Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Türkiye'den "Çifte vergilendirme"ye yeni imza

- Başbakan Yardımcısı Şimşek, OECD'nin öncülüğünde hazırlanan, çifte vergilendirme anlaşmalarını değiştirecek çokuluslu vergi konvansiyonu çerçeve anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den

PARİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin G-20 Dönem Başkanlığı sırasında hazırlanması için önemli mesafe kaydedilen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) öncülüğünde hazırlıkları tamamlanan, çifte vergilendirme anlaşmalarını değiştirecek çokuluslu vergi konvansiyonu çerçeve anlaşmasını Türkiye adına imzaladı.

OECD Genel Merkezindeki imza törenine Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra anlaşmayı imzalayan veya imzalayacağını bildiren 76 ülkeden temsilci katıldı.

İlk etapta yaklaşık bin 100 çifte vergilendirmeyi önlemeyi amaçlayan anlaşmayı imzalayacak ülke sayısının artası beklenirken bu çerçevedeki yaklaşık 3 bin ikili anlaşmanın da değişmesi bekleniyor.

Türkiye'nin de 88 ülkeyle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması mevcut.

Türkiye'nin G-20 Dönem Başkanlığında somutlaştırılan önerilerin hayata geçirilmesini sağlayacak olan anlaşmayla gerek bireylerin gerekse çokuluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarının ve vergi kaçırmalarının ciddi şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın en çok vergi cenneti olarak bilinen ülkeleri etkilemesi, başlatılan inisiyatifle bu ülkelerin de anlaşmaya imza atmaya zorlanması amaçlanıyor.

Çerçeve anlaşmaya imza atan ülkelerin çekincelerini bildirmeleri ve yapılan değişiklikleri kabul etmeleri sonrasında yapılacak iç hukuktaki anlaşma onay düzenlemelerinin ardından anlaşmalardaki ilk değişikliklerin en erken 2018'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

OECD tahminlerine göre, vergiler konusundaki uluslararası düzenlemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle hükümetler vergi gelirlerinden toplam yıllık 100 ila 240 milyar ABD doları arasında kayıp yaşıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AnlaşmaBaşbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşekçifte VergilendirmeİMZAOECDVergi Cenneti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5