"Türkiye'de ve Malatya'da su yönetimi" paneli

MALATYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek 3 ülkeden birisi Türkiye, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gelecekte suyumuz hiçbir zaman şu andaki kadar olmayacak. Mevcut suyumuzu daha verimli bir şekilde kullanmayı bilmemiz lazım." dedi.

Kınacı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından MASKİ binasında düzenlenen "Türkiye'de ve Malatya'da su yönetimi" konulu panelde, altyapı hizmetlerinin çok zahmetli olduğunu söyledi.

Belediye yöneticilerinin altyapı hizmetlerinde kendini ifade etmekte zorladığını aktaran Kınacı, bu hizmetin seçim bile kaybettirdiğini ifade etti.

Kınacı, su yönetiminin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, bu konudaki problemler çözülmediği takdirde toplumun yöneticileri cezalandırdığını, çözüldüğünde ise ödüllendirdiğini kaydetti.

Genel müdürlük olarak 2100 yılına kadar iklim değişikliği projeksiyonları yaptıklarını anlatan Kınacı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2100 yılına kadar iklim değişikliği su kaynaklarını nasıl etkileyecek, hangi dönemlerde hangi şiddette kuraklıklar olacak, hangi dönemlerde de şiddetli yağışlar olacak, onları tahmin etmeye çalıştık. Geleceğe baktığımız zaman aslında Türkiye için özellikle güney bölgelerimiz Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu için çok iyimser bir tablo gözükmüyor. Türkiye'nin güneyinin Akdeniz Bölgesi'nin Kuzey Afrika'ya dönüşme potansiyeli yüksek. Aynı şekilde Güneydoğu ve İç Anadolu'nun da ortalama sıcaklığı yükseliyor."

- "Su kayıp kaçaklarını azaltmamız gerekiyor"

Bu konunun dikkate alınması gerektiğini bildiren Kınacı, "Dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek 3 ülkeden birisi Türkiye, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gelecekte suyumuz hiçbir zaman şu andaki kadar olmayacak. Mevcut suyumuzu daha verimli bir şekilde kullanmayı bilmemiz lazım. Su kayıp kaçaklarını azaltmamız gerekiyor. Bütün illerdeki su kayıplarını, oranları ve ne kadar düşürüldüğünü sürekli izliyoruz." diye konuştu.

Kınacı, yer yüzündeki su miktarının ne arttığını ne azaldığını aktararak, sadece yağışın şiddetli yağdığı yerler ile kurak olan yerlerin değiştiğini söyledi.

Suyun önemine dikkati çeken Kınacı, şunları kaydetti:

"Su ülkeler arasında paylaşılan en önemli doğal kaynak. Gelecekte en büyük savaş sebeplerinin başında su geliyor, öyle görünüyor. Şu andaki öngörüler suyun, enerjinin önüne geçeceğini, geçmekte olduğunu gösteriyor. Bizim de başta Suriye ve Irak ile suyun paylaşımı konusunda bazı anlaşmazlıklarımız var. Uluslararası arenada sürekli Suriye ve Irak'taki suyun kullanımıyla ilgili Türkiye'ye sıkıştırmak isteyen güçler bunu Türkiye'ye karşı kullanıyor."

Panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve çalışanlar katıldı.