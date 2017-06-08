Türkiye'den

PARİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin G-20 Dönem Başkanlığı sırasında hazırlanması için önemli mesafe kaydedilen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) öncülüğünde hazırlıkları tamamlanan, çifte vergilendirme anlaşmalarını değiştirecek çokuluslu vergi konvansiyonu çerçeve anlaşmasını Türkiye adına imzaladı.

OECD Genel Merkezindeki imza törenine Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra anlaşmayı imzalayan veya imzalayacağını bildiren 76 ülkeden temsilci katıldı.

İlk etapta yaklaşık bin 100 çifte vergilendirmeyi önlemeyi amaçlayan anlaşmayı imzalayacak ülke sayısının artası beklenirken bu çerçevedeki yaklaşık 3 bin ikili anlaşmanın da değişmesi bekleniyor.

Türkiye'nin de 88 ülkeyle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması mevcut.

Türkiye'nin G-20 Dönem Başkanlığında somutlaştırılan önerilerin hayata geçirilmesini sağlayacak olan anlaşmayla gerek bireylerin gerekse çokuluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarının ve vergi kaçırmalarının ciddi şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın en çok vergi cenneti olarak bilinen ülkeleri etkilemesi, başlatılan inisiyatifle bu ülkelerin de anlaşmaya imza atmaya zorlanması amaçlanıyor.

Çerçeve anlaşmaya imza atan ülkelerin çekincelerini bildirmeleri ve yapılan değişiklikleri kabul etmeleri sonrasında yapılacak iç hukuktaki anlaşma onay düzenlemelerinin ardından anlaşmalardaki ilk değişikliklerin en erken 2018'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

OECD tahminlerine göre, vergiler konusundaki uluslararası düzenlemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle hükümetler vergi gelirlerinden toplam yıllık 100 ila 240 milyar ABD doları arasında kayıp yaşıyor.