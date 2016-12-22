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Türkiye'deki sığınmacılar Halep'e özgürlük istiyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve yakınlarını Halep'te bırakan Suriyeliler, saldırılar sonucu adeta yerle bir olan kentlerine bir an önce huzurun gelmesini bekliyor.

Türkiye'deki sığınmacılar Halep'e özgürlük istiyor

MALATYA (AA) - Volkan Kaşik - Saldırılar sonucu harabeye dönen Halep'ten Türkiye'ye sığınan, ailelerini ya da yakınlarını geride bırakan Suriyeliler, bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Malatya'daki Beydağı Konaklama Tesisi'nde misafir edilen ve Halep'teki akrabalarından hayırlı haber almaya çalışan Suriyeli sığınmacılar, savaşın bitmesini ve Halep'in bir an önce huzura kavuşmasını istiyor.

Suriyeli sığınmacılardan Abdulvahap Haddap (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce Halep'te ekmek almaya giderken rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda ayağından yaralandığını söyledi.

Halep'te imkansızlık içerisinde ilk tedavisinin yapıldığını daha sonra eşini de yanına alarak Türkiye'ye sığındığını anlatan Haddap, buradaki tedavilerle sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

"İnsanlar huzura kavuşsun, rahatlasın"
Haddap, Halep'teki insanlık dramına çok üzüldüklerini belirterek, "Annem daha önce vefat etmişti. Şu an babam ve yakın akrabalarımın çoğu Halep'te. Amcamın çocukları bombardımanda şehit oldu. Halep'te durum çok kötü. Orada ne elektrik ne su, ne de yemek var. Evler, mahalleler yıkılmış vaziyette. Oradaki duruma çok üzülüyoruz. Babam ve yakınlarımdan her gün haber almaya çalışıyoruz, telefonlaşıyoruz." diye konuştu.

Halep'ten tahliyelere ilişkin haberleri yakından takip ettiklerini anlatan Haddap, "Halep'te yaşananlara çok üzülüyoruz. Tek isteğimiz bu savaş bir an önce bitsin, insanlar huzura kavuşsun, rahatlasın." dedi.

"Savaşın bitmesini istiyoruz"
Halep'ten gelen Muhammet Mustafa Kurc (89) da bombardımandan kaçarak 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Oğlunun ve torununun bir yıl önce Halep'te şehit olduğunu aktaran Kurc, Halep'te yaşananlara üzüldüklerini dile getirerek, "Allah'ın takdiri. Allah'tan din, iman, huzur ve bir an önce bu savaşın bitmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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