Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor!

Son trendleri yakından takip ederek herkese, her ihtiyaca uygun; ister premium ister uygun fiyatlı ürün çeşitliliği sunan Zore, 30 ana bayinin yanı sıra 3.000’e yakın satış noktası ile hizmet vermektedir.



Aksesuar sektöründe dünya devi olan Baseus’un Türkiye’deki tek yetkili satış distribütörü olmasının yanı sıra; dünya çapında aksesuar sektörüne yön veren Beelan, Bella.de, Benks, Best Wisdom, Hojar, Jules. V, Lapas, Matchnine, Memumi, Mr. Yes, Recmax, Roar, Xipin, Voero, Wow Case markalarını bünyesine eklemiştir.



Yakın zamanda İstanbul Yolu üzerinde açılışı gerçekleştirilecek, yaklaşık 10.000 m²’lik alanda, özel olarak tasarlanan mağaza konseptleri ve yönetim ofislerine ev sahipliği yapacak “Showroom” ile dünyanın aksesuarını meraklıları ile buluşturmayı amaçlayan Zore, yatırımcılar için de aksesuar sektöründe bir cazibe merkezi olmayı sürdürecektir. En ince ayrıntısına kadar tasarlanan proje dahilinde, dünya markalarına özel kurulacak stantların yanı sıra, her bayiye özel tasarlanacak mağazalar sayesinde mevcut ve potansiyel bayilerin tanıtım maliyetleri düşürülecek, bilinirlikleri de kârlı bir şekilde artacaktır.



Aksesuar meraklılarının yanı sıra yatırımcısına da değer veren Zore, franchising sistemi ile büyüyen, küçük bütçelerle büyük kazançlar sağlanmasına imkan tanıyan bir yapıya sahiptir.



Türkiye pazarında, herkesin severek kullandığı stil sahibi ürünlerin bilinen tek markası olmayı hedefleyen Zore, aksesuar sektöründe yer almak isteyen tüm yatırımcalarına dünyanın kapılarını aralayarak yılların tecrübesi ve güveni ile yol göstermektedir.



