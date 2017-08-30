Türkiye'den ABD'ye 'iddianame' tepkisi

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Washington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığının, Washington Büyükelçiliği ikametgahı önünde 16 Mayıs'ta yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin kabul edilmesini esefle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Washington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığının, Washington Büyükelçiliğimiz ikametgahı önünde 16 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin kabul edildiğini açıklaması esefle karşılanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın ABD yerel güvenlik makamlarının ciddi ihmalleri, heyetimizin güvenliğinin sağlanamaması ve gösterici kisvesi altındaki PKK terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarından kaynaklandığı daha önce ABD makamlarına birçok düzeyde ve defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, olay yerinde bulunmayan, hatta hiç ABD'ye gitmemiş olan isimlerin dahi suçlandığı haksız ve yanlı bir iddianamenin kabul edilmesini en sert biçimde protesto ediyoruz. Konuya ilişkin tepkimiz, ABD'nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir."

Açıklamada ayrıca "Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD'de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

Muhabir: Ercan Canbolat



