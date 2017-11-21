"Türkiye'de tıp eğitimi alan Ürdünlü ilk öğrencilerden biriyim"

AMMAN (AA) - Türkiye'de tıp öğrenimini tamamlayarak ülkesinde uzun yıllar doktorluk yapan Ürdünlü Raha Muhammed Ebu Asal, Ankara'daki öğrencilik yıllarını "Türkiye halkı bize iyi davrandı.Türklerin bize sağladığı imkanlarla eğitim gördüm." sözleriyle anlattı.

Ürdün'ün İrbid kentinde dünyaya gelen Ebu Asal, 1960'lı yıllarda Türkiye'de üniversite öğrenimi gören ilk Ürdünlü doktorlardan biri olarak dikkati çekiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Ebu Asal, uzun yıllar görev aldığı Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan emekli.

Ebu Asal, Türkiye'de gördüğü öğrenimin kariyerine etkilerini ve Türkiye'ye dair izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye'de tıp fakültesine giden Ürdünlü ilk öğrencilerden biri olduğunu vurgulayan Ebu Asal, 1959'da Ürdün'ün başkenti Amman'da liseden mezun olduğunu söyledi. Ebu Asal, "Türkiye'ye Adnan Menderes'e karşı 1960'da yapılan askeri darbe sırasında gittim. Türkçe bilmediğim için biraz zorluk çektim. Eğitime Ankara'da devam ederek Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Tıp Fakültesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden mezun oldum." dedi.

Ebu Asal, 1969'da mezun olarak Ürdün'e döndüğünü belirterek, "Ürdün Sağlık Bakanlığında çalıştım. Daha sonra oradan istifa ederek Katar'da özel muayenehanemi açtım. Orada da 5 yıl çalıştıktan sonra tekrar sağlık bakanlığına döndüm. 2003 yılına kadar orada hizmet ettim. Ülkedeki emeklilik yaşı olan 60'a ulaştığımda bu kurumdan emekli oldum." diye konuştu.

Türkiye'deki geçen yıllarından övgüyle bahseden Ebu Asal şunları kaydetti:

"Türkiye'de kimseden kötü muamele görmedim. Bu durum da kalbimde silinmeyecek bir etki bıraktı. Türkiye halkı bize iyi davrandı.Türklerin bize sağladığı imkanlarla eğitim gördüm. Onlara maddi açıdan büyük masraflarımız oluyordu. Zamanında tıp öğrencisinin masrafı 180 lira civarındaydı. Fakültede farklı ülkelerden öğrenciler vardı."

Eğitimlerini Türkiye'de tamamlamaları için sürekli Ürdünlü öğrencileri teşvik ettiğine dikkati çeken Ebu Asal, "Bizler Türkler gibi hatta onlardan daha iyi şartlarda okuduk. Bizlere tembelliği öğretmediler. Hocalarımıza karşı sert üslubumuza rağmen onlar bizlere çocukları gibi muamele ediyordu. O dönemde benimle birlikte Türkiye'de ücretsiz eğitim alan 4 bin 500 Ürdünlü öğrenci vardı. Burs almıyorduk ancak eğitim masraflarımız Türkiye devleti tarafından karşılanıyordu. Bundan dolayı Türkiye'ye minnettarım. Aslında Türkiye'de okumam babamın tercihiydi. Çünkü Arap dünyasında belli bir yere gelenlerin tümü Türkiye'de mezun olan kişilerdi." ifadelerini kullandı.

Hem memleketi Ürdün'ün hem de Türkiye'nin her türlü fitne ve tehlikeden korunması için sürekli dua ettiğini vurgulayan Ebu Asal, "Beni eğiten ve belli bir yere gelmeme imkan sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.