Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ilişkin algı araştırması

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) ile İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğinde raporlaştırılan "Suriyeli Mülteciler ve Türkiye'deki Medya Algısı" araştırmasında, Türk medyasının mülteci meselesini çok geç işlemeye başladığına ve hala yeterince yer vermediğine dikkat çekildi.

HUGO Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinin desteği ile gerçekleştirilen "Suriyeli Mülteciler ve Türkiye'deki Medya Algısı" adlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyelilerle yaşadığı göç dalgasını daha önce hiç yaşamadığını belirterek konunun hassasiyetine işaret etti.

Suriyeli mülteciler konusunda sembollerin önemine vurgu yapan Erdoğan, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'un katledilmesinin, Bodrum'da 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışanları taşıyan teknenin batması sonucu cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'den daha çok medyanın dikkatini çektiğini ve konunun bu çerçevede gündeme geldiğini söyledi.

Erdoğan, Türk medyasının mülteci meselesine yeterince ilgi göstermediği belirterek, "Türk medyası ülkede yaşayan 3,5 milyon mülteciye rağmen hala konuya yeterince ilgi göstermiyor. Hala bu konuyu ciddi biçimde görmezden geldiğimizi düşünüyorum. Mülteci meselesi 5-10 bin kişiye ev sahipliği yapan ülkelerin haber sıralamasında çok özel bir yer alırken bizde kriz yaşanmadıkça bu konu gündeme gelmiyor." ifadesini kullandı.

Konunun Türkiye'deki siyasi kutuplaşmadan da etkilendiğini ve insani krizden siyasallaşmaya doğru evrildiğini söyleyen Erdoğan, siyasi duruşun medyayı etkilediğini dile getirdi.

Mülteci meselesinin medyada genellikle olay bazlı gündeme geldiğini vurgulayan Erdoğan, perspektif sunan ve yorum yapan haberlerin azlığına dikkati çekti.

Erdoğan, yerel medyanın daha çok Suriyelilere yönelik yardımları gündeme getirdiğinin altını çizerek, buna karşın mültecilere yardım edip mağdur olanların da yerel basında kendine yer bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin yıllarca Suriye meselesi bağlamında Beşşar Esed'in devrilip devrilmeyeceğini konuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Mülteci konusunu keşfetmemiz 2016 yılı sonrasına denk geliyor. Dolayısıyla medyanın bu konuda bir gecikmişliği var." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, mülteci konusunda ciddi iletişim stratejisi eksikliği olduğunun altını çizerek, Suriyelilerin nasıl üniversiteye girdiği ve maaş alıp almadıklarının aydınlatılması gerektiği aksi takdirde internet ortamında bununla ilgili yalan haberlerin bir anda yayıldığını ve toplumu etkilediğini sözlerine ekledi.

"Suriyeli Mülteciler ve Türkiye'deki Medya Algısı" başlıklı araştırma, HUGO Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan başkanlığındaki 6 kişilik ekip tarafından 8 ayda tamamlandı. Araştırmada, yerel yazılı medya, ulusal yazılı medya, görsel medya ve sosyal medya olmak üzere 4 farklı medya alanında yer alan 75 farklı basın kurumu incelendi.















