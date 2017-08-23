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Türkiye'den Gürcistan'a yangınla mücadele desteği

- Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili: - "Borjomi'deki orman yangınıyla mücadelede Türkiye'den alınan destek ve yardıma büyük değer veriyoruz"

Türkiye'den Gürcistan'a yangınla mücadele desteği

BORJOMİ (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Borjomi kentine yakın Daba ve Tsagveri köylerindeki ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürmek için Türkiye'den yapılan desteğe büyük değer verdiklerini belirtti.

Başbakan Kvirikaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borjomi kentine yakın ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangını söndürmek için Türkiye'nin yaptığı yardıma teşekkür etti.

Kvirikaşvili, "Borjomi'deki orman yangınıyla mücadelede Türkiye'den alınan destek ve yardıma büyük değer veriyoruz." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 2 helikopter, Gürcistan Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Borjomi Vadisi'ndeki orman yangınını söndürmek üzere gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Giorgi KvirikaşviliGürcistanYangın
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