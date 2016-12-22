Türkiye'de 2016 böyle geçti (9)

ANKARA (AA) - Milli Güvenlik Kurulu tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi tarihinin her yıl "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak anılması tavsiye edildi.

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin "emrini verdiği, komuta ettiği" gerekçesiyle ABD'ye Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'e ilişkin ilk geçici tutuklanma talebini iletti.

F klavyenin mucidi, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanı Dr. İhsan Sıtkı Yener (91), vefat etti.

Sanatçı Tarık Akan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.



Eylül ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 EYLÜL

- Yeni Adli Yıl açılış töreni, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

- Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti daimi üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulunca 15 Ağustos'ta kabul edilen karara göre, Prof. Dr. Aşkın Asan, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti daimi üyeliklerine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Birol Akgün, Cahit Bağcı ve Selim Cerrah'ı seçmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek balık sezonunu açtı.

- Bakanlar Kurulu kararıyla, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesine Rusya Federasyonu uyruklu Aslan Avgazarovich Byutukaev ile Ayrat Nasimovich Vakhitov eklendi.

- 17-25 Aralık sürecinde, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve oğullarının ofisinde arama yapıldığı sırada lahmacun siparişi verirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Başkomiser Recep Can, görev yaptığı Bitlis'in Hizan ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

- Milli Savunma Bakanlığınca FETÖ soruşturması kapsamında Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli 648'i tutuklu 820 askeri personelin orduyla ilişiği kesildi.

- Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, örgütün "kimyacısı ve bombacısı" olarak bilinen, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde 600 bin lira ödüllü turuncu kategoride yer alan Talha Güneş ile 300 bin lira ödüllü gri kategoride bulunan Abdulmubtalip Demir ve eşi Gamze Demir gözaltına alındı.

- Yalova'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Vedat Türkali (97), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Mehmet Müezzinoğlu, görevini İçişleri Bakanlığına getirilen Süleyman Soylu'dan devraldı. Efkan Ala'nın istifa etmesiyle İçişleri Bakanlığına atanan Soylu da İçişleri Bakanlığındaki devir teslim töreninde Ala'dan görevi devraldı.

- HSYK Genel Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan 543 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

- Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.

2 EYLÜL

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı, 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

- Cudi Dağı Anılmış-Kemerli bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist ölü ele geçirildi.

- Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce, aralarında Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan, Alaeddin Kaya, Mustafa Ünal, Şirin Kabakçı, Abdullah Aymaz, Celal Azmi Kalyoncu ve Ömer Şahin gibi isimlerin de yer aldığı 115 kişinin sürekli basın kartları FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantısı olduğu değerlendirilerek iptal edildi.

- F klavyenin mucidi, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanı Dr. İhsan Sıtkı Yener (91) vefat etti.

- Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit düştü, 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Hain saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden 2'si daha sonra etkisiz hale getirildi.

3 EYLÜL

- Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda 8 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.

- Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Tendürek bölgesine düzenlenen üç hava harekatında 13 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Murat Aksoy ve Mutlu Çölgeçen tutuklandı.



- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda 3 asker şehit oldu, 3'ü ağır, 20 asker yaralandı.

- Şemdinli ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

- FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

- Antalya açıklarında bir tur teknesi battı. Teknedeki 84 kişi kurtarılırken iki kişi kayboldu. Kaybolan Serap Çelik ile Lübnan uyruklu Samira Frayha'nın cesetlerine deniz tabanında batık vaziyetteki tekne enkazı içerisinde ulaşıldı.

4 EYLÜL

- Siirt'te bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce polis lojmanlarına roketli saldırı gerçekleştirildi. Roket, boş dairelerden birisinin balkonuna isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.

- Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında, Çukurca kırsalında 4, Tendürek kırsalında 6 hedef, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla ateş altına alınarak imha edildi.

- İstanbul Kağıthane'de bir eğlence merkezine parça tesirli el yapımı patlayıcı atılması sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

- Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, PKK'nın sözde Tendürek bölge sorumlusu "Mahir" kod adlı Hakan Yeni etkisiz hale getirildi.

5 EYLÜL

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü.

6 EYLÜL

- AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile beraberindeki heyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgütün MİT, asker ve polisten sorumlu "imamları" oldukları ileri sürülen 60 kişi tutuklandı.

- Şırnak'ın Kuyutepe üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK mensubu 5 terörist öldürüldü.

7 EYLÜL

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağlamakla suçlanan 23'ü tutuklu 46 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

8 EYLÜL

- Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) üyeleri, bir hafta süren Türkiye ziyaretinde İzmir, İstanbul Silivri ve Sincan F Tipi kapalı cezaevlerinde inceleme yaptı.

- Diyarbakır'da merkez Sur ve Silvan ilçe belediyelerine Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Valilikçe kayyum ataması yapıldı.

- Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, partisinden ihraç edildi.

9 EYLÜL

- CHP'nin 93. kuruluş yıl dönümü kutlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partisinin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak partisinin 93. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebriklerini iletti.

10 EYLÜL

- "Vali Atamaları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok atandı. Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Çanakkale Valisi Hamza Erkal ve Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya merkeze alındı.

11 EYLÜL



- PKK-KCK ve FETÖ'ye yardım ve destek verdiği gerekçesiyle, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan 28 belediye başkanının yerine kanun hükmünde kararname gereği görevlendirilen 28 kişi görevlerine başladı.

12 EYLÜL

- Van'ın İpekyolu ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist ölü ele geçirildi.

- Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde bayram namazı çıkışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 28 belediyeye görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Ne yazık ki bazı belediyeler, özellikle bölücü terör örgütünün adeta lojistik merkezi haline gelmiştir. Devletin kaynaklarını, milletin vergilerini, şehrin, ilçenin, beldenin güzelleşmesi için harcayacaklarına öyle veya böyle bölücü terör örgütüne aktarmak gibi bir yasal olmayan faaliyet içine girmişlerdir. Görevden alınan belediyelerin tamamında böyle bir durum söz konusudur." dedi.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve kuvvet komutanlarıyla Kurban Bayramı dolayısıyla Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübaşı Hudut Karakolu ve Soylu Karakolu'nu ziyaret etti.

- Van'da AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 46'sı sivil, 50 kişi yaralandı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca İkiyaka kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bir sabit, üç dinamik hedef imha edilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.

13 EYLÜL

- Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin "emrini verdiği, komuta ettiği" gerekçesiyle ABD'ye Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'e ilişkin ilk geçici tutuklanma talebini iletti.

- Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nca (TGTV) Haliç Kongre Merkezi'nde, "79 Milyon Bir Bayrak Altında" adıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletin içinde devlet asla olamaz. Paralel devletmiş, şuymuş, buymuş vesaire. Olmadı olmayacak. Onun için de Pensilvanya'ya mı kaçar, başka yere mi kaçar, nereye kaçarsa kaçsın, sonuna kadar inlerine girdik, giriyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bunun lamı cimi yok." değerlendirmesini yaptı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Dağlıca kırsalına düzenlenen hava harekatında, 3 dinamik hedef imha edildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi.

14 EYLÜL

- Hakkari'de 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli ilçesindeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden E.Y. ve S.T. tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Budak'a silahlı saldırı düzenleyen bölücü terör örgütü üyesinin de bulunduğu 2 kadın terörist daha sonra etkisiz hale getirildi.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında Çilekli Tepe'de 7 terörist etkisiz hale getirildi.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na havan saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

15 EYLÜL

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yenişehir Mahallesi'ndeki evden eşya çıkaran kişi, teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

16 EYLÜL

- Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 korucu, 2 asker ve bir emekli köy korucusu şehit oldu, 3 asker ve 2 vatandaş yaralandı.

- Sanatçı Tarık Akan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

- Van'ın Çatak ilçesinde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, köy koruculuğu da yapan minibüs şoförünü şehit etti.

17 EYLÜL

- Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit düştü, 4 asker yaralandı.

18 EYLÜL

- Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde 3 bin 129 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 175 kişi ise yaralandı.

19 EYLÜL

- 2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin dolayında öğretmen dersbaşı yaptı.



- İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği iddia edilen şüpheli Abdullah Ç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

20 EYLÜL

- Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Dağlıca kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

- Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü, bir terörist etkisiz hale getirildi.

- Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın himayesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "26. Dünya Posta Kongresi"nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artık yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılamış olacak." dedi.

21 EYLÜL

- Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak, darbenin başarıya ulaşmasını engelleyen demokrasi kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı, 15 Temmuz'dan sonra doğan 251 bebeğe verildi.

- MHP Merkez Disiplin Kurulu, olağanüstü kurultay için oluşturulan 3 kişilik Çağrı Heyeti'nin üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir geçici köy korucusu şehit oldu.



22 EYLÜL

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları televizyon programında darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Prof. Dr. Mehmet Altan tutuklandı, ağabeyi gazeteci yazar Ahmet Altan ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra tekrar gözaltına alınan Ahmet Altan, tutuklandı.

- FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski Galatasaraylı futbolcu İsmail Demiriz, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

24 EYLÜL

- Van'ın Edremit ilçesinde PKK'lı teröristlerce dağa götürüleceği belirtilen 3 kız çocuğu, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

25 EYLÜL

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kelyani Tepe bölgesinde gerçekleştirilen hava ve kara operasyonlarında, 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

- Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Yavuz Çelik, yeniden çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



26 EYLÜL

- Mardin'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı askerleri ve korucuları taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 4 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 korucu ve 4 asker yaralandı.

- Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

28 EYLÜL

- Malatya'da Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada adli kontrol kararıyla elektronik kelepçe takılan tutuksuz sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Cuma Özdemir'i, "tasarlayarak öldürmek" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 16 sanığın "terör örgütü üyeliğinden" beraatine hükmeden heyet, "haberleşmenin gizliliğini ihlal ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından emekli Albay Mehmet Ülger'e 13 yıl 9 ay, Binbaşı Haydar Yeşil'e de 14 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verdi.

- Mardin'in Savur ilçesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

- Milli Güvenlik Kurulu, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulundu.

- Milli Güvenlik Kurulu tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi tarihinin her yıl, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak anılması tavsiye edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtarlar toplantısında, "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, o gün tatil edilecektir." açıklamasında bulundu.

- Ankara Kumrular Caddesi'nde, 20 Eylül 2011'de 5 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı terör eylemine ilişkin 9 sanıklı davada, patlayıcı yüklü otomobili getirmekle suçlanan sanık Ümit Akgümüş, 6 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 619 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, 8 sanığın beraatı kararlaştırıldı.



30 EYLÜL

- Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kapatılan Zirve Üniversitesinin bulunduğu kampüste atış poligonu bulundu.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırısında şehit olan 3 köy korucusu gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

- Şırnak-Cizre karayolunda askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir geçici köy korucusu şehit düştü, 2 asker yaralandı.

- Ordu'nun Mesudiye ilçesinde güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.







