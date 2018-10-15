Türkiye'deki kurumların çalışanlarına sağladığı teşvik ve ödüller

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de 1,5 milyonu aşkın çalışanın kullandığı Ticket Restaurant markasıyla yemek kartı sektöründeki "liderliğini" sürdüren Edenred, Türkiye’deki kurumların çalışanlarına sağladığı teşvik ve ödüllendirme sistemine ilişkin sonuçları paylaştı.



Edenred'in açıkladığı, kurumsal dünyada teşvik ve ödüllendirme sistemine ilişkin 6 aylık sonuçlara göre, çalışanlarına en çok ödül veren sektör ilaç ve sağlık olurken, ilaç ve sağlığı, hizmet sektörü takip etti.

En çok tercih edilen ödüllendirme yöntemi, giyim ve ayakkabı ürünlerinde geçerli Ticket Compliments Fashion hediye çeki oldu.

Ödüllendirme yapan firmaların çoğunluğu, iş merkezlerinin de yoğun olduğu Şişli, Beşiktaş, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde yer alıyor.

Çalışanlarını İstanbul’dan sonra en çok ödüllendiren il Bursa olurken, ilk 6 ay için kişi başı ödüllendirme miktarı 300 lira civarında gerçekleşti.

Ticket Compliments Fashion çeki ile ödüllendirilen çalışanlar en çok markalı mağazaları tercih ederken, Ticket Compliments Universal çeki ile ödüllendirilen çalışanlar ise teknoloji marketlerine ilgi gösterdi. Çalışanlarını hediye çeki ile ödüllendiren firmalar her segmentten çıkıyor ve ortalama olarak 73 çalışanlı firmalar çalışanlarını ödüllendiriyor.



Ödüllendirmede yılın en bonkör zamanı yılbaşı dönemi olurken, yılın ilk yarısı dikkate alındığında en düşük ödüllendirme mayıs ayında gerçekleşti.

Giyim, ayakkabı ve aksesuar alınabilen Ticket Compliments Fashion çekleri en çok ocak ayında kullanılırken, teknoloji, mobilya ve diğer giyim dışı kategorilerde geçerli Ticket Compliments Universal çekleri ise en çok şubat ayında kullanıldı.

Edenred, yarattığı ödüllendirme çözümleri ile iş birliği yaptığı markalara ortalama 800 bin TL ek ciro yarattı.



