KIRŞEHİR (AA) - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Türkçenin bilim dili olmasına daha fazla özen göstereceklerini belirtti.

Ahi Evran Üniversitesinden (AEÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve üç gün süren Türkiye'de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu'nun değerlendirme ve kapanış oturumunda konuşan Beyhan, sempozyumun oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Sempozyumun amacının bilgi üretimi, bilimde eksiklerin belirlenmesi ve çözüme yönelik önerilerin ortaya konulması olduğunu vurgulayan Beyhan, sempozyumda elde edilen bildiri ve önerileri kitap haline getireceklerini aktardı.

Beyhan, 2017'nin Cumhurbaşkanlığının himayesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu tarafından "Türk Dili Yılı" ilan edildiğine işaret ederek "Türkçe'nin bilim dili olmasına daha fazla özen göstereceğiz. Türkçe bilim dilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da çok sayıda bilim insanının katıldığı ve bilimsel alanda güzel sonuçların elde edildiği sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek bu tür sempozyumların Türkiye'de artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Üniversite olarak bundan sonra yılda en az üç sempozyum yapma kararı aldıklarını anlatan Karakaya, akademisyenlerin bilgi üretmeleri ve ürettikleri bilgileri teknolojiye, sosyal yaşama yansıtmalarına katkı yapacaklarını söyledi.

Farklı üniversitelerden rektör ve akademisyenlerin katıldığı sempozyumun sonunda Karakaya, katkılarından dolayı Beyhan'a hediye takdim etti.

Üç gün süren sempozyumun farklı oturumlarında Prof. Dr. Hamza Yılmaz, "İnsan Potansiyelimiz ve Bilim Politikalarımız", Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Matematik Öğretimi ve Bilimsel Düşünce İlişkisi", Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, "Türkiye'de Hukuk Eğitimi", Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Türkiye’de Sağlık Alanındaki Bilimsel Faaliyetlerin Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Hasan Onat, "Din Alanında Bilgi ve Din-Bilim İlişkisi", Doç. Dr. Burak Tangör, "Kuram ve Siyasa Arasındaki İlişki: Siyasal Bağıntılı Kuramsal Çalışmaların Arttırılmasına Yönelik Öneriler" konulu bildiriler sundu.