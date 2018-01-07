"Türkiye'de iş bulma" vaadiyle dolandırıcılık iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Gürcistan ve Azerbaycan'daki yabancı uyruklu yaklaşık 250 kişiyi "Türkiye'de iş bulma" vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesinde yaşayan C.M. ve B.A, internet forumlarında tanıştıkları Azerbaycan ve Gürcistan'daki yabancı uyruklu şahıslarla irtibat kurmaya başladı. Tanıştıkları kişilere "Size Türkiye'de iş bulalım." şeklinde vaatte bulunan iki kişi, her şahıstan havale yoluyla bin dolar para istedi. C.M. ve B.A, 4 yılda en az 250 yabancı uyruklu kişiyi bu yöntemle yaklaşık 250 bin dolar dolandırdı.

Türkiye'den gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, C.M'yi Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, B.A'yı da Serdivan ilçesindeki bir evde gözaltına aldı.



Bu arada 4 ayrı dolandırıcılık olayından aranan C.M'nin 8 yıl 3 ay, 3 ayrı dolandırıcılık olayından aranan B.A'nın ise 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.