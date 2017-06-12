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Türkiye’den Lübnan’a 70 tonluk gıda yardımı

- Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere Lübnan’daki ihtiyaç sahibi 5 bin 500 aileye 70 ton gıda yardımı yaptı

Türkiye’den Lübnan’a 70 tonluk gıda yardımı

TRABLUS (AA) - Türk Kızılayı ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, başta Suriyeliler olmak üzere Lübnan’daki ihtiyaç sahibi 5 bin 500 aileye 70 ton gıda yardımında bulundu.

Yardım malzemelerinin teslimi dolayısıyla Lübnan’ın kuzeyinde bulunan Trablus'taki limanda tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye’nin Lübnan Büyükelçisi Çağatay Erciyes, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını söyledi.

Erciyes, “Bu çerçevede Türkiye, Lübnan’ı da unutmayarak Türk Kızılayı ile birlikte finanse edilen proje kapsamında çoğunluğu Suriyelilerden oluşan Lübnan’daki 5 bin 500 aileye gıda yardımında bulunuyor.” dedi.

Erciyes, gıda malzemelerinin ramazan sona ermeden Trablus ve Bekaa Vadisi ile Türkmenlerin yoğun yaşadığı Aydamon ve Kuvaşra köylerinde, Harissa ile El Marj bölgelerinde dağıtılacağını söyledi.

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Bakan Muin el-Merabi de yardımların ramazan ayında daha anlamlı olduğunu vurgulayarak, Lübnanlılara ve Suriyelilere yaptığı yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

El-Merabi bu yardımın Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı ilk yardım olmadığını ve yardımların devam ettiğini belirterek, iki ülkenin dostluğunun çok eskiye dayandığını söyledi.

Törende Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Lübnan Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Müdürü Cengiz Eroğlu, Lübnan Yardım Yüksek Korulu Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr, Trablus Liman Müdürü Ahmed Tamir, Trablus Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Tevfik Debbusi ve Türkiye-Lübnan dostluk dernekleri ile Türk ve Lübnanlı hayırseverler katıldı.

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Türkiye’den Lübnan’a 70 Tonluk Gıda YardımıTürkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes
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