Türkiye'den Londra'daki terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Londra metrosunda meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Londra metrosundaki patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Can kaybının olmaması teselli vericidir. Masum insanları hedef alan bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye'nin terörle mücadeledeki müttefiki İngiltere ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.