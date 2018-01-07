ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Türkiye'de görme engelli vatandaşların hala hakim olamadığını belirterek, bu ayrımcılığa son verilmesi çağrısı yaptı.

Ayva, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli vatandaşların çözüm bekleyen sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Görenlerin körlerden korkmaması lazım, kendilerini koruma altına almaya bu kadar ihtiyaç duymamaları lazım." diyen Ayva, Türkiye'de halen görme engelli vatandaşların hakim olamadığını belirtti.

Ayva, "Türkiye'de hala körlerin hakim olması yasak. Dünyada körlerin hakimlik, kadılık yaptığı biliniyor. Hatta geçmişe baktığımızda Osmanlı döneminde, Mısır'da kadı olan Osmanzade Taib Efendi kördü. Mısır Valisi İbrahim Paşa'nın onu kararlarından rahatsız olduğu için öldürtttüğü söylenir. Demek istediğim, körlere hakim olma yasağının kalkması gerekiyor. Bu ayrımcılığa son verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- "İki dönem hakimlerin uygulayacağı kanunu yaptım"

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Ayva, görme engellilerin hakim olması noktasında çıkarılan bu engelin bugünün Türkiyesine yakışmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakimlik ne demek? Düşünün, ben milletvekili olduğum süreçte iki dönem hakimlerin uygulayacağı kanunu yaptım. Ne oldu yani yanlış mı yapmış oldum? Hakimlik, doğruyu, yanlışı, hatalıyı, suçluyu, suçsuzu ayırt etmek demek. Bunu neden körler yapamasın? Hukuk okuyan, hakimlik, savcılık sınavlarında son derece yüksek puanlar alabilen ama mülakatta başarısız olan körler var. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Adli sistem çok başarılıysa tamam o zaman körler girmesin bu sisteme, böyle mi diyelim? 'Körleri bu sisteme almadık, bu Türkiye'de hukuk sistemini çok mu başarılı yaptı'. Çok yanlış bir kanaat."

- "Yapay sınırların artık ortadan kalkmasını bekliyoruz"

Akademik hayatta da görme engelli vatandaşların bilgilerinden daha fazla istifade edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ayva, Osmanlı döneminde dünyaya gelen Aşık Veysel'in, Cemil Meriç'in üstüne Cumhuriyet döneminde Türkiye ve dünya çapında görme engellilerin de yetiştirilemediğini kaydetti.

Ayva, "Artık körlerin önünü açmak yerine sınırlayıcı hareketlerin son bulması gerekiyor. Körlerin potansiyelinden de istifade etmemiz lazım. Şu anda körler beyaz bastonla bağımsız hareket ediyorlar, bilgisayar teknolojisi ile de bilgiye ulaşma özgürlüğünü elde etmiş durumdalar. Körlerin önüne çekilen bu tip yapay sınırların artık ortadan kalkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Görme engellilerin refakatçi olmadan oy kullanması

Lokman Ayva, görme engellilerin oy kullanmasına ilişkin yaşadıkları sorunla ilgili de şunları kaydetti:

"En önemli sorunların başında körlerin hala kendi başına oy kullanamaması geliyor. Bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinde 5 yıldır devam eden bir davam var. Bununla ilgili de bir an önce çıkacak kararı bekliyoruz. Olumlu veya olumsuz karar verilebilir ama bunca sürede bir şey dememezlik olmaz diye düşünüyorum. Bu nedenle eleştiriyorum. Bu konuyla ilgili karar çıkmazsa konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımayı düşünüyorum. Çünkü bu gidişle ölüp gideceğim, Anayasa Mahkemesi hala bir karar verememiş olacak."

Ayva, görme engellilerin yaşadığı bu tip sorunlara ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımları, hayata geçirilen reformları bir düşünün. Bugünün Türkiyesine bu tip yapay sorunlar, engeller yakışmıyor. Tabiri caizse böyle sorunlar çıkaranların utanması, oturup düşünmesi gerekiyor. Türkiye'nin dünya liderliğine oynadığı bir süreçte bu tip engellemelerin artık son bulması, bizim artık bu tip sorunları tartışmıyor olmamız gerekir." diye konuştu.