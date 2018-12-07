"Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne çok ciddi fon girişleri olacak"

İSTANBUL (AA) - Intus Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu, Körfez Bölgesi başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda fonun Türkiye'de olası yatırım fırsatlarını yakından incelediğini belirterek, "Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Intus Capital'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli kurumsal yatırımcılarını ve gayrimenkul fonu yöneticilerini bir araya getiren, 24 ülkeden toplam varlıkları 2 trilyon doları aşan 250'nin üzerinde yatırımcının katıldığı Private Equity Real Estate (PERE) Investor Forum etkinliği Dubai'de gerçekleştirildi.

Kozlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun dönemde hızlı büyümeye devam edecek olan bir ekonomisi ve bunu destekleyen büyük, genç ve çalışkan bir nüfusu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye son 15 yılda yüzde 5,7 ortalama yıllık büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu. Bu dönemde Türkiye’yi geleceğe hazırlayan çok önemli altyapı yatırımları yapıldı; yeni İstanbul Havalimanı, genişleyen metro hatları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, limanlar. Bunlar yapılırken de mali disiplin elden bırakılmadı. Türkiye’nin toplam borç seviyesi gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük. Bu da son yaşanan kur ve enflasyon dalgalanmasının yönetilebileceğini gösteriyor."

Son dönemde ihracatın artması ve cari açığın düşmesinin de ekonomideki önemli bir pozitif gelişme olduğuna işaret eden Kozlu, "Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye’nin uzun dönemli potansiyelinin yüksek olduğu çok açık. Global yatırımcıların da Türkiye’nin bu potansiyelinin farkında olduğunu birebir görüşmelerimizde çok yakından gördük. Körfez Bölgesi başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda fon Türkiye’de olası yatırım fırsatlarını yakından inceliyor. Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kozlu, 2 trilyon doları yöneten yatırımcı grubuna Intus Capital olarak Türkiye'de iyi kiracı profiline sahip ve bulunduğu bölgede lider konumdaki gayrimenkullerle ilgilendiklerini belirtti.



Verilen bilgiye göre, Konferans'ta dünyanın en büyük devlet varlık fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve holding yatırım ofisleri yer aldı.