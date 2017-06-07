Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de burslu eğitim gören yabancı öğrenciler iftar sofrasında buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde düzenlenen iftara YTB Başkanı Mehmet Köse, YTB Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Murat Kazancı ile "Türkiye burslusu" yabancı öğrenciler katıldı.

Kırgızistan, Kosova, Bosna Hersek, Bangladeş, Hindistan, Somali, Çad, Zimbabve, Mısır, Suriye, Yemen, İran gibi dünyanın bir çok yerinden gelerek YTB'nin sağladığı "Türkiye bursları" ile Ankara'da öğrenimlerine devam eden yabancı öğrenciler, oruçlarını aynı sofrada Türk yemekleriyle açtı.

Yaklaşık yedi aydır Türkiye'de bulunan Kazakistanlı Nazir Mamadamenov, ramazan ayını Türkiye'de geçirmekten duyduğu memnuniyeti AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de Gazi Üniversitesinde uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan Mamadamenov, "Türkiye'deki ramazan ayı daha şenlikli geliyor bana. Sahura kalktığımızda davul sesi duymak, ramazan gelenekleri olumlu bir hava yaratıyor. Benim ülkemde de komşularımızla ve akrabalarımızla ramazanda birbirimize yemek götürürüz. Bunun Türkiye'de de böyle olduğunu görüyorum. Bu bir benzerlik." diye konuştu.

Türkiye'de olmaktan çok mutluluk duyduğunu belirten Mamadamenov, "Hiç yabancılık hissetmiyorum. Kendimi Türk gibi hissediyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye 3 yıl önce Çad'dan gelen Ahmet Oumar Ahmet de Ankara Üniversitesinde iktisat bölümünde okuduğunu belirterek, uluslararası öğrencilerle aynı sofrada oruç açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet, sadece ramazan ayında değil, her zaman bir arada olmanın önemli olduğunu vurguladı.