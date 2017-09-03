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Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama

- Dışişleri Bakanlığı: - "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz"

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
DışişleriKınamaKuzey KoreTürkiye
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