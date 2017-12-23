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Türkiye'deki 14 kilise ve sinagog restore edildi

- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Edirne'deki Büyük Sinagog, Gökçeada Aya Nikola Kilisesi, İskenderun Süryani Katolik Kilisesi, Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Gaziantep Nizip Fevkani Kilisesi, Cunda Taksiyarhis Kilisesi, Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu 14 ibadethane restore edildi - Onarımı tamamlanan Balat'taki Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi) 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle açılacak - İstanbul Turisina Manastırı, Kilis Merkez Havra, Gökçeada Yıldız Köy Şapeli ve Samandağ Yoğunoluk Köyü Ermeni Kilisesi'nin onarım projeleri ise hazırlanıyor

Türkiye'deki 14 kilise ve sinagog restore edildi

İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Edirne'deki Büyük Sinagog, Gökçeada Aya Nikola Kilisesi, İskenderun Süryani Katolik Kilisesi, Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Gaziantep Nizip Fevkani Kilisesi, Cunda Taksiyarhis Kilisesi, Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi ve Balat'taki Demir Kilise'nin (Stevi Stefan Kilisesi) bulunduğu 14 kilise ve sinagog restore edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, 3 Keldani, 2 Bulgar, 1 Gürcü, 1 Maroni olmak üzere 167 cemaat vakfı faaliyette bulunuyor.

Hukuki düzenlemeler ile 2003 ile 2014 yılları arasında bin 29 taşınmaz malın cemaat vakıfları adına tesciline; 21 taşınmaz malın da cemaat vakıflarına bedelinin ödenmesine karar verildi.

Vakıflar Meclisi'nce Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi Vakfı, İzmir Musevi Cemaati Vakfı, Surp Haç Tibrevank Ermeni Lisesi Vakfı ve Beyoğlu'ndaki Sakızağacı Ermeni Katolik Surp Astvazazin Kilisesi Vakfı'nın hükmi şahsiyetleri tespit edilerek, vakıf olarak kayıtları yapıldı. Okul vasıflı 26 hayrat taşınmazın gelir getirici akara dönüştürülmesine izin verildi. 100 vakfın seçim çevresinin genişletilmesi talebi uygun görüldü.

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun yürürlüğü girmesinden sonra cemaat vakıflarınca yurt dışından 2 milyon 486 bin 124 dolar, 3 milyon 266 bin 316 avro, 221 bin 595 sterlin, 91 bin Kanada doları ve 87 bin 57 frank nakdi bağış alındı.

- Restore edilen ibadethaneler

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gayrimüslim vatandaşlar tarafından kullanılan ibadethaneler de onarıldı.

Bu kapsamda, Edirne Merkez Havra (Büyük Sinagog), Gökçeada Aya Nikola Kilisesi, Gökçeada Ayamarina Rum Ortodoks Kilisesi, Hatay İskenderun Süryani Katolik Kilisesi, Hatay İskenderun Rum Katolik Kilisesi, Diyarbakır Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Diyarbakır Sur Ermeni Katolik Kilisesi, Gaziantep Nizip Fevkani Kilisesi, Gaziantep Şahinbey Havra, Ayvalık Cunda Taksiyarhis (Ayanikola) Kilisesi, İskenderun Arsuz Maryo Hanna Kilisesi, İstanbul Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi, Hatay Yayladağı Rum Ortodoks Kilisesi ve Sveti Stefan Kilisesi yenilendi.

Tamamen demirden oluşan ve kalan tek demir kilise olma özelliğini taşıyan Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi de 7 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılacağı törenle, 9 yıl sonra yeniden kapılarını açacak.

İstanbul Turisina Manastırı, Kilis Merkez Havra, Gökçeada Yıldız Köy Şapeli ve Samandağ Yoğunoluk Köyü Ermeni Kilisesi'nin onarım projeleri ise hazırlanıyor.

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