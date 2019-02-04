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Türkiye’de üretilen "ilk" sınırsız TV satışa çıktı

- 4 mm'lik çerçevesi ile Türkiye'de üretilen "ilk" sınırsız TV satışa çıktı

Türkiye’de üretilen
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İSTANBUL (AA) - Vestel, "Red Dot Design Award"dan tasarım ödülü alan ve Türkiye'de üretilen "ilk" sınırsız yeni televizyonunu satışa çıkardı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak değerlendirilen IFA 2018'de sergilenen Türkiye'de üretilen "ilk" sınırsız TV, sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi ve şık tasarımı ile dikkati çekiyor.

Vestel Quantum Renk Paleti teknolojisi sayesinde en ince detayları bile ön plana çıkaran Sınırsız TV, Yüksek Parlaklık teknolojisi ile parlak ve aydınlık görüntü sağlıyor.

HDR ve Dolby Vision teknolojisi ile de daha parlak, detaylı ve yüksek kontrastlı görüntüye ulaşan Sınırsız TV, dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları, Smart TV özelliği sayesinde de farklı içerikleri izleme olanağı sunuyor.

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