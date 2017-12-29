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Türkiye'deki bal ormanı sayısı 369'a yükseldi

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Bugüne kadar 369 bal ormanı tesis edildi. 2018 ve 2019 yıllarında 54'er tane daha açılmasını planlıyoruz" - "Hedefimiz bal üretiminde dünya sıralamasında ikinci olan ülkemizi, bal ihracatında en üst seviyeye çıkarmak olacak. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arıcılarımızın yanında olacağız"

Türkiye'deki bal ormanı sayısı 369'a yükseldi

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'yi bal üretiminde dünya ikinciliğine taşıyan eylem planı kapsamında, 369 bal ormanı tesis edildiğini bildirdi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bal Ormanı Eylem Planı'nın 2013 yılında başladığını anımsatarak, planın bu yıl tamamlanmasının planlandığını ancak 2018 ve 2019 yıllarında da devam edecek şekilde uzatıldığını söyledi.

Bal ormanları ile köyden kente göç ve kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilerek kırsal fakirliğin önlenmesi, bal miktarının artırılmasının hedeflendiğini belirten Eroğlu, "Bugüne kadar 369 bal ormanı tesis edildi. 2018 ve 2019 yıllarında 54'er tane daha açılmasını planlıyoruz." dedi.

Arıcılığa ve bal üretimine verilen destekler sayesinde Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını dile getiren Eroğlu, "Ülkemiz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dünya bal üretiminde Çin'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Böylece bal ihracatı da son 5 yılda yaklaşık 5 kat arttı." dedi.

- "Bu projemizin meyvesini aldığımızı görüyoruz"

Bakan Eroğlu, bakanlık olarak bal üretimi konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz tabiatı oldukça zengin durumda. Biz bakanlık olarak, bu zenginliği ülke ekonomimize katkı sağlar hale getirmek için yeni projeler geliştirmeye başladık. Uygulamaya koyduğumuz Bal Ormanı Eylem Planı ile tam 369 orman tesisi ederek arıcılarımızın hizmetine açtık. Şükürler olsun bu projemizin meyvesini aldığımızı görüyoruz. Şimdi hedefimiz bal üretiminde dünya sıralamasında ikinci olan ülkemizi, bal ihracatında en üst seviyeye çıkarmak olacak. Biz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da arıcılarımızın yanında olacağız."

Yıllık 150 bin ton civarında bal üretimi yapıldığını aktaran Eroğlu, yaklaşık 7,7 milyon arı kovanı bulunduğunu ifade etti.

Eroğlu, Türkiye'de yaklaşık 150 bin ailenin arıcılıkla ilgilendiğini vurgulayarak, "Bal Ormanı Eylem Planı ve Gelişim Planları kapsamında, her bölge müdürlüğüne yıllık 2 adet bal ormanı programı verilmiş olup, ülkemizin neredeyse tamamında illerimize bal ormanı kurulmaktadır. En çok bal ormanı kurulan iller arasında Mersin, Antalya, Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar yer almaktadır." diye konuştu.

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Bal OrmanıOrman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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