"Türkiye'de okudum itibar kazandım"

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, "Türkiye'de okuduğum için halk arasında itibar kazandım. Halk, Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de okumak bir ayrıcalıktır." dedi.

Üniversite öğrenimini Ankara'da tamamlayan, Pakistan'da Sargodha Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Muhammed Navaz Tahir ve Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Türkiye'de gördükleri öğrenimin kariyerlerine katkılarını AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Feyziç, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999'da mezun olduğunu söyledi.

Memleketine döndükten sonra Karadağ Müftülüğünde değişik görevler üstlenen Feyziç, bugün "Karadağ Başmüftülüğü"nü yani Karadağ Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yürüttüğünü belirtti.

Feyziç, şöyle devam etti:

"Türkiye, her zaman insanlara kapı açan bir ülke oldu. Biliyorsunuz, 1990'lı yıllar buradaki Müslümanlar için belki de tarihteki en zor yıllar oldu. Etrafımızda her tarafta, Bosna'da, Kosova'da savaş vardı. Okuyacak yer bulmak çok zordu. İlahiyat okumak istiyorsan zaten Türkiye'den başka seçeneğin yoktu. Dedelerimizden kalan Türkiye ile olan bağlantılarımız örf, adet ve kültürümüz göz önünde bulundurulunca Türkiye'de okumakla çok iyi, çok isabetli bir karar vermişim. Çok mutluyum, çok gururluyum."

Türkiye'deki devlet kurumlarının sağladığı burslarla öğrenimini tamamlama imkanı bulduğuna dikkati çeken Feyziç, "Eskiden sadece okul harcı ve bazı burs imkanları vardı. Bize yetiyordu. Ama şu anda öğrencilere çok daha iyi ve yeni imkanlar sunuluyor. Türkiye'nin gelişmesiyle birlikte imkanlar da gelişiyor." dedi.

Feyziç, "Türkiye bizim suyumuz. Biz her şeyi oradan alıyoruz. Sadece bizim için değil, Balkanlar'da çok geniş bir coğrafya için. Türkiye'de okuyarak Türkçeyi öğrenmiş oldum. Türkiye'de okuduğum için halk arasında itibar kazandım. Halk Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de okumak bir ayrıcalıktır. Bizim devlet bir Müslüman devlet olmasa bile Türkiye'ye karşı bir sevgi ve saygı var." ifadelerini kullandı.

Herkese Türkiye'de okumayı tavsiye ettiğini dile getiren Feyziç, "Ağabeylerimden birinin kızı İstanbul'da Marmara Üniversitesinde okul öncesi öğretmenlik bölümünde, birinin kızı ise Eskişehir'de psikoloji bölümünde okuyor." dedi.

- "Öğrencilerimize 'Türkiye'de okuyun' diyorum"

Ankara'da 1991'de bir yıl akademik çalışmalar yaptığını anlatan Tahir de 1992'de başladığı doktorasını 1997'de tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olduğunu belirtti.

Ülkesinde, yurt dışında burslu okuma imkanı sağlayan değişim programlarından yararlanmak için dilekçe verdiğini ifade eden Tahir, "Aslında listede 15-16 ülke varmış. Kısmet olarak bana Türkiye çıktı. İyi ki Türkiye çıkmış. Türkiye'de okumayı seçtiğim için o zaman da çok mutlu oldum, şimdi de çok mutluyum. Fizik bölümüne girmeye hak kazandım. 9 Eylül 1997'de de mezun oldum." dedi.

Pakistan'da 1990'lı yıllarda doktora öğreniminin çok yaygın olmadığına dikkati çeken Tahir, "Doktora yapma imkanı bulmak çok zordu. Bu yüzden öğrenimime Türkiye'de devam ettim. Türkiye ve Pakistan arasında bir anlaşma varmış, araştırma bursumun ardından doktora bursu aldım." diye konuştu.

İki ülke halkının iyi ilişkilerine işaret eden Tahir, şöyle konuştu:

"Bizim için Türkiye kardeş ülke. O zaman da öyleydi, şimdi de kardeşiz. Türk halkı çok iyi ve doğru birer dost. İlişkilerimiz daha önce de çok iyiydi, şimdi de her alanda çok iyi. Mesela, Türkiye burada yol yapıyor, fabrika kuruyor. Tarım gibi birçok alanda iyi bağlantılarımız var ve bunu geliştirmemiz gerek. İki Müslüman ülke olarak birbirimize yakın coğrafyalardayız. İkili iş birliği mekanizmalarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerek."

Türkiye'de okumuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahir, "Öğrencilerimize Türkiye'ye gidin, Türkiye'de okuyun' diyorum. Türkiye'de kimya, fizik alanlarında çok iyi eğitim var. Türkiye'ye gidin, Türkiye'de çalışın sizin için iyi olur diyorum." ifadesini kullandı.

Pakistan'da bulunduğu şehirde havanın çok sıcak olduğunu belirten Tahir, en çok Türkiye'nin havasını özlediğini "Orada dört mevsim var. Burası ise öyle değil, dağlar çok, hava çok sıcak, sıcaklık 50 dereceye kadar yükseliyor. Havanın bu kadar sıcak olması çalışmayı da etkiliyor. Türkiye'deki dört mevsimi özlüyorum." diye konuştu.

Tahir, Türkiye'deki bilim insanlarıyla temasını devam ettirdiğini, Ankara, Malatya, Sivas'taki öğretim görevlileriyle x-ışınları ve kristal yapı analizi konusunda ortak araştırma yaptığını ve birlikte bilimsel yayınlar sunduğunu söyledi.