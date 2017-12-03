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"Türkiye'de, HIV'de yeni olgu sayısı artıyor"

- KLİMİK HIV Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Korten: - "Ülkemiz hala dünyada hasta sayısının düşük olduğu bir ülke olarak kabul edilse de son yıllarda yeni tanı alan hasta sayısında önemli artışlar olmuştur" - KLİMİK HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri Doç. Dr. İnan: - "2016'da 1,8 milyon yeni HIV vakası ortaya çıkmış, 120 bini çocuk olmak üzere toplam 1 milyon kişi bu hastalık nedeniyle ölmüştür. Türkiye hastalığın görülme sıklığının düşük olduğu ülkeler arasında yer almasına rağmen, yeni olgu sayısı her yıl endişe verici bir hızla artmaktadır"

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Dünya AIDS GünüHIV Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Volkan KortenKLİMİKKLİMİK HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri Doç. Dr. Asuman İnan
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