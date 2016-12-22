Türkiye'de 2016 böyle geçti (8)

ANKARA (AA) - Türkiye 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tek yürek oldu. "Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanı vatan uğrunda "tek yürek" yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar, kentlerde meydanlara kurulan dev ekranlardan canlı olarak coşkuyla izlendi, atılan sloganlarla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

İstanbul Boğazına inşa edilen "dünyanın en geniş köprüsü" Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile dünyadan çok sayıda liderin katılımıyla hizmete açıldı. Birçok özelliği bakımından Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre taşı olma niteliğindeki köprü ile otoyolun açılışı dolayısıyla Sarıyer Garipçe'de vatandaşların da katılımıyla tören düzenlendi.



TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi amacıyla "Fırat Kalkanı" askeri harekatı başlatıldı. Askeri kaynaklar, Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında tank birliklerinin Suriye sınırından içeri girdiğini, harekatın sürdüğünü bildirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun geçiş güzergahında çatışma çıktı. Artvin programı kapsamında Şavşat ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı. Bir süre sonra konvoyun geçiş güzergahında önlem alan güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Gaziantep'te sokakta organize edilen düğünde meydana gelen terör saldırısında 34'ü çocuk 54 vatandaş hayatını kaybederken, 67 vatandaş da yaralandı.

Ağustos ayının önemli olayları şöyle:

1 AĞUSTOS

- Milli Savunma Bakanlığının, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 94 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 22 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 general ile GATA Komutanlığından 6 general ve 1 amiralin çeşitli görevlere atanmalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, korgeneralliğe terfi ettirilen Zekai Aksakallı bu rütbeyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevini sürdürecek. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına Korgeneral Osman Erbaş atandı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan hakim ve savcı sayısı 250'ye çıkarken, Ergenekon davasına bakan üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile Balyoz davasının savcılarından Hüseyin Kaplan'ın da arasında bulunduğu 51 hakim ve savcı firari olarak aranıyor.

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA), 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan çıkarıldığı bildirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenecek "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılarak birer konuşma yapmaları için davet mektubu yolladı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açtığı davalar ve şikayet dilekçelerinin tamamını geri çekme kararı aldı.

- Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat 10 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, olağanüstü hal uygulamasının başladığı andan itibaren hükümet tarafından çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin detayları hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdiğini belirterek, "Bu konudaki bazı hassasiyetleri, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Bu konuyu tekrar hem Sayın Genel Başkan hem de biz, gerek bundan sonraki uygulamalar gerekse bugüne kadar yapılanlar açısından dikkate alacağız. Görüşmelerimiz bu çerçevede devam edecek." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "OHAL uygulaması ile ilgili Bakanlar Kurulunca yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili düşüncelerimizi ve endişelerimizi Sayın Başbakana aktardık. Sayın Başbakan not ettiler, sanıyorum önümüzdeki süreç içerisinde temaslarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

- Ankara 1. İdare Mahkemesi, 2010 KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarını oy birliğiyle iptal etti. İdare Mahkemesi'nin kararında, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı, soruları alan kişilerin ikrar içeren ifadeleri ile teknik incelemeler sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarıyla sabit olduğundan 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarında hukuka uyanlık bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı açtığı tazminat davalarını geri çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın mahkemeye sunduğu dilekçelerde, Erdoğan'ın 29 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma hatırlatıldı. Dilekçede, Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve davalarımı çekiyorum. Zira asıl bu imkanı doğru değerlendirmezsek millet bizim yakamıza yapışma hakkına sahip olur diye düşünüyorum. Onun için siyasetçiler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ülkemizin önündeki bu gerçeğe, bu hassas duruma uygun şekilde davranacaklarına inanıyorum." ifadelerine yer verildi.

- Mısır'da darbe karşıtı direnişin sembolü Esra el-Bilteci'nin ağabeyi Ammar Bilteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde Demokrasi Nöbeti tutan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler, bu duruşunuzla sadece Türkiye için değil, dünyadaki tüm mazlumların müdafaasını yapıyorsunuz. Sizlere hem bizler, hem de dünyanın tüm mazlumları, tüm Müslümanlar dua ediyor." dedi.

- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta medya temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti'nin iktidarı döneminde çeşitli müdahaleler olduğunu ancak her krizi reforma dönüştürmeyi başardığını belirten Yıldırım, "Geçmiş dönem darbelerinde anahtarlar teslim ediliyordu, ceket giyiliyordu, şapka takılıp tıpış tıpış gidiliyordu ama bizim AK Parti iktidarındaki darbe girişimleri hep püskürtülmüştür. Hiçbir tanesine pabuç bırakmadı. Ne 27 Nisan'a ne kapatma davasına ne Cumhurbaşkanı seçimine ne 17-25 Aralık'a ne de şimdi FETÖ'nün Türkiye'de kanlı, silahlı darbe girişimine pabuç bırakmadan dimdik ayaktayız. Niye, bizim kerametimizden ziyade milletimizin feraseti, millet sahip çıktı. Dünyanın buna aklı ermez." dedi.

2 AĞUSTOS

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 91 asker daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında TBMM'yi bombaladığı öne sürülen Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hv. Plt. Kur. Yb. Hasan Hüsnü B. de bulunuyor.

- Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş'ın çağrısı üzerine 40 farklı ülkenin gençlik temsilcileri ile bazı öğrenciler, FETÖ'nün darbe girişimine karşı ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Biz Türkiye'de okuyan öğrenciler olarak, ülkelerimize döndüğümüzde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk milletinin bu onurlu duruşunu kendi insanlarımıza anlatacağız ve tüm Müslümanları emperyalist güçlere karşı birlik olmaya davet edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün darbe girişiminde 50 şehidin verildiği Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Özel Harekat Merkezi'ne gelişinde Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz karşıladı. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bahçeli, darbe girişimi gecesinde yaşananlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, düzenlenen "Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı"na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İsim vererek konuşacağım kusura bakmayın, bazı ülkeler havaalanlarında ne yazık ki 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye gidişiniz Erdoğan'ı güçlendirir' gibi reklamlar koymaktadır. Bu nasıl demokrasidir? Ben askeri darbeyle iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanı değilim, halkının yüzde 52 oyuyla iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanıyım." dedi.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan jandarma görevlilerinden Uzman Çavuş Abdullah Dinç'in tutuklanmasına karar verildi.

- Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu kişilere yönelik açtığı bin 500 davayı geri çektiğini açıkladı.

- İçişleri Bakanlığının atama kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26 generalin görev yerleri belirlendi. Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcılıklarına Korgeneral İbrahim Yaşar, Korgeneral Ata Kalkan ve Korgeneral Ali Lapanta getirildi.

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 25 Aralık soruşturması kapsamında usulsüz dinleme yapmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, eski savcı Muammer Akkaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 119,5 yıldan 247 yıla kadar, hakimler Süleyman Karaçöl ve Menekşe Uyar hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ile 25,5 yıldan 63 yıla kadar hapis cezası istendi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Otel'de "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" gündemi ile toplanan Diyanet İşleri Başkanlığı Olağanüstü Din Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Devlet ve millet olarak bekamızı yakından ilgilendiren bu gelişmelerin odağında yer alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün özelliği, kendisini bir dini yapı, bir cemaat, bir eğitim-öğretim hizmetinde bulunan kuruluş olarak gösteriyor olmasıydı. Esasen bu hain yapının 40 yıldır toplumumuz içinde kanserli bir hücre, bulaşıcı bir virüs gibi yaşayabilmesi ve sürekli büyümesi, işte bu dini değerleri öne çıkartan kimliği sayesinde mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de burada yaptığı konuşmada, "Son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan FETÖ terör örgütünü dini bir yapı olarak görmek mümkün değildir. Bu örgütün elebaşını da din alimi ve dini rehber olarak kabul etmek mümkün değildir." dedi.

4 AĞUSTOS

- CHP'nin, FETÖ darbe girişimine karşı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği "Cumhuriyet ve Demokrasi" mitinginde konuşan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Silahlı Kuvvetler içinde yuvalanmış bir grup bir darbe girişiminde bulundu. İlk tespiti yapmamız gerekiyor. Bu darbe kime yapıldı, bu darbe Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapıldı. Bu darbe girişimi, demokratik parlamenter sistemimize karşı yapıldı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletimize karşı yapıldı. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu darbe girişimi." ifadelerini kullandı.

- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iki üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan'ı, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri doğrultusunda meslekten çıkardı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı kalkışma ihanetine karışan 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan askeri liseler arasında, 1845'te kurulan Kuleli Askeri Lisesi de yer alıyor.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kurucusu Fetullah Gülen hakkında "15 Temmuz darbe girişiminin talimatını verdiği" gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

- Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne davet etti. Görüşmede Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili kendisine gönderdiği mektuptaki önerileri değerlendireceklerini bildirdi.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalar nedeniyle ağır yaralanan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

- Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin durumlarına ilişkin yeniden değerlendirme yapıldığı, bu öğrencilerin, üniversiteye girdikleri yıl elde ettikleri puanlar esas alınarak yerleştirilmelerine karar verildiği bildirildi.

5 AĞUSTOS

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

- İş, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler ile 203 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşan "Ortak Akıl Platformu", Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla Taksim Meydanı'ndaki "demokrasi nöbeti"ne katılarak "Memleketim" şarkısını söyledi.

- Kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden, gazetenin eski yazarı Mümtazer Türköne'nin de aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Alaattin Güner, Şeref Yılmaz, Ahmet Metin Sekizkardeş, Faruk Akkan, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Zafer Özsoy, Cuma Kaya ve Hakan Taşdelen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak", eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'nin, "FETÖ'nün amaçlarına hizmet etmek", Hüseyin Turan ve Murat Avcıoğlu'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

- FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek üzere Azerbaycan'dan İstanbul'a gelen Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Telman Nusretoğlu, "Türkiye ve Türk Dünyası topyekun bir mücadele sürdüremezse yarın bir gün mutlaka FETÖ, Kırgızistan'dan başlayarak Azerbaycan ve Kazakistan'da da iç karışıklıklara sebep olacaktır. Bunun için önlem almamız lazım." dedi.

- "15 Temmuz Marşı"nı yazan sanatçı Murat Kekilli, "Şu anda Başkomutanımızın isteği doğrultusunda dışarıdayız. Milletimiz için, milletimizin iradesi için dışarıdayız. Bu marşı sanatçı olduğumuz için değil vatandaş olduğumuz için yazdık. İhtiyacımız olduğu için bir araya geldik. Önemli olan buydu. Önce özgürlüğümüzü kazanmamız lazımdı, özgürlüğümüzü kazandık." diye konuştu.

- İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, örgütün lideri Fetullah Gülen hakkında mahkemece "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkarıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk resmi konuğunu Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev oldu.

- Konya'da devam eden ve 25 ülkeden 63 alimin katıldığı Dünya Müslüman Alimler Birliği Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıklayan Birliğin Genel Sekreteri Muhyiddin Ali Karadaği, "Darbe girişimini kınıyoruz ve meşru yönetimin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu darbe girişimi, sadece Türkiye'yi değil tüm İslam ümmetini hedef almıştır." dedi.

- Diyarbakır'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında asker, polis, hakim, savcı ve kamu personelinin bulunduğu 157 kişi tutuklandı.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Yamanlar Özel Fen ve Anadolu Lisesinin yer aldığı yerleşkede, cami ile yemekhane arasında tünel olduğu belirlendi.

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrası HSYK tarafından açığa alınan; hakkında iki kez yakalama karara verdiği Yarbay Ali Tatar'ın intiharıyla ismi gündeme gelen Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan tutuklandı.

6 AĞUSTOS

- Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla kumpas kurulduğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

- Komedyen Atalay Demirci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

- Özel Kuvvetler Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yer alan personelini belirlemek için bir komisyon oluşturdu. Komisyonun çalışmaları sonucu FETÖ ile bağlantısı tespit edilen yaklaşık 90 asker, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Ergün Yorulmaz'ın tutuklanmasına karar verildi.

- Hatay Valisi Ercan Topaca, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Türk asıllı bir ABD vatandaşının tutuklandığını belirtti.

7 AĞUSTOS

- Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için yeni bir adım attı. ABD Adalet Bakanlığı, gelecek hafta içinde bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye heyet gönderme kararı aldı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hükümet, örgütün ele başı Fetullah Gülen'in iadesi için, ikamet ettiği ABD'ye "acil tutuklama ve iade" talebinde bulunmuştu.

- Türkiye tek yürek oldu.

- "Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanı vatan uğrunda "tek yürek" yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar, kentlerde meydanlara kurulan dev ekranlardan canlı olarak coşkuyla izlendi, atılan sloganlarla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde şunları kaydetti: "Gerçekten Türk milleti, bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa, 15 Temmuz'da da aynı hissiyatla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Süleyman Şah, 1075 yılında bu coğrafyadaki ilk devletimizi hangi vizyonla kurmuşsa, 15 Temmuz'da da ülkemize aynı vizyonla, aynı ufukla sahip çıktık. Osman Gazi, 1299'da tarihin en kudretli devletini hangi temeller üzerine bina ettiyse, biz de o gece Türkiye'yi aynı ilkeler etrafında müdafaa ettik. Ecdadımız 100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale'de kanının son damlasına kadar mücadele ettiyse, 15 Temmuz'da da aynı iradeyle FETÖ'cü terör örgütünü, darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz'da Türkiye'nin tüm şehirlerinde adeta kol geziyordu. 15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil, aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için ellerini ovuşturarak bekleyen düşmanlarımız ise ertesi güne bundan sonra işlerinin çok daha zor olduğunu görmenin kahrıyla uyandılar. Şimdi bugün burada Genelkurmay Başkanıyla, Yenikapı Meydanı'nda Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlarıyla, 81 vilayetimizdeki her görüşten, her meşrepten insanımızla verdiğimiz şu görüntü var ya işte bu görüntü inanın bana ülkemizin düşmanlarını en az 16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, kahretmiştir."

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Büyük bir badirenin içinden birlikte çıktık. Açtıkları okullarda, kurdukları dershanelerde yetiştirdikleri robot hainlerle milletin kurumlarına yerleştirdikleri ajan ve vatan hainleriyle devletimizin içine sızarak, bizlere karanlık dehlizleri layık gören insan müsveddelerine, milletimiz hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verdi." dedi.

- Başbakan Binali Yıldırım, "Uzlaşmayı, işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi milletimizle, siyasi partilerimizle, sivil toplumumuzla, liderliğimizde 2023 hedeflerine taşıyacağız. Kürt ile Türk'ün arasına girenler işte bu hainlerdi. Kürt ile Türk arasındaki bu mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini aradan çıkaracağız. İnşallah Türk, Kürt, Alevi, Sünni arasındaki muhabbet, dayanışma, kardeşliği daha da geliştireceğiz. Aramıza giren bölücü terör örgütünü de milletimizin arasından çıkaracağız. Hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimi olduğunu belirterek, "240 şehidimiz var, 240 aslanımızı toprağa verdik, 240 demokrasi şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki altın sayfalarda yerlerini aldılar. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız, demokrasinin kahramanlarıdır onlar." diye konuştu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü; 627 yıl önce Kosova'da mağlup olanların yeni bir kalkışmasıdır. 620 yıl önce Niğbolu'da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce Varna'da, 563 yıl önce İstanbul'da, 490 yıl önce Mohaç'ta döktükleri kanda boğulduklarını sandıklarımızın yeniden karşı harekatıdır. 15 Temmuz'da TBMM'yi, emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp, sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle; 101 yıl önce Çanakkale kıyılarına gelip üzerimize ateş saçanlar aynı karanlık yolun yolcusudur. Bunlar Müslüman Türk'ün canıyla beslenen, hayat ve varlık haklarını çiğnemekle görevlendirilen yaratılmışların en aşağısı, en alçağıdır. Ama unuttukları, ihmal ettikleri Türk milletinin asaleti ve gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir grup illegal çete mensubu terörist hain Fetullahçı Terör Örgütü, tarihimizde görülmemiş bir şekilde, vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şehit ve gaziler için dua etti.

- Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Zafer Algöz, Yılmaz Erdoğan, Kenan Doğulu, Yavuz Bingöl, Özcan Deniz, Demet Akbağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, Yenikapı'daki mitin alanına gelerek Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katıldı.

- Sultan Abdülmecid döneminde "Mekteb-i Fünun-u İdadi" adıyla açılan, günümüze kadar 4 harbiye reisi ile serasker, 5 genelkurmay başkanı ve çok sayıda kuvvet komutanı yetiştiren 171 yıllık Işıklar Askeri Lisesi, FETÖ mensubu askerlerin darbe girişiminin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında kapatılmasıyla sessizliğe büründü.

8 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Le Monde gazetesinde yayımlanan röportajda, "Batı'nın demokratik değerlere sahip çıkan Türkiye ile dayanışma içinde olması gerekir. Maalesef Türkleri yalnız bırakmayı tercih etti. Batılılar tutuklanan ve açığa alınan insanların sayısından şüphe etmemelidir. Bir hukuk devleti, istediğini memuru işe almak ve istediğini de işten çıkarma hakkına sahiptir. Türkiye böyle bir soruyu Batılı müttefiklerine asla sormadı." değerlendirmesinde bulundu.

- Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Bugüne kadar emniyet kayıtlarına göre 25 milyon vatandaşımız demokrasi nöbetine, bütün illerimizde, ilçelerimizde, katılmıştır." dedi. Kurtulmuş, bugün itibarıyla kamu personelinin izin yasağının kaldırıldığını bildirdi.

9 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın St. Petersburg kentine gitti. 24 Kasım’da düşürülen Rus uçağının ardından gerçekleşen ziyaret tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Konstantinovski Sarayı'nda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesinde, "İnanıyorum ki şimdi attığımız ve atacağımız bu adımlarla çok daha farklı sürecin içerisine gireceğiz" dedi.

- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, uluslararası kuruluş başkanlarına ve 196 ülkedeki mevkidaşına FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yurt dışında oluşan yanlış algıları gidermek için mektup gönderdi.

- Erzurum'da, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Abdullah Korucuk, gözaltına alındı.

- Ankara Valiliği'nden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimini engellemeye çalışırken 56'sı polis, 2'si asker ve 88'i sivil vatandaş olmak üzere toplam 146 kişinin şehit olduğu bildirildi.

- Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) faaliyetlerini yönlendirdiği ve örgütsel toplantılar düzenlemek istediği iddia edilen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen tutuklandı.

-Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında alınan kararla Kızılay Meydanı'nın ismi, "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı", Genelkurmay Kavşağının ismi de "15 Temmuz Şehitler Meydanı" olarak değiştirildi.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ölü ele geçirilen 4 darbeci askerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ndeki hüküm gereğince belediye tarafından defnedilecek.

- Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 rütbeli askerden, 21'i tutuklandı.

10 AĞUSTOS

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) görevli 59 kişiden, aralarında tabip albay ve yarbayların da bulunduğu 28'i tutuklandı.

- ÖSYM tarafından, 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis servis aracına PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i polis 13 kişi yaralandı. Merkez Sur ilçesinde On Gözlü Köprü mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda, anne, iki kızı ve iki torunu hayatını kaybetti. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan otopside hayatını kaybeden annenin Behiye Yıldırım (52), kızları Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile onun çocukları Oğuz Kaan (8) ve Ceylinaz (3) olduğu belirlendi.

- Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, "Bundan böyle gri pasaportla yurt dışına çıkacak gazetecilerin, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden aldıkları ve 'basın kartı taşıyan bu gazetecinin yurt dışına çıkışında sakınca yoktur' ifadesini içeren yazıyı, BYEGM'den alması şartıyla, yurt dışına çıkışına izin veriliyor." dedi.

- İçişleri Bakanı Efkan Ala, görevden uzaklaştırılan kamu çalışanı sayısının 76 bin civarında olduğunu, 5 bin 171 kişinin gözaltında tutulduğunu, 16 bin 899 kişinin ise tutuklandığını söyledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi nöbeti için Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde toplanan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Ankara, ülkemizde adeta kurtuluş günü olmayan ender şehirlerimizden biriydi. 15 Temmuz, Türkiye'nin tamamıyla birlikte Ankara'nın da kurtuluş günüdür. Aslında İstanbul'daki nöbetlerle beraber 'demokrasi nöbetlerini devam ettirelim' dediler. Dedik ki, 'Sizler zaten bunu gönlünüzde, ruh dünyanızda devam ettiriyorsunuz. Fakat biliyorum ki milletimiz ülkesine, özgürlüğüne, geleceğine öyle sımsıkı yapışmış durumdaki 'bitti' demeye gönlümüz razı olmadı. Finali burada, Ankara'da yapalım istedik. Şimdi görüyorum ki milletimiz hala meydanları bırakmak istemiyor. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'nin en sıkıntılı günlerinde ifade ettiği bir ilke vardır. Ne diyordu, 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.' Biz de diyoruz ki, 'Demokrasi nöbeti sadece belli saatlerde, belli yerlerde yapılmaz.' Demokrasimize, özgürlüğümüze, devletimize, geleceğimize günün 24 saati, yılın 365 günü evlerimizde, iş yerlerimizde, her yerde sahip çıkacağız."

- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde toplanan demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Bütün dünya görsün, şimdi Türkiye daha güçlüdür. 15 Temmuz sonrasında sağladığımız bu toplumsal mutabakatı, siyasal mutabakatı bozmamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu uzlaşma iklimini sürdürmeye kararlıyız. Bir daha ayrılığa, tefrikaya asla geçit vermeyeceğiz. Birbirimizin elini asla bırakmayacağız." dedi.

- Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 544 kişiden 336'sı tutuklandı.

- Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılması sonrası Bulgaristan'a kaçan FETÖ'nün "para kasası" olarak nitelenen örgüt üyesi Abdullah Büyük, Türkiye'ye iade edildi.

- Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan GATA'da görevli 59 kişiden, aralarında tabip albay ve yarbayların da bulunduğu 28'i tutuklandı.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Özel Kalem Müdürü'nün de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı.

- Bilecik'te, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Bilecik TSO Başkanı ile kamu görevlisi ve iş adamlarının da bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

- Manisa'da, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Celal Bayar Üniversitesinde (CBÜ) görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan eski rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli tutuklandı.

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 1'i polis 2'si sivil üç kişi şehit olurken, 5'i polis 15'i sivil olmak üzere 20 kişi de yaralandı.

11 AĞUSTOS

- Niğde'de Kınık Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık tapınak bulundu. Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te 2010'da başlayan kazı çalışmalarını, bu yıl İtalyan ve Türk arkeologların yer aldığı işçilerle 30 kişilik ekip sürdürüyor. İki yıl önce izine rastlanılan 6 bin yıl öncesine ait 13 metre yüksekliğindeki anıt sur duvarının ortaya çıkarılma çalışmaları sırasında 100 metrekarelik 4 odalı, içerisinde çeşitli hayvan heykelcikleri bulunan tapınağa rastlandı.

- Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski milletvekili Hakan Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan resen yakalama kararı çıkarıldı.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kayyuma devredilmiş kurumlar dahil, Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili okul ve kurumlarda çalışan 27 bin 424 eğitim personeli ve diğer personelin çalışma izinleri iptal edilmiş durumdadır. Terör örgütüyle bir şekilde irtibatlı olduğu değerlendirilen 33 binin üzerindeki kamu görevlisi hakkında da görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır." dedi. Yılmaz, "KHK ile kapatılan özel okullardaki toplam öğrencilerden 20 bine yakın öğrenci özel okullara, 60 bine yakın öğrenci de devlet okullarına geçti." bilgisini paylaştı.

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapmasına ilişkin, eski savcılar Zekeriya Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıla kadar hapis, Celal Kara hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 62 yıla kadar hapis ve Mehmet Yüzgeç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

- AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında F-16'ların bombaladığı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

- Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

- İzmir'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul'da gözaltına alınan Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ tutuklandı.

12 AĞUSTOS

- Mardin'in Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 1 polis şehit oldu.

- Adana'da, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, firari sanıklar Fethullah Gülen ile Ömer Ekinci, Kemal Elibal ve Cemal Soncu'nun tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarıldı.

- FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, firar ettiği belirlenen ve Irak'ın Zaho kentinde yakalanarak, Türkiye getirilen Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Duran Bitmez tutuklandı.

13 AĞUSTOS

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin talimatını verdiği belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fetullah Gülen'in tutuklanması istemini içeren yazıyı, ABD yetkili makamlarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler, bir aracı ateşe verdikten sonra araç içerisinde bulunan 2 kişiyi kaçırdı. Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkisinde PKK'lı teröristler tarafından yol kesilen araçta bulunan Fikret ve kuzeni Naci Adıyaman, teröristler tarafından araçtan indirildi. Teröristler, araçı ateşe vererek Fikret ve Naci Adıyaman'ı kaçırdı. Fikret Adıyaman'ın Beytüşşebap'ta AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Jirki aşiretinin önde gelen isimlerinden Tahir Adıyaman'ın oğlu olduğu öğrenildi.

- Çankaya Köşkünde ulusal medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Yıldırım, "Açığa alınan 76 bin 597 kişi. Memuriyetten çıkartılan 4 bin 897 kişi. Bunların 3 binden fazlası asker, bir kısmı hakim, bir kısmı da sivil memur. Hem açığa alınanlar hem de memuriyetten çıkartılanların toplamı 81 bin 494 kişi." dedi. Yıldırım, "Kuvvet komutanları Savunma Bakanlığına bağlanıyor ancak kuvvet komutanlarıyla, Genelkurmay Başkanının bağı kesilmiyor, bu çok önemli. Genelkurmay Başkanının, kuvvet komutanlarıyla harekat konularında, askeri konularda hiyerarşik bağları devam ediyor. Yani, 'Ben savunma Bakanına bağlıyım, seninle işim kalmadı.' diyecek hali yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Terör örgütü PKK'nın "sözde kırsal alan sorumlusu" olduğu iddia edilen Rakip Yardımcı gözaltına alındı.

- YÖK’ten, toplamda 6 bin 792 akademik ve idari personel hakkında işlem başlatıldığı, bunlardan toplamda 5 bin 342 personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

- Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri Orduevleri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, mevcut yönetmeliğin 11. maddesinde geçen "kıyafet" kavramına, uygulamadaki bazı aksaklıklar nedeniyle açıklık getirildi. Böylece, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 131'inci maddesinin birinci fıkrası esaslarına uygun şekilde tanımlanan "Kıyafet" kavramına, "kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü" ifadesi eklendi.

- HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist, Güler Yarici'nin Ağrı'daki cenaze törenine katıldı.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kapatılan özel okul sayısı bin 17'ye yükseldi.

- Bartın'da etkili olan sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı yollar ulaşıma kapandı, otobüs, midibüs ve araçlarda mahsur kalan 82 kişi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

14 AĞUSTOS

- İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 savcı ve hakimden 7'si tutuklandı, bir hakim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturmasında" usulsüzlük yapıldığı ve kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fox Tv'de katıldığı Çalar Saat programında "İçkisini içen de gelecek, içmeyen de gelecek, hanımı başörtülü olan da gelecek, olmayan da gelecek. Böylesine bir özgürlük ortamını devletin kadroları içinde sağlarsanız, FETÖ'ye ihtiyaç duymayacak kimse. Esas kırmamız gereken şey bu. Hem demokratikleşmeyi sağlayacağız, siyasal katılımda kimsenin önünde engel kalmayacak hem de şeffaflaşmayı sağlayacağız." dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezi önünde düzenlenen programa İstanbul'dan video konferansla bağlanarak, "Bu parti 15 yıllık bir parti olabilir ama bu partinin ve mensuplarının medeniyet davası bin 400 yıllık kadim bir davadır. Bu parti ve mensupları Anadolu coğrafyasında bin yıldır verilen mücadelenin bugünkü temsilcileridir. AK Parti'yi var eden ve yaşatan ruh, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar bu milletin iftihar vesilesi tüm dönemlerinin ruhudur." diye konuştu.

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım da, "Milli irade karşısında hiçbir derin yapı, hiçbir vesayet odağı, hiçbir terör örgütünü tanımadık. Sayısız ihanetle çarpışarak bugünlere geldik." değerlendirmesinde bulundu. Etkinliğe 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile partiye emeği geçen birçok isim katıldı.

15 AĞUSTOS

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi’yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenlerden ikisinin kimliği, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının, Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında kaydedilen kamera görüntülerini incelemesiyle belirlendi.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün sosyal medya üzerinden "Türkiye'nin 15 yaşın altındaki çocukların cinsel ilişkiye girmesine izin vermesine dair kararı iptal edilmeli" ifadesi üzerine, Türkiye’de çocuklara yönelik cinsel istismar eylemlerinin cezalandırılması konusunda yasal bir boşluk olmadığını açıkladı. Bozdağ, "Anayasa Mahkemesinin iptalin yürürlüğe girmesi için öngördüğü süre dolmadan yeni düzenleme de yapılacaktır. Cezasızlık asla söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığından da aynı konuyla ilgili olarak, "15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel istismar fiilleri, Türk hukukunda suç olmaya devam etmektedir. Yasama organının belirlenen sürede, iptal kararında belirtilen teknik hukuki sorunları karşılayacak yeni bir düzenleme yapma imkanı bulunmaktadır." açıklaması yapıldı.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulu'nda iki kanun hükmünde kararname gündeme gelmiştir. Bunlardan biri olan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de öncelikli olarak bazı bakanlıklarımız ve kurumlarımızdan gelen, kamu personeli olma vasfını yitirmesi gereken yani FETÖ'cü olduğu tespit edilen kişilerle ilgili düzenlemedir. Dışişleri, Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere çeşitli kurumlardan gelen liste bugünkü KHK ile yayınlanarak yürürlüğe girecek ve bu listede ismi geçen FETÖ mensupları devlet memuriyeti vasfını kaybedeceklerdir. Bu KHK çerçevesinde görevden alınanların unvan ve meslek adlarını kullanmaları da mümkün olmayacaktır." dedi.

- Kurtulmuş, "2010 KPSS'de soruları çaldıkları ve bu şekilde devlet memuriyetine girdikleri tespit edilenler, devlet memuriyetinden ihraç edileceklerdir. Ancak 2010'daki KPSS ile girmiş olup yapılan soruşturmalar sonucunda gerçekten hakkıyla devlet memuriyetine girdiği tespit edilenlere ise hiçbir şey olmayacak." diye konuştu. TİB’in kapatıldığını, bütün personel ve teknik imkanlarının BTK’ya devredildiğini açıklayan Kurtulmuş, 2006 sonrasında kurulan 41 üniversitedeki öğretim üyelerinin emeklilik yaşı 67'den 72'ye çıkartıldığını anımsatarak, bu üniversitelerde öğretim üyelerinin emeklilik yaşını 75'e çıkarttıklarını kaydetti.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

- Diyarbakır'daki bombalı terör saldırısında 5'i polis, 1'i çocuk 2 sivil vatandaş olmak üzere 7 kişi şehit oldu. Diyarbakır-Batman Karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonu'nda güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, 7'si polis, 4'ü teknik personel, 34'ü vatandaş olmak üzere 45 kişi ise yaralandı.

- Türkiye, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetleri konusunda ülkeleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bugüne kadar 6 bin 382 üst düzey resmi temas gerçekleştirdi.

16 AĞUSTOS

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Aydın Bıyıklıoğlu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) görevli 7 kişi tutuklandı, 8'i adli kontrol kaydıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

- İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (PETKİM) Aliağa'daki yerleşkesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 25 kişiden 13'ü tutuklandı.

- İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, "terör örgütü PKK propagandası yapıldığı ve örgütün yayın organı gibi hareket edildiği" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında, Özgür Gündem gazetesinin geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

- FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün akademisyen kardeşi Ahmet Öksüz tutuklandı.

- Bursa'da, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.

- Aralarında eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

- Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 73 kişiden, aralarında eski rektör Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat'ın da bulunduğu 19'u tutuklandı.

- MHP Tüzüğü'nün 11. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, Meral Akşener ile Çağrı Heyeti'nden Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in, parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevklerine karar verildi.

- Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iadesine ilişkin dosya, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Yunanistan'a gönderildi.

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki 70 baro başkanını kabul etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Baro başkanlarımız şundan emin olsunlar, Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk devleti olarak kalmaya devam edecektir. Ülkemize ve milletimize savaş açan darbecilere karşı mücadele ilk andan itibaren hukuk devleti sınırları içinde yürütülmüştür." dedi.

17 AĞUSTOS

- Malatya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 18 iş adamı tutuklandı.

- Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 670 sayılı kanun hükmünde kararnameyle, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya örgütle irtibatı olan 196 personel kamu görevinden, 112 personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, 24 personel Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından, 2 bin 360 personel de Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarıldı, bu kişilerin memuriyetleri sona erdi.

- Resmi Gazete'de yayımlanan 670 sayılı KHK'da, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin, "10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde uygulanan KPSS'de genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar da esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam eder. Ancak, bu sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı şekilde sınav öncesinde yada sınav sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilir." ifadesi yer aldı.

- 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı için 4 bin hakim ve savcı kadrosu ihdas edildi.

- OHAL kapsamında çıkarılan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar, gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi durumunda TSK'da görevlendirilebilecek.

- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 49 askerden 38'i tutuklandı.

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düşen eğitim uçağının pilotuyla öğrencisi hayatını kaybetti.

- GATA ve askeri hastanelerin devrine ilişkin belirlenen usul ve esasları kapsayan Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 18 gündür aranan Uşak Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Akif Özgün yakalandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden, eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı.

- Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı teknenin Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olması sonucu 3 kişi şehit oldu.

- 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen geçici maddeyle iki yeni düzenleme yapıldı. 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme kapsamında, denetimli serbestliğin kapsamı bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Böylece, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan ve iyi hali de göz önüne alınacak hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan bölümü, çeşitli denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilecek. Bu düzenlemeyle, hükümlüler cezaevlerinde değil de dışarıda aileleriyle yaşayarak kalan cezalarını çekebilecek. Süreli hapis cezalarına mahkum edilen hükümlüler ise cezalarının "üçte ikisini" cezaevlerinde çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu sürede de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda aldıkları hapis cezasının "yarısı" kadar cezaevlerinde kalan hükümlüler koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kanun hükmünde kararname kapsamında getirilen düzenlemeye ilişkin, "Şu anda cezaevlerinde 214 bin kişi bulunmaktadır. Bunlardan 93 bin kişiyi bu düzenleme ilgilendirmektedir. İlk etapta 38 bin kişinin tahliyesi söz konusu olacaktır" dedi.

- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, tasdiknamelerini alarak okuldan ayrıldı.

- Başbakan Binali Yıldırım, TRT yayınında, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında aralarında polis, asker, yargı mensubu, mülki idare amiri ve sivillerin bulunduğu 40 bin 29 kişinin gözaltına alındığını, 5 bin 187 kişinin gözaltındaki işleminin devam ettiğini, 20 bin 355 kişinin tutuklandığını, kamu kurumlarında 79 bin 900 kişinin görevden el çektirildiğini, 5 bin 14 kişinin de kamu görevinden çıkarıldığını bildirdi.

18 AĞUSTOS

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 43 TRT çalışanından 19'u tutuklandı.

- Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki polis merkezine patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis şehit oldu, 2 sivil hayatını kaybetti, 20'si polis olmak üzere 73 kişi yaralandı.

- Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarında, Urartu dönemine ait 2 bin 700 yıllık su mermerine mozaik işlemeli platform ortaya çıktı.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmak için Marmaris'te konakladığı otele saldırı gerçekleştiren askerlerden 11'i daha tutuklandı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 187 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

- Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 5'i asker, 1'i köy korucusu 6 güvenlik görevlisi şehit oldu.

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

- Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis şehit düştü, aralarında sivillerin de bulunduğu 146 kişi yaralandı.

- Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Ayrıca HDP milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan'ın, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar, Altan Tan'ın ise "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, "Türkiye adları farklı da olsa aynı saiklerle hareket eden ve birbirleriyle yakın ilişki içinde bulunan terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. 15 Temmuz'da FETÖ milletimize saldırdı. Bu hain yapı başarılı olamayınca nöbeti hemen diğerleri devraldı." dedi.

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding yönetimine kayyum atandı.

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de mukim diplomati̇k misyon şefleri̇ onuruna Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Sivil, polis, asker ayrımı yapmadan, kadın, çocuk demeden insanları acımasızca, hunharca katleden bölücü terör örgütü PKK can almaya devam ediyor. Terör örgütü PKK dahil dünyada ülkelerin huzurunu bozan, istikrarını bozmaya çalışan ve masum insanları öldürmek suretiyle korku, kaos yaratan bütün terör örgütlerini lanetliyorum." diye konuştu.

19 AĞUSTOS

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Mardin merkezli 11 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 19'u tutuklandı.

- Nevşehir’'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri emekli 27 polis tutuklandı.

- Siirt'te, PKK'lı teröristlerin saldırılarına tepki göstermek amacıyla bu akşamdan itibaren "huzur nöbeti" tutulacak.

- Türkiye'de yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana 2 milyon 200 bin kişi denetimli serbestlikten yararlandı.

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adli Tıp Kurumu'ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 12'si serbest bırakıldı.

- Aydın'da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında "İsrail imamı" olarak bilinen Harun Tokak'ın oğlu Süleyman Ümare Tokak tutuklandı. Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, örgütün Yalova imamı Aziz Küçükgök'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

- Hitit medeniyetinin önemli merkezlerinden, Türkiye'nin "ilk milli kazı alanı" unvanına sahip Alacahöyük'teki arkeolojik kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin 300 yıllık gizli geçide ulaşıldı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan eski Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Gürcan Balık, Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

- Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans desteği sağladığı belirlenen şirketlere yönelik davada, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir çiftlikte kalan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili "kırmızı bülten" çıkarılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.

20 AĞUSTOS

- Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Gazipaşa Havalimanı Müdürü Murat C. ile emniyet müdürü, emniyet amir ve komiserlerin de bulunduğu 41 zanlıdan 38'i tutuklandı.

- Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 30 emniyet mensubundan 27'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Başbakan Binali Yıldırım, yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "15 Temmuz gecesi, ondan sonraki 27 gün boyunca Diyarbakır'da, Batman'da, Siirt'te, Hakkari'de, Şırnak'ta, bütün Güneydoğu'da artı batıda, kuzeyde, güneyde, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde bayrağımızla çoluğumuzla çocuğumuzla herkes meydanlardaydı. Bizim için ölçü budur, halk birlik istiyor, beraberlik istiyor, kardeşlik istiyor. Terör sona ersin istiyor. Neyi pazarlık edeceğiz, kiminle pazarlık edeceğiz?" dedi.

- Gaziantep'te sokakta organize edilen düğünde meydana gelen terör saldırısında 34'ü çocuk 54 vatandaş hayatını kaybederken, 67 vatandaş da yaralandı.

21 AĞUSTOS

- FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturmada aranırken yaklaşık bir aylık firarın ardından teslim olan dönemin Balyoz Planı Davası'nın duruşma savcılarından Hüseyin Kaplan tutuklandı.

- Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında örgütünün "bölge kadın imamı" olduğu iddia edilen kadın ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 17 zanlı tutuklandı.

- Şanlıurfa’da, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 1 polis şehit olurken, 3 polis de yaralandı.

- Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 öğretmenden 24'ü tutuklandı.

22 AĞUSTOS

- Tunceli'de teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı. Nazımiye ilçesinde, teröristlerce düzenlen saldırının ardından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

- Tokat'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 polisten 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Adana'da geçen yıl Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan terör saldırısında 2 polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili aralarında PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın da bulunduğu 6 sözde örgüt yöneticisinin 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 159'ar yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

- Van'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 53 emniyet personelinden 45'i tutuklandı.

- Kahramanmaraş'ta, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 polisten, aralarında komiser yardımcılarının da bulunduğu 17'si tutuklandı.

- Yalova'da darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

- Zonguldak'ta FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

- Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 askeri hakim ve savcıdan 8'i tutuklandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında asker, doktor, öğretim üyesi, öğretmen ve TRT çalışanlarının da bulunduğu 50 kişiden 49'u tutuklandı.

- Batman'da darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 polisten 8'i tutuklandı.

23 AĞUSTOS

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li milletvekillerine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturmada 38 kişi tutuklandı.

- Niğde Üniversitesi, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adını aldı.

- İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Para