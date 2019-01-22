Türkiye’den bir Başarı Hikayesi Gün yok ki kötü üretim ve yaşam şartlarını içeren korkutucu senaryoların karanlık dünyasına çekilmeyelim. Ancak madalyonun diğer tarafında, bazen gözden kaçırdığımız aydınlık hikayeler de yer alıyor. Bunların biri de Türkiye’nin margarin sanayisine ait.

22 Ocak 2019 Salı 13:09