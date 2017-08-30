Türkiye'den Babil'de engellilere yardım eli

BABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından Irak'ın Babil kentindeki engellilere tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

TİKA Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer, "Babil yerlisi ve DEAŞ saldırıları nedeniyle buraya sığınan engelli 450 vatandaşa elektrikli ve normal tekerlekli sandalye ile koltuk değnekleri dağıttık." dedi.

Esmer, görme engelliler için çubuk, felçliler için ayakta durmalarını sağlayacak elektrikli dayanak ile şeker ve tansiyon cihazları da dağıttıklarını söyledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ise Irak'ta başkent dışındaki yerel yönetimlerle de iletişim sağladıklarını ifade ederek, "Babil'e ikinci ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. İlk geldiğimizde tespit ettiğimiz yardım malzemeleri vardı, bunları teslim ettik. Bağdat dışındaki bu gruplara erişmek bizim için son derece önemli." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız ayrıca, terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle Babil'e sığınan Telaferli Türkmen çocukları ziyaret ederek, onlara oyuncak dağıttı.

- "Türkiye'nin bu yardımları unutulmayacak"



Babil Vilayet Meclisi Başkanı Raad Hamza Cuburi, Büyükelçi Yıldız'ın iki ay içinde kenti iki defa ziyaret ettiğini belirterek, söz konusu yardımları "büyük bir insani yaklaşım" olarak niteledi.

Cuburi, "Türkiye'nin bu yardımları unutulmayacak. TİKA, Babil'in önemli bir kesimine hizmet götürdü." dedi.

Türk şirketlerinin Babil'de önemli yatırım projelerine imza attığını dile getiren Cuburi, kentteki İmam Sadık Eğitim Hastanesi'nin buna en görkemli örnek olduğunu vurguladı.

Irak'taki Türk şirketlerinin yüksek kalite ve standartlarla çalıştığını kaydeden Cuburi, daha fazla Türk şirketini bölgeye yatırım yapmaya çağırdı.

Babil vilayetinde geçen yıl Türk inşaat firması Acarsan Holding tarafından yapımı tamamlanan 600 yataklı İmam Sadık Eğitim Hastanesi hizmete açılmıştı.









