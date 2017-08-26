Türkiye'den Myanmar'daki saldırılara kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın Rakhayn eyaletinin kuzeyinde dün güvenlik güçlerine yönelik saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle neticelenen olaylardan endişe duyulduğu belirtilerek, "Saldırıları kınıyor ve Rakhayn eyaletindeki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların Rakhayn eyaletindeki sorunların çözümüne yönelik kapsamlı tavsiyeler içeren Rakhayn Danışma Komisyonunun raporunun açıklandığı sırada meydana gelmiş olmasından ayrıca üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bölgedeki sorunların söz konusu raporda yer verilen tavsiyelerin bir an evvel hayata geçirilmesi suretiyle çözüme kavuşturulması samimi arzumuzdur. Saldırılara karşı alınacak önlemlerde sivil halka zarar verilmemesini ve geçtiğimiz yılın son aylarında ortaya çıkan insani krize benzer bir duruma yol açılmamasını temenni ediyoruz."