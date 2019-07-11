Türkiye’den Bangladeş'e daha fazla yatırım bekliyor

Ortak akıl arayışları, sektör toplantıları ve iş geliştirme açılımları yapan Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) PERP'da gerçekleştirdiği toplantıda bu defa Bangladeş Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam'ı, iş adamları ve gazetecilerle bir araya getirdi.







YAPDER Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen Bangladeş Ekonomisi ve İş Birliği Olanakları Toplantısında Bangladeş'deki yatırım imkanları ve fırsatlar konuşuldu.



"Amacımız Türkiye'nin ihracatını ve dış ticaretini bir tık yukarıya çekmek"



Zaman zaman Türk iş adamlarını konsoloslarla ve büyükelçilerle bir araya getirdiklerini belirten Celal Toprak, “Amacımız Türkiye'nin ihracatını, Türkiye'nin dış ticaretini pozitif anlamda bir tık yukarıya çekmek istiyoruz” dedi.







YAPDER Başkanı Celal Toprak şu konuların altını çizdi;



-Dünyadaki yeni yatırım imkanlarına ilişkin iş adamlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Bangladeş gerçekten hem nüfusu itibari ile hem de Türkiye ile ilişkileri itibari ile baktığımız da çok önemli yatırım imkanları içeren bir ülke.



-Türkiye'nin ticareti Bangladeş'te istediğimiz noktada değil, bunu daha geliştirebilir miyiz? Bunu irdeleyeceğiz.



-Ticaret demek zenginleşmek demek. Türkiye'nin ticaretinin artması, ticaretinin büyümesi hele de Bangladeş gibi dünyada önemli nüfus payına sahip ve Türkiye ile çok iyi ilişkileri olan bir ülkede bunun olması daha da önemli.



-Türk iş adamları konsolosa yeni yatırım imkanlarını sordu ve değerlendirdi. Bizlerde köprü görevi yapmaya çalışıyoruz.



"Biz Türk iş adamlarından Bangladeş'e daha fazla yatırım bekliyoruz"



Bangladeş Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam toplantıda, Bangladeş'e yatırım imkanları ve yapılabilecek işler konusuna değindi.



Türk iş adamlarından Bangladeş'e daha fazla yatırım bekliyoruz" beklediklerini ifade eden Bangladeş Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam, “Türk iş dünyası, Bangladeş'e yönelik büyük bir ilgi gösterdi” şeklinde konuştu.



Bangladeş Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam şu konuların altını çizdi;



-Amacımız bu ilişkilerin ileride geliştirilerek sürdürülmesini sağlamak. Biz Türk iş adamlarından Bangladeş'e daha fazla yatırım bekliyoruz.







-Bunu destekleyecek alt yapı, kültür, sosyal hayat, kardeşlik ve dostluk; iki ülkenin bu yakınlıkları, yatırımı unsurları arasında yer alıyor. Biz iki ülke kardeş ülkeyiz, bunu destekleyecek tarihi konularımız var.



-Devletimizin kurucusu, Atamız 'Şeyh Mucibur Rahman'ın hem İzmir'de hem de Ankara'da adının belli yerlerde yer alması ve Türk devletinin kurucusu 'Mustafa Kemal Atatürk'ün adının da Dakka'da yer alması bile bu yakınlığın göstergesidir. Dolayısıyla ileriye umutlu bir şekilde bakmaya sahibiz.











