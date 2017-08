Türkiye'deki külliyeler için tanıtım atağı - Cumhurbaşkanlığının himayesinde, GELard tarafından hayata geçirilen projeyle, Türkiye'deki külliyeler için dizi film, kitap ve sergi çalışmalarının içinde yer aldığı kapsamlı tanıtım atağı başlatıldı - GELard Genel Başkanı Pamir: - "Proje kapsamında Türkiye'deki 63 külliyenin her biri için kitap çıkacak. Her kitapta 18 yazar, külliyenin felsefesini, mimarisini, şehirle ilişkisini, tezyinatını, yeşille ilişkisini ve günümüzdeki deneyimleri anlatacak. Bunlar fotoğrafçılıkla ve üç boyutlu çizimlerle de desteklenen kitaplar olacak" - "Aynı zamanda her külliye için bir saatlik dizi filmler yapılacak. Bu dizilerde hem belgesel hem kostümlü drama hem de çizgi animasyon yaklaşımını birleştirerek sunmak ve dolayısıyla toplumun her yaştan bütün kesimlerine açık hale getirmek istiyoruz. Sonunda da yapılacak maket ve üç boyutlu çizimlerle her külliyenin sergisi hazırlanacak"

13 Ağustos 2017 Pazar 11:22