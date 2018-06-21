Türkiye’de oyun bilgisayarı satışları artıyor

İSTANBUL (AA) - Araştırma şirketi International Data Corporation’ın (IDC) raporuna göre Türkiye’deki kişisel bilgisayar satışları 2018’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttı.

Monster açıklamasına göre, araştırma şirketi IDC'ye göre Türkiye'deki bilgisayar satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre artış gösterdi.

IDC tarafından yapılan araştırmayı değerlendiren Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, "IDC’nin geçen ay yayınlanan araştırmasına göre ilk çeyrekteki artışta, bir önceki yılın son çeyreğindeki olumlu havanın devam etmesinin ve KDV indirimleri gibi çeşitli kampanyaların düzenlenmesinin katkısı büyük.

Bilgisayarlar lüks olmaktan çıkıp her evin standart bir eşyası haline geleli çok oluyor. İnternetin de yaygınlaşmasıyla birlikte artık bilgisayarı olmayan bir ev düşünemeyecek seviyeye geldik. Şimdiyse oyun bilgisayarlarına artan bir talep olduğunu görüyoruz, çünkü yüksek performanslı bu bilgisayarlar sadece oyun oynatmakla kalmıyor, kullanıcıların her ihtiyacını rahatlıkla görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Oyun bilgisayarlarına yönelen kullanıcıların Monster Notebook’a olan ilgisinden memnun olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Monster’ın Türkiye’de uluslararası şirketlerle rekabet eden bir marka olduğunu ifade ederken, piyasada en çok satılan ilk üç oyun bilgisayarı markası arasında olduklarını belirtiyor. “Hem elimizdeki sayılara hem de çeşitli piyasa analizlerine baktığımızda oyun bilgisayarları bağlamında Türkiye’de ilk üçte olduğumuzu görüyoruz.

Biz de oyuncuların bu ilgisini karşılıksız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Son dönemde dövizdeki yükselişi mümkün olduğunca fiyatlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Yaz döneminde bilgisayar almak isteyenlere kolaylık sağlamak için fiyatları mümkün olduğunca sabit tutmaya çabalıyoruz."







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