Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meksika'nın güney sahili açıklarındaki 8,1 büyüklüğündeki depremin can kayıpları ve hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu
Meksika halkının acısının paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Bu zor zamanda dost Meksika hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz. Türkiye, talep gelmesi durumunda Meksika'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Uğur Çil