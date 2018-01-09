Türkiye'de İslami finans eğitimi

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALVE - Türkiye'de özel sektörde ilk İslami finans kurumunun 1985'te hizmete girmesinin üzerinden geçen 30 yılı aşkın süreye rağmen bu alana yönelik akademik eğitime ancak son yıllarda başlanabildi.

Türkiye'de ilk olarak 2016'da İslam Ekonomisi ve Finans bölümlerinin öğrenci kabul etmesinin ardından bu alanda yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim verilmeye başlandı.

İslami finans eğitiminin öncülerinden olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam İktisadı ve Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bölümün açılmasının, Türk hükümetinin 2023 hedefleriyle paralel olduğunu söyledi.

İslami bankacılığın pazar payının artırılmasının 2023 hedefleri arasında yer aldığına dikkati çeken Arpa, "İslami bankacılık alanında çalışan uzmanların kalitelerinin artırılması için üniversiteler olarak bizlerin görevi bu sistemin başarılı olmasına katkı sağlayacak öğrencilere, akademik arka plan vermektir." dedi.

Arpa, üniversitenin kurucusunun da İslami finansı canlandırmayı, üniversitenin hedefleri arasına koyduğunu kaydetti.

Uluslararası İslami İktisat ve Finans Uzmanı Eşref Devabbe de İslami bankacılık çalışanlarının kalitelerinin artırılması için Türkiye'nin İslami finansa yönelmesinin çok olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

- Arap ülkelerinde İslami bankacılığın önünde sınırlamalar var

Devabbe, İslami bankacılığın güçlenmesinin Türkiye'nin bankalara bu alanda özgürlüğün kapısını açmasıyla sağlandığını vurgulayarak, Arap ülkelerinde İslami bankacılığın önünde sınırlamalar olduğunu belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Aydın ise Türkiye'de İslami finans eğitiminin geleceğinin parlak olduğunu, ancak henüz bu alanda yeteri kadar eğitim kurumu olmadığını ifade etti.

Aydın, "İslami finans eğitiminin buradaki İslami bankalara olumlu yansıması olacak. Türk halkının çoğu Müslüman ve dinlerine uygun bir ekonomik hayat onları da memnun edecek." diye konuştu.

- "Türkiye'ye İslami finansın başkenti olma ufkunu açtı"

İZÜ İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü öğrencisi Mahmud Sellum, "Bundan 3 yıl önce Türkiye'de İslami finans eğitimi yoktu. Öğrenciler Avrupa üniversitelerinde benzer bölümleri araştırıyor, İslami bankacılık düşüncesi eğitimi alabiliyordu ancak artık Türk üniversitelerinde bu bölüm açılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Sellum, "Bu adım Türkiye'ye çok sayıda öğrenci çekti. Özellikle de hükümetin 2023 hedefleriyle beraber Türkiye'ye İslami finansın başkenti olma ufkunu açtı." dedi.

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı doktora programı öğrencisi Faslı Rua es-Salihi, Türkiye'nin yabancı öğrenciler için sunduğu burs imkânlarından yararlanarak bu eğitimi aldığını belirtti.

Salihi, İslami finans eğitimine Türkiye'de başlandığı için minnettar olduğunu, böyle bir eğitimin Fas'ta zor bulunacağını kaydetti.

Türkiye'deki İslam Ekonomisi ve Finans bölümlerinde 80 ülkeden 600'ün üstünde öğrenci ve araştırmacı olduğu ifade ediliyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesine göre, 2014'te sektörün pazar payı yüzde 5,2'ye ulaşmıştı. Söz konusu belgeye göre 2025'te pazar payının yüzde 15 olması hedefleniyor.