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Türkiye'deki Afrikalılar Topluluğu'nun ofisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yaşayan Afrikalılar, Afrika halkları ile Türk toplumu arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ofis açtı.Türkiye'deki Afrikalılar Topluluğu ofisinin açılışına Fenerbahçe'nin kalecisi Kamerunlu Carlos...

Türkiye'deki Afrikalılar Topluluğu'nun ofisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yaşayan Afrikalılar, Afrika halkları ile Türk toplumu arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ofis açtı.

Türkiye'deki Afrikalılar Topluluğu ofisinin açılışına Fenerbahçe'nin kalecisi Kamerunlu Carlos Kameni de katıldı.

Açılışta konuşan topluluğun başkanı Victor Suli Kamara, Sierra Leoneli olduğunu ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını belirterek, Afrika’nın farklı ülkelerinden birçok insanın Türkiye'de yaşadığını, bu insanlarla Türk insanı arasında koordinasyon görevi sağlamak gayesiyle bu ofisi açtıklarını söyledi.

Çalışmalarının tamamının resmi olacağını aktaran Kamara, şöyle konuştu:

"Sadece futbol için değil kültür, siyaset, ekonomi gibi alanlarda Türk toplumu ve Afrika halkları arasında köprü görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Bir çatı kuruluşu görevi ifa etmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımız da resmi olacak. Afrika’dan gelenlere de Türk kültürünü öğrenmelerinde yardımcı olacağız. Ne Afrikalılar tam olarak Türkleri tanıyor ne de Türkler, tam olarak Afrikalıları tanıyor. Biz birbirlerini tanımaları için aracı olacağız. Ve en önemlisi ticaret. Benim ülkem Sierra Leone’de madenler çok. Bizim Cumhurbaşkanımız 5 ay önce Türkiye’yi ziyaret etti ve inşallah 2-3 ay sonra Sierra Leone burada büyükelçilik açacak."

Şişli Ergenekon caddesi üzerinde açılan Türkiye'deki Afrikalılar Topluluğu ofisi, hem okuyan hem çalışan hem de ülkeye turist olarak gelen Afrikalılara her konuda yardımcı olacak.
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Türkiyedeki Afrikalılar Topluluğu
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