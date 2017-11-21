"Türkiye'de Diyabetin Maliyeti" konferansı

ANKARA (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Celil Göçer, "Nişasta şekerlerinin 1970'lerde kullanılmaya başlamasıyla diyabet ve obezite artış gösteriyor. Diyabetin önüne geçilmesi için önce gıda tüketimini ve yaşam alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz lazım." dedi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Konferans Salonu'nda, "Türkiye'de Diyabetin Maliyeti: Tedavide Uyum ve Sürekliliğin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Göçer, yaptığı konuşmada konferansın önemine işaret ederek, dünyada ve Türkiye'de diyabetin arttığını söyledi.

Diyabetin Türkiye'deki maliyetinin yıllık yaklaşık 17 milyar lira olduğunu vurgulayan Celil Göçer, Sağlık Bakanlığının son yıllarda diyabetle mücadelede olumlu çalışmalar yaptığını kaydetti.

Göçer, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerde sağlıklı beslenme konusundaki duyarlılık artmakta. Gıda endüstrisinde diyabet söz konusu olduğunda nişasta şekerini vurgulamamız gerekiyor. Nişasta şekerlerinin 1970'lerde kullanılmaya başlamasıyla diyabet ve obezite artış gösteriyor. Diyabetin önüne geçilmesi için önce gıda tüketimini ve yaşam alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz lazım. Bugün insan bu gıda endüstrisiyle, benzinli bir arabaya mazot konulmuş motor gibi oluyor. Motor bozulup tekliyor."

- "Projeyi Türkiye genelinde hayata geçirmek için çaba göstereceğiz"

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da diyabet konusunda Türkiye'deki çalışmaların yeni olmadığını aktardı.

Sosyal hayattaki hızlı değişimin diyabetin artmasına yol açtığını dile getiren Keleştemur, diyabette kadın erkek oranının birbirine yaklaştığını, Türk toplumunun bir yandan diyabete yakalandığını, bir yandan da kilosunun arttığını anlattı.

Diyabetin Türkiye'deki ekonomik yükünün fazlalığına da dikkati çeken Prof. Dr. Keleştemur, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kontrolü altında hazırlanan proje büyük ölçüde hazır. Projemizi kısa süre önce Sayın Bakanımıza bahsettik. Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB'in desteklediği tarama tarzında bir projemiz olacak. Projeyi Türkiye genelinde hayata geçirmek için çaba göstereceğiz."