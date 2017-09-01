Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Türk hayır kurumlarınca yaklaşık 3 bin 200 hisselik kurban eti kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Ülkede uzun yıllardır faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) düzenli yaptıkları yardım faaliyetlerini bu yıl da devam ettirerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi altında kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra 3'er kiloluk paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

TDV'nin kurban yardımı organizasyonu için geçici olarak Azerbaycan'da görevlendirilen Balıkesir İl Müftüsü İbrahim Öcüt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sene bin 600 hisse kurban eti dağıtacaklarını bildirdi.

Öcüt, ihtiyaç sahiplerinin daha önceden tespit edildiğini, kurban etlerinin adreslere teslim edileceğini belirtti.

GYF Başkanı Ahmet Tecim de bu yıl yaklaşık bin 600 hisse kurban eti keseceklerini, bunların büyük kısmını şehit ve gazi ailelerine, Dağlık Karabağ göçmenlerine dağıtacaklarını söyledi.

Tecim, geçen yıl cephe hattında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan ordusu tarafından bazı stratejik noktaların alınmasıyla ateş hattının dışında kalan ve Azerbaycan devletince yeniden inşa edilen Çocuk Mercanlı köyünde de kurban kestiklerini kaydetti.



