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Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadı.

Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 29 Ağustos'ta gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımı en güçlü şekilde kınandı.

KDHC'nin, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ederek ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ederek, sorumsuz tutumunu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, füzenin komşu bir ülkenin üzerinden seyrettiği rotanın, KDHC'nin benimsediği pervasız ve kışkırtıcı davranışların yeni bir örneğini teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklama, "KDHC, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze fırlatımlarına ve diğer faaliyetlerine son vermeli, ilgili BMGK kararlarına uymalıdır." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Ercan Canbolat

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