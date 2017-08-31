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Türkiye'den Gürcistan'daki orman yangınının söndürülmesine destek

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Abastumani bölgesinde bir yangın meydana gelmiş durumda. Bunun için de bizden yardım istediler. 2 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 amfibik uçağı ivedi bir şekilde bölgeye gönderdik"

Türkiye'den Gürcistan'daki orman yangınının söndürülmesine destek

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gürcistan'da Abastumani bölgesinde çıkan yangına müdahale amacıyla yardım talep edilmesi üzerine, 2 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 amfibik uçak gönderildiğini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ormanların dünyanın ortak değeri olduğunu belirterek, talep edilmesi halinde özellikle komşu ülkelerde meydana gelen orman yangınlarına müdahale hususunda yardımda bulunulduğunu ifade etti.

Gürcistan'da geçtiğimiz günlerde Borjomi bölgesinde çıkan yangına müdahale için 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı gönderildiğini kaydeden Eroğlu, "Şimdi de Abastumani bölgesinde bir yangın meydana gelmiş durumda. Bunun için de bizden yardım istediler. 2 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 amfibik uçağı ivedi bir şekilde bölgeye gönderdik." açıklamasında bulundu.

Eroğlu, bu yıl, Gürcistan dışında KKTC ve Makedonya'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için de hava aracı desteğinde bulunulduğunu, Şili'ye arazöz gönderildiğini anlatarak, talep olduğu takdirde orman yangınlarıyla mücadele için komşu ülkelere desteğin sürdürüleceğini belirtti.

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GürcistanOrman Ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EroğluOrman Yangınları
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