖ’nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanmasını talep ettiği subay, er/erbaş ve askeri okul öğrencilerinden 89'unun 68'i tutuklandı, 21'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HSYK ve yüksek yargı üyesi sayısı 83'e yükseldi.

- Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

- Başbakanlıkta 257 personelin görevden uzaklaştırıldığı ve kimliklerine el konulduğu bildirildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığından, meşru yönetime başkaldırarak milletin ve devletin bekasını hedef alan, TBMM başta olmak üzere kamu kurumları üzerine bomba yağdıran ve halka karşı acımasızca silah kullanan ve bu sırada öldürülen darbecilere sela, teçhiz, tekfin ve cenaze namazı kılınması gibi din hizmetlerinin başkanlık tarafından verilmeyeceği bildirildi.

- Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası iki lider, ortak açıklama yaptı.

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.

- Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) haklarındaki teftiş dolayısıyla pasif görevde bulunan 100 kişi görevden alındı.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, FETÖ ile irtibatlı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında çeşitli unvanlarda 393 personelin görevden uzaklaştırıldığı, bakanlıkta yeni görevden uzaklaştırmalarla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), FETÖ'nün darbe girişimi sonrası merkez ve taşra teşkilatında açığa alınan 15 bin 200 kamu personelinin yanı sıra özel öğretim kurumundaki 21 bin personelin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin süreci başlattı.

- YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam bin 577 dekanın istifasını istedi.

- FETÖ darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu tutuklandı.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

- ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'de demokratik bir şekilde seçilmiş hükümeti şiddet kullanarak yıkmayı hedefleyen darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'de demokrasiyi desteklediklerini ifade etti. Obama görüşmede, darbe girişimini soruşturmakta olan Türk makamlarıyla her türlü işbirliğine hazır olduklarını Erdoğan'a iletti.

20 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

- Erdoğan, "Olağanüstü hal ilanının amacı, ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir." dedi.

- Erdoğan, "Darbe girişiminde bulunanların açtıkları ateş sonucu sivil vatandaşlarımızdan, polislerimizden ve askerlerimizden şu an itibarıyla 246 masum insan hayatını kaybetmiş, bin 536 masum vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

- Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan general ve amiral sayısı 124'e çıktı.

- 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral İyidil'in de aralarında bulunduğu 102 general ve amiral çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 tuğgeneral serbest bırakıldı.

- FETÖ’nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanmasını talep ettiği 167 şüpheliden 164'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

- YÖK, üniversitelere yazı göndererek, yurt dışında akademik çalışma için yapılan görevlendirmelerin ikinci bir talimata kadar durdurulmasını, yurt dışında çalışma yapan akademisyenlerin durumlarının ivedilikle incelenerek, bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede geri çağrılmasını istedi.

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in emekli maaşını keserken, tüm sosyal güvenlik haklarını da iptal etti.

- Milli Savunma Bakanlığında görevli biri müsteşar yardımcısı, 3'ü daire başkanı olmak üzere bir tümgeneral, 2 tuğgeneral ve bir tuğamiral görevden uzaklaştırıldı.

- Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında görevli hakimlerden 5'i kurmay albay, 9'u üye olmak üzere toplam 21 askeri hakim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

- Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova üniversiteleri rektörleri, "yürütülen bazı soruşturmaların selameti açısından" YÖK tarafından açığa alındı.

- Başbakanlık bünyesinde, daha önce örgüt üyesi olduğu şüphesiyle pasife alınan "Başbakanlık Uzmanı" Akif Mustafa Koçyiğit'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilgi sızdırdığı gerekçesiyle emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

- Milli Savunma Bakanlığınca askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında soruşturma başlatıldı, bu kapsamda 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

- Milli Eğitim Bakanlığınca, bakanlığa bağlı faaliyet gösteren ve "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"dan haklarında işlem başlatılan 524 özel okul ve 102 diğer kurum olmak üzere toplam 626 kurum hakkında kapatma işlemi başlatıldı.

- Aralarında Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan Altan, Erdal Tercan, HSYK üyeleri Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık ile Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin de bulunduğu 113 hakim, savcı ve yüksek yargı üyesi tutuklandı.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı tutuklandı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 900 emniyet mensubu açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

- İstinaf mahkemelerinin tamamı bugün faaliyete geçti. Bölge adliye mahkemeleri, 7 ilde 94 ceza dairesi, 123 hukuk dairesi olarak çalışacak, bölge idare mahkemeleri de yine 7 ilde 88 daire halinde faaliyet yürütecek.

- Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi, Trabzon, Rize, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'de protesto edildi.

21 TEMMUZ

- Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 171 hakim ve savcıdan 149'u, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 102 yargı mensubu daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, Türkiye'nin oldukça kırılgan ve hassas bugünkü ortamında devreye alınan olağanüstü hal (OHAL) kararını desteklediğini ve hayırlı bulduğunu bildirdi.

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açığa alınan rektörlerin yerine vekaleten yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Başlıgil, Dicle Üniversitesi rektörlüğüne ise vekaleten Prof. Dr. Gülfettin Çelik getirildi.

- Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde asker, polis ve diğer kamu görevlilerinden gözaltındakilerin sayısı 7 bin 190 olurken, tutuklu sayısı bin 690'a ulaştı.

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, bakanlığa bağlı faaliyet gösteren ve "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"dan haklarında işlem başlatılan 800'e yakın özel okulla ilgili kapatma kararı uygulandığını belirterek, "Yargı kararıyla kayyumlara devredilen okullar da ilave edildiğinde hemen hemen bu yapıya ait bütün okullar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol altına alınmış olacak." dedi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TRT'de açığa alınan 300, RTÜK'te açığa alınan 29 personel hakkında soruşturma başlatıldı.

- Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 125 general ve amiralden 109'u tutuklanırken, 1 tümgeneral ve 3 tuğgeneral serbest bırakıldı. Tutuklanan generaller arasında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral Talu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral İyidil de bulunuyor.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yaşanan sürece ilişkin, "Gözaltına alınanların sayısı 10 bin 410 kişidir. Bunların 287'si polis, 211'i rütbeli, 76'sı rütbesiz olmak üzere; 7 bin 423'ü asker, bunlardan 162'si general, bin 967'si subay; 2 bin 14'ü hakim ve savcı, 686'sı da sivil olmak üzere 10 bin 410 kişi gözaltına alınmıştır." bilgisini verdi.

- İstanbul, Ankara, Kars, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek amacıyla meydanlara çıkan vatandaşların "demokrasi nöbeti" sürüyor.

22 TEMMUZ

- Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Şehitler Camisi'nde kıldı.

- Milli Eğitim Bakanlığı şimdiye kadar 800'e yakın özel okulun kapatılmasıyla ilgili yazılı talimatını illere gönderdi.

- MEB Özel Öğretim Kurumları, bütün il milli eğitim müdürlüklerine bir talimat göndererek, FETÖ ile ilişkili tüm özel öğrenci yurtları, öğrenci etüt merkezleri, özel okullar ve özel kursların bakanlığa ve cumhuriyet savcılıklarına ivedi olarak bildirilmesini ve okullar dışındaki bu kurumların tümünün kapatılmasını istedi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması, 22-25 Kasım 2016'da görülecek.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda 283 asker gözaltına alındı.

- Anadolu Ajansı (AA), FETÖ'nün 15 TEMMUZ'daki darbe girişiminin kronolojisini ve darbe girişimi sonrası tepkileri ele alan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" isimli kitap hazırladı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ergenekon Davası'nın eski Savcısı Yargıtay üyesi Murat Yönder ile bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu 132 hakim ve savcı tutuklandı.

- Aralarında korgeneral, tümgeneral ve tuğgenerallerin de bulunduğu 169 asker hakkında daha tutuklama kararı çıkarıldı.

- Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 125 general ve amiralden 119'u tutuklanırken, bir tümamiral ve 3 tuğgeneral serbest bırakıldı.

- Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta meydanlarda toplanan vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı "demokrasi nöbeti" tutmaya devam etti.

- Kilis'te "demokrasi nöbeti" tutan Suriye, Filistin ve Türk vatandaşları, FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.

- Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta meydanları dolduran vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı "demokrasi nöbeti"ni sürdürdü.

23 TEMMUZ

- Erdoğan, "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. Onaylanan kanuna göre; Danıştay daire sayısı 17'den 10'a düşecek, Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek ve bir üye iki kez Yargıtay üyesi olamayacak.

- Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen 35 sağlık kurum ve kuruluşu, bin 43 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, bin 229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyon ile 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 bin 613 kişi tutuklandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi nöbetine katılan gelin ve damadı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

- Samsun'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı devam eden "demokrasi nöbetine" 100 yaşındaki Hamide Aslan da katıldı.

24 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu saate kadar gözaltına alınanların sayısı 13 bin 165'tir. Bunların 8 bin 838'i asker, 2 bin 101'i hakim ve savcı, bin 485'i polis, 52'si mülki idare amiri, 689'u sivildir. Tutuklanarak cezaevine konanların sayısı 123'ü general, 282'si rütbeli polis, bin 559'u hakim ve savcı olmak üzere 5 bin 863'tür. Diğerlerinin sorguları devam ediyor." diye konuştu.

- Başbakan Yıldırım, "246 şehidimiz, yaralılarımız var. Hemen bugün ilk aldığımız kararda sivillerimizin en üst düzeyde şehit sayılması için kanun çıkardık. Bu terör örgütünün el konan vakıfları, dernekleri, okullarının adlarına da şehitlerimizin adını vereceğiz, değiştirip her bir şehidimizin adını vererek, orada yaşatacağız." dedi.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hale ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere Olağanüstü Hal (OHAL) Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP genel başkanlarını, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür etmek ve önerilerini almak üzere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

- Darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) askeri okullardan sızdığının ortaya çıkması ve sınavı yapan bazı komutanların darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından TSK'ya girişi sağlayan sınavlar mercek altına alındı.

- Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da darbe girişiminin ardından başlatılan "demokrasi nöbeti"ne devam edildi.

25 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldiği zirvede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK ile mücadele konusunda kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında albay, yarbay, teğmen, subay, er/erbaş ve askeri okul öğrencilerin de olduğu 355 şüpheliden 327'si tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- FETÖ'nün darbe girişiminin durdurulmasını sağlayarak "kahramanlık destanı" yazan vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin tamamı polis ve askerler gibi "şehit", yaralananların ise "gazi" sayılmasıyla yakınları, şehit ailelerine sağlanan "kamuda iki istihdam", "faizsiz konut kredisi", "Türkiye genelinde ücretsiz ulaşım", "çocuklara burs sağlanması" gibi tüm haklardan yararlanabilecek.

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamayla Yargıtaya 267, Danıştay'a ise 75 üye seçildi.

- Tarihçi-yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti. Şeyhü'l-Müverrihin" (Tarihçilerin Şeyhi) olarak adlandırılan Prof. Dr. İnalcık için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) tören düzenlendi. İnalcık, Şakirin Camisindeki törenin ardından Fatih Camisi Haziresine defnedildi.

26 TEMMUZ

- Gazi Üniversitesinde devam eden FETÖ operasyonu ve rektörün gözaltına alınması üzerine terör örgütünün sınav sonuçlarına etki etme ihtimali dikkate alınarak, 200 teknik uzman yardımcısı alım sınavı iptal edildi.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında aralarında asker, polis, hakim ve savcıların bulunduğu 9 bin 56 kişi tutuklandı.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında çok sayıda vatandaşın şehit olduğu Genelkurmay Başkanlığı'nın önündeki meydana "15 Temmuz Şehitler Meydanı" isminin verileceğini, vatandaşların demokrasi nöbetini sürdürdüğü Kızılay Meydanı'nın isminin de "15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı" olarak değiştirileceğini bildirdi.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından milli iradeye sahip çıkmak için Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların doldurduğu meydanlardan birlik ve beraberlik mesajları yükseliyor. Edirne'den Hakkari'ye, Giresun'dan Şanlıurfa'ya yurdun dört bir yanında ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara koşan vatandaşlar, darbecilere tepkisini dile getiriyor.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı koymak için ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara koşan vatandaşların "demokrasi nöbeti" 12. güne girdi.

27 TEMMUZ

- Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine 8 bin 651 askeri personel katıldı. Bu sayı, TSK'nın personel mevcudunun yüzde 1,5'ine tekabül ediyor.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 3 geminin kullanıldığı belirlendi.

- OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamede, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, denetim kurulu tasfiye kurulu üyeliği vesair görevleri de sona ermiş sayılır." hükmüne yer verildi.

- OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

- OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldı.

- Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.

- OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ile TSK'dan çıkarılan askeri personel arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Orgeneral Adem Huduti, Korgeneral Metin İyidil, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Korgeneral İlhan Talu, Korgeneral Salim Ulusoy, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tümgeneral Kubilay Selçuk, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ile Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş da yer alıyor.

- Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla sürdürülen "demokrasi nöbeti"ne, sanatçılar Mustafa Ceceli, Bengü, Yeşim Salkım, Murat Dalkılıç, Alişan, Kutsi, Berkay, Doğuş, İntizar, Berksan ve Davut Güloğlu da destek verdi.

- Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlar, 15 Temmuz'dan bu yana her akşam meydanları doldurarak, darbecilere tepkilerini dile getiriyor. Her yaş grubundan vatandaşların katıldığı demokrasi nöbetlerine yaşlılar da iştirak ediyor.

28 TEMMUZ

- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 bin 49 hakim ve savcının mal varlıklarına el konulması talep edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, görevine devam edecek.

- Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanlığına Orgeneral Ümit Dündar getirildi.

29 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Şehitler Camisi'nde kıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri Piyade Binbaşı Mete Semercioğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

- Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bugünden geçerli olmak üzere; 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 asker daha tutuklandı.

- Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından FETÖ'nün darbe girişiminin ardından iptal edilen basın kartı sayısı 330'a yükseldi.

- İçişleri Bakanı Efkan Ala, katıldığı canlı yayında FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının 18 bin 44, tutuklu sayısının 9 bin 677, pasaportu iptal edilenlerin sayısının da 49 bin 211 olduğunu açıkladı.

30 TEMMUZ

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda 69 bin 779 kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

- Ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlarda 15 Temmuz'dan bugüne kadar 6 bin 172 personel açığa alındı.

- Devlet üniversitelerinde 440'ı profesör, 525'i doçent, 654'ü yardımcı doçent olmak üzere toplam 2 bin 239 akademik personel ile 654 idari personel, vakıf üniversitelerinde ise 79'u akademik, 18'i idari olmak üzere toplam 97 personel hakkında işlem başlatıldı.

- Kalkınma Bakanlığında açığa alınan personel sayısı 97'ye çıktı.

- Türkiye Kalkınma Bankasında da 10 kişi görevinden alındı.

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla bağlı kurumlarında 673 kişi açığa alınırken, bugün itibarıyla 706 kişi daha alınarak toplam bin 379 çalışan görevinden uzaklaştırıldı.

- Sağlık Bakanlığında 115'i yönetici, bin 504'ü hekim 5 bin 581 personelin görevine son verildi.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bin 180, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 184, Maliye Bakanlığında bin 500, BDDK'da 86, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 300, EPDK'da 25, BIST'te 51 ve SPK'da da 36 kişi açığa alındı.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Anayasa Mahkemesinde 64 personel açığa alındı.

- Darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında, asker, polis, hakim ve savcıların da aralarında yer aldığı 12 bin 96 kişinin tutuklanması kararlaştırıldı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hayata geçirilen 3 aylık olağanüstü hal sürecinde alınan ilk kararlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında önemli değişiklikler yapıldı.

- Yüksek Askeri Şura üyelerini değiştiren kanun hükmünde kararnameye göre şura, bundan böyle Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak.

- Düzenlemeler kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı. İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi oluşturuldu.

- GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi. GATA'ya bağlı yükseköğretim birimleri, her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilecek.

- Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecek.

- Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu.

- Darbe girişiminin hava üssü olarak kullanılan Ankara'nın Kazan ilçesindeki Akıncı 4. Ana Jet Üssü ile Ankara ve İstanbul'da darbe girişimi sırasında tankların çıkarıldığı, helikopterlerin kaldırıldığı bütün kışlalar da kapatılacak.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturması kapsamında bazı merkez valilerinin de arasında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

31 TEMMUZ

- Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bin 271 kamu çalışanının açığa alındığı ve 6 kişinin memuriyetine son verildiği bildirildi.

- Bursa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı sayısı 152'ye çıktı.

- Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.

- Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

- Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.

- TSK'dan bin 389 askeri personel daha ihraç edildi.

- Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan bin 389 askeri personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilirken, bunlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın özel kalem müdürü Albay Tevfik Gök de yer aldı.







