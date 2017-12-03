"Türkiye'de, HIV'de yeni olgu sayısı artıyor" - KLİMİK HIV Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Korten: - "Ülkemiz hala dünyada hasta sayısının düşük olduğu bir ülke olarak kabul edilse de son yıllarda yeni tanı alan hasta sayısında önemli artışlar olmuştur" - KLİMİK HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri Doç. Dr. İnan: - "2016'da 1,8 milyon yeni HIV vakası ortaya çıkmış, 120 bini çocuk olmak üzere toplam 1 milyon kişi bu hastalık nedeniyle ölmüştür. Türkiye hastalığın görülme sıklığının düşük olduğu ülkeler arasında yer almasına rağmen, yeni olgu sayısı her yıl endişe verici bir hızla artmaktadır"

03 Aralık 2017 Pazar 11:24