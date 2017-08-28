Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Türkiye'den DEAŞ saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan saldırıyı kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bağdat'ta meydana gelen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen...

Türkiye'den DEAŞ saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bağdat'ta meydana gelen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen bombalı terör saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 12 Iraklının hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BağdatDEAŞDışişleri Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5